Алапаевские мученники

Самая красивая принцесса Европы становится русской святой. «Он рассказывал мне о своей жене, восхищался ей, хвалил ее. Он ежечасно благодарит Бога за свое счастье»

— вспоминал князь Константин Константинович, его родственник и близкий друг.

Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, или, как её называли в семье, — Элла, была внучкой английской королевы Виктории.



О её красоте говорила вся Европа: есть только две красавицы — Елизавета Австрийская, супруга императора Франца-Иосифа, и Елизавета Феодоровна.

В 1884 г. Элла вышла замуж за русского князя Сергея Александровича Романова, пятого сына императора Александра II.

Великий князь восхищался её удивительным характером. Он любил делать маленькие подарки по поводу и без. Супруги очень любили друг друга и редко расставались, но когда это все же случалось, между ними завязывалась ежедневная переписка с обязательной припиской - «тысячи поцелуев».

Но... 4 февраля 1905 г. история любви этой прекрасной пары оборвалась... Террорист кинул бомбу в карету, где сидел Великий князь. Его тело было разорвано на мелкие кусочки... Услышав ужасный взрыв, Елзавета Федоровна молниеносно побежала к месту трагедии, собирая то, что осталось от горячо любимого супруга.

После трагедии Великая княгиня приняла решение посвятить себя служению ближним. Она продала свои драгоценности и на эти деньги основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия — уникальный для своего времени центр помощи.

Москвичи прозвали Елизавету Федоровну "Белым Ангелом Москвы", а созданная ею Обитель продолжает жить и сегодня! В июле 1918 года большевики лишили жизни Елизавету Федоровну.

Мощи великой княгини покоятся в Иерусалиме в храме, который построил ее муж, — в честь святой Марии Магдалины в Гефсимании. Останки же великого князя перенесены в 1998 году в Новоспасский монастырь Москвы.

Такая удивительная любовь, но такая трагическая гибель... Говорят, что именно их история переворачивает в людях всё, приводя многих людей к Богу.

В Алапаевске оказываются:

Великая княгиня Елизавета Федоровна (53 года). Внучка английской королевы Виктории, родная сестра императрицы Александры Федоровны, вдова великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра III. Великий князь Сергей Михайлович (51 год). Пятый из шести сыновей великого князя Михаила Николаевича и Ольги Фёдоровны, внук Николая I. Три брата, князья императорской крови: Иоанн (32 года), Константин (28 лет) и Игорь (24 года) Константиновичи. Сыновья великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнуки императора Николая I. Князь Владимир Павлович Палей (21 год). Сын Великого Князя Павла Александровича от его морганатического брака с Ольгой Валерьяновной Пистолькорс, внук Александра II Фёдор Семёнович (Михайлович) Ремез (40 лет), управляющий делами великого князя Сергея Михайловича;

Сестра Марфо-Мариинской обители Варвара (Яковлева), келейница Елизаветы Фёдоровны.

18 июля 1918г. День памяти Алапаевских Мученников. Мученики Алапаевской шахты — члены дома Романовых и близкие к ним люди, злодейски умученные представителями советской власти, на следующий день после расстрела царской семьи, в 18 км от города Алапаевска у рудника Нижняя Селимская, в одну из шахт которого были сброшены тела: преподобномучениц Великой Княгини Елисаветы и инокини Варвары, Великого Князя Сергия, Князей Иоанна, Константина и Игоря, князя Владимира Палея и раба Божия Феодора.

Их подводили по одному к провалу шахты, били сзади обухом топора по голове и сбрасывали вниз. Жертвы разбивались, падая с высоты, ударяясь о старые крепежные бревна, которыми была забита шахта. Сопротивлялся убийцам только великий князь Сергей Михайлович, - его застрелили. Другие были сброшены в шахту живыми; палачи поняли это, когда до них донеслись стоны мучеников. Убийцы забросали шахту гранатами - осколками был убит Федор Ремез. Остальные продолжали жить, вернее, мучительно умирать от ран, голода, жажды ещё несколько дней. Свидетель-крестьянин слышал, как из глубины шахты доносилась Херувимская песнь.

Утром 18 июля по всему Алапаевску были расклеены объявления, сообщающие, что князья были похищены "бандой белогвардейцев". Однако никто не поверил в эту откровенную ложь. Скрыть правду от населения не получилось.

Когда с приходом белых шахта была раскопана, и тела подняты на землю, то оказалось, что Великая Княгиня даже в последние часы своей жизни была верна делу Милосердия. Тяжело раненая сама, в полном мраке, она сумела перевязать своим апостольником голову раненого князя Иоанна…

На груди Великой Княгини - Матушки Елисаветы нашли икону Спасителя с надписью «Вербная Суббота 11 апреля 1891 года». Это был день перехода Елизаветы Фёдоровны в Православие.

Стоит обратить наше духовное внимание

Из показаний рабочего-охранника Старцева записанных в книге следователя Соколова, в главе 26 "убийство в Алапаевске":

«По коридору гуляли иногда Князья; с одним из них, уже седоватым господином, (как его звали — не знаю) мы вели продолжительныя беседы. Князь этот доказывал, что всеобщего равенства быть не может, ссылаясь при этом на "притчу о талантах"». (можно полность прочесть по ссылке ниже)

Притча о талантах — одна из притч Иисуса Христа, учит о важности верности, усердия и ответственности в использовании даров, данных Богом. Краткий сюжет притчи: Господин отправился в дальнюю страну и оставил своим слугам деньги, называемые талантами. Одному он дал пять талантов, другому два, а третьему один. Те, кто получил пять и два таланта, трудами умножили их, но слуга, получивший один талант, закопал его в землю, боясь потерять. Когда господин вернулся, он похвалил первых двух слуг за их труд и верность, а третьего осудил и наказал. От этой притчи происходит крылатое выражение «Зарывать талант в землю», которым обозначают оставление без пользы каких-либо знаний, опыта или духовных качеств, пренебрежение ими.

Бог не стесняет свободы человека и не насилует природу, не подводит всех под один уровень. Дары даны каждому соответственно его силам и способностям, учитывая объективные обстоятельства которые помогают или мешают ему на пути духовного роста. Людей совсем безталанных нет — Бог «хочет, чтобы все люди спаслись», а поэтому каждому даёт хотя бы один какой-нибудь талант как средство ко спасению, поэтому человек должен «умножать» таланты на пользу Церкви, ближних и развивать в себе добрые качества. 8 июня 2009 года Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала всех убитых под Алапаевском.

Только о какой реабилитации можно говорить, когда над невинноубиенными не было суда, а заказчики и исполнители по сути террористического акта не преданы забвению?!

Я о его судьбе уже рассказывала. Следователь, который слишком много узнал. Напомню кратко. Николай Алексеевич Соколов родился 21 мая 1882 года в Мокшане Пензенской губернии, в купеческой семье. Окончил Пензенскую 2-ю мужскую гимназию (1900), затем юридический факультет Харьковского университета (1904). В 1907 году Николай Алексеевич стал судебным следователем Краснослободского участка родного Мокшанского уезда. В 1911 году получил назначение следователем по важнейшим делам Пензенского окружного суда. В 1914 году Соколов получил звание надворного советника. Был избран председателем союза судебных следователей Пензенского окружного суда.

Февральскую и особенно Октябрьскую революцию Соколов воспринял как катастрофу. В октябре 1917 года, переодевшись крестьянином, отправился пешком в Сибирь. Добравшись до белых, Соколов получил назначение в Омский окружной суд судебным следователем по особо важным делам. Екатеринбург был отбит у большевиков 25 июля 1918 года, и уже 30 июля началось судебное расследование по делу об убийстве императорской семьи.

18 ноября 1918 года верховная власть была сконцентрирована в руках адмирала Колчака. 17 января 1919 года адмирал дал приказ генералу Дитерихсу, чтобы тот представил ему все найденные вещи императорской семьи, а также все материалы следствия. В соответствии с этим приказом судья Сергеев, постановлением от 25 января 1919 года, выдал генералу Дитерихсу протоколы следствия и все вещественные доказательства, а в первых числах февраля генерал доставил всё это в Омск. 5 февраля адмирал Колчак вызвал к себе Н.А. Соколова и приказал ему ознакомиться с материалами дела, а затем представить свое мнение о дальнейшем порядке расследования.

В тот же день он принял от генерала Дитерихса все протоколы следствия и вещественные доказательства, и именно с этого момента уже Николай Алексеевич начал свой тяжелейший труд по раскрытию убийства императора и членов его семьи.

Сам он потом написал: «Мне было поручено производить расследование убийства императора и его семьи. С юридической точки зрения я старался сделать всё возможное, чтобы найти истину и довести её до будущих поколений».

В ходе проведенного кропотливого расследования было установлено, что, помимо августейшей семьи, в 1918–1919 годах была уничтожена «целая группа Романовых», по тем или иным причинам оставшихся в России. Непосредственный начальник Н. А. Соколова генерал Дитерихс, характеризуя все эти убийства, назвал их «особо исключительными по зверству и изуверству, полными великого значения, характера и смысла для будущей истории русского народа».

В период с мая по 10 июля 1919 года Соколов обследовал 29 шахт, собрал множество вещественных доказательств, опросил сотни свидетелей, провёл десятки экспертиз.

После захвата красными Екатеринбурга (15 июля 1919 года) Соколов продолжал работу и во время отступления белых, проводя допросы свидетелей и экспертизы, вплоть до Харбина. Собранные им вещественные доказательства и документы Соколов при помощи главы французской миссии генерала Жанена в 1920 году перевёз из Харбина во Францию. Работу по опросу свидетелей и экспертизам материалов Соколов продолжал и в эмиграции, вплоть до своей смерти. В общей сложности занимался расследованием убийства Царской Семьи шесть лет.

23 ноября 1924 года, неожиданно, был найден мёртвым в саду собственного дома во Франции, накануне громкого международного процесса, где и был похоронен. Над его скромной могилой друзьями был поставлен крест, на котором написаны слова из Псалтири: «Правда Твоя — Правда вовеки» (Пс. 118:142).

В 1922 году Николай Алексеевич начал втайне писать книгу о результатах следствия. В начале 1924 года Соколов успел выпустить только французское издание книги. Книга «Убийство Царской Семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова» в русском издание была опубликована уже после смерти Соколова в 1925 году. До сих пор является авторитетнейшим историческим документом в этом, всё ещё не решённом деле.

Вот тут 26 глава из книги Соколова, как раз посвященная найденым телам в шахтах и перечислением лиц, охранявших узников Алапаевска и принимавших участие в безобразной казни: https://russportal.ru/index.php?id=russian_history.sokolov_n...

Старцев объяснил, что убийство Августейших узников произошло по приказанию из Екатеринбурга, что для руководства им оттуда приезжал специально Сафаров Георгий. "Георгий Иванович Сафаров (1891, Санкт-Петербург — 27 июля 1942 года, Саратов) — российский революционер, советский государственный и партийный деятель.

Сафаров был в штабе Ленина и прибыл вместе с ним в Россию в 1917 году. Он был членом Уральского областного совета и редактором большевистской газеты «Уральский Рабочий». Национальности его я не знаю.

Можно ли в этом сомневаться?

Всего лишь сутки отделяют екатеринбургское убийство от алапаевского.

Там выбрали глухой рудник, чтобы скрыть преступление. Тот же прием и здесь.

Ложью выманили царскую семью из ее жилища. Так же поступили и здесь.

И екатеринбургское и алапаевское убийства — продукт одной воли одних лиц."

Что же происходит на самом деле в ночь с 17 на 13 июля 1918 года?

Акция уничтожения была спланирована заранее. Для её исполнения прибыл зампред Уралсовета Сафаров /живший с Лениным за границей до марта 1917 г./. Оперативное руководство осуществлялось Председателем Алапаевского ЧК Н. П. Говыриным, комиссаром юстиции Е. А. Соловьёвым, председателем Алапаевского Совдепа Г. Л. Абрамовым и секретарём исполкома Л. З. Перминовым. От Верхней Синячихи в акции участвовали партийный вождь Перовский Вячеслав Дмитриевич, а также Плишкии Николай Степанович и Черепанов Иван Емельянович. Видимо, именно они и подсказали место казни - шахта. А кто совершил убийство? Участвовал весь большевистский актив Алапаевска. Позже, при белых, они прятались на Боровском болоте и в кукуйском ельнике. Партизанили. Бандитствовали. Вот их имена:

Григорий Павлович Абрамов - председатель Совдепа,

Иван Павлович Абрамов - член Совдепа,

Николай Павлович Говырин - председатель ЧК,

Василий Павлович Говырин - рабочий-большевик,

Алексей А СЕРЕБРЯКОВ - предводитель Союза молодежи,

Петр Константинович Старцев - член ЧК,

Петр Алексеевич Зырянов - член ЧК,

Михаил Фёдорович Останин - член ЧК и другие.

Итак, вечером 17 июля от Напольной школы отъезжает поезд из 10-11 телег. Ехали тихо. По дороге встретили несколько крестьян, которые потом рассказывали, что увидали.

На каждой телеге сидело по 2 человека, без кучеров на козлах. Весь этот поезд направлялся из Алапаевска в Верхнюю Синячиху. Эту картину видели крестьянин Александр Самсонов, изготовлявший в лесу самогон, и некий Трушков. Поздно ночью подъехали к месту убийства. Оно было расположено недалеко от пересечения трёх дорог /современных/ - на Алапаевск, в Верхнюю Сикячиху и Нижнюю Синячиху. Шахта, предназначенная для казни, была в стороне от дороги, отделенная большой поляной, покрытой редкими кустиками недалеко тянулись пашни.

Шахта представляла собой колодец глубиной 29 аршин /20 метров/. Стенки её были выложены брёвнами. В ней было 2 отделения - рабочее и машинное. Оба отделения имели узкие мостки, устроенные по средней линии шахты в вертикальном направлении, соединяющиеся между собой лесенками.

У перекрёстка уже стояли вооруженные люди, ближайшие окрестности были оцеплены. Князей подвезли к шахте. Ссадив с телег, их стали жестоко избивать /позднее это установила судмедэкспертиза/. Через зев шахты была перекинута доска - бревно, по которой заставляли идти князей и прыгать вниз, в глубокий 20-ти метровый колодец. Убийцы выбрали для своих жертв мучительный вид смерти.

По рассказам чекистов, Великий Князь Сергей Михайлович оказал сопротивление. Он схватил за полу пиджака большевика Плишкина и чуть-чуть не увлёк его за собой. Великого Князя убили выстрелом в голову и уже мёртвым сбросили в шахту.

Скинув в шахту всех, убийцы забрасывают их гранатами, причём взрываются не все, затем заваливают шахту брёвнами и разным хламом.

... Когда белые взяли Алапаевск 28 сентября 1910 года, Старцев объяснил, что убийство августейших узников произошло по приказу из Екатеринбурга, для этого и был послан в Алапаевск Старцев...

Но князья были ещё живы! Дело в том, что шахта находилась недалеко от дороги, и проезжающие крестьяне слышали голоса, стоны, молитвы, пение псалмов. Какое-то время к шахте никого не подпускали. Чтобы умертвить князей, большевики решают убить их вторично! Вниз кидают брёвна и камни. Но это ни к чему не привело - шахта уже завалена. Из-под земли по-прежнему доносятся стоны - Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна имела силу воли побороть свою боль и перевязала голову набожного Иоанна своим платочком.

На третий день председатель ЧК Говырин берёт у местного фельдшера большой кусок серы, большевики зажигают его и бросают на дно шахты, закупоривают шахту, набросав сверху на брёвна и доски землю. Троекратное звериное убийство.

Единственный человек, кто выжил - Елена Петровна, жена князя Иоанна, дочь короля Сербии Петра 1 Карагеоргиевича, сербская подданная. Она тоже находилась в Алапаевске, но 5 июня 1918 года она, с разрешения Совета, выехала из Алапаевска в Петроград к детям. В середине июля она решила возвратиться в Алапаевск из Екатеринбурга /в Петроград она не уехала/. Однако вместе с членами Сербской миссии, посланной за ней, была задержана и перепровождена в Американские номера /6 июля/.

Елена Петровна высылается в Пермь, где содержалась в тюрьме до ноября 1918 года. Перед самым взятием Перми войсками белых она высылается в Москву. При помощи шведского посла она уезжает с детьми за границу.

А что потом? Что происходило в Алапаевске до прихода белых /28 сентября/?

Выше уже было сказано, что 17 июля, за несколько часов до убийства, у князей были изъяты личные вещи. Взамен экспроприаторами были выданы расписки, которые позже были найдены в карманах у убитых.

После убийства Романовых все их вещи 25 июля были переданы Алапаевским Советом местному обществу потребителей, было дано право реализации вещей через торговлю. В распоряжение Совета должна быть передана сумма в 23,5 тыс. рублей.

Список "княжеских вещей" сохранился - по нему значится 650 предметов: одежда, обувь, кровати, посуда, чемоданы, шелковые нитки, галстуки, постельное бельё и др.

Следственной комиссии белой армии сразу же удалось обнаружить шахту, в ней тела жертв, находившиеся на разной глубине.

3 октября 1918 г. было поднято тело Фёдора Ремеза;

9 октября - тела Варвары и князя Палея;

10 октября - тела Константина и Игоря Константиновичей и тело Сергея Михайловича;

11 октября - тела Елизаветы Фёдоровны и Иоанна Константиновича.