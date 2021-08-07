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Лето на ВДНХ

Ну, поскольку ВДНХ рядом со мной, то я часто там бываю. Вот очередная порция фото, которые сделала дней 5 назад.Лето на ВДНХНебо грозовое, но дождь так и не нагрянул.Лето на ВДНХЗдание с голубыми кругами - Москвариум.Лето на ВДНХЭто пруды почти в конце территории, которая граничит с Ботсадом.Лето на ВДНХПочему-то остался один лебедь. А было в прошлый раз 4. Куда подевались остальные? Может переместились?Лето на ВДНХПодплывает к людям и ждет, что ему что-нибудь кинут.Лето на ВДНХНо их там и так хорошо кормят.Лето на ВДНХА через свой клюв он пропускает много воды. Звук, словно чавкает. Так он цедит микроводоросли.Лето на ВДНХКстати, лебеди очень любят одуванчики и с удовольствием их лопают.Лето на ВДНХТеперь ко мне поплыл клянчить.Лето на ВДНХВот так через клюв, пропускает водуЛето на ВДНХКомпашка огарей.Лето на ВДНХЛето на ВДНХА это я, на том берегу))))Лето на ВДНХСледующее озеро (они идут цепочкой) как раз с фонтаном Колос.Лето на ВДНХКакая радуга-дугаЛето на ВДНХМожно взять лодкуЛето на ВДНХЛето на ВДНХА небо-то какое!Лето на ВДНХЛето на ВДНХя сделала штук 30 кадров.Лето на ВДНХВот тут особенно небо хорошоЛето на ВДНХЛето на ВДНХСмотрите как низко нависаетЛето на ВДНХЛето на ВДНХВот сколько ходишь на ВДНХ - обязательно что-нибудь новое да обнаружишь.Лето на ВДНХВполне себе симпатичный бяшка. А видите там за ним скамейки? Они крутятся. Раньше таких не было.Лето на ВДНХКрасивая трава, напоминает ковыль.Лето на ВДНХКаменный желоб по которому самотеком течет вода.Лето на ВДНХКстати, она попадает на три детские площадки, на которых есть для детей водные игрушки, типа переливающихся сосудов.

Жаль не сфотографировала.Лето на ВДНХЗабавное растение. Названия не знаю. Высоколе и с круглыми шишками-семенами.Лето на ВДНХклумба с лилейникамиЛето на ВДНХЭто рядом с павильоном Растениеводство.Лето на ВДНХЧасть павильона и лилейники, но уже другиеЛето на ВДНХКрасавец.Лето на ВДНХБассейн у павильона. Высажены водяные лилии.Лето на ВДНХЛето на ВДНХВидите впереди Москвариум, так что это рядом.Лето на ВДНХЕсли от Растениеводства пойти в сторону Москвариума, то попадете в Мичеринский уголок (где стоит ему памятник и высажен новый сад),Лето на ВДНХто выйдете к 6 большим даже и не клумбам, а скорее к засаженным участкам. На каждом из них растения и цветы определенной расцветки: белая, желтая, красная, голубая, фиолетовая...Лето на ВДНХВот тут красно-оранжевые растенияЛето на ВДНХКакой смачный шмелик.Лето на ВДНХЛето на ВДНХТрудяжкаЛето на ВДНХЭто с фиолетовой клумбыЛето на ВДНХВ этот раз не ярко выделены по растениям. Почему-то в фиолетовую клумбу посадили белую ромашкуЛето на ВДНХЖелтая тоже разбавлена ромашкойЛето на ВДНХЛето на ВДНХЖара сказывается, хоть и поливают.Лето на ВДНХЛето на ВДНХЕще шмельЛето на ВДНХПоймала... да не руками, в кадр)))Лето на ВДНХЛето на ВДНХЛето на ВДНХголубая смешана с фиолетовой.Лето на ВДНХЛето на ВДНХЖелто-краснаяЛето на ВДНХЛето на ВДНХЛето на ВДНХЖелто-белаяЛето на ВДНХЛето на ВДНХЗа клумбой стеклянный павильон Космоса.Лето на ВДНХО, какая интересная груша.Лето на ВДНХЛето на ВДНХПеред Космосом.Лето на ВДНХПравее.Лето на ВДНХМеня тучи притянули, поэтому люди размазаны.Лето на ВДНХПричем нависали очень низко.Лето на ВДНХНо быстро сбежали и ни капли.Лето на ВДНХА за спиной очередной отреставрированный павильон.Лето на ВДНХЛето на ВДНХЛепнина потрясающая.Лето на ВДНХЭто павильон Транспорт СССРЛето на ВДНХЛето на ВДНХнЛето на ВДНХЛето на ВДНХАзербайджанЛето на ВДНХНе знаю, что там опять ковыряют. Вроде отреставрировали этот.Лето на ВДНХЛето на ВДНХМузей Рерихов. Не помню, какой тут был павильон, а лезть в историю лень.Лето на ВДНХУ павильона Казахстан лестницу обновляют.Лето на ВДНХНу еще немного клематисов покажу.Лето на ВДНХЛето на ВДНХЛето на ВДНХИ рядом лилейникиЛето на ВДНХЛето на ВДНХЛето на ВДНХЛето на ВДНХКапельное орошениеЛето на ВДНХТоже от жары пострадалиЛето на ВДНХЛето на ВДНХЛето на ВДНХЛето на ВДНХНу и на этом все.

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