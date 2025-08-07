Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.39

Доходный дом М. И. Вавельберга

Этот мрачный замок прямо в центре Петербурга недалеко от ст. м. "Адмиралтейская" знают все. Дворец дожей или Денежное палаццо — так называют этот дом местные жители, ведь по внешнему виду он очень похож на итальянский дворец эпохи Возрождения, и особенно — на Палаццо дожей в Венеции.

Историческое здание, построенное в 1911-1912 годах по проекту М. М. Перетятковича для размещения Банкирского Торгового Дома Вавельбергов — Санкт-Петербургского торгового банка. До строительства здания на его месте располагались два трехэтажных дома, построенных для художников братьев Берниковых. В начале XX века престижный участок в центре города выкупил купец М. И. Вавельберг для размещения своего Санкт-Петербургского торгового банка (ранее — Банкирский Торговый дом Вавельбергов). Фасады здания облицованы темно-серым сердобольским гранитом — рустованные колонны нижнего этажа, двухъярусная аркада, пилястры, наличники окон, барельефы, картуши и скульптурная группа из доспехов. Щит на вершине фронтона над служебным входом со стороны Малой Морской улицы украшен инициалами банкира — купца 1-й гильдии М. И. Вавельберга. Поэтому ироничным наименованием дома стало «Денежкино Палаццо». Внутри здания был оборудован операционный зал с колоннами и пилястрами ионического ордера, облицованный желтым искусственным мрамором и богатым резным плафоном, а также жилые комнаты главы банкирского дома и его семьи, конторские помещения и фабрика геодезических и чертежных инструментов Герлаха. В 1960 году на первом этаже дома Вавельберга разместился городской аэровокзал, откуда осуществлялась доставка пассажиров в аэропорт, поэтому у здания появилось еще одно народное название — «дом Аэрофлота». Дом М. И. Вавельберга включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) России. А вообще у этого места долгая история, ведь здесь изначально были огороды, затем дом братьев Берниковых, и только в 1911-м г. участок выкупил банкир Вавельберг и отстроил здесь "Петербургский торговый банк", который стал одним из самых крупных российских банков. В стиле неоклассицизма, кстати, отстроил. Невский проспект, 7-9

Арка доходного дома Ратькова-Рожнова на улице Пестеля Строительство дома велось в 1898–1900-х годах в по проекту архитектора Павла Сюзора. Арка "прорезает" фасад на высоту четырёх этажей и связывает внутри дворовое пространство с улицей, делая вход во двор открытым и светлым. По бокам украшена обелисками, которые помещены на пилонах. Некоторые атрибуты связаны с деятельностью хозяина дома, который был владельцем пароходного общества «Самолет». Например, здесь изображены носы кораблей и якоря. Впрочем, дом поражал не только своей аркой, но и декоративным убранством экстерьера. Фасад со вкусом украшен скульптурами, кроме того, здесь можно увидеть изображение носа корабля и якоря, а с задней стороны арки ― автограф владельца дома Ратькова-Рожнова: монограмму в виде двух скрещенных букв «Р». Из-за приёмов, которые использовал архитектор, дом на улице Пестеля словно подытоживает достижения зодчества конца XIX века и предвосхищает архитектурные искания нового столетия. А таким он был в 2017 году

ул. Пестеля, д. 13/15

Доходный дом Тупикова Здание было построено в 1830-е гг., затем расширялось и надстраивалось.

В 1860-1870-х гг. его владельцем стал А. М. Тупиков. Для него в 1875 г. здание полностью перестроено - арх. Ю. О. Дютель.

До 1917 г. владелец - купец первой гильдии, гласный государственной думы А. В. Черепенников. Это не просто красивое здание XIX века на Литейном. Несколько лет жила семья Бобрищевых-Пушкиных - Александр Михайлович, судебный деятель, его сестра Мария Михайловна, которая в 1910-х гг. содержала здесь "Специальные классы новых языков" для женщин. Классы находились под покровительством вел. кн. Ксении Александровны, зав. учебной частью был языковед Л. В. Щерба. Это место, где когда-то жили Самуил Маршак и Вадим Салманов — знаковые фигуры для мира литературы и музыки. Построенный в 1870-х по проекту академика архитектуры Юлия Дютеля, дом до сих пор хранит дух своего времени. В советские годы дом не подвергался ни капитальным ремонтам, ни перестройкам. Литейный, 21 / ул. Пестеля, 14

Креативные жильцы! Цветущий балкон украшает фасад одного из домов в центре города

Большая Московская, 12

Секретный проход с улицы Рубинштейна к Фонтанке Обычно для прохода на набережную со стороны метро все выбирают Графский или Щербаков переулки. Но есть еще один тайный путь! Нужно пройти сквозь доходный дом генерал-майора графа Михаила Павловича Толстого можно, попав во двор с жильцами дома.

Наб. Фонтанки, 54

Экскурсионный пешеходный маршрут «Путь Петра» Этот бесплатный маршрут, проходит через Петровскую набережную, Домик Петра Великого, Троицкую площадь и продолжается до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке. Кстати, на маршруте вы увидите гранитную плиту, ее длина — 84 см. Она соответствует длине шага Петра Алексеевича Романова. Можно также прослушать экскурсию по аудиогиду при помощи QR-кода

Дом, в котором впервые была представлена картина «Чёрный квадрат». Казимир Малевич впервые представил свою картину «Черный квадрат» на «Последней футуристической выставке "0,10"» в 1915 году. Выставка проходила в Художественном бюро Надежды Добычиной, располагавшемся на втором этаже Дома Адамини, что на углу Марсова поля и набережной реки Мойки. «Черный квадрат» занял центральное место на выставке и был посещен в «красном углу» - место, где традиционно в русских домах размещалась икона. Таким образом Малевич показал свое стремление отказаться от предметного искусства, утвердив новый художественный язык. В Художественном бюро Надежды Добычиной прошло множество знаковых выставок, сыгравших важную роль в истории русского искусства XX века и открывших миру выдающихся художников. Дом Адамини

Дом Адамини был построен в 1827 году в стиле классицизм архитектором Доминико Адамини. Это место по праву можно назвать пространством притяжения знаковых и талантливых личностей. Именно здесь Павел Шиллинг изобрёл электромагнитный телеграф, который затем продемонстрировал императору Николаю I. Уже в XX веке, помимо Художественного бюро Надежды Добычиной, в доме проживали Анна Ахматова, Леонид Андреев, живописец и искусствовед барон Эрнст Карлович фон Липгарт, писательница и трёхкратный лауреат Сталинской премии, Вера Панова, а также многие другие выдающиеся деятели, сыгравшие важную роль в истории русской культуры. наб.реки Мойки, 1/8

На Васильевском, в Линейном парке, открыли новый светомузыкальный фонтан Его построили на месте бывшей свалки — теперь это второй по величине фонтан в городе — его струи поднимаются на высоту до 9 метров.

Название предложат выбрать петербуржцам.

Завершается благоустройство территории у Мариинского театра после строительства вентиляционной шахты метро После нескольких лет работ, в ходе которых участок был огорожен временным забором, строители приступили к заключительному этапу. В ближайшее время там планируют уложить финальный слой асфальтового покрытия и установить стационарный павильон над эвакуационным выходом «Театральной», временно закрытым технической конструкцией. Стоит отметить, что вопрос о точном расположении выхода со станции пока остается предметом обсуждения. Тем не менее, демонтаж временных ограждений знаменует завершение активной фазы строительных работ на данном участке.

Именно на Лиговском проспекте проложили первые в Санкт-Петербурге рельсы, по которым сначала ходила конка, а в 1882 году пустили паровой трамвай 1998, тут они еще видны 2024 год уже их и нет.

На углу улицы Короленко и Баскова переулка завершилось строительство жилого дома с курдонером, выполненного в «русском» стиле. Произведение Евгения Герасимова пришло на смену старинным зданиям. Прежде здесь находился комплекс построек лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады Императорской армии. Некоторыми зданиями распоряжалось ГУВД; например, на самом углу находился гараж для полицейских машин. Затем структуры, за которыми участники рынка видели ЗАО «Холдинговая компания „Форум“».

Закон о зонах охраны прямо запрещает сносить дореволюционные объекты, а в случае демонтажа отдельных конструкций требует их восстанавливать в первозданном виде. Собственник же, а именно ООО «Домус рент», опробовал способ уйти от этого обязательства: компания убедила исправить техпаспорта, «превратив» дореволюционные здания в советские. Это, скорее всего, был первый такой случай; в дальнейшим «омоложение» домов стало частым явлением, а один раз довело до уголовного дела по факту подделки документов.

Зачистка всего комплекса состоялась летом 2012 года. Демонтаж проводился ООО «Ресстройсервис». После этого КГИОП предпринял попытку вернуть постройкам исторический статус, для чего объявил конкурс на историко-культурную экспертизу комплекса. Однако комитет финансового контроля его отменил, посчитав нецелевым использованием финансирования. Новый дом спроектировало ООО «Евгений Герасимов и партнеры». Шестиэтажные лицевые фасады решены в стиле неоренессанс с декором из «русского» стиля и отсылают к архитектуре дома Полежаева на углу Старорусской и Новгородской улиц. Хотя надо признать, что ЖК «Русский дом», удивляет своим стилем и масштабом! Хоть не испортили пространство. Снесенное уже не вернуть.

Вот бы все дома строили в таком стиле…

Самый маленький дом Петербурга — привратницкая на Гагаринской Происхождение. Здание на Гагаринской улице, 3Д, появилось в конце XIX века как флигель Малого Мраморного дворца, принадлежавшего семье герцога Лейхтенбергского. Это была служебная постройка, лишённая декоративности, с минимальной площадью, рассчитанной только на бытовые нужды. Факт из прошлого. В 1830-х годах на месте нынешнего «дома-крошки» стояла арка с проездом во внутренний двор. Это был полноценный корпус над воротами. Здание изначально не было жилым домом в привычном смысле: это была техническая, служебная постройка.

Домик был «привратницкой» — помещением для привратника, который контролировал вход на территорию дворца и следил за порядком. В дворцовых комплексах XIX века служебные помещения для привратников обычно располагались у въездов. Их жильё располагалось у въезда — так, чтобы можно было оперативно открывать ворота и наблюдать за посетителями. Этот дом редкий сохранившийся пример такого рода построек в городской среде. Подобные флигели часто сносились как ненужные, особенно при перепланировках и уплотнении застройки. В 1913 году Елизавета Павловна Леонард, последняя хозяйка дворца, решила снести усадебные постройки, чтобы уступить место доходным домам. Вскоре она продала всё имущество и эмигрировала.

Но этот сохранился. Внутри дом на Гагаринской, 3 литера Д состоит из двух частей: нежилого помещения на первом этаже и однокомнатной квартиры на втором. В нее можно попасть по лестнице со двора. В квартире, согласно официальным планировкам, есть раздельный санузел и даже окно в ванной, а еще прихожая площадью почти 3 квадратных метра.

Дом Колобовых — барочная жемчужина Петроградки Этот помпезный доходный дом, занимающий практически весь квартал, является украшением Петроградской стороны. Он находится не на центральных улицах района, а потому не все его замечают.Этот яркий особняк с ротондой и атлантами сразу же бросается в глаза во время прогулки по Петроградской. Он был построен в 1908-1910 годах для братьев Колобовых — крупнейших лесопромышленников того времени, по проекту архитектора Сергея Гингера. Уже тогда об этом архитектурном сокровище искусствовед Георгий Лукомский писал:

«Строят, как нарочно, лучшие здания в тёмных, захудалых переулках Петербургской стороны <…>. И вот прекрасный, интересный по плану и так идущий именно Каменноостровскому проспекту дом <…> поставлен где-то в глухом переулке так, что даже живущий годы в столице может его не увидеть, хотя его следовало бы поставить именно напоказ». Проект этого дома получил Гран-при на всемирной выставке в Париже 1912г на городском конкурсе фасадов.

В то время популярным был стиль модерн, но братья Николай и Фёдор Колобовы, видимо, высказали пожелание иметь дом, отличающийся от множества других, находящихся поблизости. Поэтому в этом здании сочетаются необарокко и эклектика, что скорее свойственно веку XIX. Для начала XX века это было несколько странно. Но именно это действительно выделяет дом от других, делает его изюминкой района.Нижний этаж отводился магазинам и офисам (как и сейчас), а верхние – сдавались внаём братьями Колобовыми. Братья в начале XX века были крупными лесопромышленниками. К революции 1917 года им принадлежало около 40 доходных домов в Петербурге.Заканчивал строительство дома техник Михаил фон Вилькен. Именно ему принадлежит идея вместо обычного петербургского двора-колодца создать двор-курдонёр со стороны Матвеевской (Ленина) улицы. Красивая ограда отделяет этот двор от тротуара, а эркеры по бокам поддерживают атланты. Дом Колобовых попадал в кадр во многих фильмах, среди которых сериал "БандитскийПетербург", "Порох" (1985), "Любовь, предвестие печали" (1994), "Луной былполон сад" (2000). ул. Ленина, 8

Дом богатого банкира Исаака Утина Экономный и расчетливый, Исаак Утин ухитрился максимально освоить всю полезную площадь дома. Летом 1859 года в Департамент проектов и смет было подано прошение, подписанное архитектором и купцом, о разрешении "усматривая недостаточность в доме помещения для прислуги и в видах придания кровле здания характера, более соответствующего общему стилю фасада" построить вместо чердака жилую мансарду. В Петербурге на ту пору мансард не строили, так что прошение был вынужден рассмотреть сам император Александр II. Высочайшее разрешение было получено, и проект был реализован. Квартиры утинского доходного дома были роскошны настолько, что сделались предметом сплетен, пересудов и даже публикаций в прессе. Сам же Исаак Осипович обитал намного более скромно, снимая квартиру неподалеку.

На фасаде до наших дней сохранились изображения маленьких ангелочков «путти», которые ассоциировались с юным древнеримским богом Амуром или Купидоном. Уникальный мансардный этаж дома украшают скульптуры, изображающие Процветание и Изобилие. За работу над домом архитектор Кузьмин был удостоен специального архитектурного приза в Петербурге. Конногвардеский бул.,17

Здание, по адресу Садовая улица дом 21а, возведено в конце 18-го века, точную дату уже не найти, как и имя архитекторов. С 1893 года в нем располагаются торговые лавки разных владельцев, как гласят адресные книги. С 1900 года там уже значится Железно-красочный ряд. Само здание появилось ещё в конце XVIII века. Затем, конечно же, не раз перестраивалось. Но свой нынешний вид обрело благодаря архитектору Василию Васильевичу Шаубу, которого называют одним из первых проводников модерна в Санкт-Петербурге. И да, самое главное. Это не чей-то жилой дом, а офис, как бы сейчас сказали. Конторское здание Эдмунда Эдуардовича Новицкого — очень серьезного петербургского предпринимателя, владевшего несколькими производствами.

Благодаря Василию Васильевичу, здание обретает все присущи стилю модерн детали, изящные орнаменты, скульптурные композиции, а так же то, что привлекает всех нас - витринные балконы.

Венчает здание остроконечная башенка, которая, по некоторым сведениям, сыграла свою роль в революционных событиях - там располагалась пулеметная точка юнкеров и офицеров монархистов.

Любопытно, что такое здание заказал металлолитейный завод, чтобы устроить там свою головную контору. Спустя долгие годы место конторы занимает трикотажное объединение «Ника».

Во времена перестройки это место переживает не лучшие времена, начинает разрушатся, денег на реставрацию нет. Однако после 1997 года находится арендатор который приводит здание в порядок. За четыре года бывшая контора возвращает былой вид, если найти фото столетней давности, то изменения найти довольно сложно.

После реставрации в здание располагают свадебный салон. Сейчас там находится приятная кофейня на первом этаже, и небольшой магазин дизайнерской одежды на втором и третьем этаже.



На фото доходный дом К.Х. Кельдаля. Крутой домик 1903 г.п. на красивейшей площади. Раньше у здания было не 1, а 3 башни. След от одной из башен можно увидеть в правой части главного фасада — там остался маленький выступ на крыше с тремя окнами. Дом Кельдаля удивляет разнообразием форм: несимметричные эркеры, разноформенные окна и дробленная форма всего здания в целом. Кроме того, здание интересно и своим декором: гладкие белые стены контрастируют с фактурной штукатуркой розового цвета, а зелёные майоликовые вставки ещё сильнее усиливают этот зрительный контраст. Многоэтажный дом, увенчанный фигурными щипцами и башнями, куполами, шатрами и шпилями. Основной вертикальный элемент акцентирует угол здания. Построен Василием (Вильгельмом) Шаубом - петербургским немцем, активным архитектором-строителем той поры. Дом представляет собой образец чистого модерна. Он выделяется ритмическим разнообразием, игрой фактур и кривых линий, введением растительного орнамента.

Ну и последняя точка на сегодня «Башня Рапунцель» в центре Петербурга На Петроградской стороне у Песочной набережной возвышается здание, построенное архитектором Густавом Густавовичем фон Голи в 1901 году для Альберта Кейбеля – мастера серебряных дел. Это доходный дом А.Ю. Кейбеля Интересно, что изначальный проект здания был выдержан в духе эклектики

Однако позднее фон Голи внес в облик здания мотивы готики, изменив форму наличников и углового эркера, который превратился в забавную фэнтэзийную башенку

Фасад отделан скромно, чтобы не отвлекать внимание от башенки-эркера, которую прозвали "башней Рапунцель". Окна на башне облицованы в псевдоготическом стиле, что только усиливает восприятие её как средневекового замка. До революции здесь располагались квартиры для сдачи в аренду, мастерская орденов и контора «Бодо-Эгесторф: асфальтовые, бетонные и канализационные работы». Со стороны Барочной улицы когда-то располагалась арка въезда во двор, однако поскольку соседний участок так и не был занят, ее заделали, превратив в дополнительное помещение: ул. Большая Зеленина, д. 33 / ул. Барочная, д. 2