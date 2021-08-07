Лето на ВДНХ

Ну, поскольку ВДНХ рядом со мной, то я часто там бываю. Вот очередная порция фото, которые сделала дней 5 назад. Небо грозовое, но дождь так и не нагрянул. Здание с голубыми кругами - Москвариум. Это пруды почти в конце территории, которая граничит с Ботсадом. Почему-то остался один лебедь. А было в прошлый раз 4. Куда подевались остальные? Может переместились? Подплывает к людям и ждет, что ему что-нибудь кинут. Но их там и так хорошо кормят. А через свой клюв он пропускает много воды. Звук, словно чавкает. Так он цедит микроводоросли. Кстати, лебеди очень любят одуванчики и с удовольствием их лопают. Теперь ко мне поплыл клянчить. Вот так через клюв, пропускает воду Компашка огарей. А это я, на том берегу)))) Следующее озеро (они идут цепочкой) как раз с фонтаном Колос. Какая радуга-дуга Можно взять лодку А небо-то какое! я сделала штук 30 кадров. Вот тут особенно небо хорошо Смотрите как низко нависает Вот сколько ходишь на ВДНХ - обязательно что-нибудь новое да обнаружишь. Вполне себе симпатичный бяшка. А видите там за ним скамейки? Они крутятся. Раньше таких не было. Красивая трава, напоминает ковыль. Каменный желоб по которому самотеком течет вода. Кстати, она попадает на три детские площадки, на которых есть для детей водные игрушки, типа переливающихся сосудов.

Жаль не сфотографировала. Забавное растение. Названия не знаю. Высоколе и с круглыми шишками-семенами. клумба с лилейниками Это рядом с павильоном Растениеводство. Часть павильона и лилейники, но уже другие Красавец. Бассейн у павильона. Высажены водяные лилии. Видите впереди Москвариум, так что это рядом. Если от Растениеводства пойти в сторону Москвариума, то попадете в Мичеринский уголок (где стоит ему памятник и высажен новый сад), то выйдете к 6 большим даже и не клумбам, а скорее к засаженным участкам. На каждом из них растения и цветы определенной расцветки: белая, желтая, красная, голубая, фиолетовая... Вот тут красно-оранжевые растения Какой смачный шмелик. Трудяжка Это с фиолетовой клумбы В этот раз не ярко выделены по растениям. Почему-то в фиолетовую клумбу посадили белую ромашку Желтая тоже разбавлена ромашкой Жара сказывается, хоть и поливают. Еще шмель Поймала... да не руками, в кадр))) голубая смешана с фиолетовой. Желто-красная Желто-белая За клумбой стеклянный павильон Космоса. О, какая интересная груша. Перед Космосом. Правее. Меня тучи притянули, поэтому люди размазаны. Причем нависали очень низко. Но быстро сбежали и ни капли. А за спиной очередной отреставрированный павильон. Лепнина потрясающая. Это павильон Транспорт СССР н Азербайджан Не знаю, что там опять ковыряют. Вроде отреставрировали этот. Музей Рерихов. Не помню, какой тут был павильон, а лезть в историю лень. У павильона Казахстан лестницу обновляют. Ну еще немного клематисов покажу. И рядом лилейники Капельное орошение Тоже от жары пострадали Ну и на этом все.