Георгий Жжёнов Колыма за пять минут перекура

Верим, так и было. Пять минут покурил с иностранцем в тамбуре и добро пожаловать – Сталинские лагеря. Речь о том, за что же на самом деле сидел советский артист Георгий Жжёнов.

Правильный ответ – а никто не знает. Дело закрыто, сам артист написал несколько рассказиков как страшно страдал на Колыме, но на этом и всё.

Никаких подробностей суда нет.

Зато есть слова самого Жжёнова об отношении к родной стране. Против фашистов он, естественно, тоже не воевал. Отбывал в это время в лагере.

Не посмертные мемуары, нет живое интервью. Опубликовано в «Известиях» 22 марта 2005 года. Слово артисту:

«В Германии нацистских преступников до сих пор разыскивают и преследуют. Вы знаете, мне кажется, между нацистским режимом в Германии и нашим большевизмом есть связь.

Наверное, произвол и там был, но такого дикого произвола, как в России… Мне даже не верится, что в Германии так было. Может быть, там как-то изощреннее душили, но каким-то иным, европейским, цивилизованным способом, не так, как у нас».

Простите, если верить интервью для Жжёнова наши были страшнее нацистов? Или я как-то не так понял эти антисоветские выпады?

Ладно, к делу Жжёнова. Про обыск и арест в жгучих художественных подробностях артист описал. Как обыскивали комнату, а он всё это время спал на коечке. Устал страшно на репетиции. Так сонного в ГУЛАГ и увезли. А вот за что судили – ни слова, ни полслова.

Ровно поэтому встречаем вот такие нахальные заявления новоявленных историков:

«В 23 года Георгия Жжёнова осудили за шпионаж и приговорили к пяти годам лагерей, впоследствии срок увеличился до 17 лет.

После реабилитации выяснилось, что актера обвинили по ложному доносу. Клеветником оказался знакомый артиста, но Жжёнов пообещал предателю никогда не называть его имя».

Откуда они это берут? Из баек дочери? Какие семнадцать лет? Да в своём ли они уме!

Ещё известный иноагент Юрий Дудь подлил антисоветчины в огонь. В своём ролике про Колыму примерно так и рассказал.

Мол, пообщался молодой артист цирка и театра с иностранцем пять минуток в поезде. И привет. Потому как попутчик оказался дипломатом. Кровавые времена, в общем.

Оговорюсь, как было мы вряд ли узнаем. Артист Жжёнов реабилитирован и никаких претензий после этого к нему не было.

Но люди интересующиеся принялись копать. И накопали крайне любопытные подробности. Как обычно, дело было не в вагонных спорах. Считайте, что мы не про реального Жжёнова, а шпионский детектив пишем. Фантазируем.

Ещё скажу, Георгий Жжёнов – артист замечательный, талантливейший был. Он ещё ординарца товарища Фурманова в «Чапаеве» играл. И по фильмам про резидента памятен, да много у него ролей отличных было. Речь-то не об этом, а о том, что пользуясь популярностью Жжёнова тогда опять полили известно чем советскую эпоху. А это неправильно.

Два слова о семье. Любят рассказывать, что старшего брата артиста тоже сгноили ни за что. Не было целых ботиночек у него стоять на морозе когда убили товарища Кирова. Вот и не пошёл.

А его хвать и в лагеря. Там и уморили до последнего. Лучше бы отморозился весь на прощании с Сергей Миронычем.

Свечку тоже не держал, но в интернетах пишут другое. Что подготовил старший братка «журналистское расследование». Что всё с убийством Кирова было не так.

Да и вообще, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Его и судили по 58-10, за агитацию антисоветскую. Ну а что здоровье не выдержало на работах, что ж печально, никто его специально не морил.

Семье с новой властью не везло. Отец Георгия арестовывался за связи с белогвардейцами. Маму высылали из города ненадолго за незаконную торговлю. Ещё и брат в лагере погиб. Отношение к большевикам понятно какое было.

Теперь к истории самого Георгия. В 1938 году он едет в закрытый тогда город Комсомольск-на-Амуре. Артист снимается в картине «Комсомольск». Предприятия в городе строятся крайне серьёзные, оборонного значения.

И вдруг на обратном пути «случайная встреча» в поезде. Попутчиком едущих из закрытого города артистов вдруг оказывается военный атташе США майор Филипп Рейс Файмонвилл. Надо объяснять, кто в посольствах числился в ранге атташе?

Артист вспоминал об этом так:

«Среди поездных знакомых, ехавших с нами в одном вагоне, был американец Файмонвилл. Он ехал во Владивосток встречать какую-то делегацию своих соотечественников. Файмонвилл, как и остальные пассажиры вагона, не только терпел шум, производимый нашей компанией, но и сам охотно принимал участие во всех наших дурачествах и играх. К тому же Файмонвилл прекрасно говорил по-русски. Нам безразлично было - американец он, негр или папуас! Иностранцев мы рассматривали исключительно с точки зрения наличия хороших сигарет».

Атташе не просто так прекрасно говорил по-русски. В России он бы не впервые. Это враг давний и крепкий, ещё с белогвардейских времён.

Есть нюанс, за атташе присматривали чекисты. И когда американец принялся обзванивать гостиницы в поисках Георгия Жжёнова – призадумались. Первый звоночек.

А теперь внимание – кто же встречает на московском вокзале прибывшую из Комсомольска делегацию? Да, мистер Файмонвилл. Успел уже во Владивосток смотаться и ждёт Жжёнова как молодая невеста.

Файмонвилл настойчиво предлагает подвезти артиста до «Метрополя». Жжёнов в присутствии коллег почему-то ехать отказался.

На следующий день Жжёнов зачем-то опять едет на вокзал. По официальной легенде – встретить каких-то знакомых артистов. Но встречает там почему-то опять Файмонвилла.

Если бы писали шпионский роман сомнений бы не было. Вокзал – место встречи агента с вербовщиком. Вчера было неудобно при знакомых, поэтому пришлось ехать на вокзал ещё раз, уже без лишних глаз.

В этот раз Жжёнов в автомобиль атташе садится. Дорогой разведчик дарит ему два дефицитных билета на премьеру Большого. Так уж проникся американец к случайному попутчику.

На спектакль с атташе Жжёнов идут вместе и о чём-то шушукаются оба акта. После спектакля артист оказывается в гостях у разведчика в американском посольстве.

На следующий день Жжёнов снова спешит в посольство. Правда, на сей раз встречи с куратором не происходит. По легенде, он лишь передаёт через охрану Файмонвиллу книжку Гоголя.

В шпионском романе между строчек непременно было бы что-то написано молоком. Как было в реальности не знает никто. Понятно, в руки чекистов для проверки эта книга попасть из американских рук не могла.

Может ли это быть чередой волшебных совпадений? Конечно, чего только в жизни не бывает. Но как-то в чудеса верится с трудом.

Что должен был думать чекист, прикреплённый к военному атташе? Перед нами классическая картина вербовки. Прям из учебника.

Напомню, на дворе 1938 год. Вся страна, якобы, замерла от ужасов Большого Террора. При этом артист из семьи, у которой, мягко говоря, были проблемы с советским законом, так легкомысленно бегает на встречи к американскому разведчику. В посольство. Можете в это поверить?

Что характерно, судили Жжёнова по 58-й статье. Только вовсе не по разделу о пропаганде или чём-то таком. Нет, крайне редкая статья для всяких диссидентов – 58 часть шестая, шпионаж.

Можно сколько угодно смеяться про «посадили за анекдот», но тут-то не отвертеться. Такое обвинения нужно доказывать и крайне серьёзно. «Покурил в тамбуре с иностранцем» суду не прокатит.

Опять же, шпионаж – штука крайне серьёзная. Нельзя просто тиснуть штамп «На Колыму». Следователи обязаны тянуть ниточки дальше. С кем ещё общался, какие данные сдал, чем больше всего интересовался интурист. Они обязаны дело раскрутить дальше, безопасность государства под угрозой.

Кстати, приговор для такой истории довольно мягкий. По кодексу и расстрелять могли. Но дали пять лет и не тюрьмы, а работы в лагерях. Да, Колыма. Но это работа, а не царская каторга.

Полное ощущение чего-то серьёзного не накопали. В детективе герой по молодости лет оказался бы неустойчивым. Поддался на подходы опытного разведчика. Но что мог знать молодой артист? Ошибка молодости, бывает. Потому и срок такой.

Естественно, никаких семнадцати лет Жжёнов не сидел. Люди просто не понимают что пишут. Уже в 1945 году освобождён.

Но у иноагента Дудя не так. Там вместо фактов одни эмоции:

«Пять лет рабского труда за простой разговор с иностранцем».

Кстати про «отлично говорящего по-русски» дипломата. Это оккупант. Я не шучу.

В 1918 году майор Файмонвилл вместе с американскими войсками вторгся на территорию Советской России с Дальнего Востока. Успел повоевать против красных, но главная задача его была не в этом.

Уже тогда мистер майор не батальоном командовал. Выступал мистер военным прокурором. А скорее всего, кадровым разведчиком.

Известно, что в 1922 году вместе с консулом США майор ездил по регионам Дальневосточной республики. С разведывательной миссией, что и не скрывалось.

Подозреваю, прощупывали можно ли окончательно оторвать ДВР от России. Не получилось, в том же 1922 год большевики безобразие пресекли и ДВР присоединили к РСФСР. Совершенно правильно сделали.

С 1934 года мистер Файмонвилл в Союзе уже официально как первый военный атташе посольства. И ещё любопытный штрих, из страны его экстренно отзовут в 1938 году. С чего бы вдруг?

И на старуху бывает проруха? Позорно провалился при вербовке молодого артиста Жжёнова? Выглядит взглядом орла именно так.

Провалился, провалился, только не на Жжёнове. Есть описание как рядом с Большим театром с мистером Файмонвиллом познакомился некий советский гражданин, оперативный псевдоним «Электрик».

Полковник притворился дипломатом, но не американским, а советским. «Электрик» быстро оказался в гостях у атташе.

Дальше как в песне Высоцкого про мистера Джона Ланкастера Пека. «Электрик» хотел жить на широкую ногу и нуждался в деньгах. При этом намекал, что имеет интересные доступы к государственным секретам. Файмонвилл очаровался им как гимназистка душкой-гусаром.

Но вот беда – «Электрик» оказался сотрудником НКГБ. И с профессиональной ехидцей описал как атташе топорно пытался его вербануть. Эх, мистер Файмонвилл!

«Враг не ведал, дурачина: тот, кому всё поручил он,

Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин».

И ещё ирония судьбы. Жжёнова многие помнят по фильмам о Резиденте. Играл он там, как раз, разведчика вражеского, графа Тульева. А ведь рисовал с натуры, общался-то он когда-то с разведчиком настоящим. Случается же такое!

Я не настаиваю, дела артиста мы не видели. Опять же – реабилитирован. Мы исключительно про шпионский роман.

Положа руку на сердце, если бы это был не Жжёнов. Рассказали бы Вам про вот такого мистера Файмонвилла. Про его реверансы вокруг молодого артиста, едущего из закрытого города. Вы бы что подумали? Вот то-то.

«Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер,

Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.

Обезврежен он и даже, он острижен и посажен,

А в гостинице Советской поселился мирный грек».

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/georgiy-zhzhyonov-kolyma-za-pyat-minut-perekura.html