Круче, чем пресловутый «План Даллеса»

В 1956 году философ Гюнтер Андерс написал следующее пророческое размышление:

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«Чтобы подавить любое восстание, не нужно действовать насильственно.

Методы, подобные гитлеровским, устарели.

Достаточно создать настолько сильную коллективную обусловленность, что сама идея восстания больше не будет появляться в умах людей.

Идеальным было бы формировать людей с рождения, ограничивая их врожденные биологические навыки.

После этого мы продолжили бы кондиционирование, резко сократив образование, сведя его к усвоению профессиональных навыков.

Необразованный человек имеет ограниченный кругозор, и чем больше его мышление ограничивается посредственными занятиями, тем меньше он способен восстать.

Мы должны сделать так, чтобы доступ к науке становился все более трудным и элитарным, чтобы существовал разрыв между людьми и наукой, и чтобы информация для широкой публики не имела подрывного содержания.

Главное – без философии.

Здесь мы также должны использовать силу убеждения, а не прямое насилие: мы будем массово транслировать по телевидению развлекательные программы, затрагивающие только эмоции или инстинкты.

Умы будут заняты бесполезным и игривым.

Удерживать ум от размышлений можно непрерывными разговорами и музыкой.

Мы поставим сексуальность на первое место в списке интересов человека.

Нет лучшего социального транквилизатора.

В общем, мы будем делать это таким образом, чтобы устранить серьезную часть существования, высмеивать все ценное, постоянно поддерживать легкомыслие, чтобы эйфория публичности стала эталоном человеческого счастья и образцом свободы.

С массовым человеком, сформированным таким образом, нужно обращаться как с тем, кто он есть: как с коровой, и за ним нужно следить, как за стадом. Все, что ведет к апатии его ясномыслия, является общественным благом, и то, что могло бы его разбудить, нужно высмеивать, подавлять, бороться с ним.

Любая доктрина, которая ставит под сомнение систему, должна быть обозначена как подрывная и террористическая, а с теми, кто ее поддерживает, будут затем обращаться как с террористами».

Гюнтер Андерс, «Устарелость человека» 1956 год.

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…Ну что, похоже на мир, в котором мы живём?

Главное, чтоб было кому почаще повторять: «Нет никакой великой русской философии больше! Нет музыки! Нет литературы! Нет империи! Всё умерло! Смотри "Камеди"! Обожай начальство! Не рыпайся! Народ устал от войны! Народу надо к себе нежно!»

…Или преувеличиваем опасность?

Захар Прилепин

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43195776329/KRUCHE-CHEM-PRES...