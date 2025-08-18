Иван Васильевич Грозный. Факты из жизни

Иван Васильевич по прозвищу Грозный из рода князей Рюриковичей – личность неординарная и часто противоречивая. Споры о характере этого человека, его поступках и мотивах ведутся безостановочно. Царь оставил после себя немало загадок, но тем любопытнее узнать интересные факты из жизни Ивана Грозного.

Полноправный правитель

Иван Васильевич родился 25 августа 1530 года в селе Коломенское под Москвой, сын великого князя Василия III и литовской княгини Елены Глинской. Полноправным правителем Иван Васильевич по прозвищу Грозный стал в 3 года. Несмотря на желание бояр сделать царя пешкой на троне, вырос грамотным, решительным государем.

Правил Иван IV дольше, чем любой из государей российских – 50 лет и 105 дней. В 1547 году Иван IV венчался на царство в Успенском соборе Кремля. Приняв титул царя в 17 лет из рук митрополита Макария, он стал в один ряд с германским императором – кайзером и показал тем самым, что считает себя потомком римских императоров.

- Слова «царь» и «кайзер» происходят от одного корня – Caesar, переводимого как Цезарь, Кесарь, правитель.

- Слово «король», которым называют правителя в большинстве стран Европы, означает только «потомок Карла», имеется в виду Карл Великий.

Карл

Казни, пытки, убийства

Казни, пытки, убийства были во все времена, но при Иване IV их случилось не больше, чем при других царях, а если сравнивать с Европой того же времени, то гораздо меньше. В ходе исследований часто выясняется, что «замученные» жили после мнимой смерти и здравствовали.

Царское имя было очернено – европейские путешественники, торговцы, послы описывали царя как тирана, а его деяния как террор. Историки составляли мнение о Грозном по их словам, пока не появились новые источники и методы исследования. Благодаря такой же пропаганде император Павел I считался слабоумным и беспомощным.

Павел I

Прозвище

Иван Васильевич получил прозвище «Грозный» в 12 лет, когда по его приказу был зверски убит боярин Андрей Шуйский.

После этого окружающие стали опасаться вспыльчивого царя и его гнева, а характер Ивана, воспитанного без родителей в среде жестокости, мести и беспринципности, становился тяжелее год от года.

Грозный в 12 лет

Образование

Иван Грозный был образованнейшим человеком своего времени, открыл первую типографию, переписывался с правителями Европы, собрал огромную библиотеку, дополнив то, что осталось от предков. Библиотека пропала во время пожара, ищут ее до сих пор. Поисками занималась даже царевна Софья – сестра Петра I.

Книга из библиотеки

Набожность

Иван Грозный, несмотря на характер, был человеком набожным, общался с монахами, юродивыми, странниками, ездил в монастыри, постоянно молился. Когда умер Василий Блаженный, царь, вместе с боярами нес гроб с его телом.

Василий Блаженный

Походы

Важной частью истории России стали походы на Казань Ивана Грозного. По окончании тяжелой войны царь обещал построить церковь, но поменял планы и приказал возвести собор Покрова, затем устроил трехдневный пир и роздал войску пленников и захваченные ценности, оставив себе знамена, пушки и царя Едигера.

Казань в первой половине XVI века

Переезд кремля

Готовясь к походу на Казанское царство, царь приказал разобрать деревянную крепость в городе Мышкине, сплавить бревна по Волге до реки Свияги и собрать снова. За месяц кремль переехал на новое место и стал началом города Свияжска.

Город Свияжск

Увеличение территории

Во время правления Ивана Грозного территория страны выросла, по подсчетам исследователей, почти в 30 раз.

Карта европейской части России

Женитьба

Иван Грозный был женат 8 раз (по другим источникам - 7), но достоверно о венчании говорится лишь в 4 случаях, хотя церковь разрешала максимум три брака. Делал он предложение и английской королеве Елизавете I, и сестре польского короля Сигизмунда. В обоих случаях ему было отказано, а сватаясь к графине Марии Гастингс царь и вовсе был женат, но жену называл простой подданной и обещал прогнать.

Мария Гастингс

Жены Ивана Грозного

Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева. Первая жена Ивана Грозного

От первого брака с Анастасией Захарьиной-Юрьевой родилось шестеро детей: Анна, Мария, Дмитрий, Иван, Евдокия, Фёдор. Но выжили только Иван и Фёдор. В 1560 году Анастасия скончалась, и царь тяжело переживал утрату.

Мария Темрюковна-Черкасская. Вторая жена Ивана Грозного

Мария Темрюковна-Черкасская (август 1561 — сентябрь 1569). Вызывала у Ивана Грозного неоднозначные чувства: с одной стороны, они были похожи, но с другой — Мария была неграмотной, мстительной и хитрой. Сын Василий.

Марфа Васильевна Собакина. Третья жена Ивана Грозного

Марфа Васильевна Собакина (октябрь — ноябрь 1571). После свадьбы с царём тяжело заболела, а через две недели скончалась. Причины её смерти неизвестны, хотя версий много: отравление, таинственное зелье, колдовство.

Анна Алексеевна Колтовская. Четвертая жена Ивана Грозного

Анна Алексеевна Колтовская (1572). Брак продлился всего полгода, после чего Грозный насильно постриг Анну в монахини.

Мария Долгорукая. Пятая жена Ивана Грозного

Мария Долгорукая (1573). Иван Грозный понимал, что никакой собор не позволит ему венчаться в пятый раз, поэтому договорился с протопопом Никитой, который раньше служил опричником, что тот обвенчает в Спасо-преображенском монастыре, где тот был настоятелем, царя и его новую супругу.

Анри Труайя, биограф Ивана Грозного, пишет:

«На следующий день после свадьбы молодую женщину привязывают к телеге, подстегнули лошадей, и те унесли ее к пруду, где она утонула».

Эта история является туманной и запутанной, в которой нет ни одного факта. Именно поэтому часть историков говорит о том, что никакой Марии Долгорукой вовсе не существовало. Сейчас это установить уже невозможно, но официальная история говорит о том, что Мария была 5-ой женой Ивана Грозного. Конечно, этот брак был формальный, заключённый на тайной церемонии, продлившись всего одну ночь, но это был брак.

Анна Григорьевна Васильчикова. Шестая жена Ивана Грозного

Анна Григорьевна Васильчикова (1574). Иван Грозный женился на ней без благословения церкви. Семейная жизнь продлилась три месяца, после чего Анна внезапно умерла.

Василиса Мелентьева. Седьмая жена Ивана Грозного

Василиса Мелентьева (примерно 1575). Историки ставят под сомнение существование этой жены, так как она появлялась в жизни Ивана Грозного без венчания и пышного свадебного пира. Если принять её существование за истину, то Василиса попала в опалу, была пострижена в монахини и умерла в монастыре.

Мария Фёдоровна Нагая. Восьмая жена Ивана Грозного

Мария Фёдоровна Нагая (сентябрь 1580 — 1584). Брак не был освящён церковью, но при этом свадьба состоялась официально, хотя на ней присутствовали исключительно представители «ближнего круга» царя. Мария в октябре 1582 года родила мужу сына, которого назвали Дмитрием. После смерти Ивана Грозного Марию с Дмитрием сослали в Углич: набожный Фёдор не признавал брата и невенчанную жену отца.

Об убийстве сына

В описаниях жизни царя значительное место занимает сюжет об убийстве Грозным своего сына Ивана Ивановича. Немало способствовал этому художник Репин, написав известную картину, но историки склоняются к тому, что царевич умер от болезни. Это подтвердили исследования останков наследника и описания, оставленные свидетелями его смерти «от горячки» в Александровской слободе.

Иван Грозный у тела своего сына

Иван Грозный и сын его Иван

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (ошибочное разговорное название — «Иван Грозный убивает своего сына») — картина русского художника Ильи Репина, написанная в 1883–1885 годах. Изображает эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он в сильном гневе якобы нанёс смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.

Филькина грамота

Устоявшееся выражение «филькина грамота», появилось благодаря царю. Так он называл все послания митрополита Филиппа, полные увещеваний о покаянии. Неприязнь царя началась, когда митрополит отказал царю в благословении в момент посещения государем службы в Успенском соборе Кремля вместе с опричниками.

Метрополит Филипп

Запрет на алкоголь

Еще в XV веке на Руси научились получать спирт из ржи и пшеницы. Но Иван IV специальным указом запретил своим подданным употреблять алкоголь. Исключение составляли только праздничные дни. Иностранцам пить не воспрещалось.

Склад бочек с вином

Победа над крымским ханом

Крымский хан Девлет-Гирей, разоряя центральные области России, продвигался к Москве, намереваясь захватить престол, и отправил царю послание – нож, предлагая им зарезаться и не терпеть позор поражения. Царь не только не совершил самоубийства, но сумел в битве при Молодях разбить войско врага, при огромном численном превосходстве крымчан.

Битва с крымским ханом

Кончина Грозного

По легенде один предсказатель заявил, что Иван Грозный умрет 18 марта, но год не назвал. Царь не казнил звездочета за его слова, поскольку проверить их не мог, но и отпускать гадателя не желал. Иван Грозный умер именно 18 марта 1584 года в Москве. Бытовала версия, что его отравил сам гадатель, хотя вряд ли это правда.

Последние минуты жизни Ивана Грозного

К концу жизни царь был тяжело болен и, судя по количеству ртути в останках, его травили не один год, также, как жен и детей государя. Желающих занять трон было немало. Иван Васильевич похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

