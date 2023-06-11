Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.49

Сергей Сергеевич родился 15 декабря 2000 года. После окончания школы продолжил обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в городе Санкт-Петербурге. После проходил военную службу по контракту. Младший сержант Дорофеев женат, у него остался сын.
Глава Даниловского района С.С. Копытов выразил соболезнования близким и родным военнослужащего: «До последнего наш защитник Родины оставался верным военной присяге. Он отдал свою жизнь ради безопасности своего народа и страны. Сергей Сергеевич навсегда останется для всех нас примером героизма и отваги. Мы скорбим вместе с родными и близкими».
Прощание с героем состоялось 10 сентября, в станице Березовской.
https://danilovskie-vesti.ru/news/media/2022/9/9/urozhenets-...
15 марта 2023 года в ходе спецоперации героически погиб Филиппов ВАСИЛИЙ Васильевич 28.07.1990 г.р.
Погиб, проявив стойкость и мужество.
"Человек умирает не тогда,
когда перестает биться его сердце,
а тогда, когда о нем забывают те, кто его любил".
Мы помним тебя, родной,
Будь за нас спокоен...
Мой дорогой, любимый муж. Эта боль в сердце останется навсегда. Ты так мало прожил, ты так мало был с нами. Ты навсегда останешься в нашей памяти. Ты наш герой. Ты сражался достойно.
Вечная память рабу Божьему Василию!
Найдена запись в сети ВК на ресурсе "Синодик"
https://vk.com/wall-201190697_590360
В поселке Красильниково, на здании школы открыли мемориальную доску гвардии сержанту 1065 гвардейского артиллеристского Краснознаменного полка, Федосенко Алексею Александровичу, героически погибшему при исполнении воинского долга на территории Украины.
В торжественном митинге, посвящённом открытию мемориальной доски, приняли участие местные жители, учащиеся школы, глава Галичского района Александр Николаевич Потехин и военный комиссар Сергей Иванович Репко.
Вечная память герою!
Дополнительной информации найдено не было.
В зоне СВО погиб старший прапорщик 331 костромского парашютно-десантного полка.
В Костроме простятся с погибшим в зоне СВО старшим прапорщиком 331 парашютно-десантного полка Дмитрием Смирновым. Информацию об этом разместила сестра Дмитрия в группе социальной сети ВК «в/ч 71211 г. Кострома, 331-й гвардейский ПДП».
"Я поеду к ребятам, как они без меня. Я не могу их оставить, как я буду в глаза им смотреть.. Они там, а я здесь...." С такими словами ты ушел из дома. И знаешь родной! Я горжусь тобой", - пишет Юлия, сестра Дмитрия
Прощание с героем состоится в среду, 26 апреля в 11:00 часов в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре. Похороны пройдут на костромском кладбище на Аллее Славы.
Найдено в сети ВК на странице "Моя Кострома".
Героя похоронят на Аллее Славы.
https://vk.com/wall-152186257_818601
Других дополнительных сведений я не нашла.
И опять из сети ВКПусть Россия знает наших героев
Овсянников Денис Александрович, старшина самоходно-артиллерийской батареи десантно-штурмового батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гв. прапорщик;
Спасибо за мирное небо
Спасибо каждому кто сейчас на облаках
Помним Скорбимhttps://vk.com/wall-69693246_127963
Сегодня 24 марта, в 5А классе прошел Митинг Памяти, посвященный выпускнику нашей школы Денису Овсянникову. Денис героически погиб при исполнении воинского долга, 25.03.2022 года в городе Гостомель Киевской области, во время спецоперации на Украине.
Родился Денис 4 ноября 1981 года, в городе Ульяновск в семье военного.
В 1997 году закончил школу №86.
В 2001 году Денис получил среднее профессиональное образование по специальности техник в Авиационном лицее города Ульяновск.
В 2001 году был призван на срочную службу в в/ч 12415 РВСН города Ясный. С 2004 по 2009 г служил в органах внутренних дел в УВД по Ульяновской области.
В 2015 году он получает должность командира отделения.
В 2016 году получает звание гвардии прапорщика и должность старшины миномётной батареи десантно-штурмового батальона.
В 2019 году получил звание гвардии старшего прапорщика. За период службы зарекомендовал себя как грамотный, дисциплинированный и исполнительный, не считаясь с личным временем, выполнял свои служебные обязанности.
Несмотря на постоянную занятость на службе он находил время для родных и близких, собирал коллекционные модели военной техники и кораблей, и никогда не падал духом, всегда говоря: «Прорвёмся!».
Одноклассники и учителя отзываются о нем исключительно как о целеустремленном, отзывчивом и дружелюбном парне, который всегда приходил на помощь и любил жизнь.
Мы, гордимся, что он выпускник нашей школы, который навсегда останется в наших сердцах. Гордимся его подвигом. Помним и Гордимся!!!
СЛАВА ВАМ, ХРАБРЫЕ,
СЛАВА, БЕССТРАШНЫЕ!
ВЕЧНУЮ СЛАВУ ПОЁТ ВАШ НАРОД!
ДОБЛЕСТНО ЖИВШИЕ,
СМЕРТЬ СОКРУШИВШИЕ,
ПАМЯТЬ О ВАС НИКОГДА НЕ УМРЁТ!
Рязанский госуниверситет сообщил о гибели студента Александра Белова при исполнении воинского долга. Он проходил обучение на 2-м курсе по педагогическому профилю «Физическая культура», а в боевых действиях на территории Украины участвовал в составе десантного полка.
В РГУ 24-летний Александр Белов, уроженец Пензенской области, был старостой своей группы.
«Преподаватели и однокурсники отзываются о нем как о порядочном, добром, ответственном, исполнительном человеке», - отмечают представители вуза.
Также в вузе выразили соболезнования родными и близким Александра Белова.
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4711908/
«Александр был старостой группы 7044 и учился на направлении подготовки «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура». Преподаватели и однокурсники отзываются о нем как о порядочном, добром, ответственном, исполнительном человеке. Александр служил в десантном полку и погиб при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.
Белов погиб 7 марта.
https://ya62.ru/news/society/na_ukraine_pogib_student_ryazan...
В Пензенской области 20 марта простились с военнослужащим Александром Беловым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
Траурная церемония состоялась в селе Никольское Кузнецкого района. Александр Белов похоронен на сельском кладбище с воинскими почестями.
На основании Указа президента Владимира Путина за проявленный героизм во время исполнения боевого задания ему посмертно присвоен орден Мужества. Его вручат родителям погибшего воина-десантника.
https://penzaobzor.ru/news/2022330207/v-hode-specoperacii-na...
(Белов Александр Юрьевич родился 22 июня 1997 года в с. Никольское КуZнецкого района Пензенской области. После окончания школы в с. Никольское, обучался в КуZнецком многопрофильном колледже на отделении «Физическая культура». После окончания колледжа с красным дипломом был призван на действительную военную службу, к которой он всецело себя готовил.. После окончания срочной военной службы, не задумываясь, остался служить по контракту в воздушно-десантных войсках. Погиб 07 марта 2022 года. Указом Президента РФ награжден орденом «Мужества» посмертно).
В этот трагичный для КуZнецкого района день, ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» и РСВА совместно с ветеранами других общественных организаций, руководство области и района, представители бизнеса и простые сельчане, в том числе и из соседних сёл, горожане и студенты многопрофильного колледжа, не смогли остаться в стороне. Церемония прощания с героем проходила в доме культуры села Никольское и длилась более шести часов из-за большого количества желающих проводить земляка-героя в последний путь. Весь маршрут от родного дома Александра до дома культуры, а затем и до кладбища гроб несли ветераны, участники Афганской и Чеченских войн.
22 июня Белову Александру исполнилось бы 25 лет. Он осознанно выбрал защиту Родины своей жизненной целью и до последней минуты оставался верен воинской присяге и долгу перед Отечеством, защищая не только нашу Родину, но и всех россиян от «коричневой чумы» 21 века. Александра похоронили со всеми воинскими почестями.
http://bbpenza.ru/2022/03/22/v-kuzneczkom-rajone-prostilis-s...
Это второй портрет Марата. Первый был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5
Но там не было тогда еще свидетельств из СМИ. Поэтому тут дополняю, что нашла.
В ходе спецоперации на Украине 25 мая погиб наш земляк, уроженец с.Куяново старший лейтенант Марат Галиханов.
Похоронили Марата Галиханова на Аллее Славы в г.Ульяновске, где он служил в последние годы и жил с женой и дочкой.
Горе матери, потерявшей ребенка, сложно описать словами. Ильсира Рафисовна, мама Марата, рассказала о том, как жил ее сын. Во время беседы ей было сложно сдерживать слезы.
- Я после похорон постоянно вспоминаю его, как он в школу ходил, как маленький был, как учился, как приезжал. Марат очень добрый, отзывчивый, был. Мы в с.Куяново жили, он и в огороде поможет, и по дому всё сделает. И никогда грубого слова от него не слышала, только: «Мама, мамочка», -рассказывает Ильсира Рафисовна.
- Я даже не знаю, откуда взялась его мечта стать военным, ведь военных у нас в семье не было. По окончании школы он поступил в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, затем учился в Михайловской военной артиллерийской академии в г.Санкт-Петербурге. Еще когда Марат учился в школе, я его иногда ругала и говорила: «Учись, гулять потом будешь, когда как сестра в вуз поступишь». Марат запомнил мои слова, и когда поступил, мне сказал:
- «Мама, я тебе красный диплом подарю».
И он сдержал своё слово, я была на его выпускном вечере в Санкт-Петербурге, когда ему вручали красный диплом.
По окончании военной академии Марат Галиханов служил в Уссурийске, через три года его отправили в Ульяновскую воинскую часть, 31-ю десантно-штурмовую бригаду. В феврале этого года он был на учениях в Казахстане, а 22 февраля Марат позвонил маме и сообщил, что его отправляют на полигон в Беларусь.
- 23 февраля я хотела поздравить его с праздником, но телефон не отвечал, и 24-го тоже. Его жена Юля мне сообщила, что Марат на Украине. А потом уже и сам мне сказал. Периодически ему удавалось с нами созваниваться. Но всегда, когда звонил, говорил:
- Мама, не волнуйся, мы на окраине, у нас тут тихо, спокойно.
В последний раз мы с ним говорили 17 мая. Он также меня успокаивал, а мне на душе было тревожно. Страшно это, когда гибнут молодые ребята. Да, они военные, приносили присягу Родине. И сейчас выполняют свой воинский долг. Но для нас, их родных, - это трагедия, горе… Незаживающая рана в сердце на всю жизнь…Никогда не думала, что мне придется хоронить сына. Это дети должны провожать в путь своих родителей, - делится, глотая слёзы Ильсира Галиханова.
Тяжело переживает смерть Марата и его сестра Гузель Хамидуллина. Она на три года старше Марата, и с братом они всегда были очень близки, делились секретами, советовались.
- Марат весёлый, общительный был. Все его любили. У него друзей много было. На похороны приехали парни из Москвы, Нижневартовска, Уфы, Нефтекамска. Ему ведь всего 32 года было. Без мужа и папы остались жена Юля и дочка Милана, которой два с половиной года. Это всеобщее горе, ребята гибнут. Дай Бог, чтобы всё это закончилось, - делится Гузель Фаузировна.
Очень тепло отзывается о Марате Галиханове директор Куяновской школы Ильфрида Хайдарова:
- Хороший мальчик был, спокойный, коммуникабельный, дружелюбный. Всегда у него было много друзей. Спортом занимался. У нас в школе на третьем этаже напротив кабинета ОБЖ установлен стенд, где висят фотографии выпускников, кем гордится школа. На стенде есть и фото Марата Галиханова. Очень жаль, что такие достойные ребята погибают.
Такие мужчины, как Марат Галиханов, не искали почестей и наград, а просто до конца выполняли свой долг. Он навсегда останется в памяти односельчан, жителей всего района.
https://kamazori.ru/news/economy/2023-05-22/vostok-delo-tonk...
https://vk.com/wall-214486361_37646
К сожалению больше ничего не нашла.
Этот Герой у нас был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Портрет - прибавление Бессмертного полка в строю!
И это портрет добавление в Бессмертный полк. Первый портрет вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
25 ноября под селом Яковлевка на территории Донецкой народной республики геройски погиб наш товарищ и друг, член КПРФ Артур Николаевич Маньков. Он был поражён осколком, пролетевшего неподалёку снаряда во время ведения боя, - так рассказывают его однополчане.
Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ, 2022-12-14 21:54
Впервые Артур в качестве ополченца отправился на Донбасс ещё в 2014 году, с оружием в руках защищал независимость Луганской народной республики. За смелость, проявленную в ходе боевых действий, был награждён высшей наградой ЦК КПРФ - орденом "Партийная доблесть".
Перед повторной отправкой Артур передал орден на временное хранение в Тобольский горком КПРФ.
В этом году после начала специальной военной операции Артур принял решение отправиться на фронт.
Он был молодым, энергичным, позитивным, умным и смелым парнем. Был принципиален и непримирим в политической борьбе. Не раз отстаивал интересы партии на избирательных участках в качестве наблюдателя.
Артур Николаевич родился в Тобольске 30 апреля 1986 года. Окончил Кутарбитскую школу, затем ПУ – 45 Вагайского района. Служил в армии с 2006 по 2008 годы.
В 2020 году переехал в Башкирию, где встал на учёт в местном партийном отделении КПРФ г. Нефтекамска.
Тобольские коммунисты выражают слова глубокой скорби всем, кто разделяет вместе с нами эту большую потерю.
Похоронят Артура в Курской области, на Родине его бабушки и мамы.
https://kprf.ru/party-live/regnews/215240.html
Шел 2014 год, мы несколько месяцев торчали в полуокружении, укропы нависали с трех сторон, и до Сокольников, ЛНР, доезжали только самые отчаянные парни. Среди них был и боец Интербригад, рыжий парень из Сибири Артур Маньков со смешным позывным Мультик.Мультик был разведчиком-снайпером и воевал хорошо. Во время одного выхода на нейтралку он вычислил позицию беспокоящего наш отряд вражеского снайпера (сам Мультик почему-то был уверен, что тот снайпер – девушка, и называл его Настенькой). Мы очень неплохо отработали по вражескому снайперу, и снайпер, кем бы он ни был, беспокоить нас перестал. Мультик давно сочувствовал партии, и решил, что передовая – самое то время и место, чтобы в партию вступить. Под рукой не оказалось партийного значка, и вместо него в качестве партийного символа я вручил Артуру настоящую гранату «Лимонку», 1944-го года выпуска, но вполне боеспособную. Мультик улыбался во весь рот и был счастлив, он вообще любил посмеяться. Впоследствии Артур отошел от партийных дел и вступил в КПРФ. В 2022-м он вернулся на фронт, и как всегда, воевал храбро. Погиб под Яковлевкой в ДНР. Спи спокойно, дорогой друг. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами.
Александр Аверин
https://drugoros.ru/novosti/pogib-boets-interbrigad-artur-ma...
«Я умоляла его остаться со мной». За три месяца до свадьбы на Украине погиб военный из Тобольска
Артур Маньков остался служить от ЛНР после окончания контракта с Минобороны.
На Украине погиб 36-летний коммунист из Тобольска. До этого Артур Маньков в качестве ополченца уже был в Донбассе. После начала спецоперации вновь принял решение отправиться в зону боевых действий. Никто и подумать не мог, что здесь он встретит свою невесту и даже решит остаться жить в Луганске. Но случилось всё совершенно иначе.
Артур и Виктория познакомились в Лисичанске. Туда Виктория приехала, чтобы навестить родных, привезти им продукты, лекарства и воду. Здесь она и познакомилась с Артуром.
— В первый день знакомства он мне сказал: «Вот бы мне такую жену!» Потом нашел мой номер телефона, нашел меня в соцсетях, и мы начали общаться. Созванивались по возможности, переписывались почти каждый день. Я приезжала в Лисичанск, и он приезжал ко мне. Было такое ощущение, что я знаю его всю жизнь. 25 сентября он сделал мне предложение. Мы планировали свадьбу в феврале, в день моего рождения, — рассказала Виктория редакции 72.RU.
Она не раз уговаривала Артура оставить службу, но он стоял на своем. Даже после того, как в начале ноября у него закончился контракт, Артур остался на фронте.
— Артуру предложили служить в ЛНР, и он согласился, — вспоминает невеста военного.
— Я умоляла, чтобы он остался со мной. Но Артур говорил, что это его долг. Он не смог остаться в стороне, когда ребята воевали. Говорил, что, если останется, потеряет себя. Знаете, я таких мужчин не встречала и не встречу уже. Он был смелым, сильным, заботливым, ничего не боялся, был настоящим мужчиной.
Военный был командиром в небольшом отряде. Несмотря на то что все его подчиненные были старше его, по их словам, все уважали Артура.
— Для него самым важным была забота о личном составе своей группы в любых условиях. Будь то отдых, будь мы на боевых заданиях. Всегда старался выбить для группы какие-нибудь вкусняшки, достать дополнительное снаряжение, выбить запас боекомплекта. Артур сам шел впереди, за спинами нашими не прятался. Серьезный и сосредоточенный в боевых условиях, при этом веселый и добродушный в быту. И позывной был у него соответствующий — Мультик, — вспоминает о погибшем командире один из его сослуживцев.
Артур погиб 25 ноября под селом Яковлевка. Во время наступления его ранило в ноги, а потом прилетел снаряд. Артур погиб от осколочных ранений в грудь. Похоронить тоболяка планируют в Курске, на родине матери и бабушки.
https://72.ru/text/politics/2022/12/25/71928338/
Стало известно о гибели еще одного брянского военнослужащего в ходе спецоперации в Украине. 23-летний уроженец Новозыбкова Дмитрий Моталыга отдал свою жизнь в боях близ города Изюм в Харьковской области.
Он служил в воздушно-десантных войсках. В августе прошлого года у Дмитрия умерли мать и отчим. Теперь его похоронят рядом с ними на Людковском кладбище.
Прощание с погибшим воином пройдет 1 мая.Дмитрий Моталыга был десантником, служил по контракту. Изначально в Балтийске Калининградской области. Потом ненадолго вернулся домой, где в августе 2021 года вынужден был похоронить скоропостижно скончавшихся молодых ещё совсем мать и отчима. Говорят из-за той самой заразы. Ушел снова служить по контракту.
https://gorod-tv.com/news/obschestvo/132625
Старшина Иван Васильцов погиб 21 марта 2022 года. Ему было 36 лет.
Десантник Дмитрий Моталыга получил смертельные ранения в боях под Изюмом 20 апреля 2022 года. Парню было 23 года.
Старшина танковых войск Руслан Ермошко погиб 2 ноября 2022 года. Ему было 32 года.
Все трое военнослужащих награждены орденами Мужества посмертно.
https://gorod-tv.com/news/obschestvo/143177
В техникуме Новозыбкова открыли мемориальные доски 4 погибшим на Украине выпускникамФото: Татьяна Кулешова
В городе Новозыбкове Брянской области в местном филиале техникума энергомашиностроения имени Героя Советского Союза Афанасьева 12 января открыли мемориальные доски четверым выпускникам, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём телеграм-канале сообщила врио заместителя брянского губернатора Татьяна Кулешова.
Памятные доски открыли старшине Ивану Васильцову, гвардии рядовому Дмитрию Моталыге, сержанту Руслану Ермошко и рядовому Максиму Сараквашину.
https://www.bragazeta.ru/news/2023/01/12/v-tehnikume-novozyb...
Прошел путь воина до конца: в Новозыбкове сегодня вспоминают погибшего в ходе СВО Дмитрия Моталыга20 апреля 2023
Сегодня в структурном подразделении СОШ 6 (бывшая школа №7), где учился Дима и где ему установлена мемориальная доска, прошел митинг памяти. В мероприятии приняли участие родные, близкие, руководство Новозыбковского округа, общественные и ветеранские организации, учителя, ученики школы. Вспомнили, каким он парнем был…Дима родился 26 декабря 1998 года. После окончания школы поступил в Новозыбковский филиал ГАПОУ БТЭиР им. Героя Советского Союза М. А. Афанасьева, осваивал профессию сварщика. Занимался спортом, играл за ФК «Замишево». После окончания техникума служил по контракту в воздушно-десантных войсках в Калининграде, а прошлой осенью отправился в зону СВО.
Первый учитель Димы, Татьяна Телентинова, выступая на митинге, сказала:
- «Он был невысокого роста, щупленький, не выделялся среди своих товарищей. Был очень скромный, тихий, застенчивый. Но в то же время, когда кому-то нужна была помощь, он всегда был рядом, потому что очень дорожил дружбой. И поэтому меня нисколько не удивило, что его последние слова, когда в его роте писали отказные ехать в Белгородскую область после вывода из Киева, он сказал: «А как там мои пацаны без меня?»… Он очень любил своих родителей. Мама была хорошая добрая, ласковая женщина, от нее он взял все эти черты. А от отца — силу, мужество, смелость».
К слову, отец Дмитрия отправился добровольцем на Донбасс.
Глава горадминистрации Александр Грек отметил:
- «Молодой человек был неравнодушен к чужому горю. Он включился в борьбу со злом. После окончания техникума он мог распорядится своей судьбой по-разному. Мог выбрать любую профессию, создать семью. Но он выбрал путь военного и прошел этот путь до конца».
Память Героя почтили минутой молчания, к мемориальной доске возложили цветы.За доблесть, проявленную при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Дмитрий Моталыга награжден орденом Мужества (посмертно).
…Похоронили Дмитрия Алексеевича Моталыга в поселке Карна Новозыбковского района рядом с могилами родных 1 мая 2022 года. Теперь ему всегда будет 24 года…
https://xn--32-6kc4bi9i.xn--p1ai/society/2023/04/20/proshel-...
Пополнение рядов Бессмертного полка, а до этого у нас была первая работа Вадима Окладникова вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
В костромском Галиче юнармейцы установили памятную доску на доме участника спецоперации Сергея Осетрова
Вчера (11.10.2022) в костромском Галиче силами местных юнармейцев была установлена памятная доска на доме, в котором жил Сергей Осетров.
Он - старший сержант 1065-го артиллерийского полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ, геройски погибший летом этого года в ходе специальной военной операции на Донбассе.
При открытии таблички, укрепленной на фасаде дома, в котором родился и жил Сергей Осетров прошел митинг, на которой собрались земляки погибшего героя.
Выступая на нем родители Сергея рассказали, что после учебы в школе Сергей закончил сугубо мирный Аграрно-технологический колледж, но после срочной службы в армии в 2010 году решил стать военным и заключил контракт, побывал в нескольких «горячих точках», а в 2014 году за выполнение специального задания был награжден Орденом Мужества.
8 июня старший сержант Сергей Осетров погиб в бою с укронацистами на Донбассе...
Герой похоронен на Аллее Славы в Костроме.
https://kostroma.mk.ru/social/2022/10/12/v-kostromskom-galic...
Дополнительных сведений я больше не нашла.В Сакском районе открыли памятную доску бойцу СВО Игорю Резникову
Пятница, 17 марта 2023. «Крым 24».
В Сакском районе открыли памятную доску бойцу специальной военной операции Игорю Резникову, передает корреспондент «Крым 24».
Памятную доску разместили на фасаде Штормовской школы-гимназии Сакского района.
С первых дней СВО Игорь нёс службу по охране административных зданий на территории Украины. Погиб летом прошлого года при выполнении боевых задач в селе Андреевка, Запорожской области.
Указом Президента Российской Федерации награждён орденом «За отвагу» и указом Главы Республики Крым орденом «За верность долгу» посмертно.Дополнительных сведений не нашла
https://crimea24tv.ru/content/v-sakskom-rayone-otkrili-pamyatnuyu-dos/
В Липецкой области подтвердили гибель ещё одного военного
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Данил Рущинский. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба областной администрации.
Данил Рущинский был механиком-водителем мотострелкового батальона
В Липецке сегодня, 16 апреля, простились с Данилом Рущинским, механиком-водителем мотострелкового батальона. Он погиб во время специальной военной операции на Украине.
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/v-lipeckoj-oblast...
Родителям погибшего на Украине Данилы Рущинского на Украине передали орден Мужества
09.06.2022Сегодня Данила Рущинский из села Средняя Матренка Добринского района Липецкой области мог бы отметить свое 20-летие. Не смог, не отметил. Трагическая весть о геройской гибели парня во время проведения специальной военной операции на территории Украины пришла в село незадолго до этой даты.У него остались 26-летний брат, 13-летняя сестра и 7-летний брат. Механик-водитель мотострелкового батальона погиб, до конца исполнив воинский долг во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи.За этот подвиг ефрейтор Данил Рущинский посмертно награждён орденом Мужества. Вручение высокой государственной награды родителям Данилы, Наталье Владимировне и Дмитрию Борисовичу, сегодня провели глава Добринского муниципального района Александр Пасынков и военный комиссар Добринского района, майор Сергей Копцев.Местом для траурной церемонии стала площадка в центре Средней Матренки, рядом с памятником, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сюда пришли все те, кто знал Данила, от мала до велика. Односельчане застыли в скорбном молчании. Глава муниципалитета Александр Пасынков произнес в адрес родителей героя искренние слова соболезнования и поддержки.
— В такие моменты, — отметил А. Пасынков, — почему-то всегда трудно говорить. Наша задача – помнить про подвиг простого сельского парня из Средней Матренки. Вечная слава защитнику Отечества!В местном ДК развернули экспозицию, посвященную детству и юности Данила. Его искренний взгляд и улыбка навсегда останутся с нами…
https://dobvesti.ru/roditelyam-pogibshego-na-ukraine-danily-...
28 декабря 2022 года жители округа простились с Хордиковым Константином Евгеньевичем.
Гвардии старший сержант погиб в ходе специальной операции на Украине. В траурном мероприятии приняли участие глава администрации округа Олег Воронин, военный комиссар Андрей Фролов, родные и друзья солдата, а также юнармейцы.
В память о Константине была объявлена минута молчания. Олег Воронин выразил соболезнования родным и близким героя. Военный комиссар провел церемонию складывания флага России.
Указом президента РФ Константин Хордиков награжден Орденом мужества 1 степени посмертно. Под гимн Российской Федерации в исполнении оркестра Брянского соединения павшего война предали земле.
К могиле возложили цветы, венки. Пусть добрая, светлая память о герое сохранится в наших сердцах на долгие годы. Мы всегда будем помнить его подвиг.https://zhnews.ru/society/2022/12/29/v-zhukovke-sostoyalsya-...
В Жуковском лицее открыли мемориальную доску герою-земляку
На здании Лицея №1 города Жуковки торжественно открыли мемориальную доску в честь гвардии старшего сержанта Константина Евгеньевича Хордикова. Он погиб смертью храбрых в ходе Специальной военной операции.В митинге приняли участие глава Жуковского округа Владимир Латышев, заместитель главы администрации Александр Фроловичев, военный комиссар Андрей Фролов.
Директор школы Ирина Котова вспомнила о школьных годах Константина, сказав о том, что он в одночасье из мальчика превратился в мужчину, истинного патриота, защитника Отечества.Вдова героя Анастасия со слезами на глазах говорила о том, что война не бывает без потерь:
— Так получилось, что потеряли мы: самого дорогого и любимого человека. Я благодарю вас за то, что храните память о нём. Сегодня здесь не присутствует наш сын, его маленькая копия. Он обязательно приедет. Он будет знать, что его папа – герой, — сказала Анастасия.Она вместе с главой округа Владимиром Латышевым открыли мемориальную доску. Собравшиеся возложили к ней цветы.
Родился Константин Хордиков в мае 1995 года. В 2012 году закончил лицей. По всем предметам успевал на 4 и 5. Особый интерес проявлял к истории, обществознанию, ОБЖ и физкультуре. Активно участвовал в общественных делах лицея, выступал за команду КВН. Константин входил в состав районной волейбольной сборной. Он участвовал в Движении юных патриотов, был победителем военных игр допризывной молодёжи.
После окончания лицея, поступил в железнодорожный колледж. Был призван в армию. затем продолжил службу по контракту в артиллерийских войсках ВДВ. Был командиром орудия.
В апреле 2022 года был направлен в зону СВО. В июле получил контузию. Лечился в полевом госпитале . Был награждён медалью «За Отвагу».
Погиб 19 декабря 2022 года при выполнении боевой задачи. Награждён Орденом Мужества посмертно.
https://zhukovka.bezformata.com/listnews/litcee-otkrili-memo...
К огромному сожалению очень мало, что смогла найти по этим двум героям.
Ильенко Алексей Юрьевич. О нем мало сведений. Краткая запись на "Камчатском репортере".
Печальная весть пришла к нам с фронта... В минувшие выходные погиб исполняя свой воинский долг наш друг и товарищ, человек чести и слова - капитан Ильенко Алексей... Война забирает самых лучших из нас! Вечная память Герою! Скорбим... Соболезнования родным и близким Алексея...
В смертельный бой,последний бой
Вставал солдат со дна окопа.
Рвал жилы,душу,глотки рвал,
У развороченного дота.
Он знал,он точно знал,
Что,не смотря на всю стихию.
Она,любимая,Она,
В живых останется,РОССИЯ!
https://vk.com/wall-164503723_1318
https://dzen.ru/b/ZEetD0O_Sj3Kw61ZЛысенин Артемий Дмитриевич. На портале "Войска дяди Васи":
В ходе спецоперации на востоке Украины, выполняя поставленную задачу героически погиб гвардии младший сержант Лысенин Артемий Дмитриевич, участник СВО. Награждён орденом Мужества( посмертно) Вечная Память Герою! Вечная Слава! Погиб 29 августа 2022года.Там же помещена фотография героя и мемориальная табличка, которую разместили на школе.
https://ok.ru/group/70000000691051/topic/155833974513003
На днях поступила новость от мамы Александрова Ильи.О нем рассказано тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)
Уже после 9 мая была открыта в школе 121 «Академическая» г. Новосибирска мемориальная табличкаНа этом сегодняшний выпуск завершаю.
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