Слабость и мощь русской деревни

Русская деревня, даже в нынешнем состоянии, обладает огромной целебной силой. Будто припадаешь к источнику — спокойному, умиротворяющему, доброму, залечивающему раны. И это не красивые слова, я это чувствую буквально. Приезжаешь душевно опустошенный — через несколько дней будто новенький. Природа, воля и земля лечат.

При этом сама деревня, к сожалению, загибается. И не столько материально — в моём случае так всё более чем прилично: хорошие дороги, асфальтируют даже второстепенные, мусор регулярно вывозят, чистят, ухоженные дворы, хорошие дома, на Новый год всё в огнях.

Загибается деревня ментально, как особый мир. Её дух практически выветрился, размылся. Среди сельчан царят уныние и пофигизм, никакого куража, всё на нуле.

Во многом причиной тому социальное вымирание деревни: работы рядом мало, почти все ездят в МСК, на соседней агроферме много людей не надо, да и тех владельцы не ценят; школа-восьмилетка не развивается, детей всё меньше, дом культуры толком не отапливается и разрушается. В единственном магазине всё втридорога (впрочем, рядом в райцентре есть все сетевые магазины), а своё хозяйство мало уже кто держит, корову во дворе с трудом найдёшь.

Получается, что людям нет вокруг чего объединиться — нет общей работы, нет общих развлечений, культурных мероприятий, разорваны мнежсемейные связи, нет церковного прихода (большинство нерелигиозны, и это на орловщине!

).

Атомизация, царящая в городе, заметно коснулась и деревни. А отсутствие ощущения единства, общей цели у народа, ещё острее чувствуется в селе. Ну не интересно русскому мужику мотыжить как святой Франциск ради накопления грошиков, не хочет он, как бюргер, свою семейную пивнушку холить и лелеять. Чихать он хотел на малый бизнес, и правильно делает! Мелкотравчатость эта — не по нам, не наше призвание...

Но даже в таком состоянии чувствуется какая-то затихшая, неприметная мощь русской деревни. Уж сколько эта мощь отдала энергии Российскому государству в XX веке! Но кажется, позови её, попроси её подмогнуть, обратись к ней ради великой цели — и ещё столько же отдаст.

И, конечно, неисчерпаема простая доброта сельчан, без лишних слов и громких эмоций, но всегда помогут, иногда даже без просьбы.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1012376.html