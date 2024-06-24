Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах

Реставрационные работы планировали начать в 2023 году. Предварительно специалисты изучат состояние памятника и разработают проект его восстановления.Дворец Юсуповых в Москве, построенный в конце XVI — начале XVII века, ждет реставрация. Здание находится по адресу: Большой Харитоньевский переулок, дом 21, строение 4.Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и носит официальное название «Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)».Памятник архитектуры сегодня находится в государственной собственности, а до этого был в частной и разрушался. Четыре года назад его передали в оперативное управление музею-усадьбе «Архангельское». После реставрации в палатах откроют музей.Это один из самых старых жилых домов столицы. В декабре 2022 года специалисты приступили к изучению его состояния, пообещали, что откроют в 2026 годуРазрешение на проведение научно-исследовательских работ во дворце выдали в Департаменте культурного наследия города Москвы.

Специалистам предстоит выяснить степень сохранности всех элементов дворца как снаружи, так и внутри. Они исследуют состояние фасадов, белокаменного декора, кровли, оконных проемов, лестниц, подвалов и чердаков, напольного покрытия, стен и сводов, а также настенной живописи и деревянной резьбы. По результатам обследований будет разработана проектная документация для проведения реставрационных работ.

«Комплексная реставрация Юсуповского дворца в Большом Харитоньевском переулке по-настоящему долгожданное событие. Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам. Затем начнется реставрация», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города МосквыАлексей Емельянов.Научно-исследовательские, изыскательские работы и проектирование планировали завершить до конца 2022 года. В проекте специалисты отразят все предлагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия и приспособлению его к использованию в качестве музея. На каком этапе находятся сегодня работы я не нашла информации.Затем проект пройдет государственную историко-культурную экспертизу. При положительном заключении его направят на согласование в Департамент культурного наследия города Москвы. Согласованный документ будет основанием для выдачи разрешения на проведение реставрации. К работам во дворце Юсуповых планируют приступить в 2023 году. Их будут проводить за счет средств, выделенных из федерального бюджета. За ходом реставрации будут следить специалисты Мосгорнаследия.

Сказочный терем в Басманном районе

Каменные палаты Волковых — Юсуповых — это одно из немногих жилых зданий в Москве, которое сохранилось до наших дней в первоначальном виде, подвергшись лишь незначительным переделкам. Точная дата строительства дворца и имена зодчих до наших дней не дошли. Историки предполагают, что здание возвели в конце XVI — начале XVII века русские мастера.

Дворец Юсуповых — сложное сооружение, которое состоит из трех построек. В правой части расположены двухэтажные палаты с красным крыльцом, по центру размещается двухэтажный дом с остекленной террасой, в левой части находится трехэтажный дом — флигель. Правая часть дворца Юсуповых самая древняя. Она похожа на сказочный терем. Ее нижний подклетный этаж специалисты датируют концом XVI или началом XVII века. По одной из московских легенд, в XVI веке на этом месте стоял охотничий дворец Ивана Грозного, из которого шел подземный ход в Кремль. Отсюда русский царь мог отправляться на охоту. Однако документальных подтверждений этому историки не обнаружили.

Фасады палат пышно декорированы. Наружные стены красного цвета украшены резными узорами, а окна — наличниками из белого камня. Красное крыльцо ведет гостей сразу на второй этаж. Венчает палаты шатровая крыша с коньками и флюгерами. На первом этаже дворца расположены Красный и Охотничий залы. Сводчатый потолок в Охотничьем зале украшает декоративная роспись. Ее сюжет посвящен сценам из жизни Ивана Грозного. Красный зал орнаментирован пышным растительным узором. Лестницу, ведущую на второй этаж, по обе стороны венчают львы с гербом рода Юсуповых. На втором этаже находятся Китайская, Гербовая, Портретная, Тронная комнаты, кабинет и столовая. Каждое помещение имеет особое убранство и уникальные росписи на стенах и сводах. Также во всех залах можно увидеть старинные печи, украшенные голландскими изразцами. Например, в Портретной комнате на печных керамических плитках изображена азбука в картинках. В Гербовом зале печь отделана необычными изразцами лимонного цвета с растительным рисунком. Первым известным по документам владельцем палат был ближайший сподвижник Петра I, дипломат и вице-канцлер барон Петр Шафиров (1669–1739). По всей вероятности, терем был ему подарен в конце XVII века. В 1723 году барон принимал здесь Петра I. Об этом событии сохранилась запись в походном журнале императора. В этом же году владелец палат сменился. Им стал действительный тайный советник граф Петр Толстой (1645–1729). Каменным теремом он владел четыре года. После этого дом на полгода перешел обер-секретарю Военной коллегии Алексею Волкову. Сейчас именно его фамилия фигурирует в названии архитектурного комплекса. В 1727 году Петр II пожаловал дворец подполковнику Преображенского полка князю и генерал-аншефу Григорию Юсупову-Княжево (1676–1730). В собственности у семьи Юсуповых он оставался 190 лет — до 1917 года.

Последней хозяйкой старинного дворца в Большом Харитоньевском переулке была Зинаида Юсупова. При ней здесь была проведена масштабная реставрация, которая длилась с 1891 по 1895 год. Вначале в 1891 году по проекту архитектора Виктора Померанцева перестроили левую часть палат. Над зданием надстроили третий этаж, провели перепланировку внутренних помещений, фасады декорировали. С 1892 по 1895 год прошла реставрация древних палат, расположенных в правой (восточной) части. Архитектурный проект разработал Николай Султанов. Он сохранил богатый наружный декор палат, восстановил высокие крыши с флюгерами и дымниками, вставил в окна переплеты, имитирующие слюдяные оконницы XVII века. Со стороны двора к зданию было пристроено высокое крыльцо. Планировка комнат сохранилась до наших дней. После революции в 1917 году дворец перешел в государственную собственность. Княгиня Зинаида Юсупова и ее сын Феликс уехали за границу. Коллекции картин, антикварная мебель, собрание редкой хрустальной и фарфоровой посуды и другие предметы интерьера были отправлены в государственные хранилища.

В 1929 году во дворце разместилось правление Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина.

Позднее в доме находились Музей дворянского быта, военно-исторический музей, музей «Палаты Волковых — Юсуповых».

Начиная с 2004 года палаты несколько раз меняли арендаторов.

В 2007 году один из них предпринял попытку реставрации, но работы выполнялись без должного контроля и качества.

В 2020 году памятник перешел в собственность государства. Его передали в оперативное управление музею-усадьбе «Архангельское», было принято решение о проведении комплексной реставрации. После завершения всех работ в стенах дворца откроется музей.

https://www.mos.ru/news/item/110165073/

https://arhiv-palat.livejournal.com/206448.html?es=1

https://moskvichmag.ru/gorod/legendarnyj-dvorets-yusupovyh-n...