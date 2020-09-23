Василий Сталин - тяжёлый характер, тяжёлая судьба

Василий Сталин был младшим и любимым сыном «отца народов». Он отличался невероятно трудным характером, а его судьба была полна драматизма. Василий успел повоевать, дослужился до генерал-лейтенанта, но после смерти отца его жизнь круто изменилась. VATNIKSTAN рассказывает, что именно пришлось пережить сыну Сталина, как на него повлияло самоубийство матери, каким он был лётчиком и почему оказался в тюрьме. Новости СМИ2

Василий Сталин

Детство и юность

Василий Сталин родился в 1921 году и был вторым сыном будущего генсека. Он был трудным озорным ребёнком и не любил учиться. Тяжёлый отпечаток на его характер наложила семейная трагедия: в 1932 году покончила с собой мать Василия Надежда Аллилуева.

О своём детстве сын Сталина впоследствии вспоминал:

«С малых лет, оставшись без матери и не имея возможности воспитываться под постоянным наблюдением отца, я по сути дела рос и воспитывался в кругу мужчин (охраны), не отличавшихся нравственностью и воздержанностью. Это наложило отпечаток на всю последующую мою жизнь и характер. Рано стал курить и пить».

В 17 лет Василий поступает в Качинскую авиашколу, которую окончил в марте 1940 года. Высокими оценками он не отличался и тут, однако авиацию полюбил и вскоре стал хорошим лётчиком.

Служба и война

После начала Великой Отечественной войны Василия долго удерживали дома, хотя он и просился на фронт. Его старший брат Яков в июле 1941 года попал в плен, в котором впоследствии погиб, и, вероятно, Сталин просто не хотел потерять второго сына. Однако спустя год, в июле 1942 года, Василий всё же отправляется на войну.

Сначала он командует авиагруппой, действовавшей на Сталинградском фронте, с февраля 1943 года — авиационным полком. Сослуживец Василия Сергей Долгушин, впоследствии Герой Советского Союза и генерал-лейтенант, вспоминал:

«Василий Сталин полком командовал старательно, прислушивался к нам, более опытным лётчикам. Как командир полка он по своему усмотрению мог делать боевые вылеты в составе любой эскадрильи, но чаще всего почему-то летал в составе моей. В течение февраля-марта 1943 года мы сбили с десяток самолётов врага. С участием Василия — три. Причём надо отметить, что первым, как правило, атаковал их Василий, после этих атак самолёты теряли управление, и мы их потом добивали. По нашим лётным законам их можно было засчитывать Василию как сбитыми лично, но он их считал сбитыми в группе».

Василий в годы войны

Впрочем, Василий не всегда был прилежным и предусмотрительным. Так, в апреле 1943 года он вместе с подчинёнными пьяным отправился на рыбалку. Ловить рыбу удочкой он посчитал скучным, и велел бросать в воду авиационные бомбы. Одна из них взорвалась в руках его подчинённого, разорвав того в клочья и серьёзно ранив другого лётчика. Сам Василий при этом был получил осколок в ногу. Любого другого офицера за подобную выходку отправили бы под трибунал и приговорили к смертной казни, но Василий отделался строгим выговором и понижением по службе.

На фронте Василий находился до 1945 года, дослужившись до командира авиационной дивизии и звания полковника гвардии.

Гибель хоккейной команды

В 1948 году Василий Сталин становится командующим ВВС Московского военного округа. В это время он увлекается спортом, создаёт хоккейную команду, которая неоднократно участвует в соревнованиях и турнирах. Но и здесь не обошлось без кровавых инцидентов.

В январе 1950 года команда Василия должна была участвовать в турнире в Челябинске. Посчитав, что на поезде добираться слишком долго, он приказывает выделить команде самолёт, на что по уставу не имел права. Если бы команда Василия успешно добралась до Челябинска, то об этом никто даже и не узнал бы, но при заходе на посадку в сильную метель самолёт разбился. Вся команда погибла. Василию удалось скрыть эту историю от общества, неясно даже, узнал ли об этом сам Сталин. Но как бы там ни было, никакого наказания за гибель людей Василий не понёс.

Тюрьма

После смерти отца жизнь Василия круто переменилась. Проблемы с алкоголем были у него и раньше, но теперь он всё чаще уходил в запой, а напившись, часто рассуждал о том, что Сталина отравили. Чтобы как-то образумить его, министр обороны Булганин приказывает Василию покинуть столицу, но он игнорирует его. Тогда его увольняют со службы.

В апреле 1953 года Василий отправляется в китайское посольство, заявляет, что его отца отравили и просит политического убежища в Пекине. Это стало последней каплей. Его арестовали, обвинили в антисоветской пропаганде. Начался суд, в ходе которого выявили злоупотребления по службе, в том числе и те, что повлекли смерть людей. В итоге его приговаривают к восьми годам заключения.

Из тюрьмы Василий неоднократно пишет письма Хрущёву и его соратникам с просьбой помилования, но в стране полным ходом идёт десталинизация. Все эти письма остаются без ответа.

В январе 1960 года, когда Василий отсидел уже почти семь лет, Хрущёв решает его помиловать.

После освобождения

Смерть в безвестности

Выйдя на свободу, Василий получает от Хрущёва трёхкомнатную квартиру в Москве и пожизненную пенсию. Но быстро принимается за старое: опять уходит в запои, критикует советское руководство, а однажды пьяным сбивает человека насмерть.

Спустя всего три месяца после освобождения Василий вновь возвращается в тюрьму — досиживать срок.

В апреле 1961 года Василия освобождают с условием безвыездного проживания в Казани. Паспорт ему вручили с новой фамилией — Джугашвили. Но теперь он смертельно больной человек, к тому же хронический алкоголик. В марте следующего года он умирает от алкогольного отравления.

Судьба детей Василия

У Василия было четверо родных детей — Александр, Надежда, Светлана и Василий. Судьба некоторых из них сложилась не менее трагично, чем жизнь их отца.

Василий с женой Галиной Бурдонской и первенцем Александром

Судьба детей Василия от первого брака с Галиной Бурдонской сложилась скорее удачно. Александр поступил в Суворовское училище, однако быть военным не захотел и стал театральным режиссёром. Повзрослев, взял фамилию матери — Бурдонский. Своего деда видел только один раз — на похоронах. Впоследствии относился к нему негативно, считал тираном, не отрицая, впрочем, его грандиозной роли в истории. Неоднократно говорил, что быть внуком Сталина — большой крест. Стал единственным из детей Василия, кто дожил до старости. Умер в Москве в 2017 году в возрасте 76 лет.

Александр Бурдонский (1941—2017)

Дочь Надежда прожила обычную жизнь и умерла в 1999 году в возрасте 56 лет.

Особенно трагичной оказалась судьба младшего сына, тоже Василия, родившегося от второго брака с Екатериной Тимошенко, дочерью прославленного маршала. С детства Василий-младший рос избалованным ребёнком, учёбой не интересовался, как и отец рано начал курить и пить спиртное. В студенческие годы к алкоголю добавились наркотики. Пытаясь вылечить сына, Екатерина забрала его в Москву, но было поздно. Во время одной из сильных «ломок» 23-летний Василий застрелился.

Василий Сталин-младший (1949—1972)

После смерти сына Екатерина Тимошенко замкнулась в себе и отказалась от общения с дочерью Светланой, которая страдала прогрессирующим психическим расстройством. Екатерина умерла в 1988 году, её дочь скончалась в полном одиночестве спустя два года в возрасте 43 лет. Поскольку Светлана жила одна, то о её смерти стало известно лишь спустя несколько недель.

Так сложилась судьба Василия Сталина и жизнь его детей — внуков «отца народов».