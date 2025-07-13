Природа России 95

Природа России невероятно богата, прекрасна и разнообразна. Здесь есть все: и высокие горы, и засушливые пустыни, и бурные реки, и холодные моря. И все это настолько прекрасно, что любоваться можно вечно. В очередной подборке лишь малая часть тех красот, которыми может удивить Россия. Остров Кижи, Карелия Озеро Байкал Долина гейзеров, Камчатка Алтай Озеро Светлояр Столбы выветривания, Коми Белая ночь в деревне Вершинино, Архангельская область Гора Белуха Плато Путорана Ленские столбы, Якутия Ключевская сопка, Камчатка Белая ночь на северном озере Национальный парк «Таганай», Челябинская область Гора Эльбрус Аккемские озера, Алтай Кронотский заповедник, Камчатка село Чусовое, Свердловская область

Кинзелюкский водопад, Красноярский край Озеро Селигер, Тверская область Мраморный каньон Рускеала, Республика Карелия Весна в Ростовской области, станица Старочеркасская Плато «Дивногорье», Воронежская область Ординская пещера, Пермь Падь Ташкиней, остров Ольхон Закат на Заяцком острове, Архангельская область Ивангород Русский Север Русский Север Рязанская область Рязанская область Иван чай в Захаровском районе, Рязанская область Иван чай в Захаровском районе, Рязанская область Иван чай в Захаровском районе, Рязанская область Иван чай в Захаровском районе, Рязанская область Иван чай в Захаровском районе, Рязанская область Московская область Московская область Кострома Кострома Карелия (северная), водопад Киваккакоски закат на Финском Заливе Хребет Нурали...

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