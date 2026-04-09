Бес попутал с приставкой "БЕЗ"

А знаем ли мы, что приставки БЕС до 1917 года не существовало.

БЕЗПЛАТНО писали грамотно с приставкой БЕЗ. Оказывается, приставка «БЕС» в русском языке никогда не существовала! Новые правила правописания навязаны русскому народу после ЕВРЕЙСКОГО переворота 1917 года. «БЕС» - приставка, внедрённая в русский язык в 1921 году Луначарским вопреки правилам русского языка.

Не верите. А давайте разберемся.

Изучение русского языка до «революции» показывает, что приставки «бес» в нём никогда не было, а замена истинной приставки «без» на «бес» грубо искажает смысл слова. Искусственно внедрённая приставка «бес» обращается в корень. В русском языке слово «бес» означает, как хорошо всем известно, нечистую силу, и любой русский человек на уровне подсознания, на уровне генетической памяти будет реагировать отрицательно на это слово. Более того, со словом «бес», рассматриваемом в качестве корневого, другие слова русского языка не сочетаются, и словопроизводных слов (за весьма редкими исключениями) не образуют.



Замена во многих словах буквы «з» на букву «с» немедленно убивает эти слова и принципиально меняет их смысл и значение, и нарушает гармонию и резонанс с генетикой предков.





Живое слово БЕЗкорыстный, обозначающее человека, не имеющего корыстных интересов (без корысти), после замены превращается в БЕСкорыстный (БЕСА КОРЫСТНОГО). Такого, казалось бы, незначительного изменения достаточно, чтобы на уровне генетической памяти вызвать отрицательную реакцию на положительные качества. Приставку «без», обозначающую отсутствие чего-нибудь, весьма ловко ПОДМЕНИЛИ словом «бес» — существительным.

И многие однокоренные слова (слова, имеющие один корень), стали двухкоренными (имеющими два корня). При этом принципиально изменился смысл слов и их влияние на человека. Положительный смысл был подменён на отрицательный (пример: безкорыстный — бескорыстный).



А каково влияние подобной подмены на слова, изначально несущие отрицательный смысл?!



Смотрим.

Например, слово БЕЗсердечный, обозначающее человека БЕЗ СЕРДЦА, бездушного, жестокого, где БЕЗ — ПРИСТАВКА к слову сердце, после подмены превратилось в слово БЕСсердечный, в слово, имеющее уже два корня — БЕС и СЕРДЦЕ. И таким образом, получается, что бес сердечный. Не правда ли, любопытный перевёртыш?! И это—не случайное совпадение.

Возьмите другие слова с БЕСом и получите ту же картину: БЕС-сильный — вместо БЕЗсильный. При такой подмене происходит навязывание человеку на уровне подсознания мысли о том, что во всех ситуациях, при которых он (человек) оказывается БЕЗ сил, другими словами—не смог свершить или сделать что-нибудь, БЕС оказывается СИЛЬНЫМ, на высоте! Получается навязывание мысли о БЕЗполезности попыток делать что-нибудь потому, что БЕС сильнее.

И, снова-таки, слово БЕЗполезный, означающее действие без пользы, превратилось в полезного БЕСа — БЕС-полезный.

И таких слов много:

БЕЗпутный — БЕС-путный,

БЕЗчувственный — БЕС-чувственный,

БЕЗчестный — БЕС-честный,

БЕЗцельный — БЕС-цельный,

БЕЗстрашный — БЕС-страшный и т.д.



Таким образом, понятие о человеке, потерявшем себя (безпутный), подменяется утверждением о том, что у БЕСа путь есть (беспутный), понятие о человеке, потерявшем свою человечность (безчувственный), заменилось утверждением, что БЕС как раз-то чувственный; понятие о человеке, потерявшем свою честь, честность (безчестный)— утверждением того, что бес как раз-то честный (бесчестный); понятие о человеке, потерявшем или не имевшем цели в жизни (безцельный) — заявлением о том, что у БЕСа всегда есть цель (бесцельный); понятие о человеке, не ведающем страха (безстрашный)— утверждением о том, что бес, как раз-то, страшный и его бояться следует (бесстрашный).

Кроме того, если вместо сильной жизнеутверждающей буквы «З» стоит более слабая буква «С», то слово обретает не только прямо противоположный смысл, но и получается, что дух нечистый становится хозяином положения.



И это далеко не все слова, в которых, заменив букву «З» на букву «С», принципиально изменили и само слово, и его значение. Каждый из вас может убедиться в этом сам, открыв любой словарь русского языка.



Также следует признать правильной традиционную славянскую точку зрения - чётко различать при произношении и написании «без» и «бес». Словарь В.И. Даля учитывает именно эту точку зрения.

Правильное словоупотребление и словоОБРАЗование - это правильное мышление.

Это правило внедрено специально, чтобы презираемого беса восхвалять и превозносить.