Красный реванш. Памятник Дзержинскому испугал либералов

Предложение о восстановлении монумента может быть вынесено на референдум

На фото: демонтаж памятника Ф.Э.Дзержинскому в Москве, 1991 год

(Фото: Соловьев Андрей, Хамельянин Геннадий/ТАСС)

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«Да не в памятнике дело, — признался он в эфире своей радиостанции. — Это же реванш. У нас реванш идет уже несколько лет. Реванш августовских событий, августовской революции [1991 года] идет несколько лет. Он идет в законах, он идет в правоприменительной практике. Он идет, кстати, в изменении конституции». Какой реванш? Очевидно, красный.

Идеологическая позиция Венедиктова могла бы остаться его личным делом, если бы вопрос о памятнике не был вынесен на обсуждение Общественной палаты Москвы (ОПМ), в которой он занимает пост зампредседателя. А значит имеет возможность прямо влиять на результат. При этом профильная комиссия по культуре и культурно-историческому наследию ОПМ была проигнорирована.

На заседании ОПМ 15 февраля было предложено провести голосование москвичей на платформе «Активный гражданин», так как это не требует предварительных процедур вроде сбора подписей. На следующий день, 16 февраля, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил провести референдум. В этом случае инициаторам придется собирать подписи москвичей.

Похоже, в этом и будет заключаться главная хитрость противников возвращения памятника. Демократическая процедура не может вызывать возражений. А вот к формированию политического меню, шорт-листа, москвичей допускать не собираются. Уже объявлено, что в список для голосования помимо Дзержинского надо включить Ивана III, Александра Невского и Юрия Андропова.

«Конечно же, власти пожелают как-то исхитриться и вписать в опросный лист Александра Невского: то есть, повторить махинацию, которая была устроена на телевизионном конкурсе „Имя России“, где выиграл Сталин, но Невским спаслись. Могут и Рокоссовского вписать. Чем, мол, этот поляк хуже?» — заявил поддержавший инициативу писатель Захар Прилепин.

«Референдум должен быть простой: за памятник или против. Не надо этого шулерства. Святому князю и сталинскому маршалу мы найдем место для памятника», — добавил он.

В 2015 году столичный избирком разрешил КПРФ провести в столице референдум о восстановлении памятника. Но тогда в Мосгордуме его проведение оценили в 450 млн рублей и посчитали слишком дорогим. В результате референдум проведен не был. Согласно опросу, проведенному в том же году за возвращение памятника выступало большинство москвичей. За — 51%, против — 25%.

Успех инициативы возвращения памятника не очевиден. Похоже, против этого выступает центральная власть. Так, пару недель назад Дмитрий Песков назвал вопрос о памятнике «провокационным», переадресовав его на московский уровень. В Кремле, видимо, понимают, что речь идет о символе. Вернув «Железного Феликса», придется менять социально-экономическую политику в стране.

— На Лубянской площади должен стоять тот памятник, который стоял там раньше, — заявил «СП» режиссер Владимир Бортко. — Предложение разных вариантов не уместно. Никаких других вариантов просто не может быть. А вот спросить мнение москвичей по этому поводу имеет смысл. Пожалуйста. Правда, тогда уж надо спрашивать не только москвичей, но и всю страну".

Один из инициаторов возвращения памятника писатель, публицист Игорь Молотовв беседе с «СП» подчеркнул, что дискуссия ведётся довольно давно, но сегодня мы подошли к части ее реального воплощения.

— Любой опрос показывает безусловную поддержку идеи восстановления памятника Дзержинскому, что очень важно, в контексте восстановления исторической справедливости. Дело ведь не в какой-то одной идеологии, красных и белых, и еще бог знает чего. Нет, все проще. Когда мы говорим о неразрывности российской истории, то выкинуть с лодки основателя органов госбезопасности не получится. Это место в Москве сегодня как сирота, это видно, достаточно просто прогуляться на Лубянке. Вопрос настолько очевидный, что даже скучно его обсуждать.

«СП»: Предлагается вынести вопрос на референдум. Правда, в компанию Дзержинскому хотят добавить еще ряд персонажей…

— В целом понятно, что голосование нам навязывают не из каких-то добрых побуждений, а ровно для того, чтобы поставить в один ряд еще десять имен, находящих отклик среди россиян. Тут надо четко понимать, что Лубянская площадь и памятник Дзержинскому — неразрывно связаны в исторической перспективе. Для других прекрасных памятников деятелям российской истории — есть достаточно мест в Москве, подходящих для установки. Поэтому я надеюсь, что обмануть никого не получится и народ правильно сделает свой выбор, отдав свой голос за создателя органов госбезопасности.

Члена ЦКРК КПРФ Людмилу Журавлеву волнует архитектурная сторона вопроса.

— Я положительно отношусь к этой инициативе. Памятник, конечно, стоял на своем месте. Хорошо бы его восстановить.

Кроме того, тут возникает нехорошая аналогия. У нас по всей стране стоят памятники Ленину. У чиновников уже руки к ним тянутся. За ними не очень-то следят. А каменные памятники только в крупных городах. В малых городах они часто выполнены из хрупких материалов — гипса и поэтому разрушаются. Вроде бы идеологической подоплеки нет… Тем не менее, лишаемся памятников советской эпохи. Это ведь памятники и ей в том числе.

Вообще, не стоило бы сносить такие памятники. Время было такое у нас в начале 1990-х. Не ценим собственную историю, не бережем.

В свою очередь историк Игорь Пыхалов ждет возвращения в современность не столько монументов, сколько принципов справедливости советской эпохи.

— С одной стороны я приветствую восстановление монумента Дзержинскому. Причем, на прежнем месте. Поскольку я с уважением отношусь к его личности, да и сам по себе памятник хороший. Так как я — сторонник реализма в искусстве, то замечаю, что не все памятники, даже идеологически выдержанные, уместны. Некоторые — просто халтура.

Но нельзя забывать, что и памятник, и сам Дзержинский олицетворяют определенный общественный строй. СССР стремился жить по принципам справедливости. А сейчас у нас общество эксплуатации. Кучка людей присвоила богатства страны и продолжают грабить своих сограждан. Поэтому было бы лучше, чтобы восстановили не памятник, а страну, в которой жил и работал Дзержинский. Это гораздо важнее.

Хотя сам факт наличия монумента — это во многом средство агитации и пропаганды. Если бы на Лубянке стояло нечто абстрактное…

«СП»: Уже есть такое предложение — воздвигнуть некую «стеллу примирения». Мол, архитектурную доминанту площадь получит, а идеологическое содержание нет.

— Никакого примирения быть не может, потому что наше общество разделено. Как можно мириться с теми, которые продолжают грабить?

Есть еще одна опасность. Начиная с нулевых годов, с момента прихода к власти Путина, в России проводится политика приватизации части советского наследства. Это касается и победы в Великой Отечественной войне и даже образа Сталина. В высказываниях некоторых чиновников порой проскальзывает, что Сталин был эффективным менеджером, успешно руководил страной. Тем самым власть, во всяком случае самая умная ее часть, пытается присвоить достижения СССР, но ни в коем случае не адаптировать принципы, по которым жила советская страна. Так могут поступить и с Дзержинским.

Секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Денис Парфенов отмечает, что возвращение монумента поддерживают спецслужбы.

— Наша партия уже много лет поднимает вопрос о восстановлении монумента «рыцарю революции» на Лубянской площади. У нас очень много сторонников по этому вопросу. И ФСБ по большому счету положительно воспринимает эту идею — исторически они тесно связаны, и военные, офицеры. Подавляющее большинство граждан относится к фигуре Дзержинского нормально. Хотя есть небольшая оголтелая либеральная часть, которая очерняет не только Феликса, но и весь советский период. На эту публику мы не можем ориентироваться.

То, что этот вопрос снова в фокусе общественного внимания, разгорается дискуссия — это хорошо. Другое дело, иллюзий быть не должно. Власть не слишком то заинтересована, чтобы яркие деятели революционной эпохи получали представление в топонимике, городской среде, общественном пространстве. Думаю, будет попытка сделать доминантой Лубянской площади не фигуру Дзержинского, а какого-нибудь другого деятеля. Может быть достойного, важного для истории России, но не имеющего отношения к первоначальному замыслу. Этому надо противодействовать.

Сергей Аксенов

https://svpressa.ru/culture/article/290276/

О памятнике Дзержинскому. Говорит Александр Зданович - генерал-лейтенант в отставке, доктор исторических наук, профессор:



Уже лет десять, а, может, и больше многие наши ветеранские организации этот вопрос ставят на самых разных уровнях, включая и мэрию Москвы, потому что она решает вопросы градостроительства, благоустройства и т.д.

Я считаю и никогда это мнение своё не изменял, что памятник Дзержинскому, где он стоял, там и должен стоять.

Он являлся доминантой этой площади. Давайте даже такой пример вам приведу. Почему «Детский Мир» там, на Лубянской площади? Да потому что Феликс Эдмундович Дзержинский сделал всё от него зависящее и фактически ликвидировал беспризорность в 20-е годы в нашей стране. Спас от различных неприятных вещей большое количество наших детишек, которые остались без родителей, без попечителей после Гражданской войны и Первой Мировой войны.

https://t.me/Felix_Dz/428

Коротко на тему предложений поставить на Лубянке статую Александра Невского.

Некоторые искренне недоумевают, причем здесь Александр Невский, где Лубянка, а где князь.

Тут все предельно просто.

Во время конкурса "Имя России" в 2008 году организаторы увидели, что товарищ Сталин уверенно побеждает в общероссийском опросе как главное имя России. После этого они решили что-то с этим делать. Сначал обвинили спамеров в голосовании за Сталина, а потом и вовсе обнулили голосование и начали заново. Решили сделать победителем Александра Невского (до этого была накрутка за Николая II, но ее быстро свернули) и начали за него накручивать голоса, лишь бы там не победил Сталин и сделали именем России Александра Невского. Заодно надули и Столыпина, а ранее накручиваемый Николай II не попал даже в десятку. В общем та еще клоунада была - конкурс по сути превратился в забавную борьбу со Сталиным.

Идентичным образом боролись с ожидаемой победой Сталина в 2014-м году на конкурсе "Имя победы", откуда Сталина просто исключили (те самые добрые люди с ВГТРК, которые ныне ратуют за историческую достоверность).

С Лубянкой аналогичная история. Видя настроения в обществе и настрой на возвращение Желеного Феликса на Лубянку (которое более вероятно, чем скажем 10 лет назад), снова Александра Невского используют как затычку по принципу "лишь бы не..."

И если вспомнить, как был сфальсифицирован конкурс "Имя России", то совсем не удивлюсь, если и на этот раз Александра Невского будут пытаться использовать, на этот раз против Дзержинского.

В общем, ничего у наших антисоветчиков не меняется, с фантазией у них не очень хорошо.

При этом против самого князя Александра Невского или памятников ему лично я ничего не имею. Можно и должно ставить ему памятники в честь побед над иностранными агрессорами. Но причем тут Лубянка? Не стыдно так князя использовать?

https://t.me/colonel_cassad/82549

О памятнике Дзержинскому...

Мне не нравится разгоревшаяся в сети взаимная оскорбительно-насмешливая риторика двух сторон надуманного конфликта по поводу возможного ВОЗВРАЩЕНИЯ памятника Дзержинскому на своё законное место... Никакой референдум для этого не нужен... Нужна справедливость, то есть справедливое решение комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади.

Такое же справедливое решение (без проведения референдума) комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла в марте 2011 года, одобрив идею установки в Москве памятника Петру Столыпину (установлен в декабре 2012 года возле Дома Правительства РФ).

И Столыпин, и Дзержинский — равновеликие фигуры, исходя из сходного отношения к ним двух огромных частей современного российского общества. Тех, кому больше дорог дореволюционный период. И тех, кому больше дорог советский период. Столыпин — великий государственник Российской Империи, а Дзержинский — великий государственник Советской Империи. Современная Россия должна взять в своё будущее лучшее из советского и досоветского исторического опыта. И поэтому мы не должны разжигать новую гражданскую войну между современными «новыми красными» и «новыми белыми». Такая война на руку нашим общим врагам на Западе, которые мечтают о новой большой смуте в России, для достижения окончательной победы над самой непокорной страной и самым непокорным народом в истории человечества...

Столыпин был министром внутренних дел и Дзержинский был министром (наркомом) внутренних дел. И тот и другой были «карающим мечом» государственной власти. И тот, и другой применяли чрезвычайные меры по защите государства, включая внесудебные казни противников государства (первый казнил революционеров, а второй — контрреволюционеров).

Напомню, что 19 августа 1906 года в качестве «меры исключительной охраны государственного порядка» был принят «Закон о военно-полевых судах», который в губерниях, переведённых на военное положение или положение ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ охраны, временно вводил особые суды из офицеров, ведавших только делами, где преступление было очевидным (убийство, разбой, грабёж, нападения на военных, полицейских и должностных лиц). Предание суду происходило в течение суток после совершения преступления. Разбор дела мог длиться не более двух суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа. До принятия этого столыпинского закона дела в военных судах рассматривались при обвиняемых, которые могли пользоваться услугами защитников и представлять своих свидетелей. В военно-полевых судах обвиняемые были лишены всех прав. В логике сохранения монархической России такая чрезвычайная жестокость была по-имперски законна и оправдана.

В логике же сохранения первого в мире государства рабочих и крестьян аналогичные столыпинским (но в силу других причин, более кровавые по масштабам) чрезвычайные меры были по-советски такими же законными и оправданными.

Нужно это понять и принять, так как подлинная Российская Самодержавная Империя была уничтожена имперской элитой (умышленно допустившей заговор против Царя) в феврале 1917 года.

И Столыпин, и Дзержинский искренне хотели блага своей стране и народу, но понимали это благо по-разному. Один через безусловное сохранение самодержавия, а второй — через безусловное сохранение советской власти (диктатуры пролетариата).

Считаю, что и одному, и другому ГОСУДАРСТВЕННИКУ в столице нашей Родины должны стоять памятники, олицетворяющие своим одновременным существованием равное уважение современного российского государства ко всем периодам существования Исторической России и к людям, которые искренне старались ради блага нашего государства (понимаемого ими по-своему).

По отношению к Дзержинскому это особенно актуально, так как в прошлом году граждане России проголосовали за поправки в Конституцию. Одна из них привела к тому, что ныне действующая Конституция гласит: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР...»

Давайте уважительно относиться к одному из создателей Союза ССР — Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, не преувеличивая возможность его влияния на местные «чрезвычайки», в которые на первых порах пришло, в том числе и много тех, кто жаждал реванша и творил кровавые расправы, не оглядываясь на мнение товарища Дзержинского... Следует помнить, что кроме руководства ВЧК он много и успешно занимался другими важнейшими вопросами хозяйственного и социального развития государства, правопреемниками которого мы все являемся...

В городах современной России имеется 1358 улиц Дзержинского... Пусть будет и памятник Дзержинскому... На своём законном месте...

https://t.me/ruspm39/805

27 января 1921 года была создана -Деткомиссия ВЦИК- (Комиссия по улучшению жизни детей) во главе с Феликсом Дзержинским. 27 января 1921 года была создана -Деткомиссия ВЦИК- (Комиссия по улучшению жизни детей) во главе с Феликсом Дзержинским.

Голосование о возвращении незаконно снесенного памятника Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь от Алексея Венедиктова - что встреча с работягами-нефтяниками олигарха Ходорковского или сладкие обещания уже покойного Бориса Березовского. Вроде, все выглядит красиво, но при этом чуйка подсказывает: обладатель либеральной бороденки обязательно всех нае... обманет. Наговорит с три короба, напустит туману - и вывернет все, как его либеральной шатии-братии выгодно.

Факты между тем налицо. Говорят сами за себя. Памятник великому человеку, который по праву десятилетиями задумчиво взирал на Москву с постамента, был снесен экзальтированной толпой не без участия криминальных элементов. Помнится, беглый депутат-уголовник от ЛДПР Егиазарян хвастался, что лично угнал автокран, чтобы подогнать на площадь для сноса. Окупилось: смог получить убежище в США, спасаясь от обвинений по уголовному делу.

Товарищи, не будьте такими, как воры, предатели и паскудники родом из бандитских 90-х! Восстановим историческую справедливость! Вернем памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь!

https://t.me/znahar_f1/1977

Вот говорят - памятник Дзержинскому расколет общество! Полная чушь! Посмотрите, как он в мгновение ока объединил религиозных сектантов, отмороженных либералов и отечественных евреев! Разве могло что-то еще их так объединить?

https://t.me/archivarius_dz/7331

Будет вам фонтан. Если памятник поставим, такой фонтан у либералов сзади забьёт, причём совершенно бесплатно.

https://t.me/gossluga/20472



Развернувшийся в Тележеньке нездоровый ажиотаж и дебаты на тему «восстанавливать или нет» памятник Железному Деду на Лубянской площади, честно говоря, пора пресечь одним и единственным утверждением «да». Какие могут быть вообще обсуждения?

Более того, по нашему мнению, необходимо установить аналогичный монумент у Академии на Мичуринском пр. 70, дабы подчеркнуть не только благотворную работу Феликса Эдмундовича по противодействию контре, но и неустанную заботу о сиротах и беспризорниках.

Заодно и на вертолетной площадке Второго Дома на Лубянской площади тоже такой поставить. Чисто для того, чтобы, возвышаясь над всей этой возней жалких потомков мелких вредителей, в свое время из чувства гуманности не добитых в надежде на облагораживание и исправление, вызывать у них желание утопиться или покаяться перед народом и Родиной за грехи свои тяжкие.

https://t.me/Felix_Dz/414



20 декабря 1958 года на площади Дзержинского был открыт памятник Феликсу Дзержинскому (скульптор Евгений Вучетич)

Помните такое выражение: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт?» А вот наши монархисты его не помнят! Из всех великих Царей и Императоров прошлого они водрузили на свой флаг того, при ком Российская Империя прекратила своё существование!

Как надо не понимать свой народ, чтобы предлагать объединиться под знаменем политического лузера? Это если бы сегодняшние коммунисты сделали символом возрождения СССР Горбачёва! Бред же?!

Они называют русофобами Дзержинского и Андропова, но ни разу не назвали имена главных русофобов того времени - почти всю правящую элиту начала XX века. Тех самых людей, которые, будучи уверенными, что знают лучше всех остальных, как править Россией, сместили с трона Николая II.

В стране, в которой подавляющее большинство людей на протяжении многих веков смотрело на все проблемы через народную мудрость «Царь хороший, бояре плохие» - бояре решили убрать единственную фигуру, которая их самих спасала от народного гнева!

К боярам не зря у нашего народа такое негативное отношение. Они при любом властителе пытаются ради своей выгоды устроить смуту. Не все, но как правило - самые влиятельные. Когда лидер слабый - случаются Семибоярщины, Февраль и Октябрь 1917-го, или 1991-й год.

Верующую, богобоязненную страну лишили помазанника Божьего!

Мало им было влияния и богатств - решили стать владычицами морскими!

Что из этого вышло, мы все хорошо помним! Они и года у этой самой власти не продержались, а все дальнейшие события, происходившие с нашей страной - это целиком и полностью их вина!

Так кто русофобы: большевики, которые взяли упавшую к их ногам власть - или элита, бросившая её к их ногам?

Власть в России может быть любой - царской, императорской, советской или демократической, но она не имеет права быть слабой! Это главная основа процветающей России - а не то, какой титул носит её Главнокомандующий!

Так что хватит маяться хернёй - и давайте уже все вместе в эти тяжёлые для всего мира времена объединимся вокруг нашего лидера!

PS: пока вы не поймёте, что Пётр I и Сталин - равновеликие правители нашей общей страны, вам придётся довольствоваться долей политических маргиналов - ИМХО!

https://t.me/savanichi/21159

Нет ничего более жалкого чем борьба с давно скончавшимся человеком. Жальче только борьба с памятниками, которые, как кому-то кажется, дать ответа не могут.

Могут и еще как могут, только сделают это не сами памятники, а наследники тех, кто дорожит монументами предшественникам. Чтобы даже соблазна подумать о "ленинопаде" или "демонтаже причастных к рабовладению" - а ведь все в духе демократических трендов, которые мы в 1991 году с Лубянкой испытали на себе - не возникло.

По сути перспектива на 99,9% возвращения памятника на исторически верное место - это и есть выполнение государством конституционных обязательств по сохранности истории в том виде, в каком она была. С поправкой на то, что воля исходит от народа, а народ, согласно Конституции, в России является источником власти.

Однажды в России баловались с переносом памятников. Ни к чему хорошему это не привело. Побаловались на волне демократического угара и второй раз. Пришло время исправить ошибку.

https://t.me/go338/34976

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