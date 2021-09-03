Приказ №270 – ключ к срыву блицкрига или «очередное преступление сталинского режима»?

Ровно 80 лет назад, 16 августа 1941 года, был издан Приказ Ставки Верховного Главнокомандования №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия».

Приказ был подписан председателем Комитета Государственной обороны Сталиным, зампредседателя ГКО Молотовым, Маршалами Советского Союза Будённым, Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым и генералом армии Жуковым.

На протяжении последних 30 лет вокруг Приказа №270 всё ещё всплывают пузыри откровенной лжи и спекуляций. Не стала исключением и сегодняшняя дата.

Вот несколько выдержек из свежеопубликованных «экспертных» мнений, посвящённых памятной дате:

«Все военнослужащие Красной Армии, сдавшиеся в плен врагу, объявлялись дезертирами и изменниками Родины. Каждый красноармеец был обязан сражаться до последней капли крови, даже если его войсковое соединение попало в окружение».

Или ещё забористее:

«Прикрывая собственные ошибки и просчеты, ужасающие довоенные репрессии и бездарную кадровую политику, обескровившие армию перед началом войны, Сталин и его окружение стремились хотя бы отчасти переложить вину за разразившуюся катастрофу на военачальников, попавших под основной удар наступающего противника, а также сковать таким страхом деморализованные войска, чтобы он заглушил бы даже страх смерти».

Отвратительнее всего, что эта же трактовка Приказа №270 вдалбливается в головы школьникам и студентам на тематических уроках истории, а потом члены правительства удивляются разложению общества. Образец мозгопромывки для школьников

Как можно заметить, в первой цитате утверждается, будто ВСЕ сдавшиеся в плен врагу военнослужащие Красной Армии объявлялись дезертирами и изменниками. Во втором случае чувствуется, что автор статьи всё-таки нашёл время и ознакомился с текстом Приказа, но по ряду причин не удержался от мусорных интерпретаций. Образец гитлеровской пропаганды

Чтобы долго не ходить вокруг да около, обратимся к тексту Приказа №270.

Приказываю:

1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.

Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.

Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.

3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах.

Ставка Верховного Главного Командования

Красной Армии

Председатель Государственного Комитета Обороны

И. СТАЛИН



Зам. Председателя Государственного

Комитета Обороны В. МОЛОТОВ

Маршал Советского Союза С. БУДЕННЫЙ

Маршал Советского Союза К. ВОРОШИЛОВ

Маршал Советского Союза С. ТИМОШЕНКО

Маршал Советского Союза Б. ШАПОШНИКОВ

Генерал армии Г. ЖУКОВ

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы уяснить для себя главное: Приказ №270 был напрямую адресован командирам и политработникам Красной Армии, чётко определяя – в каких случаях они будут признаны дезертирами.

От всех советских военнослужащих Приказ неуклонно требовал сражаться до последнего патрона даже в окружении, и в нём ни слова не сказано, что солдат обязан умереть, если у него нет возможности продолжать бой.

В вводной части Приказа приводились примеры стойкости и мужества советских командиров, соединениям которых удалось не только вырваться из окружения, но и нанести серьёзный урон врагу. Вводная часть Приказа, в которой говорится о подвигах верных долгу командиров РККА

То есть, дезертирами и врагами объявлялись только те военнослужащие, которые срывали с себя знаки различия и сдавались в плен без боя, бросив на произвол судьбы подчинённых и технику, что чётко отделяло героев от трусов и паникёров.

Текст Приказа №270 немцы использовали по-своему, сбрасывая на головы окруженцев и распространяя в лагерях для военнопленных тщательно отредактированные листовки и специальные тиражи газет, в которых утверждалось, будто для Сталина и советского командования все попавшие в плен бойцы и командиры – предатели. Немецкая листовка

Часто можно встретить информацию, что в ходе исполнения Приказа №270 имели место неоправданные репрессии. Так, в течение 15 лет генерал-лейтенант В.Я. Качалов, генерал-майор П.Г. Понеделин и генерал-майор Н.К. Кириллов официально считались умышленно сдавшимися в плен предателями.Волт давайте разберемся.

Погибший в танке во время прорыва из окружения генерал Качалов стал жертвой ложного доклада Мехлиса Сталину. На основе Приказа Качалов был объявлен предателем и заочно приговорён к высшей мере наказания. Жена и тёща генерала были репрессированы.

Дело № 1184 «по розыску агента иностранной разведки Качалова В.Я.» принял к производству в начале 1952 года следователь МГБ подполковник Сыромятников. Только благодаря дотошности следователя и удалось очистить имя погибшего героя. Был обнаружен факт гибели Качалова в танке, зафиксированный командующим 9-м армейским корпусом вермахта генералом Гейером. Деревни жители Старинка, что на Смоленщине, со слов немецких офицеров указали, где находится братская могила, в которой Качалов был похоронен вместе со своими солдатами. Инициатором доклада Сталину о неподтвержденной измене Качалова был начальник Главпура Лев Мехлис. Тот самый, который потом в 1942 году запаникует в Крыму и сбежит, бросив войска погибать. По итогам его деятельности на Крымском фронте Директивой Ставки № 155452 от 4 июня 1942 года Мехлис был снижен в звании на две ступени до корпусного комиссара и снят с поста заместителя наркома обороны и начальника Главполитупра. Но благодаря таким вот "управленцам" было много наломано дров!



Для вскрытия захоронения и проведения экспертизы вместе со следователем в деревню выехала комиссия – военком подполковник Сухомлинов, заместитель председателя райисполкома Мартынов, заместитель начальника райотдела МГБ Овсянников и медработник. Труп генерала Качалова можно было уверенно опознать: рост 188 см; левое предплечье дважды повреждено – в 1920 году пулей при штурме Перекопа и саблей английского наемника при освобождении Бухары; в левой руке выше локтя отсутствует плечевая косточка, а в правой ноге выше ступни недостает куска кости; в полости рта имеются вставные коренные зубы желтого металла.

В октябре 1952 года могильный холм был вскрыт. Останки генерала находились там, где и указывали местные жители. Под истлевшим танковым комбинезоном – остатки генеральских бриджей с лампасами. Измерения и медицинское освидетельствование позволили установить полную идентичность индивидуальных признаков Качалова и останков человека, на которого жители указали как на захороненного генерала. Разыскали и скрывшегося из села помощника старосты – при захоронении он присвоил кожанку и хромовые сапоги генерала.



Поискали данные о Качалове и в захваченных документах немецких частей, разгромленных в Ельнинской операции. И опять успех. В обзоре действий в августе 1941 года 9-го армейского корпуса говорилось о боях севернее Рославля: «...Пал командующий 28-й армией Качалов со своим штабом. Вместе с танковой группой он пытался прорваться через деревню Старинка, но был задержан». Обнаружили и публикацию в Munchische Beobachter от августа 1941 года об обстоятельствах гибели командующего – корреспондент этой газеты присутствовал при захоронении. Для старожилов села Старинки – очевидцев трагических событий – вопроса, какова судьба Качалова, не существовало, они твердо знали, что генерал похоронен в большой братской могиле у села Крайники «в третьем верхнем ряду крайний справа». Таков страшный язык братских могил…Для вскрытия захоронения и проведения экспертизы вместе со следователем в деревню выехала комиссия – военком подполковник Сухомлинов, заместитель председателя райисполкома Мартынов, заместитель начальника райотдела МГБ Овсянников и медработник. Труп генерала Качалова можно было уверенно опознать: рост 188 см; левое предплечье дважды повреждено – в 1920 году пулей при штурме Перекопа и саблей английского наемника при освобождении Бухары; в левой руке выше локтя отсутствует плечевая косточка, а в правой ноге выше ступни недостает куска кости; в полости рта имеются вставные коренные зубы желтого металла.

Павший смертью храбрых генерал-лейтенант Качалов

Гибель генерала теперь никакого сомнения не вызывала. Розыскное дело на него прекращается, полученные материалы направляются в судебные органы. Предстояло восстановить не только честь командующего, но и в правах его незаконно репрессированную семью. Однако министр обороны маршал Николай Александрович Булганин не решился докладывать Сталину, что тот был введен в заблуждение Мехлисом, оклеветавшим Качалова. Это привело к другой трагедии. Жена погибшего генерала Елена Николаевна Ханчин-Качалова хоть и была возвращена из ссылки, но в правах не восстановлена – для этого требовалась отмена приказа, объявившего Качалова изменником.

Несколько раз женщина безрезультатно обращалась в инстанции, а потом направила анонимное письмо, полагая, что на него быстрее последует положительная реакция. Получилось же прямо противоположное. Как автор документа, «очерняющего» порядки в стране, она по представлению УМГБ по Москве и Московской области была осуждена и этапирована в лагерь.



Справедливость восторжествовала лишь в декабре 1953 года. В документе, подписанном заместителем генерального прокурора Болдыревым, говорилось: «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами... дело... пересмотрено и приговор от 29.09.41 отменен». Последовало аналогичное определение Военной коллегии. 27 января 1954 года Е.Н. Ханчин-Качалова была освобождена из заключения. На основе эксгумации и выводов судебно-медицинской экспертизы, в декабре 1953 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор и полностью реабилитировала генерала Качалова. Могила генерала Качалова в п. Стодолище

Что касается генералов Понеделина и Кириллова, то их частенько упоминают как «жертв паранойи отца народов» и даже «ненависти Сталина к возросшей популярности генералитета после войны». Сдавшиеся в плен под Уманью летом 1941 года генералы Понеделин (впереди) и Кириллов

Понеделин и Кириллов вместе попали в плен под Уманью. Гитлеровская пропаганда использовала это обстоятельство, распространяя фотографии допроса пленных генералов немецкими офицерами в лагерях военнопленных и в частях Действующей армии.

Генералы Понеделин и Кириллов выжили в плену, были освобождены и вернулись на Родину, но по возвращении были арестованы и по делу об их пленении целых пять лет велось следствие, причём в отношении Понеделина было организовано дополнительное расследование.

25 августа 1950 года Понеделин и Кириллов были лишены наград, воинских званий и расстреляны по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Оба генерала были реабилитированы в 1956 году с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

На вопрос о причинах, по которым после войны были расстреляны Понеделин и Кириллов, дают захваченные архивы гитлеровцев и судьба генерал-лейтенанта Музыченко, командующего 6-й армией, также попавшего в немецкий плен под Уманью.

Ответ также содержится в части обвинительного приговора, вынесенного Понеделину Военной коллегией, в которой говорится следующее: «являясь командующим 12-й армией и попав в окружение войск противника, не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике и 7 августа 1941 года, нарушив военную присягу, изменил Родине, без сопротивления сдался в плен немцам и на допросах сообщил им сведения о составе 12-й и 6-й армий».

Немецкие архивы свидетельствуют, что Понеделин на допросах был очень разговорчивым и делился с врагом всей имеющейся у него информацией. Не отставал от него и Кириллов. Фотография, сыгравшая роковую роль в судьбе генералов Понеделина и Кириллова

Находясь в плену, Понеделин, хоть и отверг предложение Власова вступить в РОА, находился на нестрогом режиме и даже вёл дневник с записями, которые позже стали частью его обвинительного приговора.

Генерал Музыченко, попавший в плен с тяжёлым ранением в ногу, был помещён немцами в концлагерь Хаммельбург, где содержались военнопленные высшие и старшие офицеры РККА (генералы Карбышев, Ершаков, Романов, Потапов, Никитин, последний защитник Брестской крепости майор Гаврилов и другие). В Хаммельбурге немцы поначалу создавали пленным советским генералам условия, выделяя для них целый барак и ординарцев из пленных солдат, но в один прекрасный момент их посещал представитель абвера, предлагавший уважаемому генералу написать «чисто теоретические» выводы о своём боевом опыте и причинах пленения или «проконсультировать» по вопросам фортификации. Генерал Музыченко в окружении немецких офицеров

Несговорчивых генералов и старших офицеров немцы либо расстреливали на месте, либо переводили в штрафные лагеря, такие как Флоссенбург и Маутхаузен, где их подвергали изощрённым издевательствам и запросто могли забить насмерть охранники.

Генерал Музыченко на допросах был немногословен, наотрез отвергал любое предложение сотрудничества и, в результате, был переведён в строгую тюрьму при крепости Вайсенбург, а затем и в лагерь Моссбург, откуда генерала освободили американцы. Генерал-лейтенант Музыченко

Вернувшись в СССР, Музыченко прошёл проверку НКВД и в декабре 1945 года был восстановлен в кадрах Советской Армии и служил на руководящих должностях до 1947 года. На пенсию ушёл по состоянию здоровья. Умер Иван Николаевич в 1970 году, в почёте и уважении. Его-то почему-то оправдали. Знгачит не все так просто с обвинениями Понеделина и Киррилова.

Воистину, каждому своё.

В заключение отметим одно немаловажное обстоятельство, отмеченное в труде «Гриф секретности снят» коллектива историков под руководством генерал-полковника Кривошеева, принятый к изучению во многих респектабельных университетах и академиях мира.

Согласно данным Г. Ф. Кривошеева, во время Великой Отечественной войны всего пропали без вести и оказались в плену 3 396 400 военнослужащих (ещё 1 162 600 были отнесены к неучтённым боевым потерям первого года войны, когда боевые части не предоставили по этим потерям никаких донесений), то есть, всего без вести пропавших, попавших в плен и неучтённых боевых потерь — 4 559 000 человек, из которых военнопленными официально числятся всего 100 тысяч человек.

Это значит, что высшее военно-политическое руководство СССР знало об этом, но предпочло закрыть глаза. И Сталин, «великий и ужасный», зная об этом, издал приказ, согласно которому в извещениях семьям с фронта писали «верный присяге, воинскому долгу и социалистической Родине, пропал без вести». Этот документ одновременно был справкой, по которой семье «пропавшего без вести» полагалось выплачивать пособие.

Сей факт идёт вразрез с популярной в определённых кругах фальшивкой, утверждающей, будто летом 1941 года Сталин в присутствии представителей Международного Красного Креста заявил: «в Красной армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины». Доказательств тому нет, «но это же Сталин…»

Важно понимать, что на войне, особенно той, что бушевала 80 лет назад, нет место абстрактному гуманизму, о котором так любит судачить пятая колонна.

Быть может, для кого-то это прозвучит новостью, но ни в одной армии мира в уставах и приказах не было и нет статьи о «правильной» сдаче в плен, иначе вооружённые силы с чистой совестью можно распускать.

Приказ №270 был адекватен ситуации лета 1941 года, не давая повода для разночтений. Он укреплял моральный дух сильных – и мотивировал упорно сражаться колеблющихся. Этот Приказ нужен был Армии как воздух, чтобы пресечь пораженческие настроения среди деморализованной части командного состава.

Таким образом, Приказ №270 свою задачу выполнил и его значение для истории не может быть переоценено.

https://www.politnavigator.news/prikaz-270-klyuch-k-sryvu-bl...

https://karhu53.livejournal.com/27313800.html

https://poltora-bobra.livejournal.com/442736.html