Санкт-Петербург в картинах

«Император Александр II принимает хлеб-соль от крестьян на Петровской площади», 1861 г. Художник: А. Кившенко

Весенний Петербург художника-живописца Картины Василия Липака наполнены атмосферой тихой, почти акварельной нежности весеннего города, где игра света на фасадах, цветущая сирень, отражения в воде и преобладание голубых и зелёных оттенков создают ощущение свежести и лирического настроения, словно город только просыпается после долгой зимы.

«Гранит Невы», 1966. Бумага, акварель, Семёнов Борис Александрович Петербург на картинах Вероники Лобаревой Петербург на картинах Вероники Лобаревой Фермское шоссе. Николай II на открытии памятника Александру III перед домом призрения душевнобольных, 26 февраля 1895 г. Художник: К. Брож Нарвские триумфальные ворота, 1830–1840 гг. Художник: Беггров Карл Петрович

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Кошки в окошках от петербургской художницы Марии Павловой.

Кошки в окошках от петербургской художницы Марии Павловой.