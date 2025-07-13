Природа России 95

Природа России невероятно богата, прекрасна и разнообразна. Здесь есть все: и высокие горы, и засушливые пустыни, и бурные реки, и холодные моря. И все это настолько прекрасно, что любоваться можно вечно. В очередной подборке лишь малая часть тех красот, которыми может удивить Россия.Остров Кижи, КарелияОзеро БайкалДолина гейзеров, КамчаткаАлтайОзеро СветлоярСтолбы выветривания, КомиБелая ночь в деревне Вершинино, Архангельская областьГора БелухаПлато ПуторанаЛенские столбы, ЯкутияКлючевская сопка, КамчаткаБелая ночь на северном озереНациональный парк «Таганай», Челябинская областьГора ЭльбрусАккемские озера, АлтайКронотский заповедник, Камчаткасело Чусовое, Свердловская область
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