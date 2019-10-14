США готовили военную интервенцию в случае победы защитников Белого Дома

В канун 26-й годовщины расстрела защитников Белого Дома в Москве СМИ публикуют воспоминания, репортажи тех лет и интервью с участниками тех событий, многие из которых доказывают очевидное: Ельцин действовал по прямому приказу США, угрожавших в т.ч. и военной интервенцией.

Среди прочих материалов стоит обратить внимание на статью в газете «Завтра», рассказывающую о полном контроле со стороны США руководства той России и реальной подготовке вторжения в случае победы защитников Верховного Совета.

Автор материала — доктор юридических наук, преподававший в американских университетах, политолог-американист и профессор той самой кузницы наших либералов — ВШЭ — Александр Домрин. Профессор описывает реакцию американских политиков, то, как подавали информацию СМИ в те дни. А было это примерно так же, как сейчас происходит на Украине, когда любые преступления бандеровцев подаются как совершенные «во имя демократии», а любая попытка выйти против называлась «происками Кремля». Только бандеровцев заменили Ельцин и его команда, а «пророссийских террористов» — защитники Белого Дома, которых иначе как фашистами-коммунистами и не именовали. Но самое интересное — это то, что США реально планировали открытое военное вторжение в Россию, о чем в мемуарах написал помощник президента Никсона, который крайне не советовал лезть даже в такую вот слабую Ельцинскую Россию образца 1993 года.

«В книге "Никсон зимой" помощник экс-президента Никсона в последние годы его жизни Моника Кроули раскрывает не известную не только российскому читателю, но и большинству западных наблюдателей деталь. В дни противостояния между президентом и Верховным Советом РФ Ричард Никсон был приглашен в Государственный департамент США для участия в обсуждении вариантов официальной реакции Вашингтона и вернулся с этого обсуждения абсолютно подавленным, поскольку один из вариантов предполагал… направление в Москву военного контингента США для поддержки Ельцина. "О чем думают эти засранцы (assholes) из госдепа? — вспоминает Кроули эмоциональные слова Никсона. — Нельзя направлять войска в Россию… Когда мы это сделали для борьбы с большевиками, это обернулось катастрофой. Кроме того, мы просто не можем вмешиваться в их внутренние дела, тем более, военными средствами. О, Господи!" Никсон не впервые столь нелицеприятно высказывался в адрес американской дипломатии на российском направлении периода президентства Клинтона. "Эти ребята просто шизанутые (nuts). Они не понимают, что, поощряя авторитарные наклонности Ельцина, они играют с огнем", — вспоминает Дм.Саймс реакцию Никсона на выступление Тэлботта в Комитете по ассигнованиями Палаты представителей 19 апреля 1993 г. в поддержку финансовой помощи "реформаторам" в России. Триумфально поддержав "президента Ельцина, бросившего перчатку парламенту", якобы "контролировавшемуся реакционерами", Тэлботт готовил почву как для роспуска Ельциным законодательной власти в России, так и для поддержки такого роспуска в Вашингтоне. Эпизод из книги Кроули, во-первых, лишний раз подчеркивает, сколь высоки были ставки Вашингтона в дни кризиса, и, во-вторых, заставляет по-новому взглянуть на многочисленные свидетельства очевидцев об участии в московской бойне снайперов третьей стороны. Может быть, "засранцы из госдепа" хотя бы частично всё же реализовали свой план?» — пишет Домрин.

Вот так, не расстреляй Ельцин парламент сам, то вместо него этим бы занялись «Морские котики». То есть Борис Николаевич руками наших солдат просто выполнил грязную работу за американцев, открыто начав убивать своих. Потом Клинтоны еще множество раз использовали этот «фокус», заигрывая с исламистами в Ираке и Ливии, теми же бандеровцами на Украине. Все будет, как и было через полгода после начала президентства Клинтона: их «сукины сыны» сами будут убивать «местных аборигенов» во имя американских национальных интересов.

Более того, наше первое «независимое» государство и на самом деле было независимо, но только от народа, говорить про какой-то там суверенитет администрации Ельцина просто смешно — он во всем советовался с американцами, для которых его победа, а главное — экономические реформы, уничтожение промышленности и приватизация были вопросами их национальной безопасности. «По сообщению репортера газеты Элейн Сциолино, ссылающейся на заявление тогдашнего госсекретаря США Уоррена Кристофера, об указе No.1400 в Белом доме узнали не из новостей, а "за час до" ельцинского выступления по телевидению 21 сентября 1993 года. Жители России еще были в полном неведении относительно того, что они услышат с телеэкранов в 20:00, а российский МИД уже услужливо сообщил эту информацию послу США в Москве Томасу Пикерингу… Опытный юрист-практик, выпускник престижной Стэнфордской школы права госсекретарь США Уоррен Кристофер на встрече с представителями американских СМИ отказался отвечать на вопрос "выходят ли действия г-на Ельцина за пределы его властных полномочий", однако предельно откровенно заявил, что реформы Ельцина являются "инвестицией в национальную безопасность Соединенных Штатов". 21 сентября 1993-го анонимный источник сделал исключительно любопытное признание, фактически являющееся ответом на вопрос, знала ли администрация США о готовящемся конституционном перевороте в России. По его словам, еще 13 сентября, то есть за 8 дней до обнародования Ельциным пресловутого указа No.1400, находившийся в Вашингтоне при подписании израильско-палестинского мирного соглашения "дорогой Андрей" Козырев отозвал в сторону своего американского визави госсекретаря Кристофера и предупредил его о "драматических событиях", которые должны были "скоро" произойти. "Ясно", что "Козырев старался дать госсекретарю сигнал", пишет "Нью-Йорк таймс".

"Уолл-стрит джорнал" сделал важное уточнение: Козырев не только информировал американцев о планах президента РФ, но и призвал правительство США оказать ему необходимую поддержку. Доверительное сообщение Козырева было, несомненно, доведено до Клинтона, и санкция была получена… Конечно, никого не удивляет, что особую теплоту и симпатию как бывшего замгоссекретаря, так и его шефа Кристофера вызывал именно Козырев, называемый в мемуарах Тэлботта не иначе как "архитектор не только независимости России, но и ее соседей", человек, "персонифицирующий радикальный разрыв России с ее прошлым", чья отставка, в конечном итоге, была вызвана тем, что "его видение его страны совпадало с нашим собственным". Приведенные заявления представителей Белого дома документально подтверждают заключение ряда наблюдателей, в том числе автора этих строк, о том, что Ельцин и его окружение часто (или даже — как правило) информировали администрацию Клинтона о подготовке наиболее важных внутриполитических событий и решений в Москве. Происходило это, по крайней мере, до перевыборов Ельцина на второй президентский срок и до осложнения отношений между РФ и США из-за агрессии НАТО на Балканах. Дмитрий Саймс делает еще более сильное заявление. По его словам, "без особых размышлений" администрация Клинтона начала давать "мгновенные советы, часто больше похожие на откровенное давление на правительство Ельцина, относительно того, как Россия должна проводить экономические реформы — и даже в отношении того, какие именно люди подойдут для этой работы". "Духовный отец реформаторов" Тэлботт играл при этом роль "проконсула Строуба", как называли его в российском МИДе», — добавляет профессор.

Вот так, друзья, оказывается, у нас при главе администрации американской колонии Ельцине был свой проконсул. Напомним, это говорит не Лимонов, Дугин, Рашкин или Хазин, а профессор Высшей школы экономики, который преподавал в Университете Нью-Йорка и лично знаком с Тэлботтом.

Нынешний президент РФ Владимир Путин, сделавший в предыдущие годы немало для освобождения нашей страны от колониальной зависимости, говоря о событиях 1993-го года, высказался так: «Россия подошла тогда к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны — развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты».

Позволим себе не согласиться с Владимиром Владимировичем: русский народ не просто пережил какой-то экономический кризис и атаки террористов, а выжил в настоящей войне, включавшей расчленение единой страны, в результате чего десятки миллионов русских оказались за пределами своей страны, нарушились многовековые культурные и хозяйственные связи, а также со стороны США были оккупированы госаппарат, банки и СМИ. И потери в этой войне сопоставимы с потерями в самой горячей войне. Даже если не считать десятков миллионов людей, оказавшихся вне России, число прямых жертв предателей Ельцина и его шайки исчисляется миллионами. Это и сотни тысяч русских, которых вырезали в Чечне и других бывших республиках нашей единой страны, и те, кто погиб на Украине из-за Беловежского преступления, которое разделило наши страны и натравило спустя 13 лет друг на друга бывших веками братьев, и миллионы потерявших работу и спившихся от безнадеги мужиков. Вот данные по смертности населения РФ в 1992-2002 гг. А ведь еще были катастрофические потери от абортов. По неполным данным Росстата, с 1990 по 2000 годы только от абортов страна потеряла 18 млн 968 тыс. человек. Если сложить то и это, то потери от американского колониального правления можно сравнивать разве что с потерями индусов от колониального правления британцев. И это все сложат, но не сегодня. Просто потому что большинство преступников и предателей, сдавших нашу страну Четвертому рейху в начале 1990-х, до сих пор при власти.

«Трудно не согласиться с выводом Стивена Коэна: "Деятельность всех, за небольшим исключением, американских специалистов по России в 1990-е гг. можно расценить как преступную". Вопрос в другом: как расценивать деятельность тех российских политиков и власть предержащих, на которых работали эти "американские специалисты"?» — задает вопрос в конце своего материала профессор Домрин. Впрочем, гораздо важней понять, как не допустить повторения тех событий, особенно наблюдая, как «бывшие» снова пытаются взять реванш и послужить «идеалам демократии».

http://katyusha.org/view?id=12817