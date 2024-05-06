Красоты и музеи Подмосковья, ч.2

Усадьба Аигиных Вот так усадьба выглядела до реставрации.

Через Талицы проходил путь из Москвы к Троице-Сергиевой лавре. Есть версия, что первые упоминания о селе Талицы связаны с именем св. князя Дмитрия Донского. Перед Куликовским сражением в 1380 г. великий князь направился из Москвы в Троице-Сергиев монастырь к преподобному Сергию Радонежскому за благословением и останавливался для отдыха в Талицах. В середине XIX века в деревне был построен постоялый двор, где можно было остановиться проезжавшим мимо путникам. По данным краеведческой литературы, на этом дворе имели остановку известные деятели русской культуры: И. Тургенев, С. Аксаков, К. Салтыков-Щедрин.

Купцы Аигины прославились тем, что еще до отмены крепостного права самостоятельно откупились от помещика. После отмены рабской повинности в 1861 году они открыли свой бизнес — кирпичные и лесопильные заводы. Тогда же они и начали строить усадьбу.

С 1914 по 1985 годы в имении размещалась Талицкая восьмилетняя школа. В 1990-х годах его изъяли из ведения музеев, что привело к быстрому увяданию и запустению всех построек. В 2014 году в рамках губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья» началось полное восстановление зданий и территории усадьбы. Талицы стали первым участником программы «Рубль за метр». К настоящему времени уже завершены работы по реставрации главного дома, флигелей и каретного двора. Исторические интерьеры воссозданы по старым фотографиям. Однако что-то не спешат открыть двери усадьбы для экскурсий. Хотели открыть частично гостиничные номера, но что-то пошло не так.

Так что входа нет. И экскурсий тоже...

А после статьи в КП я не уверена, что все будет в порядке, читайте сами: https://www.kp.ru/daily/28307/4448432/

Московская область, Пушкинский район, деревня Талицы

Церковь Ахтырской иконы Божией Матери Нынешняя деревня Ахтырка в 1504 году носила название Дудкино. В XVIII веке земли достались Трубецким, при которых появилась церковь в честь иконы Божией Матери «Ахтырская». В 1823 году деревянный храм заменили на каменный. В конце 30-х годов XX века советские власти закрыли церковь. Во время Великой Отечественной войны здание полностью забросили. Службы в церкви возобновились в 1991 году. Вход свободный

77, д. Ахтырка

Музей-заповедник П.И. Чайковского Государственный дом-музей П. И. Чайковского находится в небольшом городке Клин на северо-западе Московской области. Он занимает деревянную усадьбу, в которой снимал комнаты известный музыкант в последние 1,5 года своей жизни у судьи В. С. Сахарова. Петр Ильич прожил здесь с мая 1892 года и до самой смерти — ноября 1893 г. Ему нравилось жить именно в деревне, в окружении русской природы, которая вдохновляла музыканта на создание великих произведений. В Клину и его окрестностях на свет появились оперы «Иоланта», «Чародейка», «Черевички», завершены «Пиковая дама», балет «Щелкунчик», Пятая и Шестая симфонии. Музей был создан вскоре после ухода из жизни П. И. Чайковского — в 1894 году. В 1916 году, по завещанию брата знаменитого композитора, дом был отдан во владение Русскому музыкальному обществу. Билет от 250р.

ул. Чайковского, 48, Клин, Московская обл.

Усадьба Вороново Вороново - одна из старейших московских усадеб. В начале XVI века усадьба принадлежала старинному дворянскому роду Волынских. Волынские владели землями до 1740г. Имение переходило из рук в руки, и только при императрице Елизавете Петровне, в 1742 году, оно вновь перешло к Волынским. В 1800 году усадьба была продана графу Ростопчину. Во владении Ростопчиных усадьба находится до 1856 года, затем переходит к другим владельцам. Её приобретают Шереметевы — сначала Александр Дмитриевич, а затем Сергей Дмитриевич. В 1894 году владельцем становится граф Сабуров. В 1919 году он был арестован и расстрелян. В 1949 г. главный дом усадьбы был перестроен, в нем был размещен дом отдыха, главным украшением которого остается Воронцовский парк – один из лучших образцов садово-паркового искусства XVIII века. В настоящее время на территории усадебного комплекса находится санаторий. Территория закрыта для свободного посещения

Москва, поселение Вороновское, квартал № 112

Усадьба Васильевское Щербатовых Замок был построен в 1881 году архитектором Петром Самойловичем Бойцовым по заказу князя Александра Щербатова в правобережной части имения. В 1919 году в брошенном здании было начато обустройство санатория для лечения подмосковных рабочих. После приезда В. Ленина в замке организовали санаторий для работников Кремля. Вокруг санатория построили деревянные дома, которые и образовали посёлок санатория имени Герцена. С послевоенных лет до 1960-х годов здесь был правительственный туберкулёзный санаторий.

С 2008 года здание было заброшено, однако около него была поставлена охрана. В 2010 году начата реконструкция. В 2014 году здание введено в эксплуатацию как корпус санатория имени Герцена. Входа нет

Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Никольское

Государственный музей-заповедник Остафьево-Русский Парнас Усадьба Остафьево построена в конце XVIII при князе Андрее Вяземском, а после его смерти перешла к сыну Петру. Она стала литературным центром Москвы — здесь регулярно гостили и устраивали творческие встречи несколько поколений литераторов. В их числе Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Василий Жуковский, Николай Карамзин, Николай Гоголь и многие другие. После октября 1917 года усадьбу национализировали, но музей сохранили. В феврале 1995 года указом президента России музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» была включена в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, а в 1996 году зарегистрирована во Всероссийском реестре музеев. Вход от 300р Троицкая ул., 1А, село Остафьево

Церковь Николая Чудотворца в Каменском Предположительно церковь была построена в 1309–1312 годах князем Московским Иваном Калитой. Однако в письменных источниках обветшалый храм впервые упоминается в 1612 году. Его первое восстановление приходится на середину XVII века. В дальнейшем церковь расширили, построили приделы и колокольню. Богослужения продолжались непрерывно вплоть до 1938 года, пока последний священник не был арестован. Храм возвратили верующим в 1999 году. Вход свободен 272, корп. А, село Каменское

Усадьба Поливаново В начале XVII века окрестные земли принадлежали дворянскому роду Поливановых, чьё имя сохранилось в названии села. В 1635 г. Василий Поливанов составил купчую крепость о продаже села Поливаново, «а в том селе полторы усадьбы с садами и с огороды и с хмельники… а взял я Василий у него окольничего Михаила Михайловича Салтыкова за ту вотчину 350 рублей». Сын нового владельца, кравчий Пётр Михайлович Салтыков, родственник царской фамилии, выделил средства на строительство в селе каменного храма. Его внучка Анна Салтыкова была выдана замуж за боярина Л. К. Нарышкина, чья внучка Екатерина Нарышкина, в свою очередь, была повенчана в 1747 году с графом Кириллом Разумовским. Отличительная особенность поместья в том, что после 1635 г. оно никогда не выставлялось на продажу и переходило из рук в руки только между родственниками. Сейчас усадьбу занимает филиал клинической психиатрической больницы имени Алексеева. Многих табличка о такой принадлежности отпугивает, но прямо по территории больницы проходит дорога к коттеджному посёлку, по которой свободно ездят машины, так что проход туда свободный. Входа нет в само здание. Московская область, городской округ Подольск, посёлок Поливаново

Усадьба Кривякино Первый дом в усадьбе построил генерал-майор Александр Замятин в конце 1760-х годов. В конце столетия имение ненадолго перешло княжескому роду Черкасских, а затем коллежскому асессору Николаю Беклемишеву, при котором появился ныне существующий парк и сменилось название на «Красное Сельцо». Самым известным жителем усадьбы был русский писатель Иван Лажечников. Здесь он провел свое детство и юность. Но из-за финансовых проблем семья Лажечниковых продала поместье. Затем имение разделили и распродали по частям. После революции 1917 года усадьбу национализировали, а жилые помещения отвели под государственные нужды. В наши дни усадьба полностью восстановлена и теперь используется как культурный центр. экспозиция культурного центра условно поделена на несколько тематических блоков: археология, русский быт, нумизматика и бионистика, мещанский городской быт, кузнецовский фарфор и другие. Отдельно представлен военный зал, экспозиция которого повествует о подвиге героев Великой Отечественной и Афганской войн, первой и второй Чеченской кампаний.

Вход свободный

ул. Лермонтова, 5, микрорайон Центральный, Воскресенск

Ново-Никольский собор В годы войны с Наполеоном храм сильно пострадал. Французы сожгли иконостасы, пожар повредил также колокола. В 1814 году колокольню достроили и установили часы с боем. В 1933 году собор закрыли. В годы Великой Отечественной войны здесь был лагерь для военнопленных. Также во время войны разрушили ротонду. В послевоенные годы проводились частичные ремонтно-восстановительные работы. В шестидесятые здесь размещалась трикотажная фабрика. В 1980-е годы собор перешел в ведение к Государственному Бородинскому военно-историческому музею. Богослужения возобновились в 1994 году.

Жемчужина маленького Можайска – это, конечно, Ново-Никольский собор, построенный в псевдоготическом стиле из красного кирпича с белокаменным декором. Только ради него обязательно нужно приехать в этот город. Собор украшают трёхъярусная колокольня со шпилем, изящные ротонды, узкие окна, башенки и масонские символы — звезды Давида, треугольники и пирамиды с шарами. Идет реставрация.

Но Собор не закрывается. Ведутся занятия детского хора. При храме действует ежедневная благотворительная столовая. Клирики храма духовно окормляют исправительные учреждения города Можайска.

Московская область, Можайск, Соборная гора

Дом-музей С.В. Герасимова Народный художник СССР Сергей Васильевич Герасимов построил на месте усадьбы своего отца мастерскую в 1915 году, а через 5 лет появился нынешний дом. Здесь Герасимов жил и творил до 1964 года. В доме открыли музей в память о художнике в год его столетнего юбилея. Основу первой выставки составляли памятные предметы, мебель, документы, фотографии, картины Сергея Герасимова. В музее проводят выставку «Жизненный и творческий путь художника».

Вход от 150р

ул. Герасимова, 5, Можайск

Бородинский музей Война 1812 года не случайно вошла в историю как Отечественная. На битву с врагом поднялся весь русский народ. Апогеем войны стало сражение около села Бородино. История появления Бородинского музея начинается в далёком 1839 году. По личному указу императора Николая I отставные солдаты должны были стать экскурсоводами. Первым настоящим музеем можно считать зал, открытый в 1903 году. В 1912 году было построено здание, в котором разместилась юбилейная экспозиция. В залах нового музея, получившего название Бородинского, были размещены реликвии, принадлежавшие героям войны, предметы, найденные на поле сражения, а также множество произведений скульптуры, графики и живописи, иллюстрирующих Бородинскую битву. Вход от 50р

Московская область, Можайский городской округ, посёлок Бородинского музея

Усадьба Пехра-Яковлевское В XVI веке на этом месте была деревня Яковлево. В 1591 году она перешла во владение семьи Голицыных, которые к XVIII веку построили здесь усадьбу и посадили цветущий сад. Позже появился храм Преображения Господня. После вторжения Наполеона в 1812 году имение пришлось восстанавливать. С 1828 года владельцами были князь Иван Гагарин, затем «камергерша» Анна Нарышкина, а после откупщик Петр Шелашников. С 1880 по 1917 год имение принадлежало семье Рооп. После революции усадьба перешла государству. Господский дом сохранился в изменённом виде.

В 1955 году здесь открылся Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. Сейчас он называется Российский государственный аграрный заочный университет. Там еще много предстоит реставрационных работ. Если, конечно хотим не потерять это наследие. Московская область, городской округ Балашиха, Голицынский парк