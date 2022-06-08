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Неотвратимо-​тяжелый шаг Империи. Качественная элита России

Неотвратимо-​тяжелый шаг Империи. Качественная элита России

Осточертело  читать причитания  местных энтузиастов  на тему  "гадко-​продажной элитки России", которая  страстно мечтает отдаться  Западным  Повелителям  Мира.   Ветеран этого направления , местный  деревенский юзер под ником " отпуск", жалостно  стонет , нагнетая безнадегу.  Ему  вторят забугорные  и российские страдальцы  по  стонущей под игом "  эффективных манагеров" Россиюшке. То узнаем  о проданном на корню  торговом флоте страны, то мертвой гражданской авиации.  То  о неодолимой силушке  Сверхмощного Запада. 

Русскоязычные  страдальцы по "загибающейся" России имеют  вполне отчетливый  украинский выговор...

Я как-​то упоминал, что самые ярые ненавистники России - как правило - русскоязычные.  Такой вот парадокс...

Попробуем  оценить тяжелый шаг  Империи.

 На Западе  его вполне оценили и уже  проникаются.    Полное осознание придет через  12-18 месяцев.

"Будет долго казаться зловещим им скрип сапогов..." (с)

Итак.

Все началось  довольно давно.   Путин в феврале  2007   сделал  западным  " партнерам" свое Первое Предложение. 

" Давайте, сц.ки , жить  по- человечески.  По - людски.  На равных."  Естественно, Великий Запад  злобно ухмыльнулся.

... К  тому  времени был подавлен Кавказский  Мятеж и , практически, отстроена  Вертикаль Власти.

 

Империя  была готова к первому шагу.  И она  сделала  этот шаг. 

Начался Великий Поход.

 ... Она, элита, при полном понимании народа, принялась  восстанавливать  ВПК  и Вооруженные Силы  не жалея сил и средств.   Огромная часть нефтегазовых доходов пошла  на колоссальные по объему   научно-​исследовательские  и опытно-​конструкторские  работы.   Были реформированы  ВС  и начато воплощение  в жизнь  новейших военных технологий   -  без избыточного PRа. 

Re:   Дураки  радостно скандировали кричалки  об  " эффективных манагерах - загибшей гражданской авиации - нефтяной игле  и об отсутствии плашек на 3/8 -х  дюйма".  Дуракам было неведомо, что при ограниченных ресурсах  надлежит концентрировать усилия на самых важных направлениях...   Особо упоротые  горестно стенали об отсутствии Идеологии и необходимости усекновения  головы  Набиуллиной.

Россия, под командой действительно талантливой и работоспособной  правящей элиты молча создала Вооруженные Силы, сделавшие бессмысленными мечтишки  " партнеров" по планете о военной победе  над  Россией.

Параллельно  шло техническое и технологическое перевооружение.   Были построены 42  новеньких нефтехимических предприятия.  Без шума и рекламной  пыли.  Только сегодня потрясенный наплывающим  нефтегазовым Кризисом   Могучий Запад  внезапно обнаружил, что  объем продуктов нефтепереработки  в России превышает объем экспорта сырой нефти.

Re: "Всепропаллы" русскоязычные  "не заметили" этого.   Они устойчиво воют  о  яхтах-​замках , "эффективных  манагерах" и Набиуллиной... 

Мощный  Запад  устойчиво мчится к пропасти под названием  " Зеленая Жопа" с целью сигануть туда.  Они сами создали эту легенду - и поверили в неё сами.   Вся эта движуха с ветрячками и солнечными панелями  может дать в принципе не более 5%  от  потребного количества энергии - в ближайшие 30 лет...  При этом себестоимость этой энергии будет в разы больше стоимости  традиционных  углеводородных источников.

Англосаксонский мир  услышал  мерный шаг   Империи.

И  закатился  в истерике.   Деменциал  Байден в Женеве  категорически прохрипел, что намерен стереть в порошок и труху экономику   России.   И  услышал  дружный одобрительный рев вассалов - "Любо!!!" 

Путин  1 марта 2018 года  дружелюбно сообщил  "партнерам" с глазами срущих собак, о  принципиально новых, не имеющих  аналогов  образцах оружия.  Которые сотрут с лица Земли страны-​ агрессоры, прежде, чем их ракеты достигнут  России.

Сметливые  англосаксы   перестали угрожать  всякими глобальными  обезоруживающими ударами.  Они  перешли к старой, проверенной временем стратегии  Лиддел -  Гарта -  " Непрямых  боевых действий".    Типа, возбудить  всяких, тупорылых от рождения восточноевропцев  на   военные наскоки на  Россию.   И обрушиться с "Санкциями - из- Зада" на несчастную Россию.

Как  обычно самоубийственной воинственностью отличились  самые ничтожные  по жизни восточноевропцы - чехополяки и прочие румыны с проебалтами.  Они выразили неукротимое стремление пасть костьми за  хозяев -​англосаксов.

"Санкции -из - Зада"   дали эффект, противоположный  ожидаемому.  Они  хряпнули по  олигархам времен ЕБНа.  Которые  органически вросли в  Запад всеми фибрами организмов.  Запад их с садистским наслаждением обезжирил. Пока  уцелел только   Евген  Чичваркин.  Ему оставили винную лавку.  И он пока пьет  заграничный шмурдяк.

 ... Сейчас в России взяли верх  достаточно патриотично настроенные  бизнесмены-​ государственники.  Это видно  отчетливо.

 Путин  в этом процессе удушения  компрадоров - Ебн - времен  участия не принимал...

Россия     молча  и уверенно  восстанавливает гражданское авиастроение - локомотив  высокотехнологичной промышленности  любой страны.   Оно было уничтожено гайдарьем-​ чубайсьем  первым.

Ульяновский авиационно-​промышленный комплекс только вершина айсберга.  Он в кооперации с  сотнями-​ тысячами предприятий.

Металлургия, моторостроение, электроника, производство композитов . специальных станков и оборудования - все  не перечислишь.  Все это уже работает и набирает обороты.  Военная авиация  - лучшая в Мире. В кооперации - ракетная техника - тоже лучшая в Мире.

Re:  Но воет слаженный хор  всяких отпусков , hererov  и  igogobeleй.   О всепропалле, о том, шо  надо было  начинать лет 15-20-30 назад.  Шо  не взлетит. Шо  не сядет. Шо  Ан-2 есть  вершина  тех. мысли - но загубили...  Ручьи радостных слез.

И все покрывает  скандирование - " эффективные манагеры!  эффективные  мана...!  Эффективные ...!"

 Да козлы смердючие . Эффективные.  Не чета вам, выброшенным за борт самой жизнью...

Санкции сделали  Россию продовольственной Сверхдержавой.  Производство  продовольствия повлекло  за собой развитие целого шлейфа производств и отраслей.  Удобрения, семеноводство, пищевая промышленность, премиксы, биодобавки в корма и т.д.

Re: Но ревут , обливаясь слезьми русскоязычные   недоумки по поводу отсутствия  семян  петрушки и крокодильих  яиц...

Кража  российских денег  в западных банках  надоумила даже  старых союзников  США , Саудитов  и прочих  нефтянников, что дружба с таким нечистым на руку  говногегемоном  - не самая лучшая идея.

Санкции  уверенно крушат  экономику  ЕС  и окрестностей.  В Британии  готовятся померзнуть -​поголодать и снять  шкурку  с  Бориски  Джонсона.   В  Германии  бравого Колбаску  Шольца к  весне   немного освежуют  за тупость.

Нет ни одной страны в этом самом  ЕС, где  население через годик не призадумается - а вот нахрена нам  пребывание в этом диком  ЕС под командой заполошных дур   Урсулей  да дураков  Жозепов?

Украина  с блеском доказала непревзойденную тупость своих элит.

Догавкались  до  Спецоперации.   За три месяца украинцами  достигнуты следующие  сокрушительные результаты.

- Вторая по силище армия Европы  успешно утилизируется дистанционно.  Страшные потери в живой силе  и технике еще  предстоит оценить...

- Укра лишилась всех портов . Захвачены или блокированы.  В 2021-  через них  прошли 152 млн. тонн грузов. 

На сегодня - 1 (один) млн. тонн...

Попытки вывезти зерно автотранспортом  закупорили дороги  и дали эффект в  20 тыс. тонн  на  сегодня.

В прошлом году  было вывезено  20 млн. тонн.

- Промышленность , уцелевшая, доедает складские запасы комплектующих и материалов  и готовится  крякнуть.  Расчетное время  по данным Минэкономики  Украины - 3-5 месяцев. Никакие  деньги  Запада не помогут.  Нужны нефть, газ, металл, запчасти...

-  Посевные площади  засеяны в лучшем случае  на 50%.   О  сборе урожая страшно подумать  - элеваторы забиты прошлогодним зерном.  Селяне  пускают под нож скот уже сейчас.  Подозревают, что кормить будет нечем. При боевых действиях  скот  режут все.  Так принято.

- Из Украины сбежали  за три месяца.  около 6 млн. жителей.  Это примерно 15%.  Они  вернутся, преисполненные великой благодарности  Западу и  своей правящей элите во главе с  Зеленским. Их  встретят  дезертиры и  бывшие пленные солдаты  ВСУ  с горячим желанием  начистить рыла  сбежавшим от мобилизации на  Запад  и своим родненьким   с  Банковой депутанам и прочим арестовичам и Зеленским. Государство в таких нечеловеческих условиях не живет...

Путин предупреждал - встанет вопрос о государственности  Украинушки.

Россия располагает компетентной, умной и решительной правящей  элитой. 

 Пора бы уже  осознать это всем.

На вопрос о том, почему  Россия не бьет  сплоченный  Запад  в  темя с целью ускорить  распад, кто-​то  умный ответил задумчиво - А ты не пробовал бить молотком по куче дерьма?

https://aftershock.news/?q=node/1114148

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