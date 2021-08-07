Лето на ВДНХ

Ну, поскольку ВДНХ рядом со мной, то я часто там бываю. Вот очередная порция фото, которые сделала дней 5 назад.Небо грозовое, но дождь так и не нагрянул.Здание с голубыми кругами - Москвариум.Это пруды почти в конце территории, которая граничит с Ботсадом.Почему-то остался один лебедь. А было в прошлый раз 4. Куда подевались остальные? Может переместились?Подплывает к людям и ждет, что ему что-нибудь кинут.Но их там и так хорошо кормят.А через свой клюв он пропускает много воды. Звук, словно чавкает. Так он цедит микроводоросли.Кстати, лебеди очень любят одуванчики и с удовольствием их лопают.Теперь ко мне поплыл клянчить.Вот так через клюв, пропускает водуКомпашка огарей.А это я, на том берегу))))Следующее озеро (они идут цепочкой) как раз с фонтаном Колос.Какая радуга-дугаМожно взять лодкуА небо-то какое!я сделала штук 30 кадров.Вот тут особенно небо хорошоСмотрите как низко нависаетВот сколько ходишь на ВДНХ - обязательно что-нибудь новое да обнаружишь.Вполне себе симпатичный бяшка. А видите там за ним скамейки? Они крутятся. Раньше таких не было.Красивая трава, напоминает ковыль.Каменный желоб по которому самотеком течет вода.Кстати, она попадает на три детские площадки, на которых есть для детей водные игрушки, типа переливающихся сосудов.
Жаль не сфотографировала.Забавное растение. Названия не знаю. Высоколе и с круглыми шишками-семенами.клумба с лилейникамиЭто рядом с павильоном Растениеводство.Часть павильона и лилейники, но уже другиеКрасавец.Бассейн у павильона. Высажены водяные лилии.Видите впереди Москвариум, так что это рядом.Если от Растениеводства пойти в сторону Москвариума, то попадете в Мичеринский уголок (где стоит ему памятник и высажен новый сад),то выйдете к 6 большим даже и не клумбам, а скорее к засаженным участкам. На каждом из них растения и цветы определенной расцветки: белая, желтая, красная, голубая, фиолетовая...Вот тут красно-оранжевые растенияКакой смачный шмелик.ТрудяжкаЭто с фиолетовой клумбыВ этот раз не ярко выделены по растениям. Почему-то в фиолетовую клумбу посадили белую ромашкуЖелтая тоже разбавлена ромашкойЖара сказывается, хоть и поливают.Еще шмельПоймала... да не руками, в кадр)))голубая смешана с фиолетовой.Желто-краснаяЖелто-белаяЗа клумбой стеклянный павильон Космоса.О, какая интересная груша.Перед Космосом.Правее.Меня тучи притянули, поэтому люди размазаны.Причем нависали очень низко.Но быстро сбежали и ни капли.А за спиной очередной отреставрированный павильон.Лепнина потрясающая.Это павильон Транспорт СССРнАзербайджанНе знаю, что там опять ковыряют. Вроде отреставрировали этот.Музей Рерихов. Не помню, какой тут был павильон, а лезть в историю лень.У павильона Казахстан лестницу обновляют.Ну еще немного клематисов покажу.И рядом лилейникиКапельное орошениеТоже от жары пострадалиНу и на этом все.
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