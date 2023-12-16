Некоторые музеи Москвы, ч.2

Музей-квартиру композитора А.Н. Скрябина можно посетить бесплатно. В квартирах, где все сохранилось так, как было при жизни ее знаменитого обитателя есть особая притягательность. Мы можем прикоснуться к истории и увидеть как жил человек, чем он пользовался, какие вещи его окружали. После смерти композитора его вдова оставила все так как было при Александре Николаевиче. Даже "юбочки" на люстрах были сшиты ее руками, а в гостиной стоит рояль Бехштейн, который был собран специально для Скрябина. Кроме него, на нем играли его друзья — Сергей Рахманинов, Владимир Софроницкий, Владимир Горовиц. В наши дни он звучит 2 раза в год, в день рождения и день памяти Александра Николаевича. Музей доступен к бесплатному посещению по средам в рамках "Московской музейной недели", которая проходит каждую третью неделю месяца. Большой Николопесковский пер, 11с1.

Музей-квартира Г.М. Кржижановского Мемориальная квартира академика Г. М. Кржижановского расположена в 3амоскворечье, в купеческом особняке первой трети XIX века, в котором сохранились интерьеры в стиле модерн. Ученый здесь жил и работал с 1913 по 1959 год. Именно здесь проходили решающие совещания с участием В. И. Ленина по плану ГОЭЛРО – проекту электрификации России, который разрабатывал академик. В оригинальных интерьерах экспонируются подлинная мебель, предметы быта, личные вещи и архивные документы крупнейшего учёного-энергетика, председателя Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), первого руководителя Госплана, вице-президента Академии наук СССР Глеба Максимилиановича Кржижановского (1872–1959). Сундук для домашних вещей, верхняя одежда Кржижановского, его портфель и трости – эти и многие другие артефакты, сохранённые и размещённые так, как это было при жизни учёного, как нельзя лучше передают атмосферу ушедшей эпохи.

Цена билета от 200р

20 000 сокровищ в бесплатном музее, о котором мало кто знает Механические птички, которые после того, как их заводят они крутят головками и поют.

Музей «Собрание» — это частная коллекция российского олигарха Давида Якобашвили. В коллекции представлены различные шарманки, механические пианино, оркестрионы, органы (включая несколько расписанных громадных ярмарочных) и огромное количество старинных часов. А это целый инграющий оркестрик. Этот клоун хлопает в ладоши, подмигивает и поднимает поочередно плечи. Выставка бесплатная, проходит по предварительной записи. Расположен на улице Солянки, д.16.

Школа акварели Сергея Андрияки Особняк был построен в 1889 году архитектором М.К. Геппенером для лютеранского детского приюта. В конце XX века здание было реконструировано и передано Школе акварели Сергея Андрияки. В музейно-выставочном комплексе Школы регулярно выставляются работы как признанных мэтров, так и молодых мастеров акварели и графики. Ценители живописи имели возможность насладиться произведениями заслуженного художника России, классика офорта, Б. Ф. Французова, художника-деревенщика Г.Г. Проваторова, художника Ю.Н. Панцырева, художника-иллюстратора А.З. Иткина, художника-пейзажиста В.Л. Худякова и многих других. В центральных залах музейно-выставочного комплекса развернута постоянная экспозиция произведений Сергея Николаевича Андрияки. На выставке представлено более 80 произведений мастера, отражающих более чем тридцатилетний период его творчества, начиная от небольших листов 70-80-х гг. до монументальных произведений 2000-х гг.

Билет от 80 р

Музей-квартира Мейерхольда Всеволод Мейерхольд — режиссёр, преподаватель, актёр начала XX века. В центре Москвы, в Брюсовом переулке, находится «Дом артистов», в котором с 1928 по 1939 год жил Мейерхольд с женой Зинаидой Райх и двумя её детьми.

Данная квартира — одно из самых загадочных мест театральной столицы. Здесь арестовали мастера и была убитa Зинаида Райх, а в квартире проводились бесконечные обыски. Поэтому, личных вещей, практически не осталось. Однако благодаря Марии Валентей, внучке Мейерхольда, и Бахрушинскому музею были найдены некоторые предметы, которые принадлежали режиссёру и позволили восстановить картину его жизни. Музей был открыт в 1991 году. Удалось по рассказам и фотографиям воссоздать обстановку кабинета мастера, какой она была в 1934 году. Из подлинных предметов можно увидеть бокалы и книжный шкаф. Представлены семейные фотографии, фотографии из спектаклей, эскизы и макеты декорация, театральные костюмы. Билет от 150р

Дом-музей Марины Цветаевой Музей был открыт 20 сентября 1992 года. Именно в Болшево летом 1939 года после 17 лет эмиграции вернулась М.И. Цветаева с сыном Георгием и получила советский паспорт. Здесь, жили вернувшиеся в 1937 году ее муж С.Я. Эфрон и дочь Ариадна. Дом предназначался для двух семей (на другой половине проживала семья Клепининых). В экспозиции Дома-музея можно увидеть копии прижизненных портретов М. Цветаевой работы художников М. Биллиса, Г. Артемова;

личные вещи, принадлежавшие М.И. Цветаевой (платья, украшения, предметы быта), И.В.Цветаеву (отцу), А.И. Цветаевой (сестре), А.С. Эфрон (старшей дочери), С.Я. Эфрона (мужа Марины Цветаевой);

автографы М. Цветаевой, известнейших современников поэта и членов семьи Цветаевых-Эфронов - Б.Л. Пастернака, А.И. Цветаевой, Н. Мандельштам, М.И. Белкиной и многих других; большое количество документов и редких фотографий Марины Цветаевой и ее окружения.

Билет от 75р

ул. Марины Цветаевой, 15, Королёв

Музей-квартира И. Д. Сытина Московская квартира книгоиздателя, где он жил с семьей с 1928 по 1934 год — это одновременно и мемориальное пространство, посвященное известному русскому просветителю начала ХХ века, и уникальный музей материальной культуры рубежа XIX — ХХ веков.

Деятельность Сытина-книгоиздателя распространяется на самые разные жанры литературы. Отдельное собрание, связанное с издательской деятельностью И. Д. Сытина, включает уникальные издания календарей, детских книг, классической литературы, энциклопедий разного характера, учебную литературу конца XIX — начала XX веков. Обновленный музей-квартира был открыт 19 сентября 2019 года. Воссозданное мемориальное пространство, где сохранились подлинные предметы обстановки и личные вещи Сытиных, позволяет посетителю совершить путешествие в прошлое, окунуться в атмосферу московской квартиры начала ХХ века, познакомиться с городской культурой той эпохи.

Билет от 100р

Тверская ул., 12, стр. 2, Москва

Антикварная галерея с уютной домашней обстановкой Обстановка галереи «Другое дело» напоминает старую квартиру, а к посетителям здесь относятся как к гостям. В галерее можно приобрести винтаж, авторские дизайнерские произведения, а также насладиться атмосферой пространства. В соседнем зале регулярно проводят мероприятия: концерты, лекции и кинопоказы.

Старая Басманная ул., 15А, стр. 4

Дом-музей Василия Львовича Пушкина (дядя А. С. Пушкина) Дядя Александра Пушкина был довольно известным литератором своего времени, стихотворцем. В доме Пушкина собирались многие примечательные персоны эпохи, бывал там и племянник хозяина. Дом сохранился и даже не очень изменился с тех пор, как в нем жил Василий Львович. Даже одна из угловых печей в гостиной все та же. У нее, может быть, грелся часто захаживавший в гости Александр Сергеевич Пушкин. Билет в музей стоит 250 рублей. Старая Басманная ул., 36

Квартира семьи Маяковских Мемориальная квартира Маяковских в Студенецком переулке, которая около полувека была недоступна для посетителей, в конце сентября 2019 году впервые открыла свои двери для всех, кто хочет больше узнать о жизни семьи поэта. Обстановка квартиры восстановлена по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям современников. Реконструированы комнаты матери поэта Александры Алексеевны и старшей сестры Людмилы. Комната, принадлежавшая сестре Ольге, не могла быть восстановлена по причине полного отсутствия исторических свидетельств. Квартира второй половины ХХ века – погрузит вас в аутентичную атмосферу, вы услышите об исторических и социокультурных реалиях жизни семьи Маяковских, их деятельности, направленной на сохранение памяти поэта после его ухода. Билет от 150р

Студенецкий пер., 6, Москва

Музей-квартира В. Н. Плучека Музей народного артиста СССР Валентина Плучека был открыт в октябре 2009 года к столетнему юбилею выдающегося режиссёра. Валентин Николаевич жил здесь на протяжении 30-ти лет. Его соседями были Святослав Рихтер, Юрий Никулин, Руфина Нифонтова, Борис Андреев, Ростислав Плятт, Борис Равенских, Андрей Гончаров. В квартире Плучека все как при жизни именитого хозяина: старинная мебель, фарфор, хрустальные люстры, массивные бронзовые лампы, бесценные произведения живописи и графики, полученные в дар от авторов: картины Тышлера и Фалька, Шагала и Леже, композиции Пикассо на библейские темы. Мемориальную часть экспозиции дополняют: эскиз В. Левенталя к спектаклю «Вишневый сад», костюм Андрея Миронова из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро», мундир Городничего, в котором Анатолий Папанов играл «Ревизора», макеты к спектаклям «Баня» и «Ревизор», эскизы к «Мистерии-Буфф».

Билет от 150р

Большая Бронная ул., 2/6, Москва

Ну и последний адрес на сегодня Темирязевская 44. Там расположился научно-художественный музей коневодства Гордость Тимирязевки! Лучший в Европе музей, посвящённый коневодству. Уникальные подлинные документы и экспонаты, 3 этажа полного погружения в жизнь этих замечательных животных и людей, посвятивших им свою жизнь. Музей коневодства был открыт 23 января 1929 года в здании бывшего Императорского скакового общества при Государственном московском ипподроме. В фототеке хранится почти 55 тысяч негативов, в фильмотеке — свыше трех десятков видеофильмов. Имеются коллекции поддужных колокольчиков, почтовых марок, открыток, конвертов, значков, всевозможных сувениров с изображениями лошадей. Музей коневодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева представляет собой уникальное собрание произведений искусства, изображающих лошадей и их использование. В музее экспонируются и хранятся около 3000 оригинальных живописных, графических и скульптурных работ русских и иностранных художников. Собрание экспонатов музея знакомит посетителей с разными типами и породами лошадей, с историей коневодства и коннозаводства разных направлений, с рекордистами рысистых, верховых и тяжеловозных пород, с выдающимися производителями и чемпионами пород.

И на сегодня краткий обзор завершен.