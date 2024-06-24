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    Реставрационные работы планировали начать в 2023 году. Так и не начали?Легендарный дворе...

Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах

Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируютРеставрационные работы планировали начать в 2023 году. Предварительно специалисты изучат состояние памятника и разработают проект его восстановления.
Дворец Юсуповых в Москве, построенный в конце XVI — начале XVII века, ждет реставрация. Здание находится по адресу: Большой Харитоньевский переулок, дом 21, строение 4. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и носит официальное название «Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)».
Памятник архитектуры сегодня находится в государственной собственности, а до этого был в частной и разрушался. Четыре года назад его передали в оперативное управление музею-усадьбе «Архангельское». После реставрации в палатах откроют музей.
Это один из самых старых жилых домов столицы. В декабре 2022 года специалисты приступили к изучению его состояния, пообещали, что откроют в 2026 году (если ее все-таки закончат к 2026 году — сроки сейчас не называют).  Активисты говорили: главное, чтобы успели.
Разрешение на проведение научно-исследовательских работ во дворце выдали в Департаменте культурного наследия города Москвы.
Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра Москвы
«Комплексная реставрация Юсуповского дворца в Большом Харитоньевском переулке по-настоящему долгожданное событие. Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам. Затем начнется реставрация», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Научно-исследовательские, изыскательские работы и проектирование планировали завершить до конца 2022 года. В проекте специалисты отразят все предлагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия и приспособлению его к использованию в качестве музея. На каком этапе находятся сегодня работы я не нашла информации.
Затем проект пройдет государственную историко-культурную экспертизу. При положительном заключении его направят на согласование в Департамент культурного наследия города Москвы. Согласованный документ будет основанием для выдачи разрешения на проведение реставрации. К работам во дворце Юсуповых планируют приступить в 2023 году. Их будут проводить за счет средств, выделенных из федерального бюджета. За ходом реставрации будут следить специалисты Мосгорнаследия.

Сказочный терем в Басманном районе

Каменные палаты Волковых — Юсуповых — это одно из немногих жилых зданий в Москве, которое сохранилось до наших дней в первоначальном виде, подвергшись лишь незначительным переделкам. Точная дата строительства дворца и имена зодчих до наших дней не дошли. Историки предполагают, что здание возвели в конце XVI — начале XVII века русские мастера.
Дворец Юсуповых — сложное сооружение, которое состоит из трех построек. В правой части расположены двухэтажные палаты с красным крыльцом, по центру размещается двухэтажный дом с остекленной террасой, в левой части находится трехэтажный дом — флигель.Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыПравая часть дворца Юсуповых самая древняя. Она похожа на сказочный терем. Ее нижний подклетный этаж специалисты датируют концом XVI или началом XVII века. По одной из московских легенд, в XVI веке на этом месте стоял охотничий дворец Ивана Грозного, из которого шел подземный ход в Кремль. Отсюда русский царь мог отправляться на охоту. Однако документальных подтверждений этому историки не обнаружили.
Фасады палат пышно декорированы. Наружные стены красного цвета украшены резными узорами, а окна — наличниками из белого камня. Красное крыльцо ведет гостей сразу на второй этаж. Венчает палаты шатровая крыша с коньками и флюгерами.Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыНа первом этаже дворца расположены Красный и Охотничий залы. Сводчатый потолок в Охотничьем зале украшает декоративная роспись. Ее сюжет посвящен сценам из жизни Ивана Грозного. Красный зал орнаментирован пышным растительным узором. Лестницу, ведущую на второй этаж, по обе стороны венчают львы с гербом рода Юсуповых. На втором этаже находятся Китайская, Гербовая, Портретная, Тронная комнаты, кабинет и столовая. Каждое помещение имеет особое убранство и уникальные росписи на стенах и сводах. Также во всех залах можно увидеть старинные печи, украшенные голландскими изразцами. Например, в Портретной комнате на печных керамических плитках изображена азбука в картинках. В Гербовом зале печь отделана необычными изразцами лимонного цвета с растительным рисунком.Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыПервым известным по документам владельцем палат был ближайший сподвижник Петра I, дипломат и вице-канцлер барон Петр Шафиров (1669–1739). По всей вероятности, терем был ему подарен в конце XVII века. В 1723 году барон принимал здесь Петра I. Об этом событии сохранилась запись в походном журнале императора. В этом же году владелец палат сменился. Им стал действительный тайный советник граф Петр Толстой (1645–1729). Каменным теремом он владел четыре года. После этого дом на полгода перешел обер-секретарю Военной коллегии Алексею Волкову. Сейчас именно его фамилия фигурирует в названии архитектурного комплекса. В 1727 году Петр II пожаловал дворец подполковнику Преображенского полка князю и генерал-аншефу Григорию Юсупову-Княжево (1676–1730). В собственности у семьи Юсуповых он оставался 190 лет — до 1917 года.
Последней хозяйкой старинного дворца в Большом Харитоньевском переулке была Зинаида Юсупова. При ней здесь была проведена масштабная реставрация, которая длилась с 1891 по 1895 год. Вначале в 1891 году по проекту архитектора Виктора Померанцева перестроили левую часть палат. Над зданием надстроили третий этаж, провели перепланировку внутренних помещений, фасады декорировали. С 1892 по 1895 год прошла реставрация древних палат, расположенных в правой (восточной) части. Архитектурный проект разработал Николай Султанов. Он сохранил богатый наружный декор палат, восстановил высокие крыши с флюгерами и дымниками, вставил в окна переплеты, имитирующие слюдяные оконницы XVII века. Со стороны двора к зданию было пристроено высокое крыльцо. Планировка комнат сохранилась до наших дней.Легендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыЛегендарный дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют. Официальный сайт Мэра МосквыПосле революции в 1917 году дворец перешел в государственную собственность. Княгиня Зинаида Юсупова и ее сын Феликс уехали за границу. Коллекции картин, антикварная мебель, собрание редкой хрустальной и фарфоровой посуды и другие предметы интерьера были отправлены в государственные хранилища.
В 1929 году во дворце разместилось правление Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина.
Позднее в доме находились Музей дворянского быта, военно-исторический музей, музей «Палаты Волковых — Юсуповых».
Начиная с 2004 года палаты несколько раз меняли арендаторов.
В 2007 году один из них предпринял попытку реставрации, но работы выполнялись без должного контроля и качества.
В 2020 году памятник перешел в собственность государства. Его передали в оперативное управление музею-усадьбе «Архангельское», было принято решение о проведении комплексной реставрации. После завершения всех работ в стенах дворца откроется музей.
https://www.mos.ru/news/item/110165073/
https://arhiv-palat.livejournal.com/206448.html?es=1
https://moskvichmag.ru/gorod/legendarnyj-dvorets-yusupovyh-n...

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