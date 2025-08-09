Два дня из жизни Пушкина. Что было нужно великому поэту в Нижнем Новгороде

Открытие памятника состоялось в 1995 году. Скульптор Т.Холуева, архитектор А. Улановский. Памятник установлен около театра оперы и балета, которому было присвоено имя Пушкина в 1937 году. С 1986 года в театре ежегодно проходит фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень». Александр Сергеевич Пушкин в Нижнем был всего один раз – и только два дня.

Да еще три поездки в Болдино… И все же … О Нижнем Новгороде Пушкин был наслышан с детских лет. Дальний предок поэта Григорий Гаврилович Пушкин был в середине XVII, то есть почти вскоре после мининского ополчения, века первым нижегородским наместником. В Нижнем жила прабабушка Сара Юрьевна Ржевская, здесь же в 1812-1813 годах во время войны находился дядя Василий Львович. В Нижегородской губернии находилось болдинское родовое имение Пушкиных…

В начале XIX века Нижний Новгород был совсем не таким, каким мы привыкли его знать. Путешественники в те времена отмечали: «город уединен и кроме должностных чиновников немного частных лиц основывают тут свое местопребывание»… или «строением беден и настоящим городом его почитать не можно»… Трудно поверить, но в Нижнем Новгороде в начале XIX века проживало всего 14 тысяч жителей, город занимал 19 место по численности населения и имел репутацию глухой провинции, посетить которую оказывалось трудным делом, чуть ли не подвигом. Причиной тому были непроезжие дороги.

Шли последние дни августа 1833 года, когда Пушкин выехал из Москвы. Московская столбовая дорога шла через Владимир, Горбатов и дальше – по высокому лесистому, изрытому оврагами берегу Оки.

«Дорога хороша, но под Москвою нет лошадей, я повсюду ждал несколько часов и насилу дотащился до Нижнего сегодня, т.е. на пятые сутки,… Что у нас за погода! Дни жаркие, с утра маленькие морозы – роскошь!»

Здесь, как и в других небольших уездных и губернских городах, возводились преимущественно деревянные дома, хотя их обычно и старались облагородить штукатуркой и отделкой «под кирпич». Жилые дома губернского Нижнего Новгорода напоминали господские строения сельских усадеб и вместе с окружающей их обильной зеленью садов несли на себе печать спокойного провинциального быта. Флигеля городских усадеб владельцы - дворяне нередко сдавали в наем расторопным купцам под размещение лавок. И Пушкин тонко подметил эту новую черту жизни России 1820-1830 годов, сожалея и чистоте и величии гражданской архитектуры недавних прошлых лет:

«Мне жаль, что домы наши новы,

Что выставляют стены их

Не льва с мечом, не щит гербовый,

А ряд лишь вывесок цветных…».

Приехав в Нижний Новгород 2 сентября 1833 года, Пушкин пишет жене в Петербург:

«…А об городе скажу только тебе (дальше по-французски) улицы широкие и мощеные, дома построены основательно».

И все. Больше ничего в письме о городе нет. Беспокоится о жене, детях, рассказывает о знакомых, о погоде, о своих ближайших планах….

В этом же письме к жене Пушкин пишет:

«Сегодня я был у губернатора, генерала Бутурлина. Он и жена его приняли меня очень мило и ласково; он уговорил меня обедать завтра у него…».

Пушкин приехал в Нижний Новгород в субботу. Присутствий в губернском правлении, по установленным правилам, в тот день не было. Приема не было и на следующий день, поэтому встреча поэта с нижегородским военным губернатором М.П.Бутурлиным произошла в его доме на Б.Покровской улице. При первом разговоре поэта с М.П.Бутурлиным присутствовала губернаторша Анна Петровна (урожденная княжна Шаховская), которая, можно полагать, настояла на приглашении в их дом известного в России литератора на следующий день к званому обеду, хотя «уговаривал» Пушкина нанести повторный визит сам губернатор. Чета Бутурлиных приняла Пушкина радушно по ряду причин.

Во-первых, он был широко известным в столицах поэтом, которому по доносившимся до Нижнего Новгорода слухам, покровительствовал сам Николай I, вызвавшийся быть его личным «цензором». Такой «чести» удостаивались немногие! Характера же более сложных, чем это казалось внешне, отношений Пушкина и царя Бутурлин мог и не знать.

А во-вторых, они считались происходящими от одного предка, вышедшего, как это значилось в родословной М.П.Бутурлина, в княжение «Александра Невского из Семиградской земли, государева мужа честного, именем Радша». Это же почти дословно повторил о своем древнем предке Пушкин в автобиографии, с этого же начал стихотворение «Моя родословная»:

Мой предок Рача мышцей бранной

Святому Невскому служил…

Михаил Петрович Бутурлин

Деды и отцы А.С.Пушкина и М.П.Бутурлина могли быть знакомы еще с XVIII столетия. А главное, по предположению М.П.Бутурлина, Пушкин ехал в Оренбург с тайной инспекционной миссией, что затрагивало личные интересы нижегородского военного губернатора. Таким образом, у М.П.Бутурлина было достаточно оснований «очень мило и ласково» не только встретить поэта, но и сколь возможно задержать его в Нижнем Новгороде, стараясь скрасить досуг нежданного гостя. Опасения о тайной цели путешествия Пушкина в далекий Оренбург были для Бутурлина столь серьезными, что он сразу же известил об этом специальной скорой эстафетой тамошнего губернатора В.А.Перовского. Однако, Пушкин, приехав в Оренбург, сразу же узнал о послании Бутурлина. Позднее поэт рассказал Н.В.Гоголю, что о нем была «получена гр.В.Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников.

Кстати, на этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом».

Михаил Петрович Бутурлин был сильной и неординарной личностью. Герой войны 1812 года, участник Бородинского сражения, награжденный многими орденами и медалями, Бутурлин, получив увольнение от военной службы «за болезнию», быстро продвигаясь по гражданской чиновничьей лестнице, в 1831 году стал сначала нижегородским гражданским губернатором, а затем военным губернатором, став практическим единовластным правителем всего Нижегородского края.

Возможно, позднее, после долгой застольной беседы у себя в доме 3 сентября Михаил Петрович и поколебался в своем предубеждении против Пушкина, но курьер с эстафетой был уже далеко. Да и откуда было знать губернатору, что этот курьез станет известен поэту?

Чем была занята у Пушкина первая половина 3 сентября 1833 года, почти не известно. Но к обеду он оказался в доме военного губернатора. Кроме Пушкиных и четы Бутурлиных, во время обеда присутствовало немалое количество гостей. Лидия Петровна Никольская, жена статского советника, исправляющего тогда должность директора народных училищ Нижегородской губернии, оставила нам воспоминания о своей встрече с Пушкиным на этом обеде. Никольская была известна в городе как художественно одаренный человек, строгий ценитель и тонкий знаток искусства и поэзии. В доме Никольских имелась редкая для провинции библиотека. Сама же Лидия Петровна, несмотря на годы, слыла красавицей и «душой « нижегородского светского общества, поэтому ее с радостью принимали в доме губернатора, а Анна Петровна Бутурлина считала ее подругой и не мыслила без нее домашних полуофициальных встреч, а в данном случае приготовила ей сюрприз. На званом обеде у Бутурлиных 3 сентября Л.П.Никольская имела возможность прекрасно рассмотреть незнакомого гостя и подметить у Пушкина многие черты, столь привлекавшие его друзей:

«В этот день у Бутурлиных обедал молодой человек: нас не познакомили, и я не знала, кто он. Я запомнила наружность этого гостя: по виду ему было более 30 лет. Он носил баки. Немного смуглое лицо его было оригинально, но не красиво, большой открытый лоб, длинный нос, полные губы, - вообще неправильные черты; но что было у него великолепного – это темно-серые с синеватым отливом глаза, большие, ясные! Нельзя передать выражения этих глаз: какое-то жгучее, а при том ласкающее, приятное. Я никогда не видела лица более выразительного: умное, доброе, энергичное. Когда он смеялся – блестели его белые зубы. Манеры у него были светские, но слишком подвижные. Он хорошо говорил: ах, сколько было ума и жизни в его неискусственной речи! А какой он веселый, любезный – прелесть! Этот дурняшка не мог не понравиться». Обед кончился. Все перешли в гостиную. Прошло не более часа – гость откланялся и уехал: он торопился в Казань».

«- Насмотрелась на своего любимца? – спросила меня Анна Петровна. - На какого любимца? – сказала я. - На твоего Онегина! – пояснила она. - Разве это был Пуш… - я не договорила. Бутурлина рассмеялась».

Оказавшись в Нижнем, Пушкин не мог не посетить знаменитый торг на ярмарке.

«Еду на ярманку, которая свои последние штуки показывает, а завтра отправляюсь в Казань».

Из письма А.С.Пушкина жене 2 сентября 1833 года.

Особый интерес поэта к самому образу ярмарочного торга доказывает то, что, несмотря на усталость от долгого пути, сразу по приезде в Нижний Новгород, он отправился на стрелку Оки и Волги. При этом он мог проделать единственно возможный путь: через кремль и весь Нижний посад по Рождественской улице к плашкоутному мосту под Благовещенским монастырем… О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина

Почему Нижегородский край навсегда остался в сердце и произведениях великого поэта? «АиФ-НН» узнал об этом у кандидата филологических наук, члена Союза писателей России Валерии Белоноговой.

В Болдино с чемоданом

– Валерия Юрьевна, по образованию вы журналист. Как получилось, что вы занялись пушкиноведением?

– Мне посчастливилось учиться в «пушкинском Петербурге». Я, конечно, понимала, как и большинство читающих людей, что Пушкин – фигура национального масштаба, важная для понимания России. И всё-таки до моего приезда в Болдино он не был для меня чем-то действительно близким. Закончив факультет журналистики Ленинградского университета, я работала по специальности. Но однажды поняла, что совсем недалеко от нашего города находится особенное место. Позвонила директору музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» Геннадию Золотухину, и он принял меня на работу. Поехала в Болдино в первый раз в жизни, но уже с чемоданом. Работать.

Зима в Болдине - время удивительное! Туристических групп немного, в заповедном парке тишина и снег. Тогда, за музейным рабочим столом, готовя лекции и экскурсии, я и начала познавать Пушкина в особой «живой» пушкинской атмосфере. Стала писать о музее, о Пушкине, о Болдине, о его жителях и знаменитых гостях. Сначала – в газетах и журналах. Потом – в научных сборниках.

– Ваша первая книга называлась «Выбранные места из мифов о Пушкине». А о каких мифах шла речь?

– Мифов о Пушкине множество, но меня интересовал тогда конкретный и непосредственно связанный с Нижним Новгородом миф о том, что именно Пушкин «подсказал» Гоголю сюжет знаменитого «Ревизора», и вообще о неразлучной якобы дружбе Пушкина с Гоголем.

Действительно, нижегородский губернатор Михаил Бутурлин, принимавший у себя в доме на Большой Покровской поэта-путешественника 2 и 3 сентября 1833 года, принял Пушкина за правительственного ревизора. Но тема страха перед начальством, которое может неожиданно нагрянуть с проверкой и уличить в тёмных делишках, тогда просто витала в воздухе. И даже была уже описана в литературе.

Планы написать об этом комедию были у Гоголя и раньше. Возможно, Пушкин только одобрил эти планы. Кстати, следы невоплощённого замысла на эту тему остались в черновиках и у самого Александра Сергеевича.