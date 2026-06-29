Рисуют художники Москву

Московский Кремль волновал многих художников. Его рисовали Саврасов и Куинджи, Лентулов и Кандинский и даже маринист Айвазовский.

Федор Алексеев. Никольская башня и Алевизов ров, 1800 Художник Федор Алексеев показывает Кремль с неожиданной стороны. До 1814 года вдоль его стен был фортификационный ров, позже его засыпали и сделали бульвар с деревьями.

Федор Алексеев. Красная площадь, 1801 Художник показывает оживленную площадь с торговыми рядами, а также с функциональными Спасскими воротами через одноименную башню внутрь Кремля.

Иван Мошков. Москва. Кремль. Вид Спасской башни (Вид в Кремле на Спасские ворота), 1800–1802 Русский музей

Художник Мошков позволяет нам взглянуть внутрь древнего Кремля. По центру – самая главная, Спасская башня, а слева от нее – Вознесенский монастырь, утраченный в советские годы.

Иван Айвазовский. Пожар Москвы 1812 года, 1851 Неожиданный для мариниста Айвазовского пейзаж показывает не воду, но другую бушующую стихию – огонь. Очертания Кремля на фоне самого крупного пожара в истории города во время войны с Наполеоном.

Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна, 1873 Русский музей

Все картины Саврасова веют некой русской тоской. Его природа всегда печально увядшая, максимально реалистичная. И даже Кремль он изобразил на фоне старой изгороди. Но весеннее солнце вселяет оптимизм.

Архип Куинджи. Москва. Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм Василия Блаженного, 1882 Русский музей

На этой картине Кремль – композиционный центр, а все остальное словно графично намечено вокруг. И, конечно, Куинджи, как главный русский мастер по свету, потрясающе играет со светом и тенью, передавая оттенки солнечного дня.

Архип Куинджи. Москва. Вид на Кремль со стороны Замоскворечья, 1882 Русский музей

Еще одна картина Куинджи показывает Кремль с другой стороны. И, кажется, как и в первом случае, главное тут не Кремль, а игра света.

Аристарх Лентулов. МОСКВА, 1913 Третьяковская галерея

Архитектурный пейзаж представляет собой калейдоскоп зданий и образов Москвы. Всю эту «пестроту», «декоративно-пышную красоту», по словам самого художника, он расположил вокруг Ивановской колокольни Кремля как центральной точки. И, конечно, в этих красных мазках узнаются и стены Кремля, и яркий храм Василия Блаженного.

Василий Кандинский. Москва. Красная площадь, 1916 Третьяковская галерея

У другого авангардиста, Кандинского, Кремль был виден прямо из окон мастерской. На холсте он запечатлел целый московский оркестр из храмов, домов и заводских труб.

Борис Кустодиев. Вербный торг у Спасских ворот на Красной площади в Москве, 1917 Русский музей

Любитель жанровых сцен, Кустодиев изобразил Красную площадь так, как она выглядела многие века – как торг, а именно предпасхальная суета. Можно разглядеть и купцов, и гимназистов, и дворян в мехах. Также нам открываются нарядный храм Василия Блаженного и кусочек Спасской башни.

Серебрянические бани в Москве, Жерар Делабарт, 1796

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Жерар Делабарт (Gerard de la Barthe) (1730-1810) - французский художник-живописец, рисовальщик, гравёр и акварелист, живший и работавший в Российской империи с 1787 по 1810 год.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. Соборы, 1894 Третьяковская галерея

Золотые купола кремлевских соборов, которые блестят на солнечном свете, – один из самых открыточных видов старой Москвы.

Москва, Васнецов Аполлинарий Михайлович,1902 Государственный Русский музей

Аполлинарий Васнецов. Книжные лавочки на Спасском мосту, 1916 Мастер исторического пейзажа, Васнецов показывает белокаменный средневековый Кремль.

Также у художника есть целая серия картин, в которой он прослеживает историю и изменения Московского Кремль от деревянного и белокаменного до краснокирпичного.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите, 1921 Музей Москвы

Аполлинарий Васнецов. Вероятный вид белокаменного Кремля Дмитрия Донского. Конец XIV века, 1922 Музей Москвы

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване III, 1921 Музей Москвы

Аполлинарий Васнецов. Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века, 1922

Михаил Бобышов. Салют. Москва. Кремль 1945, 1958 Русский музей

На этой акварели световыми лучами отражены салют и радость по случаю Победы, а также народ, стекающийся на Красную площадь отметить этот долгожданный день.

Московский пейзаж,Кречетова Нина Петровна, 1952 Государственный музей истории российской литературы имени В.И.Даля

Кречетова Нина Петровна (1887-1970-е) - русская и советская художница-живописец.

Вид Ивановского монастыря, Москва. Лансере Евгений Евгеньевич, 1923 Частная коллекция

Лансере Евгений Евгеньевич (1875-1946) - русский и советский художник-живописец и график.

Москва с Воробьёвых гор, Петровичев Пётр Иванович, 1913 Таганрогский художественный музей

Петровичев Пётр Иванович (1874-1947) - русский и советский художник-живописец.

Московский пейзаж, Рыбченков Борис Фёдорович, 1943 Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Рыбченков Борис Фёдорович (1899-1994) - советский и российский художник-живописец, график, иллюстратор, педагог.

Московский пейзаж, Соловьёв Анатолий Алексеевич, 1987 Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Соловьёв Анатолий Алексеевич (1946) - советский и российский художник-живописец, график, педагог.

Москва. Пятницкая улица. Сорокин Иван Васильевич, 1997 Московский музей современного искусства

Сорокин Иван Васильевич (1922-2004) - советский и российский художник-живописец.

Вид Москвы, Франц Копаллик Частная коллекция

Франц Копаллик (Franz Kopallik) (1860-1931) - австрийский художник-живописец и график.

Московский пейзаж, Хазанов Моисей Тевелевич, 1933 Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых

Хазанов Моисей Тевелевич (1906-1980) - советский художник-живописец и педагог.

Москва. На бульваре.Земсков Лев Николаевич, 1960-е - 1970-е Частное собрание

Земсков Лев Николаевич (1916-1989) - советский художник-живописец.

Старый двор (улица Кирова, дом 21). Соколов Николай Яковлевич, 1930-е. Музейное объединение "Музей Москвы"

Соколов Николай Яковлевич (1909-1967) - советский художник-живописец, график, акварелист, рисовальщик.

Улица Воровского в Москве, Эйгес Вениамин Романович, 1927 Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А.Коваленко

Эйгес Вениамин Романович (1888-1956) - русский и советский художник-живописец, график и педагог. «Вид Кремля с западной стороны», начало 1820-х годов.

Волохов Павел. Бумага, акварель. Федор Ясновский Дом Фамусова и Страстной монастырь, акварель, 1877г. (И дом, и монастырь снесены) Литография «Боровицкая башня. Северо-западный вход в Кремль. Со стороны Москвы реки» (22 августа 1839).

Автор: французский художник Андре Дюран (1807–1867). На изображении представлен рисунок «Вид Московского Кремля» М.Н. Воробьева. 1818 году Картина М.Н. Воробьева Вид Московского Кремля 1818 год Алексей Саврасов. Сухарева башня. 1872 Владимир Маковский. Толкучий рынок в Москве, 1880 Аполлинарий Васнецов. Башни. Новодевичий монастырь. 1926 Игорь Попов. Фрунзенская набережная, дом 14. 1968-1972 Осип Авсиян. Угол Маросейки и Старосадского. 1977 Владимир Герасимов. Станция метро «Кропоткинская», 2007 Алена Дергилева. Из серии «Москва», 2010-ые Константин Батынков. Из серии «Всюду жизнь». 2019 Москва, акварель, художник Круглова Алёна Никольская улица. Москва» Литвиненко Ольга Акварель Юрия Акопянца Филевский парк. Алла Светик Москва сити. Акварель Дмитрия Шевцова. Москва осенняя, Художник Александра Летняя Москва. Lena Star (ES-Star)