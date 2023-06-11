Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.49

Этот Герой у нас был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Портрет - прибавление Бессмертного полка в строю!



И это портрет добавление в Бессмертный полк. Первый портрет вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

25 ноября под селом Яковлевка на территории Донецкой народной республики геройски погиб наш товарищ и друг, член КПРФ Артур Николаевич Маньков. Он был поражён осколком, пролетевшего неподалёку снаряда во время ведения боя, - так рассказывают его однополчане.

Пресс-служба Тюменского обкома КПРФ, 2022-12-14 21:54

Впервые Артур в качестве ополченца отправился на Донбасс ещё в 2014 году, с оружием в руках защищал независимость Луганской народной республики. За смелость, проявленную в ходе боевых действий, был награждён высшей наградой ЦК КПРФ - орденом "Партийная доблесть".

Перед повторной отправкой Артур передал орден на временное хранение в Тобольский горком КПРФ.

В этом году после начала специальной военной операции Артур принял решение отправиться на фронт.

Он был молодым, энергичным, позитивным, умным и смелым парнем. Был принципиален и непримирим в политической борьбе. Не раз отстаивал интересы партии на избирательных участках в качестве наблюдателя.

Артур Николаевич родился в Тобольске 30 апреля 1986 года. Окончил Кутарбитскую школу, затем ПУ – 45 Вагайского района. Служил в армии с 2006 по 2008 годы.

В 2020 году переехал в Башкирию, где встал на учёт в местном партийном отделении КПРФ г. Нефтекамска.

Тобольские коммунисты выражают слова глубокой скорби всем, кто разделяет вместе с нами эту большую потерю.

Похоронят Артура в Курской области, на Родине его бабушки и мамы.

https://kprf.ru/party-live/regnews/215240.html

Шел 2014 год, мы несколько месяцев торчали в полуокружении, укропы нависали с трех сторон, и до Сокольников, ЛНР, доезжали только самые отчаянные парни. Среди них был и боец Интербригад, рыжий парень из Сибири Артур Маньков со смешным позывным Мультик. Мультик был разведчиком-снайпером и воевал хорошо. Во время одного выхода на нейтралку он вычислил позицию беспокоящего наш отряд вражеского снайпера (сам Мультик почему-то был уверен, что тот снайпер – девушка, и называл его Настенькой). Мы очень неплохо отработали по вражескому снайперу, и снайпер, кем бы он ни был, беспокоить нас перестал. Мультик давно сочувствовал партии, и решил, что передовая – самое то время и место, чтобы в партию вступить. Под рукой не оказалось партийного значка, и вместо него в качестве партийного символа я вручил Артуру настоящую гранату «Лимонку», 1944-го года выпуска, но вполне боеспособную. Мультик улыбался во весь рот и был счастлив, он вообще любил посмеяться. Впоследствии Артур отошел от партийных дел и вступил в КПРФ. В 2022-м он вернулся на фронт, и как всегда, воевал храбро. Погиб под Яковлевкой в ДНР. Спи спокойно, дорогой друг. Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами.

Александр Аверин

https://drugoros.ru/novosti/pogib-boets-interbrigad-artur-ma...

«Я умоляла его остаться со мной». За три месяца до свадьбы на Украине погиб военный из Тобольска

Артур Маньков остался служить от ЛНР после окончания контракта с Минобороны.

На Украине погиб 36-летний коммунист из Тобольска. До этого Артур Маньков в качестве ополченца уже был в Донбассе. После начала спецоперации вновь принял решение отправиться в зону боевых действий. Никто и подумать не мог, что здесь он встретит свою невесту и даже решит остаться жить в Луганске. Но случилось всё совершенно иначе.

Артур и Виктория познакомились в Лисичанске. Туда Виктория приехала, чтобы навестить родных, привезти им продукты, лекарства и воду. Здесь она и познакомилась с Артуром.

— В первый день знакомства он мне сказал: «Вот бы мне такую жену!» Потом нашел мой номер телефона, нашел меня в соцсетях, и мы начали общаться. Созванивались по возможности, переписывались почти каждый день. Я приезжала в Лисичанск, и он приезжал ко мне. Было такое ощущение, что я знаю его всю жизнь. 25 сентября он сделал мне предложение. Мы планировали свадьбу в феврале, в день моего рождения, — рассказала Виктория редакции 72.RU.

Она не раз уговаривала Артура оставить службу, но он стоял на своем. Даже после того, как в начале ноября у него закончился контракт, Артур остался на фронте.

— Артуру предложили служить в ЛНР, и он согласился, — вспоминает невеста военного.

— Я умоляла, чтобы он остался со мной. Но Артур говорил, что это его долг. Он не смог остаться в стороне, когда ребята воевали. Говорил, что, если останется, потеряет себя. Знаете, я таких мужчин не встречала и не встречу уже. Он был смелым, сильным, заботливым, ничего не боялся, был настоящим мужчиной.

Военный был командиром в небольшом отряде. Несмотря на то что все его подчиненные были старше его, по их словам, все уважали Артура.

— Для него самым важным была забота о личном составе своей группы в любых условиях. Будь то отдых, будь мы на боевых заданиях. Всегда старался выбить для группы какие-нибудь вкусняшки, достать дополнительное снаряжение, выбить запас боекомплекта. Артур сам шел впереди, за спинами нашими не прятался. Серьезный и сосредоточенный в боевых условиях, при этом веселый и добродушный в быту. И позывной был у него соответствующий — Мультик, — вспоминает о погибшем командире один из его сослуживцев.

Артур погиб 25 ноября под селом Яковлевка. Во время наступления его ранило в ноги, а потом прилетел снаряд. Артур погиб от осколочных ранений в грудь. Похоронить тоболяка планируют в Курске, на родине матери и бабушки.

https://72.ru/text/politics/2022/12/25/71928338/