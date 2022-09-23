Начальник разведки. Настоящая история генерала Фитина, который знал все

В 1968 году, когда уже при Леониде Брежневе на свободу вышел брошенный в лагеря Хрущевым «король советских диверсантов» Павел Судоплатов , мало кто из бывших коллег рискнул публично приветствовать его.

Незаметный «Алекс»

Среди немногочисленных смельчаков был пенсионер, последним местом работы которого стал фотокомбинат. Но окружающие обращались к нему с особо подчеркнутым уважением, как принято у военных и сотрудников спецслужб по отношению к высокопоставленному руководителю.

Имя Павла Судоплатова стало известно широкой публике во времена перестройки. Доживший до новых времен мастер диверсии оставил после себя интереснейшие воспоминания. Павлу Фитину, тому самому пенсионеру, который встречал Судоплатова после тюрьмы, повезло меньше — он ушел из жизни в начале 1970-х, и писать о нем стали только спустя почти полвека.

Он и на экране себя увидеть не успел — легендарная картина «Семнадцать мгновений весны» вышла через два года после его смерти. А ведь тот самый «Алекс», глава советской внешней разведки, ставящий головоломные задачи, — это он и есть, генерал Павел Фитин.

Крестьянский сын

О том, как повлиял «большой террор» на готовность СССР к войне, спорят десятилетиями. Доминирующей является следующая точка зрения — репрессии нанесли непоправимый вред, оголили командный состав РККА, выбили лучшую агентуру разведки.

На место репрессированных же приходили неопытные, безграмотные, непрофессиональные. Вот к этим «безграмотным» как раз и относился Павел Фитин.

Он родился в Тобольской губернии, с 13 лет трудился в сельхозартели, прекрасно знал, что такое тяжелый крестьянский труд. Потом Павла стали двигать по комсомольской линии, отправили на обучение в школу второй ступени, и это позволило ему в 1928 году поступить в Сельхозакадемию имени Тимирязева. После окончания вуза Фитина отправили работать заведующим редакцией индустриальной литературы в издательстве «Сельхозгиз». В этой должности он оставался, с годичным перерывом на службу в Красной Армии, вплоть до 1938 года.

А потом — крутейший поворот в биографии. Фитина по партийному набору отправляют служить в НКВД СССР. Такими, как он, молодыми парнями заполняли возникшие в результате репрессий бреши. Грамота НКВД СССР к нагрудному знаку «Заслуженный работник НКВД».

Выплывай, парень!

Полгода ускоренных курсов Школы особого назначения НКВД СССР, и вот он уже в 5-м отделе ГУГБ НКВД СССР (внешняя разведка).

13 мая 1939 года Лаврентий Берия предложил назначить новым начальником 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР 31-летнего Павла Фитина. Парня, который в органах разведки находился всего год. Парня, который окончил «Тимирязевку» и несколько лет трудился редактором. Именно 31-летний Фитин 13 мая 1939 года был назначен руководителем Пятого отдела Главного управления государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР. За этой вывеской скрывалась советская внешняя разведка того времени. Сейчас она известна всему миру как Служба внешней разведки России.

Казалось, это должна быть история о том, как рухнула советская разведка. Но фокус в том, что при Фитине она взлетела на новую высоту.

Что мог разглядеть в Фитине великий и ужасный Берия? Молодой парень не входил в его «ближний круг», ни перед кем не заискивал, говорил правду даже тогда, когда другие от этого уклонялись. Фитин отличался фантастической работоспособностью, а также организаторской жилкой, но все это, казалось, никак не тянуло на масштаб порученной задачи.

В конце 1930-х многие управленческие карьеры молодых парней на высоких постах начинались по принципу обучения плаванию: бросили в глубоком месте, и, будь любезен, выплывай!

Июньская аудиенция

И, что удивительно, выплывали, совершая невероятное. За два года Фитин сумел воссоздать практически с нуля боеспособную резидентуру в Германии, а всего к лету 1941 года в Москву стабильно поставляли информацию стратегического характера около 40 резидентур в различных странах мира.

Почему же можно говорить, что назначение Фитина было решающим? Потому что, как считают специалисты, оно стало ключевым для налаживания работы по получению исключительно важной информации, необходимой для, без преувеличения, спасения страны не только в военные годы, но и в последующее, казавшееся уже мирным время. Но то назначение стало, по существу, и отправным с точки зрения дальнейшего развития всей отечественной внешней разведки, именно тогда были заложены основы сегодняшней СВР – одной из сильнейших в мире разведывательных организаций.

"Мы можем по прошествии 80 лет абсолютно точно сказать, что настоящим счастьем для нашей страны стало то, что именно Павел Михайлович Фитин тогда возглавил советскую внешнюю разведку. Бесспорно, это было судьбоносное решение", - сказал РИА Новости писатель, историк отечественных спецслужб Александр Бондаренко, автор биографической книги "Фитин", вышедшей ранее в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия".

"Не надо забывать, что тогда вообще было время молодых людей в руководстве страной. Достаточно вспомнить сталинских наркомов – например, Дмитрия Устинова, Николая Байбакова. Причем все это были люди, которые до этого уже доказали свою состоятельность", - отмечает Бондаренко.

"И давайте вспомним, кто возглавлял НКВД на момент назначения Фитина, кто внес его кандидатуру на одобрение Сталина. Лаврентий Павлович Берия. У нас до сих пор Берию часто чернят, делают из него монстра. Да, грехов у него хватало, но не надо забывать все то хорошее, что он сделал. Так вот Берия был, выражаясь современным языком, великолепным менеджером государственного масштаба. И его предложение назначить Фитина было, безусловно, четко продуманным, продиктованным абсолютно интересами страны", - говорит Бондаренко. Смелость Фитин действительно успел проявить. В декабре 1938 года "за связь с врагами народа" из партии исключают легендарного разведчика Павла Судоплатова (позже его в партии восстановили, и он в войну руководил партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в тылу противника, координировал работу агентурной сети на территории Германии и ее союзников). Но вот что писал сам Судоплатов в своих мемуарах: "Партбюро приняло это решение при одном воздержавшемся. Фитин, недавно назначенный на должность заместителя начальника Иностранного отдела, воздержался, потому что, по его словам, я был ему абсолютно неизвестен. Его честность и порядочность, весьма необычные в тех обстоятельствах, не повредили его карьере". "Причем другие, кто хорошо знал Судоплатова, тогда сказали: "Да, это враг народа!" А вот Фитин нашел в себе мужество так не поступить", - добавляет Бондаренко. Он называет еще одну причину, по которой Фитин возглавил разведку. "Берия ломал ту систему, которую выстроили предыдущие наркомы внутренних дел Генрих Ягода и Николай Ежов, и при которых на разведку обрушился удар репрессий. Фитин не был связан с той системой. По этой причине, видимо, на место руководителя разведки не назначили кого-то из более опытных ее сотрудников", - считает Бондаренко.

Мало кто сам желал приходить с докладами к Сталину. Фитин же с готовностью подписывал информацию, полученную от агентуры, лично, то есть фактически гарантируя вручаемые сведения собственной головой.

В июне 1941 года, за несколько дней до войны, Павел Фитин, опираясь на данные сразу нескольких источников, во время личной аудиенции в Кремле назвал Сталину точную дату нападения Германии на СССР — 22 июня.

Вопреки легендам, вождь не истерил, не психовал, не грозил Фитину лагерями, а заявил, что информацию надо проверять дальше. Почему Иосиф Виссарионович повел себя именно так, тема для отдельного разговора. Для нас же важно то, что позиции Фитина после случившегося не пошатнулись, наоборот, к его данным стали прислушиваться значительно внимательнее.

Фитин заботился и о том, где брать новые кадры для разведки. Одной из его больших заслуг стало то, что он создал основы современной системы отбора и подготовки молодых разведчиков – людей уже не набирали по партийной разнарядке, а искали целенаправленно.

Именно при Фитине начала полноценно работать Школа особого назначения, где готовили разведчиков. Это заведение в дальнейшем развивалось, меняло название – Школа №101, Краснознаменный институт имени Андропова КГБ СССР. Сейчас это Академия внешней разведки.

То, что знает Черчилль, знает и Фитин

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз поставило перед разведкой госбезопасности необходимость коренной реорганизации ее работы. Помимо выявления военно-политических планов Германии и ее союзников во время войны и создания специальных отрядов для ведения разведывательно-диверсионных операций в отношении фашистов, требовалось выявлять истинные планы и намерения США и Англии по вопросам ведения войны и послевоенного устройства, вести разведку в нейтральных странах для того, чтобы не допустить их перехода на сторону стран "оси" Берлин-Рим-Токио, добывать научно-техническую информацию в целях укрепления военной и экономической мощи СССР.

Фитин в годы войны стал настоящими «глазами и ушами» Кремля. Его гитлеровский визави Вальтер Шелленберг в мемуарах признавался: несмотря на тяжелейшее положение на фронтах летом 1941 года, советская разведка продолжала эффективную работу. Например, советская резидентура в Иране своевременно вскрыла прогерманский заговор, что позволило провести совместную советско-английскую военную операцию по недопущению перехода Тегерана в стан нацистской Германии.

По сути, советская внешняя разведка ни разу не позволила застать советское руководство врасплох — ни противникам, ни союзникам.

Сводка о политической позиции Черчилля и Рузвельта по тем или иным вопросам лежала на столе у Сталина на следующий день после того, как она озвучивалась в приватных беседах в Вашингтоне и Лондоне. Поэтому на любых переговорах советский лидер чувствовал себя как карточный игрок, успевший подсмотреть раздачу соперника.

"Успехи советской разведки в достижении поставленных перед ней целей ярче всего иллюстрируют ее операции в период Второй мировой войны . Информация, которую секретная служба Москвы получила в годы Второй мировой войны, оказалась столь качественной, что разведка любой другой страны может об этом только мечтать". Это спустя годы писал Аллен Даллес, бывший в свое время шефом ЦРУ США. К такому признанию "главного противника" комментарии, пожалуй, излишни.

Фитину принадлежит одно из личных достижений военных лет: в конце 1943 года в составе внешней разведки был создан информационный отдел (ИНФО) – фактически, первое полноценное информационное-аналитическое подразделение в ее истории.

Как указывают специалисты, с созданием ИНФО появился работоспособный аппарат, который помог организовать обработку поступающих данных, отсеивать сомнительные сведения и дезинформацию. От освещения отдельных эпизодов и событий работники нового отдела перешли к планомерному слежению за международной ситуацией, обеспечивали руководство СССР проверенной и достоверной информацией по широкому кругу международных проблем, давали обоснованные прогнозы на ближайшее, а затем и на более отдаленное будущее.

"Между прочим, именно при Фитине утвердилась форма подготовки аналитических материалов, остающаяся в разведке и поныне – документ начинается с изложения главных вещей, с выводов, после чего уже идет подтверждение", - отмечает Бондаренко.

Фитин работал на опережение. При нем на широкую ногу было поставлено обучение будущих разведчиков, нелегальные кадры готовили с дальним прицелом на послевоенные времена. И такой подход оправдал себя на все 100 процентов.

Человек, подобравший ключ к «атомному секрету»

Сильной стороной начальника советской внешней разведки было умение выделять самую важную информацию из потока сообщений. Именно Фитин первым отдал резидентурам в США и Великобритании команду внимательно следить за разработками военного характера по «ядерной тематике».

Когда американцы пытались секретить от СССР «Манхэттенский проект», они даже не знали, что команда Фитина черпает сведения прямо из рук ключевых фигур в группе ученых.

В итоге то самое отсутствие удивления в глазах Сталина после сообщения Трумэна об испытаниях атомной бомбы было отнюдь не наигранным — Иосиф Виссарионович об атомном оружии к тому времени знал, пожалуй, даже больше, чем сам президент США.

В июне 1946 года Фитин, к тому времени генерал-лейтенант, покидает свою должность и отправляется заместителем уполномоченного Министерства госбезопасности СССР в советской оккупационной зоне в Германии.

Долгое время считалось, что Фитин попал в опалу, однако биографы разведчика считают, что он в тот период был полностью включен в реализацию советского атомного проекта. Сначала он искал оставленные немцами запасы урана (и нашел), затем курировал «закрытые города» СССР, в которых шла работа по военному атому.

В 1951 году Фитина назначили главой МГБ Казахской ССР, и в его ведении оказался Семипалатинский ядерный полигон. В 1953 году генерал стал начальником Управления МВД СССР по Свердловской области, держа в своем ведении все расположенные там объекты по созданию «ядерного щита». Могила Фитина на Введенском кладбище Москвы.

Пострадавший от хрущевских репрессий

Почему же тогда после окончания войны в июне 1946-го Фитин был освобожден от должности начальника разведки? Относительно невысокий пост в Германии, затем Свердловск, Казахстан. В 1953-м занял пост начальника управления МВД по Свердловской области. Но уже в июле 1953 года Павла Михайловича освободили и от этой должности, а потом взяли под следствие. И еще хорошо, что уже в апреле его "лишь" уволили из органов "по служебному несоответствию". Оставили, правда, звание генерал-лейтенанта, но в пенсии отказали. И некоторое время прославленный разведчик оставался безработным. Почему?

Фото: Пресс-бюро СВР РФ

На этот вопрос ответил чекист, знавший Фитина, член Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Евгений Викторович Дементьев, которому дозвонились в нынешний Екатеринбург. Его брат служил с Фитиным в Свердловске, дружил с ним и после опалы. Каким был Фитин? Доступным, понятливым, умел слушать и слышать. Он и начальник, и друг. Билась в нем жилка, позволяющая понимать других, чувствовать чужую боль.

С Берией, сбагрившем Фитина из Москвы куда подальше в 1946-м, понятно. Не доверял, не признавал за "своего". Хрущев поступил еще безжалостнее. Никак не мог уразуметь Никита Сергеевич, что не все, как он сам, должны состоять в каких-то группировках, быть при ком-то, "дружить" против кого-то. Считал Павла Михайловича человеком Берии. И велось по Фитину следствие, шли допросы, он давал письменные показания.

Слава богу, что еще так отделался. Потом переехал в Москву, где только ни трудился, пока не обосновался на должности начальника фотокомбината Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами. Как же мелковато для генерал-лейтенанта и героя войны. Но Фитин и тут наладил работу. Еще в далекие 1950-е - 1960-е выпускал цветные фотоальбомы. Иногда делился дефицитной в ту пору фотопленкой с друзьями. Так до конца и отработал на этой должности до незаметного ухода в 1971-м.

Настоящее падение Павла Фитина случилось после краха Берии. Хотя сам разведчик никакого отношения к репрессиям не имел и близким человеком Берии никогда не был, его уволили из МВД. Причем уволили с проявлением максимального неуважения — с формулировкой «по служебному несоответствию».

О сталинских репрессиях у нас пишут много и охотно, а вот как быть с репрессиями хрущевскими? Разгром аппарата МВД, включая разведку и контрразведку, имел мало общего с торжеством справедливости. Мстительный Хрущев, расправившись с Берией, прошелся по всем тем, кто работал под его началом, — в том числе затронул и людей, которые не имели перед страной никакой вины, а только заслуги.

Павла Фитина оставили на свободе, но от дела, которому он посвятил жизнь, отстранили бесповоротно. Работа в органах госконтроля, потом должность директора фотокомбината — это было просто насмешкой после всего того, что он сделал для Советского Союза.

Первую мемориальную доску в родном селе Павла Фитина установили только через 37 лет после его смерти. В 2017 году в Москве был открыт памятник разведчику, еще три года спустя его имя получила одна из столичных улиц. В феврале постановлением Московского правительства проезд с поэтическим названием N 5063 превратился в "Улицу Павла Фитина". А вершина на хребте Соудор в Республике Северная Осетия - Алания из безымянной стала горой Павла Фитина. На улице Остоженке у небольшого особнячка воздвигнут монумент начальнику внешней разведки военных лет. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии памятника руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павлу Фитину в Москве. 10 октября 2017.

"Долгие годы имя Павла Фитина было незаслуженно забыто. И только теперь, после того, как вышла в свет книга "Фитин" в знаменитой серии "ЖЗЛ", сняты фильмы о Павле Михайловиче, а мы открываем памятник легендарному руководителю отечественной разведки, его имя, я уверен, станет известным не только на Урале, но и по всей стране", - сказал тогда глава СВР.

"Имя Павла Фитина возвращается в нашу память, в нашу историю", - подчеркнул Нарышкин.

"Глядя на бронзовую фигуру Павла Михайловича в наброшенной на плечи шинели, можно думать, что начальник разведки, узнав об окончании войны, с улыбкой шагает навстречу Победе, для которой он и его коллеги сделали все возможное", - рассказывал РИА Новости автор памятника, народный художник России Андрей Ковальчук.

Может, и случайно, что смотрит на него в упор с барельефа, установленного на стене дома, еще один великий разведчик со сложнейшей судьбой - Ким Филби. Они ходили в разведку вместе.

Но лучшей памятью для генерала Фитина является то, что созданный при его помощи «ядерный щит» до сих пор служит гарантией того, что Россия была, есть и будет.

https://aif.by/timefree/history/nachalnik_razvedki_nastoyash...

https://rg.ru/2020/03/03/kak-glavu-vneshnej-razvedki-sssr-uv...

https://ria.ru/20190513/1553433277.html