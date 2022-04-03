Второй Украиной станет Германия. Нацизм там будем через 3 года

Вы чтите своих предков, дедов? Прошу прощения, за этот, наверное, личный и уж точно риторический вопрос. Вот и простые немцы, так сказать, тоже чтут. Такие чувства есть у любого человека со времен египетских фараонов или индейцев. Только у немцев эти деды — на 80% мерзавцы и палачи. И раньше – на протяжении последних 75 лет – немецкие бюргеры лишь тихо шептались о них, на своих немецких кухоньках. Тихо и подавлено, стойко перенося такую вот «несправедливость».

Но каково же было их счастье, когда дело германских дедов нашлось, кому продолжать. Опять же тихо, в своем семейном кругу, чтобы никто не слышал, они восхищались украинскими националистами с паучиной символикой, вскидывающих правую руку вверх по случаю и без. Ведь всем же важно, чтобы дело дедов продолжалось, это просто «зов природы». Вот украинцы их немецкое дело и продолжали.

И тут пришли русские. Которые начали истреблять этих самых украинских пауков. И истреблять вместе с этой «светлой памятью» немцев. Истреблять тех, в ком они, немцы, видели свою надежду и память.

Первым возмутился внук генерал-лейтенанта СС, а ныне «самый главный» немец Олаф Шольц. Геноцид на Донбассе? – комментировал он слова Владимира Путина после переговоров с ним, – да это просто смехотворно!

Я не понимаю, честно, как после такого слова – смехотворно — Путин с ним вообще продолжает общаться. Поставлять газ, обеспечивая Германию супердешевым топливом в период энергетической вакханалии. Лично для меня Шольц закончился после этих самых «смехотворных» слов.

А то, что дед Шольца – один из главных нацистов СС, первым рассказал нам бизнесмен Евгений Пригожин. Сам же Шольц, вспоминая своего родственника, называет его ласково «дедушкой», рассказывая как тот очень любил «украинские галушки со сметаной», которые «с радостью ему всегда подносили украинские крестьяне».

Украинские галушки со сметаной! Он серьезно вспоминает об этом, как о чем-то самом главном и памятном?! И это — о нацисте! Который не просто был одним из главных эсэсовцев, а лично руководил казнями евреев на Украине и в Польше.

Позже выяснилось, что дед министра здравоохранения Карла Лаутербаха (свою министерскую должность он получил в декабре 2021-го) руководил Гитлерюгендом и отправлял детей на войну — сражаться с Красной армией.

Да если копнуть Бундестаг, уверен, как минимум у половины будут такие истории и память о «дедушках с украинскими галушками».

Именно поэтому, когда на «историческом» заседании в Рейхстаге Шольц объявил о поставке оружия на Украину, депутаты Бундестага встали с кресел и начали ему аплодировать так горячо, как будто тот объявил, что немцы первыми долетели до Марса.

На этом лично для меня закончилась Германия. Та нейтральная страна, которая вроде как, по крайне мере, прилюдно, испытывала чувство вины за Гитлера, пыталась искать компромисс между Западом и Востоком.

Нет никаких сомнений, какой дорогой пойдет теперь Германия. И куда она в итоге придет.

А происходить это будет так.

Недобитки-неонацисты с Украины сбегут в Германию. Там они встретятся со своими «братьями», которые все это время их усердно поддерживали как идейно, так и материально. Объединенная пока еще банда нацистов несомненно воспользуется вроде как демократическими законами этой самой Германии (вспомним, как еще совсем недавно там оправдывали ближневосточных беженцев, убивавших немецких женщин). К тому же националистические лозунги в Германии теперь не преследуются. Существование самих «гитлеровцев» стало теперь там на вполне законных основаниях.

Дальше в Германии начнется упадок экономики, возникшей, как и во всем мире, «из-за санкций Путина». Вот это-то время и будет использовано для основного броска неонацизма. Они объявят, что во всем виновата Россия, и только они знают, как ее победить.

У немцев взыграет «зов крови». Вовсю замаячит идея о реваншизме за поражение во Второй мировой войне, за 1945-й и красный флаг на Рейхстаге.

Ведь именно так все и было сто лет назад, когда Гитлер в 1933-м году пришел к власти. На волне реванша за Первую мировую войну и возвращение немцам достойной жизни. Через шесть лет он уже шагал по Европе.

Но что сейчас, что тогда, немцы не справились бы без США. США – вот главная причина, почему именно так будет и на этот раз.

Тогда за счет американских кредитов немцы очень быстро военизировали свою экономику, зажили действительно гораздо лучше.

Сейчас у США в тысячу раз больше причин помочь Германии экономически. Потому что есть конкретная цель — натравить ее на Россию.

Вот смотрите. У США провалился план задушить Россию через Украину. Потрачены миллиарды долларов и сил. Нанесен репутационный удар, как мировому гегемону. Афганистан, Украина… Неужели вы думаете, что они остановятся, потерепев такое громкое поражение?! Они! Самые великие за Земле!

Наоборот, теперь их остервенение не будет знать предела. На карту они поставят все, включая благосостояние американского народа. Только так они смогут вернуть веру мира в мирового господина, в противном случае американцы угаснут. А через кого лучше всех действовать, оставаясь как всегда в стороне? Конечно, через Германию! С их внутренней жаждой реваншизма. С их близостью к границе России. С их вековой силой, какую они демонстрировали две тысячи лет. С их теперь уже крепко приклеившимся к ним нацизмом, что подразумевает упоротость и издевательства. С их канцлером, дед которого был генерал-лейтенантом СС…

Вот и потекут в экономику Германии американские доллары. Дешевый СПГ-газ на танкерах. Американская «демократия», доведенная до жесточайшего цинизма.

Почему нацизм придет в Германию уже через три года? Не завтра и не через шесть лет. А через три года. Первый год уйдет на то, чтобы Германия упала в экономическую пропасть и немцы сказали, что так жить больше не смогут. Во второй год начнется поиск путей решения и незаметное появления нацистов уже на публичных площадках, включая Бундестаг.

Ну, а на третий год нацисты принесут немцам американские деньги – и все тогда сразу заживут, как раньше. Надо только, чтобы германский народ за них проголосовал.

Дальше – больше. Еще через три года они нанесут по России ракетный удар, и, может быть даже ядерный. То, чего не получилось у Украины, — сделают они, внуки гитлеровцев. Ведь это главное, что потребуют от них американцы за всю свою американскую помощь. А сами при этом, как и всегда, останутся в стороне. Вот в этом сучья сущность англосаксов!

Для многих такое ужасное будущее покажется сейчас обычным фантастическим триллером. С моей же точки зрения, вот именно такое будущее уже неизбежно! И ничего, к сожалению, не изменить.

Но отчаиваться тоже не надо. Надо, конечно, делать все, чтобы это предотвратить, а на самый худой конец – как можно лучше к этому подготовиться. Время у нас еще есть. Лет шесть, как мне кажется.

Так что же надо нам сделать? Что – главное.

1. Перенести столицу из Москвы в Сибирь, разбросав и закамуфлировав все точки принятия решения, как в военном смысле, так и в гражданском. Управление Минобороны РФ, Аппарат Президента, Госдума, Совет Федерации… Они должны находиться не в Москве – за 1 тысячу километров от потенциального удара, а где-нибудь в Новосибирске – за 4 тысячи километров. Тогда, вероятнее всего, система ПВО гарантированно сможет уничтожить все западные ракеты.

В этом случае мы покончим с нашей уязвимостью перед продвижением баз НАТО. Наши же комплексы останутся от них все на том же расстоянии. От Калининграда до Германии – 530 километров.

О потенциальном переносе столицы на своей «Прямой линии» в 2021 году уже говорил Владимир Путин. Совсем недавно на этом настаивал даже не политик, а бизнесмен Олег Дерипаска. Значит, почти наверняка, — все идет к этому.

2. Защитить нашу западную границу непреодолимым препятствием. Стена, минные поля, системы слежения, погранзаставы и пограннаряды – все это на усмотрение специалистов. Главное – не дать потенциальным террористам и нацистам проникнуть на нашу территорию.

Такое препятствие должно быть на границе Белоруссии и Польши, а также на Украине – все зависит от того, как далеко мы зайдем сейчас.

3. Действовать как израильский Моссад в лучшие для него времена. Раз Запад через Фейсбук призывает к убийству русских, раз в отношении России он отменяет все человеческие законы, с какой стати мы теперь должны все это соблюдать. Нацист Цукерберг или те, кто за ним стоит, а также отъявленные фашисты в Германии должны знать, что мы обязательно до них доберемся, как бы они не закрывали для нас пути сообщения, — и покараем!

4. Когда Владимир Путин объявил, что на Украину готовы приехать 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока (имея ввиду, прежде всего, сирийцев), чтобы поддержать битву с нацизмом, Запад завопил: «Путин вызвал на помощь 16 тысяч игиловцев! (ИГИЛ – запрещенная организация на территории РФ)

Не надо их не в чем разубеждать! Все равно никто ни во что не поверит. Пусть лучше боятся! Пусть боятся одного миллиона сирийцев, которые уже обосновались в Германии. И пусть думают, что каждого из этого миллиона мы можем завербовать. Пускай прямо завтра они начинают жить в страхе.

Потому что наши доброта и правовые объяснения фашистской сволочи и «американской демократии» не нужны. От слова — совсем. Они на них плюют. Значит с нашей стороны — только страх и сила. Попробуем этот вариант, несомненно, худший для них.

5. Американцам надо дать четкий сигнал (не на словах), что без возмездия, в стороне как обычно, они на этот раз не останутся. Необходимо, чтобы каждый американец знал, что группа наших подлодок вот прямо сейчас стоит в нейтральных водах Атлантического океана, в 450 км от побережья США. Цирконы направлены точно на военные объекты прибрежных городов США, начиная с Вашингтона. Подлетное время до столицы Америки нашего гиперзвукового оружия составляет 3 минуты 40 секунд. Спасения от этого нет, не ждите!

Вот только тогда, как мне кажется, Америка станет готова к нормальным переговорам. К нормальным – подчеркиваю, а не к тем, какие были раньше. С замыливанием и затягиванием времени. Только тогда может последовать разрядка, и мы наконец-то заживем без этой истерии. Только тогда США двинет свое НАТО к границам 1991 года. А потом эта организация и вовсе схлопнется, как мусорная, мало чего значащая и бегущая назад на Запад.

Ну, а если и это не поможет… Мы все равно победим, пусть и с большими трудностями.

Бог и Провидение бережет нашу страну и наш народ издавна. Он дал нам богатые природные ресурсы, которые помогут выстоять в любой, сколь угодно длительной осаде.

Бог и Провидение приходят к нам на помощь всегда, в самую трудную минуту!

В 1812 году 20-градусный мороз в конце ноября добил французскую армию, вышедшую из Москвы. Из 100-тысячной она превратилась в 20-тысячную.

В Великой Отечественной войне именно у нас появились самые современные на тот момент «Катюши» и танк Т-34.

Сейчас у нас есть гиперзвук, которого нет ни у кого.

Ну а то, что нам нужно в который раз пройти через эти ложь, обман, зверства нацистов… Что ж, наверное, это наш Путь. Путь, который может пройти только наш народ. Недаром, наверное, Бог и Провидение дали нам Президента по фамилии Путин. Он показывает нам, куда надо идти.

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