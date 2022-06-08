Неотвратимо-​тяжелый шаг Империи. Качественная элита России

Осточертело читать причитания местных энтузиастов на тему "гадко-​продажной элитки России", которая страстно мечтает отдаться Западным Повелителям Мира. Ветеран этого направления , местный деревенский юзер под ником " отпуск", жалостно стонет , нагнетая безнадегу. Ему вторят забугорные и российские страдальцы по стонущей под игом " эффективных манагеров" Россиюшке. То узнаем о проданном на корню торговом флоте страны, то мертвой гражданской авиации. То о неодолимой силушке Сверхмощного Запада.

Русскоязычные страдальцы по "загибающейся" России имеют вполне отчетливый украинский выговор...

Я как-​то упоминал, что самые ярые ненавистники России - как правило - русскоязычные. Такой вот парадокс...

Попробуем оценить тяжелый шаг Империи.

На Западе его вполне оценили и уже проникаются. Полное осознание придет через 12-18 месяцев.

"Будет долго казаться зловещим им скрип сапогов..." (с)

Итак.

Все началось довольно давно. Путин в феврале 2007 сделал западным " партнерам" свое Первое Предложение.

" Давайте, сц.ки , жить по- человечески. По - людски. На равных." Естественно, Великий Запад злобно ухмыльнулся.

... К тому времени был подавлен Кавказский Мятеж и , практически, отстроена Вертикаль Власти.

Империя была готова к первому шагу. И она сделала этот шаг.

Начался Великий Поход.

... Она, элита, при полном понимании народа, принялась восстанавливать ВПК и Вооруженные Силы не жалея сил и средств. Огромная часть нефтегазовых доходов пошла на колоссальные по объему научно-​исследовательские и опытно-​конструкторские работы. Были реформированы ВС и начато воплощение в жизнь новейших военных технологий - без избыточного PRа.

Re: Дураки радостно скандировали кричалки об " эффективных манагерах - загибшей гражданской авиации - нефтяной игле и об отсутствии плашек на 3/8 -х дюйма". Дуракам было неведомо, что при ограниченных ресурсах надлежит концентрировать усилия на самых важных направлениях... Особо упоротые горестно стенали об отсутствии Идеологии и необходимости усекновения головы Набиуллиной.

Россия, под командой действительно талантливой и работоспособной правящей элиты молча создала Вооруженные Силы, сделавшие бессмысленными мечтишки " партнеров" по планете о военной победе над Россией.

Параллельно шло техническое и технологическое перевооружение. Были построены 42 новеньких нефтехимических предприятия. Без шума и рекламной пыли. Только сегодня потрясенный наплывающим нефтегазовым Кризисом Могучий Запад внезапно обнаружил, что объем продуктов нефтепереработки в России превышает объем экспорта сырой нефти.

Re: "Всепропаллы" русскоязычные "не заметили" этого. Они устойчиво воют о яхтах-​замках , "эффективных манагерах" и Набиуллиной...

Мощный Запад устойчиво мчится к пропасти под названием " Зеленая Жопа" с целью сигануть туда. Они сами создали эту легенду - и поверили в неё сами. Вся эта движуха с ветрячками и солнечными панелями может дать в принципе не более 5% от потребного количества энергии - в ближайшие 30 лет... При этом себестоимость этой энергии будет в разы больше стоимости традиционных углеводородных источников.

Англосаксонский мир услышал мерный шаг Империи.

И закатился в истерике. Деменциал Байден в Женеве категорически прохрипел, что намерен стереть в порошок и труху экономику России. И услышал дружный одобрительный рев вассалов - "Любо!!!"

Путин 1 марта 2018 года дружелюбно сообщил "партнерам" с глазами срущих собак, о принципиально новых, не имеющих аналогов образцах оружия. Которые сотрут с лица Земли страны-​ агрессоры, прежде, чем их ракеты достигнут России.

Сметливые англосаксы перестали угрожать всякими глобальными обезоруживающими ударами. Они перешли к старой, проверенной временем стратегии Лиддел - Гарта - " Непрямых боевых действий". Типа, возбудить всяких, тупорылых от рождения восточноевропцев на военные наскоки на Россию. И обрушиться с "Санкциями - из- Зада" на несчастную Россию.

Как обычно самоубийственной воинственностью отличились самые ничтожные по жизни восточноевропцы - чехополяки и прочие румыны с проебалтами. Они выразили неукротимое стремление пасть костьми за хозяев -​англосаксов.

"Санкции -из - Зада" дали эффект, противоположный ожидаемому. Они хряпнули по олигархам времен ЕБНа. Которые органически вросли в Запад всеми фибрами организмов. Запад их с садистским наслаждением обезжирил. Пока уцелел только Евген Чичваркин. Ему оставили винную лавку. И он пока пьет заграничный шмурдяк.

... Сейчас в России взяли верх достаточно патриотично настроенные бизнесмены-​ государственники. Это видно отчетливо.

Путин в этом процессе удушения компрадоров - Ебн - времен участия не принимал...

Россия молча и уверенно восстанавливает гражданское авиастроение - локомотив высокотехнологичной промышленности любой страны. Оно было уничтожено гайдарьем-​ чубайсьем первым.

Ульяновский авиационно-​промышленный комплекс только вершина айсберга. Он в кооперации с сотнями-​ тысячами предприятий.

Металлургия, моторостроение, электроника, производство композитов . специальных станков и оборудования - все не перечислишь. Все это уже работает и набирает обороты. Военная авиация - лучшая в Мире. В кооперации - ракетная техника - тоже лучшая в Мире.

Re: Но воет слаженный хор всяких отпусков , hererov и igogobeleй. О всепропалле, о том, шо надо было начинать лет 15-20-30 назад. Шо не взлетит. Шо не сядет. Шо Ан-2 есть вершина тех. мысли - но загубили... Ручьи радостных слез.

И все покрывает скандирование - " эффективные манагеры! эффективные мана...! Эффективные ...!"

Да козлы смердючие . Эффективные. Не чета вам, выброшенным за борт самой жизнью...

Санкции сделали Россию продовольственной Сверхдержавой. Производство продовольствия повлекло за собой развитие целого шлейфа производств и отраслей. Удобрения, семеноводство, пищевая промышленность, премиксы, биодобавки в корма и т.д.

Re: Но ревут , обливаясь слезьми русскоязычные недоумки по поводу отсутствия семян петрушки и крокодильих яиц...

Кража российских денег в западных банках надоумила даже старых союзников США , Саудитов и прочих нефтянников, что дружба с таким нечистым на руку говногегемоном - не самая лучшая идея.

Санкции уверенно крушат экономику ЕС и окрестностей. В Британии готовятся померзнуть -​поголодать и снять шкурку с Бориски Джонсона. В Германии бравого Колбаску Шольца к весне немного освежуют за тупость.

Нет ни одной страны в этом самом ЕС, где население через годик не призадумается - а вот нахрена нам пребывание в этом диком ЕС под командой заполошных дур Урсулей да дураков Жозепов?

Украина с блеском доказала непревзойденную тупость своих элит.

Догавкались до Спецоперации. За три месяца украинцами достигнуты следующие сокрушительные результаты.

- Вторая по силище армия Европы успешно утилизируется дистанционно. Страшные потери в живой силе и технике еще предстоит оценить...

- Укра лишилась всех портов . Захвачены или блокированы. В 2021- через них прошли 152 млн. тонн грузов.

На сегодня - 1 (один) млн. тонн...

Попытки вывезти зерно автотранспортом закупорили дороги и дали эффект в 20 тыс. тонн на сегодня.

В прошлом году было вывезено 20 млн. тонн.

- Промышленность , уцелевшая, доедает складские запасы комплектующих и материалов и готовится крякнуть. Расчетное время по данным Минэкономики Украины - 3-5 месяцев. Никакие деньги Запада не помогут. Нужны нефть, газ, металл, запчасти...

- Посевные площади засеяны в лучшем случае на 50%. О сборе урожая страшно подумать - элеваторы забиты прошлогодним зерном. Селяне пускают под нож скот уже сейчас. Подозревают, что кормить будет нечем. При боевых действиях скот режут все. Так принято.

- Из Украины сбежали за три месяца. около 6 млн. жителей. Это примерно 15%. Они вернутся, преисполненные великой благодарности Западу и своей правящей элите во главе с Зеленским. Их встретят дезертиры и бывшие пленные солдаты ВСУ с горячим желанием начистить рыла сбежавшим от мобилизации на Запад и своим родненьким с Банковой депутанам и прочим арестовичам и Зеленским. Государство в таких нечеловеческих условиях не живет...

Путин предупреждал - встанет вопрос о государственности Украинушки.

Россия располагает компетентной, умной и решительной правящей элитой.

Пора бы уже осознать это всем.

На вопрос о том, почему Россия не бьет сплоченный Запад в темя с целью ускорить распад, кто-​то умный ответил задумчиво - А ты не пробовал бить молотком по куче дерьма?

https://aftershock.news/?q=node/1114148