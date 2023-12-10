Сталинская реклама 1935–1937 годов

Бытует неверное представление, что в советские годы рекламы не существовало. На самом деле рекламная индустрия в СССР развивалась довольно активно. Фактический старт производства рекламы совпал с нэпом — этапом восстановления народного хозяйства после Гражданской войны с помощью активного участия частного капитала.

Реклама в печатных изданиях начинает публиковаться с 1921 года — первой газетой, ставшей принимать рекламные объявления за деньги, стали «Известия». Уже в 1923 году доход «Известий» на 2/3 будет состоять из рекламных денег. При наркоматах открывались рекламные агентства — «Двигатель», «Промреклама», Мосторгреклама. Рекламные агентства специализировались на разных носителях и тематике. Ставил цели перед рекламной индустрией сам Анастас Микоян:

«Задача советской рекламы в том, чтобы дать людям точную информацию о товарах, находящихся в продаже, помочь им сформулировать новые требования, привить новые вкусы и запросы, стимулировать продажи новых видов товаров и объяснить способы их использования потребителю».

В индустрии рекламы трудился звёздный дуэт Маяковский — Родченко. Знаменитый поэт работал в качестве копирайтера, а не менее знаменитый фотограф — как дизайнер. Реклама, созданная Родченко, даже была удостоена серебряной медали Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности в Париже в 1925 году. Маяковский впоследствии изложил свой подход к рекламе в статье «Агитация и реклама».

Однако всё вышесказанное относится к 20‑м годам. В течение же «грозных» 30‑х реклама также развивалась, причём существовал сегмент рекламы, рассчитанной на самую взыскательную аудиторию. Тому свидетельство — журнал «Театральная декада», который выходил с 1935 по 1937 год. В издании публиковались рецензии на спектакли, анонсы, материалы про московские театры.

Последние четыре страницы журнала, а также задняя обложка были отданы на откуп рекламодателям. Основную аудиторию журнала составляли высокообразованные москвичи-театралы. Современные рекламисты обозначили бы эту публику «премиум-аудиторией». Рекламировались рестораны с джазовыми оркестрами, импортное вино, туалетная вода и так далее. Данные рекламные объявления позволяют приоткрыть завесу тайны над московской повседневностью грозных 30‑х годов. И прямо скажем, в несколько иных красках воспринимается мобилизационное суровое предвоенное время. Люди всегда хотели быть красивыми, вкусно питаться и весело проводить время.

Рестораны Гранд-Отель — это составная часть нынешней гостиницы «Москва», ныне известная как Four Seasons Hotel Moscow. Яков Скоморовский — известный деятель джаза, трубач и, как бы выразились сейчас, автор саундтреков к кинофильмам. В знаменитые московские гостиницы отобедать зазывали не только постояльцев. А также там можно было потанцевать. Кавказские рестораны — это вечная московская классика.

Досуг Похоже, скачки были одним из самых популярных видов развлечений Москвы 1930‑х годов. Советским туристам, помимо довольно обыденных курортных мест, вроде Крыма, Селигера и Кавказа, предлагалось посетить Заполярье и Днепрогэс.

Торговля Примечательно, что в Москве 30‑х годов существовали круглосуточные магазины. Существовали и специализированные магазины с чаем и кофе. Занятно, что в рекламе указано дореволюционное название улицы. Были и специализированные магазины с фруктами и овощами. Метро, как известно, было открыто в 1935 году и сразу же превратилось в площадку для торговли. Причём среди торговых точек были и аптеки. К одежде в 30‑е годы относились очень бережно. 14 магазинов с трикотажем! Ювелирные магазины 30‑х годов имели черты ломбардов. Были в Москве и столь распространённые ныне ярмарки по продажи одежды и аксессуаров.

Косметика и лекарства Ныне лекарство витаминол также используется для лечения рахита, но не у людей, а у кроликов. Советская туалетная вода и косметика рекламировались с упоминанием заграничных марок, но при этом производились в СССР.

Продукты питания Токай — это белое десертное вино, названо по наименованию горного массива в Венгрии и Словакии. Соевые соусы использовались не только для суши. Производство чая в Грузии ведёт свою историю ещё со второй половины XIX века. Весьма изобретательно подошли создатели к рекламе пончиков.

Искусство Довольно интересная афиша событий для всех, кто увлечён театром. Есть даже давно позабытый формат мероприятий — диспут. Не будем забывать, что данные изображения взяты из журнала «Театральная декада», чья аудитория принадлежала к числу ценителей искусства.

Страхование Сергей Лунёв

https://vatnikstan.ru/archive/stalin_ads/