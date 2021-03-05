Time, 1930 год - Сталин нужен Америке для успешного бизнеса

В июне 1930 года американский Time вынес фото Сталина на обложку, главная статья номера была посвящена тому, как хорошо Америке вести бизнес с СССР. Авторы материала вполне прагматичны: да, Сталин "сукин сын", но "он наш сукин", индустриализация Советов приносит компаниям США сотни миллионов долларов.

Победа Трампа заставила российский верхний класс застыть в ожидании: пойдёт ли США при новом президента на сближение с Россией? По американской версии, за Россией числятся многие грешки: Крым, Донбасс, Сирия, попытка оказывать влияние на деструктивные силы внутри Запада. Но противоречия могут легко сниматься, если Кремль осознает ошибки и предложит взамен что-то интересное. После этого мстить лично Путину США вряд ли будут - если не мстили даже Сталину, политику куда более масштабному, когда тот был выгодным партнёром для Вашингтона. Прагматизм во все времена выгодно отличал Америку.

Пользователь ЖЖ 0gnev уже много лет переводит статьи из старой западной прессы, относящиеся к нашей истории. Один из его переводов - из американского журнала Time за 9 июня 1930 года. В заметке рассказывается, как выгодно для США экономическое партнёрство со Сталиным, ради которого можно закрыть глаза на все внутренние злоупотребления внутри СССР.

(Заодно из статьи Time можно понять тот масштаб американского участия в индустриализации, благодаря которому СССР стал промышленной державой)

Объекты, создаваемые в рамках Пятилетнего плана, пересчитать так же трудно, как звёзды на небе или зёрнышки икры, намазанной на блин каким-нибудь русским гурманом.

Все эти бесчисленные электростанции, тракторные заводы, шахты, целые города для рабочих, строящиеся с нуля, уже принесли американскому бизнесу, страдающему от последствий биржевого краха, контракты на сумму в 450 млн. долларов (доллар 1930 года примерно равен 20-22 американским долларам нынешнего времени; т.е. в данном случае - 9-10 млрд. долларов в современных ценах - БТ). Более того, советское торговое представительство в США со штаб-квартирой на Манхэттене – «Амторг» - за последние шесть лет закупило американских товаров на 211 млн. долларов.

(Подпись под планом Сталинградского тракторного завода архитектора из США)

Недаром Сталин недавно заявил: «Мы семимильными шагами идём к решению задач, поставленных Лениным – индустриализации, электрификации, механизации».

Сталин, как и все члены Коммунистической партии, помнит назубок ещё одну ленинскую заповедь: «Религия – опиум для народа» [Так в тексте. На самом деле эта фраза принадлежит Марксу – прим. пер.].

Политики-христиане порой энергично, а порой непоследовательно борются с опиумом. Примерно то же самое можно сказать и об антирелигиозных кампаниях советского руководства. Оно искренне верит, что «религия – опиум для народа», но может уделить борьбе с нею лишь малую толику времени: сейчас эта задача возложена в основном на Союз воинствующих безбожников, насчитывающий 600 тысяч членов.

Аналогичным образом, диктатор лишь время от времени может уделять внимание Третьему Интернационалу. Эта организация в её собственной программе названа «могильщиком капиталистического строя».

Если бы американские бизнесмены отказались продавать Красной России то, что ей нужно, их место с радостью заняли бы британские, немецкие и даже японские предприниматели. Таким образом, у любого из наших бизнесменов – даже убеждённого капиталиста, христианина и патриота – есть стопроцентное алиби для торговли с красными.

Единственным эффективным оружием деловых кругов против Сталина мог бы быть международный капиталистический бойкот советского государства. Именно этого ожидают и опасаются советские руководители. Будучи коммунистами, они готовы к бою против буржуазного мира и ожидают от него ответных ударов. Когда президент США Герберт Гувер и британский премьер Джеймс Макдональд организовали в Лондоне конференцию по морским вооружениям, в Москве произошло нечто любопытное. Органы печати, которыми диктатор управляет напрямую, забили тревогу, предупреждая, что представители капиталистических стран тайно сговариваются о нападении на советское пролетарское государство и его бойкоте.

Можно с полным основанием и логикой предположить: если бы Сталин был на месте Гувера, он именно так и поступил бы.

В последний раз, когда у нас расследовалась деятельность американских красных, – в 1919 году, под руководством министра юстиции А.Митчелла Палмера (A. Mitchell Palmer) – примерно 5000 человек были арестованы и 263 высланы из страны. Сегодня подобная акция обернулась бы колоссальными убытками для нашего бизнеса – аннулированием советских заказов на десятки миллионов долларов. Однако не все конгрессмены представляют деловые круги. Некоторые из них считают, что искоренение коммунизма в США – дело настолько важное, что никакую цену за это заплатить не жалко.

Поэтому на прошлой неделе член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Гамильтон Фиш-младший (Hamilton Fish Jr.), яростный противник коммунистов, был назначен главой комитета Конгресса из пяти человек, которому поручено начать новую охоту на красных. Первым его шагом станет вызов трёх важных свидетелей: 1) главы Министерства юстиции Митчелла, 2) министра труда Дэвиса, который проинформирует Комитет о красных иммигрантах, и 3) третьего вице-президента Американской федерации труда Мэтью Волла (Matthew Woll).

Среди влиятельных друзей Иосифа Виссарионовича Джугашвили в американских деловых кругах числятся:

Standard Oil, чей пресс-секретарь – знаменитый Айви Ледбеттер Ли (Ivy Ledbetter Lee) – получил на Уолл-стрит прозвище «главного советского рекламного агента в США». Никто, естественно, не считает, что Ли находится «на содержании у красных». Просто он – друг друзей своих работодателей, продающих Советам громадное количество нефти.

General Electric в рамках контракта с Москвой на 100 млн. долларов, строит четыре крупнейших в мире генератора (мощностью по 100.000 лошадиных сил) для гидроэлектростанции, которая сооружается на Днепре в 200 милях лот Одессы.

Austin Co. из Кливленда, получив подряд на 50 млн. долларов, возводит целый город, прозванный «Остинградом», включая тракторный и автомобильный заводы, оборудование и техническая помощь для которых обеспечивается в рамках дополнительного контракта на 30 млн. долларов с Ford Motor Corp. (будущий завод ГАЗ в Горьком - БТ).

Другие друзья Советов в американском бизнесе - General Motors, DuPont de Nemours, International Harvester, John Deere Co., Caterpillar Tractor, Radio Corp. и Совет по делам торгового флота США, продавший красным флот грузовых судов. Среди банков, пославших в прошлом году своих представителей с ознакомительной поездкой в Москву - National City Bank, Chase National, Equitable Trust.

Сообщения о том, что Ральф Бадд (Ralph Budd), президент железнодорожной компании Great Northern R. R., будет «в течение нескольких лет» помогать Советам строить железные дороги, в конечном итоге свелись к тому, что он с сыном Джоном, только что окончивший естественнонаучный факультет Йеля, на прошлой неделе отплыли из Нью-Йорка, «чтобы в течение нескольких недель провести по заказу советского правительства оценку состояния объектов Транссибирской магистрали».

Из официальной советской статистики, приведенной в книге товарища Брона, явствует: хотя в промышленности выполнение пятилетнего плана (он осуществляется уже второй год) советскому правительству пока не удаётся убедить упрямого русского крестьянина сеять столько зерновых, сколько предусмотрено заданием, продавать урожай по установленным властями ценам и с должным энтузиазмом записываться в «колхозы». Тем не менее коллективными хозяйствами уже обрабатывается 10,5 млн. гектаров земли.

На сегодня самым впечатляющим достижением сталинской пятилетки стал Турксиб. Для русских строительство этой железнодорожной магистрали окружено романтическим ореолом, а теперь и американцы могут познакомиться со всей этой романтикой благодаря потрясающему фильму, выпущенному в прокат «Амкино» - представителем советского кинотреста в США. Турксиб проложил через огнедышащие пустыни Туркестана, полноводные реки и заснеженные сибирские степи американец Уильям Шэтой (William Shatoy) по прозвищу «бешеный Билл» - в прошлом бродяга, а затем профсоюзный деятель. На прошлой неделе по магистрали прошел первый поезд – с американскими туристами.

В царские времена, чтобы доставить зерно из Сибири в Туркестан по железной дороге, надо было делать крюк в 2500 миль через Самару: это примерно то же самое, что перевозить обувь из Массачусетса во Флориду через Денвер (штат Колорадо). «Но теперь, - взахлеб кричат коммунисты, - у нас есть Турксиб!». Они страшно гордятся тем, что медлительный русский медведь, подгоняемый диктатором Сталиным, рванулся вперед «семимильными шагами».

На прошлой неделе в Нью-Йорк из Москвы, где он оптом закупал меха, вернулся Мюррей М. Сингер (Murray M. Singer), вице-президент компании, владеющей фешенебельным магазином Bergdorf-Goodman на Пятой авеню. Он не скрывает удивления: «Русских женщин настолько волнуют успехи советской власти, что они совершенно не интересуются парижской и нью-йоркской модой. Они живут в совершенно другом мире».

