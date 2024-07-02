Николай Бурляев: Пришло время запрещать в России сатанизм

В России нужно запретить сатанизм как преступный вид доходного промысла, а шоу-бизнес отделить от понятия «культура», так как он извращает сознание детей, считает первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. На эти и другие темы в ближайшее время в Госдуме пройдет круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России».

Почему решение этих проблем нельзя откладывать, депутат рассказал «Парламентской газете».

- Николай Петрович, что за деструктивные явления и чем они так опасны?

- Когда царь Николай I задал вопрос Александру Сергеевичу Пушкину: «С чего бы ты начал реформы?», он ответил: «С образования, ибо души неокрепшие пойдут за любым водителем». Вот уже без малого четыре десятилетия от начала перестройки идет психологическая и ментальная атака на нашу страну, которую поддерживали наше телевидение, эстрада, шоу-бизнес, СМИ, чтобы формировать поколение зацикленных на себе, на сексе, на приобретении благ. Сейчас это все достигло апогея.

При этом уже принят указ президента об основах государственной культурной политики, которая должна развиваться на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Этот указ в Минкультуры считают конституцией. Но, несмотря на эту конституцию, идет прежнее попустительство в СМИ, кино, на телевидении, эстраде. Хотя, казалось бы, уже пора ответственным людям осознать пагубность воздействия на психику подрастающего поколения этих деструктивных программ.

Мы видим, что то там, то здесь возникают некие проекты от шоу-бизнеса, которые носят чисто сатанинский характер. Наш Культурный фронт предпринимал шаги для более активного влияния ответственных лиц на эти шоу. Так, мы отменили программу абсолютно сатанинского коллектива, который этого и не скрывал, в Кремлевском дворце.

Это, в принципе, повсюду: в рекламе, на экране телевизоров — то, что заманивает в эту якобы легкую, пошлую жизнь.

Очень много всяких оккультных проявлений. Опять-таки по телевидению программы оккультистов, спиритологов, экстрасенсов, которые сделали это своим бизнесом.

Это ломка и деформация сознания россиян, поэтому пришло время принимать серьезные, запрещающие в первую очередь сатанизм, меры. Вообще сатанизм надо запрещать как преступный вид доходного промысла в нашей стране.

- Вы говорите только о медиапространстве или в целом об оккультных практиках?

- Абсолютно по всему фронту сейчас идет война. Против чего борется Россия? Как говорил наш президент открыто перед всем миром, против мирового сатанизма. Это сказано главой государства, и это абсолютно правильно. Это надо понимать и уж, конечно, запрещать сатанизм как самостоятельное проявление, имеющее место в нашей стране.

- Будете ли вы поднимать на круглом столе вопрос о допустимых образах для выступлений артистов? Связано ли это с деструктивными явлениями?

- Эта тема имеет прямое отношение ко всему потоку деструктивного. Естественно, это нельзя допускать. Я не ханжа, я ценю женскую красоту, все это прекрасно, но нужно быть осторожнее, когда ты с этим выходишь к людям. Как Бузова вышла почти без одежды в зал, где было полно детей? Как это возможно? Это для нее нормально, как и вообще для шоу-бизнеса.

А шоу-бизнес уже давно пора отделять от понятия «культура», потому что это доходный промысел. Это бизнес, а не культура. Это как раз то, что понижает, сексуализирует и извращает сознание детей.

Я не за то, чтобы одевать всех в паранджу, нет, но нормы пристойности, когда ты выходишь на люди, должны быть.

- Чем же заполнять медиапространство?

- Альтернатива — это русская культура с ее традициями и духовно-нравственными ценностями. Это всюду должно быть — и в кино, и в театре, и на эстраде. Нужно не забывать, что такое женщина в культуре. Всегда образ женщины у всех наших крупных классиков олицетворял саму Россию. А сейчас это искажается.

Люди, жившие в разные века, говорили так: «Спасение России — есть спасенье мира, гибель России — есть гибель мира». Россия должна выиграть этот бой, не погибнуть сама и стать примером нового государства-цивилизации, русской цивилизации, за которой пойдут не потерявшие еще надежду на спасение люди на планете.

- Какого результата вы ждете от круглого стола? Поступают ли какие-то предложения по этой теме?

- Предложений достаточно много. Будем вместе отбирать все самое необходимое для первых шагов, чтобы налаживать правильное отношение государства к деструктивным, ломающим жизни людям явлениям.

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