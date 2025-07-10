Про неказистые «кирзачи»

Для современной молодежи кирзовые сапоги — это нелепая и архаичная обувь, которую можно увидеть разве что на армейских фото. Но для старшего поколения «кирзачи» — это часть целой эпохи, люди которой мало смотрели на дизайн, предпочитая надежность и практичность.

Кое-где эту обувь используют и сейчас, причем отказываться от нее не собираются даже в пользу самых качественных американских ботинок.

В чем секрет сапог, которые не так давно отпраздновали вековой юбилей? До Первой мировой войны единого мнения о том, что лучше для армии — сапоги или ботинки, не существовало. Но первый же год активных военных действий показал, что лучше сапог в полевых условиях ничего быть не может. Российская империя — одна из немногих участниц войны, сумевшая обеспечить своих воинов качественными сапогами. А вот англичанам пришлось имитировать голенища сапог при помощи тряпичных обмоток — кожи для сапог в достаточном количестве у Великобритании не нашлось. Генерал артиллерии Михаил Михайлович Поморцев

Но вернемся к кирзовым сапогам. Часто происхождение их названия объясняют неправильно, связывая с «кировским заводом», на котором их начали производить перед Второй мировой. На самом деле слово «кирза» произошло от названия английской шерстяной ткани Kersey, которую когда-то давно использовали при производстве этой обуви.

Что касается личности изобретателя кирзовых сапог, то тут вариантов не счесть. Но они все несостоятельны, так как настоящий изобретатель этого популярного продукта официально известен. Это изобретатель Михаил Михайлович Поморцев, генерал-майор русской армии.

В 1904 году Поморцев представил новый, водонепроницаемый материал, который получил имя «керза» (именно так он назывался первоначально).

Из инновационного материала изготовили экспериментальную партию сапог и отправили военным. Те высоко оценили свойства материала, как и гости нескольких международных промышленных выставок, где демонстрировалось изобретение русского генерала. Но дальше «пилотной» партии дело не пошло. Производство сапог из дешевого заменителя кожи подорвало бы мощь российской кожевенной промышленности и лоббисты в военном ведомстве (они и тогда были!), финансируемые владельцами мануфактур, помешали внедрению разработки. Керзу положили на полку до лучших времен и забыли о ней. В 1916 году умер изобретатель Поморцев, а потом грянула революция и всем стало не до сапожного производства.

Вспомнили об изобретении Поморцева только в 1930-х годах, после того как советские химики Борис Бызов и Сергей Лебедев научились синтезировать бутадиен-натриевый каучук, способный заменять природный. Этим каучуком пропитывали брезентовую ткань, отчего она приобретала свойства кожи.

Промышленное производство кирзы, а именно так переименовали несколько видоизмененный материал, наладил химик Иван Плотников. Первое «боевой крещение» кирзовые сапоги получили во время советско-финской войны и полностью оправдали возложенные на них надежды. Тем не менее Плотникова вызвали «на ковер» в одно из серьезных ведомств и поинтересовались, почему его кирзовые сапоги не такие теплые, как натуральные и хуже пропускают воздух. На это химик дерзко ответил: «Бык и корова пока еще не поделились с нами всеми своими секретами».

Но эти недостатки были несущественными по сравнению с пользой для Красной армии. В первые же дни войны Плотникова вызвали к начальству и потребовали усовершенствовать технологию производства кирзы, чтобы она стала дешевле и прочнее. На контроле вопрос держал сам Косыгин, поэтому подводить было нельзя.

В городе Кирове было налажено массовое производство отличных кирзовых сапог, за что весной 1942 года Плотникову вручили Сталинскую премию. В 1945 году кирзовые сапоги были самой распространенной в войсках обувью — их носили 10 млн советских солдат. Кирзовые сапоги были почти идеальны для армейских будней. Легкие, удобные, хорошо удерживающие влагу, простые в уходе и ремонте, они помогали бойцам совершать многокилометровые марши несмотря на капризы погоды. Ни одна военная обувь мира не могла тягаться с нашими «кирзачами». Тяжелее всего в кирзовых сапогах приходилось женщинам. Ведь размеров меньше 38-го не производили - и те пропадали сразу. Редкая участница войны не поминала лихом "огромные кирзовые сапожищи", удивляясь собственной выносливости. Как писала поэтесса Юлия Друнина:

До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

"На ногах - кирзовые сапоги размера на четыре больше, чем нужно, - писала в 1942 году военная переводчица И. Дунаевская. - На непомерно большие сапоги налипают огромные комья глины, сапоги вязнут в жидком месиве дороги: чтобы переставлять ноги, приходится делать огромные усилия и то и дело руками соскребать глину с сапог. А ближе к передовой - того хуже: в ходах сообщения в сапоги заливается густая глинистая жижа и стягивает их с ног; не раз солдаты штыками выуживали из вязкого месива мой утонувший сапог, пока я в позе аиста стояла на одной ноге; жидкую грязь выливали, и я натягивала спасенный сапог на мокрую портянку".

Девушке повезло: через год старшина из соседней части раздобыл ей сапоги - "не какие-нибудь кирзовые, а мягкие, яловые и, главное, по ноге".

Такие полагались только офицерам, но разумное начальство смотрело на девичье нарушение устава сквозь пальцы...

Искусственные только голенища

Для поколений, с кирзачами незнакомых, надо пояснить: из кирзы у них только голенище, а низ — из натуральной юфтевой кожи. И если за искусственным материалом ухаживать приходилось лишь из эстетических соображений, то кожу требовалось обрабатывать. Лучше всего — гусиным жиром. А уж поверх, для красоты, можно и ваксой, а то к жиру вся пыль липнет.

И, конечно, сапоги все равно промокали — сначала подтекали по швам, а потом вбирала воду и набухала та часть, что была из натуральной кожи. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Солдаты чинят сапоги в минуты затишья. 01.05.1944

И все же в полевых условиях кирзовый сапог был незаменим. Уже после Великой Отечественной их носили везде, где требовалась полевая обувь: в деревнях, на стройках, на охоте, в экспедициях. Впрочем, геологам в какой-то момент использовать кирзовые сапоги запретили чуть ли не приказом министра: подошва у них скользила на мокрых камнях, легко было упасть и разбить голову, что и случалось до запрета.

Недостатком кирзачей было неудобство при беге. Добрая половина служивших в армии в советское время именно поэтому и вспоминает сапоги недобрым словом. С другой стороны, те, кто знаком не понаслышке и с сапогами, и с берцами, признают: в полевых условиях кирзачи лучше. Во многом потому, что носят их с портянками.

Стоила пара кирзовых сапог в СССР в районе 25-30 рублей. Хватало их на несколько лет, а потом кирза с внутренней стороны, на косточках, протиралась. Портянка — друг человека

Портянки были отдельной страницей бытования советского человека. Сапог ведь с носком не носят: собьется он на переходе, сотрешь ногу до мяса. Или просто протрется до дыр так быстро, что оглянуться не успеешь. Ну хорошо, нынче есть всякие хитрые носки: и длинные, и эластичные, и прочные. Но раньше альтернативы портянкам не было.

За счет многослойности они и ногу от натирания лучше предохраняли, и сохли быстро. Разулся на привале, если тепло, а сапог портянкой обмотал снаружи, чтобы из нее влага выходила. Если же ноги промокли, можно было портянку перемотать другим концом — так, чтобы мокрая часть сохла на икре, а стопа была сухой тканью обернута.

Простота изготовления портянок тоже играла немалую роль. Достал два прямоугольных куска ткани 35х90 см — и вопрос решен. Летом и х/б годилось, а зимой и в межсезонье — шерсть, байка, фланель. Впрочем, шерстяные портянки и летом носили — и ничего, нога в сапоге дышала. Кирзовые сапоги оснащались просторными голенищами, которые позволяли намотать по две портянки на каждую ногу, а кроме этого еще и набить в сапоги газет, чтобы было теплее.

Для примера можно сравнить наши сапоги с американскими военными ботинками. Генерал О. Бредли, в своей документальной книге «История солдата» писал о том, что только за один месяц армия потеряла 12 тыс. бойцов из-за мокрых ног. Некоторые из заболевших так и не смогли вернуться в строй, по причине открывшихся хронических болезней.

«К концу января заболевание ревматизмом ног достигло столь крупных масштабов, что американское командование стало в тупик. Мы были совершенно не подготовлены к этому бедствию отчасти в результате собственной небрежности; к тому времени, когда мы начали инструктировать солдат, какой нужен уход за ногами и что нужно делать, чтобы ботинки не промокали, ревматизм уже распространился по армии с быстротой чумы». Совершенно ясно, что американской армии не хватало высоких кирзовых сапог и портянок, особенно в осеннее и зимнее время.

Но и после окончания войны кирзовые сапоги не были забыты, а стали поистине народной обувью.

Многие фронтовики годами носили "кирзачи" и после войны. В 1960-х годах писатель Иван Ермаков воспел советский сапог в проникновенном рассказе "Ценный зверь - кирза".

Его герой - фронтовик, колхозный кузнец, бережет свои "голомехие кирзочки", чтобы "племю младому поглядеть да пощупать, в какой обувке ихние прадеды по рейхстагу топтались". И хоть он давно уже обзавелся праздничными штиблетами, и - невиданная доселе роскошь! - хромовыми сапогами, нет для него обуви "превыше" многострадальных кирзовых сапог.

"Стоять нашим сапогам в музеях, повыше, может, всяких мономаховых шапок стоять! - восклицает он.

- И прожитому мною нелегкому, суровому и гордому веку названье даю - кирзовый. Был такой героический на заре да в предзорьях... Не рота - держава в них обувалась! И в пляс, и в загс, и за плугом, и к горнам, и за полковым флагом".

Ермаков не преувеличивал. После войны кирза "пошла в народ". Государство обувало не только солдат-срочников, но и пожарных, воспитанников интернатов, заключенных исправительно-трудовых лагерей. А "на гражданке" ассортимент одних только юфтевых сапог с кирзовым голенищем насчитывал десятки наименований.

Появились наконец женский и даже детский размерные ряды. Кирзовые сапоги были заветной мечтой советских мальчишек - как у папы-героя! Они стали непременным атрибутом грибников, охотников и рыболовов. Но особенно полюбились на селе. Кадр из фильма "Любовь и голуби".

Воистину - кирзовый век!

В 1950-е годы популярностью пользовалась песенка про одинокого кирзача: его угораздило влюбиться в босоножку, которая, разумеется, мечтала о лакированном штиблете и взаимностью не ответила. А в позднесоветское время о кирзе пели уже всерьез:

Тебе, солдату Родины, оружие доверено,

Шинель по росту выдана - носи и береги.

К тому же дали новые, в любой поход готовые

Солдатские кирзовые простые сапоги... Василий Шукшин и Вячеслав Тихонов на съемках фильма "Они сражались за Родину".

Подсчитано, что на данный момент уже выпущено 150 млн пар таких сапог. Хотя производство «кирзачей» сейчас не имеет такого размаха как раньше, а «на гражданке» носить их почти перестали, в российской армии их до сих пор используют, наряду с берцами и другими видами обуви. Дембеля традиционно стараются достать пару «кирзачей» посвободнее, чтобы дополнить ими свой торжественный наряд.

Уважающий себя солдат в советское время уходил после срочной службы на гражданку в специально подготовленных дембельских сапогах. Конечно, высшим шиком было достать офицерские хромовые сапоги. Приемлемый вариант — юфтевые, с кожаными голенищами. Но за неимением таковых и кирзовые тоже дорабатывали.

Сапоги подворачивали или обрезали — в этом случае край голенища аккуратно обшивали. А еще их проглаживали горячим утюгом, чтобы голенище превратилось в гармошку. Или, наоборот, чтобы впереди и сзади образовались острые стрелки.

Низ у сапога, разогрев его паяльной лампой, молотком придавали форму лодочки. Из резины, срезанной с катков бронетехники, делали новые каблуки — высокие, 3-4 см, и по-ковбойски скошенные. А снизу на каблук набивали подковки, чтобы цокать, а то и выбивать искры из асфальта. В общем, это были уже не сапоги, а своего рода произведение искусства. Правда, ходить в них было неудобно. Но что поделать, красота требует жертв.

Сапоги скатывают гармошкой, делая из них «шурупы» и это, как и 50 лет назад, считается высшим дембельским шиком.

Вот такое долголетие у этой обуви. Кстати, можно проверить, сегодня их продают от Минпромторга и до Озона.