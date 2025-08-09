Два дня из жизни Пушкина. Что было нужно великому поэту в Нижнем Новгороде

Открытие памятника состоялось в 1995 году. Скульптор Т.Холуева, архитектор А. Улановский. Памятник установлен около театра оперы и балета, которому было присвоено имя Пушкина в 1937 году. С 1986 года в театре ежегодно проходит фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень».Александр Сергеевич Пушкин в Нижнем был всего один раз – и только два дня.
Да еще три поездки в Болдино… И все же … О Нижнем Новгороде Пушкин был наслышан с детских лет. Дальний предок поэта Григорий Гаврилович Пушкин был в середине XVII, то есть почти вскоре после мининского ополчения, века первым нижегородским наместником. В Нижнем жила прабабушка Сара Юрьевна Ржевская, здесь же в 1812-1813 годах во время войны находился дядя Василий Львович. В Нижегородской губернии находилось болдинское родовое имение Пушкиных…
В начале XIX века Нижний Новгород был совсем не таким, каким мы привыкли его знать. Путешественники в те времена отмечали: «город уединен и кроме должностных чиновников немного частных лиц основывают тут свое местопребывание»… или «строением беден и настоящим городом его почитать не можно»… Трудно поверить, но в Нижнем Новгороде в начале XIX века проживало всего 14 тысяч жителей, город занимал 19 место по численности населения и имел репутацию глухой провинции, посетить которую оказывалось трудным делом, чуть ли не подвигом. Причиной тому были непроезжие дороги.
Шли последние дни августа 1833 года, когда Пушкин выехал из Москвы. Московская столбовая дорога шла через Владимир, Горбатов и дальше – по высокому лесистому, изрытому оврагами берегу Оки.
«Дорога хороша, но под Москвою нет лошадей, я повсюду ждал несколько часов и насилу дотащился до Нижнего сегодня, т.е. на пятые сутки,… Что у нас за погода! Дни жаркие, с утра маленькие морозы – роскошь!»
Здесь, как и в других небольших уездных и губернских городах, возводились преимущественно деревянные дома, хотя их обычно и старались облагородить штукатуркой и отделкой «под кирпич». Жилые дома губернского Нижнего Новгорода напоминали господские строения сельских усадеб и вместе с окружающей их обильной зеленью садов несли на себе печать спокойного провинциального быта. Флигеля городских усадеб владельцы - дворяне нередко сдавали в наем расторопным купцам под размещение лавок. И Пушкин тонко подметил эту новую черту жизни России 1820-1830 годов, сожалея и чистоте и величии гражданской архитектуры недавних прошлых лет:
«Мне жаль, что домы наши новы,
Что выставляют стены их
Не льва с мечом, не щит гербовый,
А ряд лишь вывесок цветных…».
Приехав в Нижний Новгород 2 сентября 1833 года, Пушкин пишет жене в Петербург:
«…А об городе скажу только тебе (дальше по-французски) улицы широкие и мощеные, дома построены основательно».
И все. Больше ничего в письме о городе нет. Беспокоится о жене, детях, рассказывает о знакомых, о погоде, о своих ближайших планах….
В этом же письме к жене Пушкин пишет:
«Сегодня я был у губернатора, генерала Бутурлина. Он и жена его приняли меня очень мило и ласково; он уговорил меня обедать завтра у него…».
Пушкин приехал в Нижний Новгород в субботу. Присутствий в губернском правлении, по установленным правилам, в тот день не было. Приема не было и на следующий день, поэтому встреча поэта с нижегородским военным губернатором М.П.Бутурлиным произошла в его доме на Б.Покровской улице. При первом разговоре поэта с М.П.Бутурлиным присутствовала губернаторша Анна Петровна (урожденная княжна Шаховская), которая, можно полагать, настояла на приглашении в их дом известного в России литератора на следующий день к званому обеду, хотя «уговаривал» Пушкина нанести повторный визит сам губернатор. Чета Бутурлиных приняла Пушкина радушно по ряду причин.
Во-первых, он был широко известным в столицах поэтом, которому по доносившимся до Нижнего Новгорода слухам, покровительствовал сам Николай I, вызвавшийся быть его личным «цензором». Такой «чести» удостаивались немногие! Характера же более сложных, чем это казалось внешне, отношений Пушкина и царя Бутурлин мог и не знать.
А во-вторых, они считались происходящими от одного предка, вышедшего, как это значилось в родословной М.П.Бутурлина, в княжение «Александра Невского из Семиградской земли, государева мужа честного, именем Радша». Это же почти дословно повторил о своем древнем предке Пушкин в автобиографии, с этого же начал стихотворение «Моя родословная»:
Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил…
Михаил Петрович Бутурлин
Деды и отцы А.С.Пушкина и М.П.Бутурлина могли быть знакомы еще с XVIII столетия. А главное, по предположению М.П.Бутурлина, Пушкин ехал в Оренбург с тайной инспекционной миссией, что затрагивало личные интересы нижегородского военного губернатора. Таким образом, у М.П.Бутурлина было достаточно оснований «очень мило и ласково» не только встретить поэта, но и сколь возможно задержать его в Нижнем Новгороде, стараясь скрасить досуг нежданного гостя. Опасения о тайной цели путешествия Пушкина в далекий Оренбург были для Бутурлина столь серьезными, что он сразу же известил об этом специальной скорой эстафетой тамошнего губернатора В.А.Перовского. Однако, Пушкин, приехав в Оренбург, сразу же узнал о послании Бутурлина. Позднее поэт рассказал Н.В.Гоголю, что о нем была «получена гр.В.Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников.
Кстати, на этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом».
Михаил Петрович Бутурлин был сильной и неординарной личностью. Герой войны 1812 года, участник Бородинского сражения, награжденный многими орденами и медалями, Бутурлин, получив увольнение от военной службы «за болезнию», быстро продвигаясь по гражданской чиновничьей лестнице, в 1831 году стал сначала нижегородским гражданским губернатором, а затем военным губернатором, став практическим единовластным правителем всего Нижегородского края.
Возможно, позднее, после долгой застольной беседы у себя в доме 3 сентября Михаил Петрович и поколебался в своем предубеждении против Пушкина, но курьер с эстафетой был уже далеко. Да и откуда было знать губернатору, что этот курьез станет известен поэту?
Чем была занята у Пушкина первая половина 3 сентября 1833 года, почти не известно. Но к обеду он оказался в доме военного губернатора. Кроме Пушкиных и четы Бутурлиных, во время обеда присутствовало немалое количество гостей. Лидия Петровна Никольская, жена статского советника, исправляющего тогда должность директора народных училищ Нижегородской губернии, оставила нам воспоминания о своей встрече с Пушкиным на этом обеде. Никольская была известна в городе как художественно одаренный человек, строгий ценитель и тонкий знаток искусства и поэзии. В доме Никольских имелась редкая для провинции библиотека. Сама же Лидия Петровна, несмотря на годы, слыла красавицей и «душой « нижегородского светского общества, поэтому ее с радостью принимали в доме губернатора, а Анна Петровна Бутурлина считала ее подругой и не мыслила без нее домашних полуофициальных встреч, а в данном случае приготовила ей сюрприз. На званом обеде у Бутурлиных 3 сентября Л.П.Никольская имела возможность прекрасно рассмотреть незнакомого гостя и подметить у Пушкина многие черты, столь привлекавшие его друзей:
«В этот день у Бутурлиных обедал молодой человек: нас не познакомили, и я не знала, кто он. Я запомнила наружность этого гостя: по виду ему было более 30 лет. Он носил баки. Немного смуглое лицо его было оригинально, но не красиво, большой открытый лоб, длинный нос, полные губы, - вообще неправильные черты; но что было у него великолепного – это темно-серые с синеватым отливом глаза, большие, ясные! Нельзя передать выражения этих глаз: какое-то жгучее, а при том ласкающее, приятное. Я никогда не видела лица более выразительного: умное, доброе, энергичное. Когда он смеялся – блестели его белые зубы. Манеры у него были светские, но слишком подвижные. Он хорошо говорил: ах, сколько было ума и жизни в его неискусственной речи! А какой он веселый, любезный – прелесть! Этот дурняшка не мог не понравиться». Обед кончился. Все перешли в гостиную. Прошло не более часа – гость откланялся и уехал: он торопился в Казань».
«- Насмотрелась на своего любимца? – спросила меня Анна Петровна. - На какого любимца? – сказала я. - На твоего Онегина! – пояснила она. - Разве это был Пуш… - я не договорила. Бутурлина рассмеялась».
Оказавшись в Нижнем, Пушкин не мог не посетить знаменитый торг на ярмарке.
«Еду на ярманку, которая свои последние штуки показывает, а завтра отправляюсь в Казань».
Из письма А.С.Пушкина жене 2 сентября 1833 года.
Особый интерес поэта к самому образу ярмарочного торга доказывает то, что, несмотря на усталость от долгого пути, сразу по приезде в Нижний Новгород, он отправился на стрелку Оки и Волги. При этом он мог проделать единственно возможный путь: через кремль и весь Нижний посад по Рождественской улице к плашкоутному мосту под Благовещенским монастырем…О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина
Почему Нижегородский край навсегда остался в сердце и произведениях великого поэта? «АиФ-НН» узнал об этом у кандидата филологических наук, члена Союза писателей России Валерии Белоноговой.
– Валерия Юрьевна, по образованию вы журналист. Как получилось, что вы занялись пушкиноведением?
– Мне посчастливилось учиться в «пушкинском Петербурге». Я, конечно, понимала, как и большинство читающих людей, что Пушкин – фигура национального масштаба, важная для понимания России. И всё-таки до моего приезда в Болдино он не был для меня чем-то действительно близким. Закончив факультет журналистики Ленинградского университета, я работала по специальности. Но однажды поняла, что совсем недалеко от нашего города находится особенное место. Позвонила директору музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» Геннадию Золотухину, и он принял меня на работу. Поехала в Болдино в первый раз в жизни, но уже с чемоданом. Работать.
Зима в Болдине - время удивительное! Туристических групп немного, в заповедном парке тишина и снег. Тогда, за музейным рабочим столом, готовя лекции и экскурсии, я и начала познавать Пушкина в особой «живой» пушкинской атмосфере. Стала писать о музее, о Пушкине, о Болдине, о его жителях и знаменитых гостях. Сначала – в газетах и журналах. Потом – в научных сборниках.
– Ваша первая книга называлась «Выбранные места из мифов о Пушкине». А о каких мифах шла речь?
– Мифов о Пушкине множество, но меня интересовал тогда конкретный и непосредственно связанный с Нижним Новгородом миф о том, что именно Пушкин «подсказал» Гоголю сюжет знаменитого «Ревизора», и вообще о неразлучной якобы дружбе Пушкина с Гоголем.
Действительно, нижегородский губернатор Михаил Бутурлин, принимавший у себя в доме на Большой Покровской поэта-путешественника 2 и 3 сентября 1833 года, принял Пушкина за правительственного ревизора. Но тема страха перед начальством, которое может неожиданно нагрянуть с проверкой и уличить в тёмных делишках, тогда просто витала в воздухе. И даже была уже описана в литературе.
Планы написать об этом комедию были у Гоголя и раньше. Возможно, Пушкин только одобрил эти планы. Кстати, следы невоплощённого замысла на эту тему остались в черновиках и у самого Александра Сергеевича.
– Фактически Пушкин был в Нижнем Новгороде всего два дня. Но, оказывается, и о двух днях великого поэта можно написать целую книгу?
– Я помню, на один из «Сахаровских фестивалей» в Нижний Новгород приезжал актёр, режиссёр, пушкинист Владимир Рецептер. А мы тогда работали над созданием Пушкинского музея в областном центре (сейчас это филиал Болдинского заповедника). Так вот, Владимира Эмануиловича этот факт очень развеселил:
«Переночевал проезжий человек в гостинице. И тут же музей надо открывать в этом городе!»
А почему бы и нет? Главное, чтобы человек был хороший.
Да, всего два дня. Приехал, разместился в Деулинской гостинице, написал жене письмецо, сходил в баню, съездил на ярмарку, погулял по кремлю, нанёс визит нижегородскому губернатору Бутурлину, написал ещё одно письмо Наталье Николаевне. На другой день, правда, полдня проработал в губернском архиве, просматривая материалы о Емельяне Пугачёве. И, отобедав у губернатора, отправился дальше по местам событий пугачёвского восстания. Потом результатом этой поездки стали две книги – «История Пугачёвского бунта» и «Капитанская дочка». И ещё множество написанных по дороге стихов, заметок, писем. А на обратном пути в родовой усадьбе – вторая Болдинская осень: «Медный всадник», «Пиковая дама», «Октябрь уж наступил»...Памятная табличка на филиале музея-заповедника «Болдино», здание бывших гостиничных номеров Деулина
Часто говорят, что о Пушкине известно всё, и написать что-то новое просто невозможно. Но в том и состоит особенность гуманитарного знания как такового. Если сформулировать вопрос по-новому, то о вещах давно известных и изученных можно узнать много неожиданного и интересного.
Тема книги – Пушкин и Нижний Новгород. Попытавшись представить, о чём вспоминал Пушкин в эти дни, о ком из своих друзей-нижегородцев расспрашивал, что узнавал о великих событиях и лицах, о которых он писал или собирался писать, мы приходим к выводу: два нижегородских дня в каком-то смысле связаны со всей его жизнью.
– Прослеживается ли это в творчестве поэта?
– Конечно! Возьмите роман «Арап Петра Великого» – это абсолютно нижегородская история. Прапрадед Пушкина Юрий Алексеевич Ржевский в 1719-1728 годах возглавлял Нижегородскую губернию. В доме Ржевского в 1722 году бывал приехавший тогда в Нижний Пётр Первый. Царь даже праздновал у него свой день рождения. В неоконченном романе «Арап Петра Великого» выведены образы самого Ржевского, его домашних и даже сам его дом с патриархальным укладом, противостоящим Абраму Ганнибалу. Ганнибал олицетворял в романе всё новое и экзотичное, что внёс своими реформами в жизнь России Пётр.
И к образу нижегородца Минина Пушкин обращался не раз. Для поэта Нижний Новгород прежде всего – «Отчизна Минина». «Нижегородский мещанин», как называет его Пушкин, появляется в поэме «Езерский», в болдинском стихотворении «Моя родословная», в «Романе в письмах», в неоконченном романе «Рославлев».
Что касается Нижнего Новгорода, он присутствовал и во многих других замыслах Пушкина, воплощённых и невоплощённых.
«Жил в своём поместье Ненарадове в Нижегородской губернии добрый Гаврила Гаврилович Р.». Так начинался черновик повести «Метель». Потом Пушкин вычеркнет название губернии. Судя по пушкинским черновикам, и усадьба родителей главного героя «Капитанской дочки» Петруши Гринёва находилась поначалу в Нижегородской, а не в Симбирской губернии.
Возвращаясь к самому приезду поэта в Нижний Новгород, повторю, что Пушкин имел конкретную задачу – побывать в местах, связанных с Пугачёвым. И надо сказать, поэт стал первым историком в России, кто заинтересовался фигурой Емельяна Пугачёва. На самом деле упоминание страшной крестьянской войны 1773-1775 годов фактически было в России под запретом. На поверхность прорвалась копившаяся столетиями беда крепостного рабства, ненависть к дворянству. После разгрома восставших указом Екатерины II переименована была даже река Яик, где начинались эти события, и яицкие казаки стали именоваться уральскими казаками. Ничто не должно было об этих событиях напоминать.
А Пушкин взялся за эту, по сути, запрещённую тему. И к нижегородскому губернатору Бутурлину Александр Сергеевич зашёл не просто с визитом вежливости - ему нужно было разрешение ознакомиться с местными архивами. Потом по дороге поэт встречался с живыми ещё очевидцами войны, в том числе в нижегородском Васильсурске. Когда отряды Пугачёва переправились через Волгу, они направились в сторону Москвы. Нижегородский губернатор Ступишин отправлял в Москву панические письма, ведь пугачёвские разведотряды появлялись уже в окрестностях Нижнего. Но именно от нашего города Пугачёва развернули обратно на юго-восток. Значит, исследования надо было начинать именно отсюда. Пушкин это знал.
Великое востребовано всегда
– Кончина Пушкина, годовщина которой была недавно, вызвана его дуэлью. До сих пор многие винят в происшедшем его супругу Наталью Николаевну. Что вы об этом думаете?
– Вокруг этой темы всегда было много спекуляций и домыслов. Пушкин любил Наталью Николаевну – для меня этим всё сказано. Она не нуждается в нашей защите, у неё есть защитник посильнее, это сам великий поэт. И я считаю эту тему вообще непродуктивной. Элементы биографии, страницы судьбы великого поэта интересны для исследователя только в той степени, в какой они влияли на его творчество.
– На ваш взгляд, какова дальнейшая судьба изучения творческого наследия Пушкина? Будет ли оно столь же востребовано у новых поколений?
– В творчестве Пушкина заложен алгоритм русской национальной культуры. Другое дело, что сейчас личность поэта часто отделяется от его творчества. На первое место выходят мифы, слухи и сенсации из его личной жизни.
Имя Пушкина и главных героев его произведений становятся брендом для ресторанов, кафе и даже тренажёрных залов. Но это явление временное, что-то подобное бывало и раньше. Я уверена: на каком-то новом витке истории начнётся очередной подъём интереса именно к творчеству Пушкина. Потому что оно как ничто другое способно поддержать человека в трудную минуту, воодушевить на высокие дела.
Значит, пока живёт интерес к русской культуре, живёт и интерес к явлению ПУШКИН.
https://nn.aif.ru/culture/person/dva_dnya_iz_zhizni_pushkina...
Свежие комментарии