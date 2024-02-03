Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.94

Кадры из Крыма. Небо в цветах флага России. Красиво!

https://t.me/tsargradtv/66518

Пулемётчик ВДВ вступил в бой с Бабой-ягой у Артёмовска. Кадры с вражеского дрона Наш десантник меткой очередью из пулемёта снял украинский тяжёлый квадрокоптер «Баба-яга» за считаные секунды. Дрон, падая, продолжал снимать свое падение. Вот он, гадина. https://t.me/tsargradtv/66555

Санитарный бронеавтомобиль ЗСА-Т «Линза» выполненый на шасси бронеавтомобиля Тайфун-К К-53949 55-й дивизии морской пехоты ТОФ.

https://t.me/wagner_group_pmc/47917

Как русский скажу, что буряты это одни из лучших воинов на протяжении всей истории России, блестящее чутье, храбрость и отвага, уважаю этот народ войнов.

https://t.me/wagner_group_pmc/47967

Уходим в ночь

https://t.me/Ugolok_Sitha/17856 Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/Ugolok_Sitha/17836

Атмосфера войны Атмосфера войны

https://t.me/Ugolok_Sitha/17826

В США НАСЧИТАЛИ ДЕСЯТКИ УНИЧТОЖЕННЫХ ПОД КРЫНКАМИ КАТЕРОВ ВСУ Член экипажа маломерного катера в последнее время – одна из опаснейших специальностей в составе ВСУ, пишет Forbes.

Полтора месяца назад 35-я бригада морской пехоты ВСУ впервые форсировала Днепр. С тех пор украинцы пытались создать и удержать плацдарм в Крынках на левом берегу.

Это стоило ВСУ больших человеческих потерь и порядка 50 катеров, которые оказались затоплены или повреждены, отмечает издание.

Украинскую пехоту под Крынками руководство ВСУ пыталось поддержать, засылая через Днепр небольшие катера, иногда бронированные паромы и даже буксир БМК-Т, который был на днях подбит российским дроном «Ланцет».

https://t.me/specnazAlpha/19930

Российская 152-мм САУ "Мста-С" в зоне СВО.

https://t.me/rosich_ru/54665

30 декабря по Белгороду нанесен массированный удар.

МЧС: 14 погибших (3 ребенка) и 108 раненых и пострадавших от удара по Белгороду

4 раненных детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, всего ранены 17 несовершеннолетних, сообщила омбудсмен Львова-Белова.

https://t.me/rosich_ru/54661

Вот РСЗО Vampire.

Который приехал и разрядился полный пакет, с 2.5 км от наших позиций. Это кадры архивные осенние. Вы можете представить на сколько ах... они себя вообще здесь чувствуют?

https://t.me/timeofwar13/1274?single

Террористический акт в Белгороде. 30.12. произошел жестокий и безжалостный удар по мирным гражданам со стороны украинских войск.

Если посмотреть на карту ударов, то можно проследить ровную полосу:

- Центральный парк им. Ленина;

- Рынок;

- Белгородский Арбат;

- Центральная площадь.

Это определённо прилеты. Не могли средства ПВО так ровно перехватывать ракеты, четко по полосе.

Эти места всегда оживленыи заполнены людьми, особенно в предновогодние праздники. Там установлены декорации, арт-объекты и прочие точки досуга. Люди очень часто проводят там своё время. Тут нет военной или критической инфраструктуры, лазаретов, пвд или ппд с личным составом. Противник знал, куда бить. Знал, что будет бить по мирным гражданам.

Жители прифронтовых городов, пожалуйста, не забывайте помогать друг другу.

Наверное, теперь всем понятно, с кем мы воюем?

https://t.me/rusich_army/12457

За терактом ВСУ в Белгороде стоит Британия, — представитель МИД РФ Мария Захарова. Надо же, Америку открыла! Красивое. Пара штурмовиков Су-25 ВКС летят на работу в зоне СВО, декабрь 2023.

https://t.me/Ugolok_Sitha/17865

У каждого свои елки https://t.me/wagner_group_pmc/48136 Огонь из 203-мм самоходной пушки 2С7М «Малка» по позициям укропов.

https://t.me/wagner_group_pmc/48154

Музей шухевича накрылся медным тазом. Туда прилетела сбитая «Герань».

Вроде и случайно, но неплохо вышло.

Благостно!!!Как говорится, Герань Бог шельму метит.

https://t.me/wagner_group_pmc/48155

Дебандеризация полным ходом. Вторая Герань атаковала университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Бандера.

https://t.me/wagner_group_pmc/48156

Последний эксклюзив уходящего года от наших друзей из армейского спецназа России.

https://t.me/ok_spn/28540 Оператор FPV-дрона подразделения СпН Вооружённых сил России в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/28546

С НОВЫМ ГОДОМ, БАНДЕРОВЦЫ! Танкисты 5-й гвардеймкой тбр подготовили "новогодние поздравления" врагу.

https://t.me/specnazAlpha/20029

Мимо этого снимка я не смогла пройти.

СОЛДАТ ЦЕЛУЕТ СВОЮ БОЕВУЮ НАГРАДУ — ОРДЕН МУЖЕСТВА. Только мало кто знает истинную историю этого снимка. Этот орден, перед тем как щёлкнула камера, солдату в Чечне вручил лично Герой России генерал-полковник Геннадий Трошев. Фото Владимира Сварцевича.

https://t.me/specnazAlpha/20031

Спецназ России https://t.me/specnazAlpha/20061

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

«Операция Z» стала последней войной, в которой активно участвует последнее советское поколение, которое не просто родилось, а выросло в СССР. Нас еще называли внуки победителей.

За плечами моего поколения несколько войн – афганская (рядовыми и сержантами), первая чеченская (младшими офицерами), вторая чеченская – уже капитанами, майорами и выше.

Потом были Осетия и Грузия, Сирия и вот теперь Донбасс с Украиной.

А между всем этим вспыхивали, наливаясь кровью, «локальные войны» по окраинам бывшего Советского Союза, а также гражданская война в Москве осенью 1993 года.

Хорошее (в целом) оказалось поколение, стойкое!

Сейчас весь его пыл и энергия уйдет на то, чтобы уничтожить гадину украинского нацизма, отразить агрессию Запада и передать все, что мы получили от СССР времен «золотой осени» 1970-х годов, новым поколениям, идущим следом.

Павел Евдокимов, главный редактор газеты «Спецназ России».

https://t.me/specnazAlpha/20067

Боги войны Боги войны

https://t.me/Ugolok_Sitha/17898

Подарки и пожелания от бомберов ВКС РФ

https://t.me/Aviahub34/1825



Наконец-то стали появляться фотографии КАМАЗа-6350 с новой бронекабиной К-5350 на вооружении ВС РФ. https://t.me/rosich_ru/54856

Разведчики армейского спецназа Вооруженных сил России.

https://t.me/ok_spn/28572

МинОбороны показало 3 января коротенький ролик с обменом наших бойцов. Сделала несколько скринов. Может еще найду информацию. Знаю лишь, что очень давно, практически с начала осени не было никаких обменов.

https://t.me/mod_russia/34292

Нашла немного более расширенное. Первые кадры с российскими военными, которых удалось вернуть домой из украинского плена. 248 военнослужащих вернулись к родным в результате переговоров при посредничестве ОАЭ. Киеву переданы 230 человек. Из 230 переданных Киеву пленных – 48 находились в статусе "пропал без вести". Зеленский сообщил, что среди вернувшихся есть военные с "Азовстали". Позже стало известно, что 75 российских военных обменяли на 5 "азовцев", которые до этого находились в Турции по соглашению с Анкарой и вернулись на Украину в июле 2023 года. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян. По официальным данным, с начала специальной военной операции Киеву было передано 2828 пленных украинских военнослужащих.

https://t.me/pravdist/34726

Москалькова подтвердила, что 75 российских военнопленных вернулись домой без обмена.

Это компенсация за нарушение Турцией уговора по главарям "Азова", которых вернули на Украину.

PS. Один из главарей "Азова" Жорин подтвердил, что среди обмененных украинских военнопленных нет боевиков "Азова", все продолжают сидеть в российских тюрьмах.

Так что зеля, как всегда, кокаиново бредит.

https://t.me/boris_rozhin/108412

Известия выложили минутный ролик с кадрами прибытия освобожденных российских военнослужащих на "Чкаловский" военный аэродром. https://t.me/izvestia/157341

Российские военные рассказали о первых минутах после их освобождения.

В Белгороде военнослужащим сразу же дали связаться с родными. Также бойцам вручили сухпойки и горячий чай. "Мы очень рады и благодарны нашей стране, в первую очередь, нашим родным. Тем волонтерам, которые нам помогали, и, конечно, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Спасибо вам большое!" — сказал один из вернувшихся военных. Сначала освобожденные военнослужащие отправятся в госпиталь, чтобы проверить здоровье, а после воссоединятся со своими семьями, рассказал корреспондент "Известий" Денис Кулага.

https://t.me/izvestia/157342



Очередная мамука отмучалась. Обычно я не ставлю этих тварей в темы, но тут просто отличная новость.

Российская армия уничтожила главу Грузинского легиона Мамуку Мамулашвили, который воевал на стороне ВСУ и заявил, что его наемники не будут брать в плен российских солдат. Это его подчиненные убили русских военнопленных под Дмитровкой в Киевской области.

https://t.me/Crimeanprachka/29290

Уничтоженный цех по производству беспилотников в Киеве. Постучали 3 крылатых ракеты. PS. Поправка это не цех дронов - это цех по производству военной экипировки.

https://t.me/boris_rozhin/108416

Зеленский заявил о возвращении свыше 200 военных и гражданских из плена. А вот ролик этих "вернутых". Когда они у нас в плену, то большая часть блеет и мямлит, что их всех силком затащили в армию. Но как только оказываются на своей (пока своей) территории, то в ход идут сразу же хрипастые кричалки "Украина понад усе"! Стоит ли верить? Или со страху, чтоб не попасть, куда видимо боятся... ну так все-равно вас всех опять кинут на мясо. А чего кричите то так рьяно? Скоро все на фронт опять поедите, свиньи, второго шанса наши уже не дадут!!!

https://t.me/c/1524001401/18191

Борис Рожин поправляет:

Друзья, по вчерашнему обмену. Вчера мы забрали своих ребят 75+173. Укры забрали 173, а не 230. Не поддавайтесь вражеской пропаганде.

https://t.me/boris_rozhin/108518 «Мы русские пацаны, мы своих позиций не сдаем». Дмитрий участвовал в ожесточенной схватке за один из опорных пунктов. «Мы взяли местность, захваченную украинцами, и держали оборону этой местности вчетвером двое суток.

Нас обстреливали птички и минометы и всем, чем только они могли, били», – рассказывает Дмитрий.

Несмотря на ураганный огонь и превосходящие силы противника, четыре героя отбили все яростные атаки и удержали важный опорный пункт. Дмитрий отмечает: «Мы русские пацаны, мы своих позиций не сдаем».

https://t.me/wagner_group_pmc/48293

Очередной сученок слил позиции ПВО в Белгороде.

Своим видео, молодой человек подверг опасности жизни военнослужащих. Он признал ошибку и попросил его простить. Но разговор не об этом безмозглом слизняке. Просто обратите внимание на название организации на спинах у бойцов со скрина с видео

https://t.me/nationaldef/6512

ВЕРА.

У каждого она своя, но каждый одинаково взывает к Создателю. На войне нет атеистов.

https://t.me/rusich_army/12513 Военнослужащие 14-й гв. ОБрСпН в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/28614



И такое случается. Прошило насквозь.

https://t.me/wagner_group_pmc/48371 В напоминание того, что элементы СИБЗ на ЛБС всегда должны быть на бойцах!

https://t.me/wagner_group_pmc/48377

Сотрудники подразделения спецназа Росгвардии в зоне проведения СВО. Фото: @vgor999

https://t.me/ok_spn/28620

Доброй ночи. Мы из России Красивое ночное калибрование хохляди от нашего флота

https://t.me/zloy_zhurnalist/10995

Ростех поставил новейшие САУ «Коалиция-СВ» в войска. Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) «Коалиция-СВ». Ожидается, что машина выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии. Орудие обладает преимуществами над западными аналогами по дальности стрельбы.

https://t.me/wagner_group_pmc/48460

Рассказ из жизни про кота от Тринадцатого. Кот по имени Кирилл. Несколько месяцев назад, ранним утром он прибрёлся на наши позиции, где на выходе из блиндажа его встретил мой друг, Донецкий мобилизованный Антоха.

Весь потрепанный и переживший сущий ад, так можно было сказать и про кота и про Антона.

Мобилизация в ЛДНР началась 19 февраля 2022 года. Об этом я могу хоть диссертацию защитить, ибо я всё вижу сам, своими глазами, с первого дня СВО.

То есть там мобилизация началась не как у всей остальной России, как не в России. Гребли всех, больных, хромых, косых, молодых, старых, ограничений не было. Обеспечение ничтожное, у половины не было бронежилетов, у некоторых были, но времен СССР, выдавали по четыре магазина на человека, каски были образца 1943 года, проще сказать, то, что у них было современное. Современные у них были берцы и форма от Юдашкина (пикселька ВС РФ) Всё остальное сделано в СССР. Что-то неприлично старое, схожее с музейными экспонатами, про технику вообще забыть можно, её приходилось "рожать" на месте, короче пиздец одним словом. Ёбаное позорище тем командирам и начальникам, которые бросили этих людей в эту мясорубку вот с таким обеспечением и подготовкой. И к слову сказать, когда ДНР вступило в состав России, Донецким мобилизованным не произвели перерасчет за отвоёванные девять месяцев в составе ДНР, ни выплаты, ни зарплат, ни компенсаций, ни льгот, абсолютно скотское отношение, да, читайте, может у вас хоть где-то совесть проснётся, хотя о чём это я... Мы про Антона и кота Кирилла.

Когда началось СВО Антону было всего восемнадцать лет, ну просто дитё был, иначе не скажу, ни оружия в руках не держал, ни в армии не успел побывать.

Первое сообщение которое я получил от Антона в первый день СВО выглядело так: "Привет, мне пи@дец".

Я естественно его начал взбадривать, сказал не ссать и то, что мы обязательно победим, он пришёл в себя, включился в дело, их подразделение бросили в первые дни на Мариуполь. Через два месяца боёв, после "Азовстали", Антон уже улыбается на фотографиях, ещё через несколько месяцев он уже обзаводится экипировкой, жизнь потихоньку налаживается, сейчас из него вырос настоящий Боец, правда, от всей души им горжусь. При всех тяжёлых условиях и ситуации, он прошел бои за Мариуполь, а сейчас, по сей день в Бахмуте (в октябре, во время отпуска женился)

В общем жизнь налаживается. И вот несколько месяцев назад он повстречал кота. Грязного, худого, потрёпанного, жившего в

Артёмовске ещё до боёв за город, и наверное у него даже были хозяева, но в спешке кота забыли, а может быть, что их уже нет в живых, но то, что он воспитан, это железобетонно. На стол не лезет (не смотря на то, что долго голодал), из блиндажа в туалет просился (подходя к двери) , мышей ловит, короче все нужные функции, а после, как оказалось, что он ещё и к лотку приучен. Он даже всё время сопровождал Антона ночью на крышу многоэтажки, чтобы поймать телефонный интернет. Хороший, воспитанный кот. На имя Кирилл" кот стал откликаться, когда Антон звал другого бойца, а вместо того пришёл кот, так и приклеилось. Это конечно же стало поводом для шуток и подколов, но спустя несколько месяцев это всем надоело, и приколы прекратились. Сейчас у кота всё хорошо, общим решением Антон забрал его к себе жить, домой в Донецк. Ужасов этот кот уже натерпелся, теперь будет жить в теплой квартире, на полном обеспечении и довольствии, банные процедуры включены.

https://t.me/Z13_Separ/23784

Фото от подписчика канала Уголок Ситха

Фронтовые помощники

https://t.me/Ugolok_Sitha/17870

ВЕЛИКАЯ РУСЬ ВЕЛИКАЯ РУСЬ

https://t.me/specnazAlpha/19996

Еще несколько кадров спутников наших воинов

И на сегодня все.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок