Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.64

ЭТО ПРОСТО КРАСИВО:

Говоря об артиллерии, мы часто используем затертое до невозможности выражение "Бог войны", которое, на первый взгляд, давно устарело, и превратилось просто в клише из старых фильмов про войну. Ну казалось бы, есть огромные межконтинентальные ядерные ракеты, а в толще океана скользят огромные стальные акулы, убийцы целых континентов...

Но находясь рядом с этой пушечкой, сразу понимаешь гордость артрасчета и ужас врагов, а наблюдая боевую работу понимаешь, что боги этой войны где-то рядом...

Знакомьтесь - прекрасная "Гиацинт-Б", она же - буксируемая пушка 2А36.

И кстати, кроме прочего - ЭТО ПРОСТО КРАСИВО.

Недавно я побывала в гостях у парней из артдивизиона ЮВО - скоро выйдет наш репортаж.

Ваша Марьяна Наумова

https://t.me/maryananaumova/1414

Паркетные генералы неэффективны — Владимир Путин на встрече с военкорами.

По словам президента, на высокие должности должны претендовать реальные герои спецоперации.

Ранее Евгений Пригожин, говоря о проблемах российской армии, выразил схожее мнение, заявив о необходимости выводить генералов на пенсию.

"Военноначальники должны находиться в окопах вместе с бойцами. Они должны пройти все сами.

Надо из ротных генералов воспитывать. Те генералы, которые есть сегодня на должностях, до семи тысяч человек: реальных оставить двести, остальных надо на пенсию отправить. Они не способны ни на что". - Пригожин

"Начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективны и очень нужны.

К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они и себя не жалеют. Вот беда в чем.

Но, тьем не менее, мы должны, надеюсь, что это происходит, и дальше будет происходить. Мы с вами абсолютно единомышленники в этом. Я полностью разделяю такую позицию. Таких людей надо искать, искать и тащить наверх!" - Путин.

https://t.me/orchestra_w/7230

Еще со встречи.

"За танк 100 тысяч, за самолет 300 тысяч должны выплачивать дополнительно. И для меня это совершенная неожиданность, что выплаты не происходят. Я сегодня же подниму этот вопрос на связи с МО", - сказал Путин.

Мы выплатим!

https://t.me/rsotmdivision/8046

Зерновая сделка, походу, всё. Эрдогану помогли на выборах, больше не нужна. Первый ясно сказал: сворачиваем шарашку.

https://t.me/proofzzz/11570

Прошла встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. В ней принимают участие журналисты, блогеры, а также авторы телеграм-каналов.

Путин на встрече с военкорами о наступлении ВСУ.

Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас.

Ни на одном из участков у противника не было успехов.

Структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятная, они приближаются к катастрофическим.

Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим.

Наши потери личного состава пусть озвучивает Минобороны, но мы потеряли 54 танка.

Соотношение потерь личного состава 1 к 10 в нашу пользу, наши потери в 10 раз меньше.

https://t.me/proofzzz/11558

Ветеранов СВО надо двигать в руководство не только ВС РФ, но и правоохранительных органов и спецслужб, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами Также заявления Путина о теракте на Каховской ГЭС:

— Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС;

— РФ точно не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, так как это несло ущерб контролируемым ей территориям;

— К сожалению, ЧП на Каховской ГЭС сорвало украинское наступление, лучше бы они наступали, чем эта трагедия;

— Делается все возможное для помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и ФМБА;

— Всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС будет оказана помощь по российским нормам и стандартам;

— Затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения Каховской ГЭС — серьезная, но решаемая проблема, будут подключаться войска РХБЗ.

https://t.me/izvestia/134084

Нет необходимости вводить военное положение на территории РФ, считает Владимир Путин.

Также заявления главы РФ:

— России нужно расширять деятельность спецслужб;

— Борьба со спецслужбами Украины в РФ идет, но Москва, в отличие от Киева, не может действовать террористическими методами;

https://t.me/izvestia/134087

Владимир Путин назвал работу в информационном пространстве очень важным полем боя и призвал бороться с фейками не ограничениями, а эффективной информационной работой.

Также президент РФ предложил создать в РФ "парк снесенных на Украине памятников", в том числе готов забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

https://t.me/izvestia/134088

Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

Также заявления президента РФ:

— Срочников в зону спецоперации направлять не планируется, такой необходимости нет;

— Закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, исходить нужно из того, как развивается СВО;

— Начиная с января 2023 года, мы набрали порядка 156 тысяч человек с учетом контрактников и добровольцев;

— Практически все мобилизованные возвращаются из отпусков, большинство исключений связаны с уважительными причинами;

— Набор контрактников идет неплохо, их подготовка налажена;

— Неожиданно для меня, что не выплачивают средства за подбитую военную технику противника, обязательно вернусь к разговору с Минобороны сегодня;

— Федеральные власти могут рекомендовать субъектам РФ установить общий уровень региональной надбавки бойцам СВО, чтобы выплаты им не различались;

— Россия, в отличие от Украины, — правовое государство.

https://t.me/izvestia/134089

Люди добровольно встают на защиту отечества, рассказал Владимир Путин о потоке желающих в ВС РФ.

Еще заявления главы РФ:

— России пока количественно не хватает беспилотников, но имеющиеся ВС РФ используют эффективнее, чем противник;

— Запад нарушает международное право, поставляя оружие Украине;

— Запад должен осознать, что не сможет достичь своих геополитических целей в отношении РФ;

— По основным видам вооружений РФ за год увеличила производство в 2,7 раза, а по наиболее востребованным — в 10 раз;

— Боевые действия подтвердили, что Т-90 "прорыв" — лучший танк в мире;

— Количество и качество вооружений у РФ растет, без СВО этого было бы не добиться;

— У Украины еще остаются старые советские предприятия, где они ремонтируют военную технику, но их все меньше и меньше;

— Противотанковые комплексы "Корнет" в зоне СВО работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано.

https://t.me/izvestia/134090

Еще заявления президента РФ:

— В России в производство оборонной продукции включились десятки и сотни частных предприятий, не имевших до этого отношения к ВПК;

— Путин назвал СВО попыткой прекратить начатую в 2014 году Киевом войну, "они агрессоры";

— Удары по всей украинской энергосистеме, уничтожение штаб-квартиры главного разведуправления Украины — это тоже ответ на переход "красных линий";

— РФ продолжит избирательно наносить удары по целям на Украине, а не лупить по жилыми кварталам, "как эти придурки";

— Надо с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения;

— Люди, проживающие на наших исторических территориях, должны повлиять на свое руководство, чтобы нам никто не угрожал.

https://t.me/izvestia/134092

В случае Третьей мировой войны победителей не будет, в том числе не победит Америка, заявил Владимир Путин.

— Если Запад действительно хочет завершения конфликта на Украине мирным путём, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву;

— США делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой;

— Украина сама скоро захочет переговоры в случае прекращения поставок вооружений.

https://t.me/izvestia/134098

Владимир Путин ответил на вопросы корреспондента "Известий" Дмитрия Зименкина. Журналист привел пример полевого медика с четырьмя контузиями и спросил о присвоении статуса СВО для пограничников и полицейских.

Российский президент заявил, что поручил Совбезу решить этот вопрос.

https://t.me/izvestia/134099

На горе стоял казак, Богу он молился,

За Россию, за народ, низко поклонился.

https://t.me/zlochan/6609

Тяжело ранен наш друг и брат, коллега и защитник Родины Вадим Гончаров. Подтянутого офицера с открытым добрым взглядом наверняка хорошо запомнили журналисты и телезрители по съемкам на Каховской ГЭС. Это тот самый доброволец, старший лейтенант с позывным «Граф», командир роты одного из соединений, которая в последние месяцы героически охраняла и держала оборону важнейшего гидроэнергетического объекта.

После удара противника по дамбе ГЭС и разрушения электростанции рота Гончарова приступила к оборудованию оборонительных позиций на берегу водохранилища. В результате очередной артиллерийской атаки противника «Граф» получил контузию, ожоги и многочисленные осколочные ранения рук, головы, задеты глаза. Был экстренно эвакуирован в военный госпиталь Севастополя и далее в Санкт-Петербург. Уже перенес несколько операций. Ампутирована рука. Пришел в сознание. Вадим Гончаров известен в профессиональной среде журналистов и, прежде всего, репортеров и военкоров, как продюсер-оператор Северо-Кавказского центра НТВ в 2000-2011 гг. Прошел «горячие точки» региона, принимал участие в освещении практически всех резонансных событий того периода – теракты и боевые действия в Каспийске, Махачкале, Грозном, Моздоке, Назрани, Пятигорске, Нальчике, Беслане. Во время нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года и ударов по столице республики уступил свое место в эвакуационной колонне мирным жителям, и продолжил работать в Цхинвале в составе телегруппы НТВ.

Вадим выпускник Рязанского училища ВДВ. Он дважды подавал заявления пойти на фронт СВО добровольцем. В октябре 2022 года одним из первых призван по мобилизации Минералводским военкоматом. Был назначен командиром роты и после подготовки вместе с другими мобилизованными Ставропольского края отправился в зону СВО. Воевал на различных участках в Херсонской области.

О том, что Вадик ранен, мне сообщил Руслан Гусаров. Вся наша группа желает Вадиму скорейшего выздоровления. Мы гордимся тобой брат.

https://t.me/boris_rozhin/88949

На данном снимке видно, как обмелело в районе Никополя. Ну что же, "будем посмотреть", как говорится.

https://t.me/boris_rozhin/88959

Вид из кабины Ми-28НМ на пуск ЛМУР («Изделие 305») по украинской цели. https://t.me/rosich_ru/43386

Интересные новости поступают из Латвии: по всей стране в срочном порядке начался капитальный ремонт дорог и железнодорожных путей. Работы идут даже на недавно построенных магистралях, вроде трассы Рига – Псков.

При этом основной упор делается на проект Rail Baltica — железной дороги стандартной европейской колеи с европейской системой управления движением поездов, которая должна соединить Прибалтику с остальной Европой. На кадрах можно увидеть процесс строительства ж/д полотна и вокзала.

Сейчас идет возведение бетонных конструкций весьма большой толщины — от 1,5 до 2 метров сплошного железобетона. Как отмечают наши читатели, грандиозная перестройка проходит на фоне самой большой инфляции в Еврозоне и отсутствия денег в стране.

Страны Прибалтики и Польша готовятся к вмешательству в вооруженный конфликт на Украине. Одной из основных проблем НАТО в случае полноценной войны с Россией и Беларусью является логистика.

Появление ж/д линии стандартной европейской колеи и новые автодороги сократят время поставки вооружения, техники и боеприпасов к российской границе, а постройка укреплённых зданий и сооружений связаны с подготовкой к боевым действиям.

Косвенно подтверждает проводимые мероприятия в Латвии начавший массовый набор молодежи до 15 июля в ряды ВВС Латвии на специальность помощника оператора системы ПВО ближнего действия RBS-70. Обучение запланировано на январь 2024 года.

https://t.me/rybar/48450

Разведчик-пулеметчик армейского спецназа России, и его ПКМ на одном из направлений зоны СВО.

https://t.me/ok_spn/25149

Медведев: Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве «Северных потоков», у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов на дне океана

Об этом зампред Совбеза РФ написал в своем тг-канале, назвав одним из двух «добрых утренних соображений». Еще одно было об идее создания демилитаризованной зоны для безопасности России:

«С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», – написал Медведев.

Хорошо бы так и сделали.

https://t.me/c/1524001401/10571

Дмитрий Анатольевич, вот специально для Вас карту публикуем этих кабелей. Выбирайте, куда бахнем!

https://t.me/proofzzz/11588

Десантники артиллеристы Черноморского полка

https://t.me/rosich_ru/43444

Дело было под Кременной, трагический инцидент произошёл в одной из дивизий, что собирались пойти в наступление.

Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово своё мотивирующее молвит.

Но вместо него свое слово сказали РСЗО HIMARS и артиллерия противника.

На Южнодонецком направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем от преступной глупости командира дивизии.

Если к середине второго года войны находятся командиры, что возят на передок колонны и строят личный состав в одну большую кучу, а потом дожидаются удара вражеской артиллерии, то таких командиров надо расстреливать перед строем, будь они хоть полковниками или даже генералами.

https://t.me/vysokygovorit/11955

Речь про человека, на тему которого в ноябре 2022 года было нашумевшее обращение бойцов 155-ой бригады Морской пехоты ТОФ на имя губернатора Приморского края

https://t.me/grey_zone/15698

Главное ничего не скрывать в докладе на НГШ.

Вчера Путин рассказывал как неэффективны паркетные генералы, а сегодня уже сообщают, что сегодня в районе Кременной был нанесен удар по подразделениям одной из дивизий, которые ждали речи от командира дивизии.

https://t.me/warhistoryalconafter/106243

Люди, ответственные за это, ранее уже неоднократно успели «прославиться» и на других направлениях. Причем не только командир дивизии, но и его непосредственный начальник.

Однако, вместо понесения ответственности, товарищи дегенералы продолжили самозабвенно занимать ключевые армейские должности.

Итог не заставил себя ждать. Стоит ли ожидать для них наказания в этот раз, или все повторится вновь? Для нас этот вопрос уже, увы, риторический. Пишет Военный Осведомитель.

https://t.me/rybar/48491

Подтверждаю догадки и намёки, речь действительно идёт о командующем 20-й армией Западного военного округа ВС России, уроженце Чечни, генерал-майоре Сахрабе Ахмедове.

Да-да, это именно тот самый Ахмедов, который в паре с другим генералом-пидором Рустамом Мурадовым виновен в гибели *большого количества* русских солдат (https://t.me/grey_zone/15698) и потери более сотни единиц бронетехники на фронтах при штурме Павловки и попыток штурма Угледара.

В феврале 2023 года Мурадов и Ахмедов на основе сфальсифицированных наверх докладов об успехах на данном участке театра военных действий начальником генерального штаба Валерием Герасимовым, и по представлению за подписью министра обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, эти двое указом президента получили повышения в новых генеральских званиях.

https://t.me/grey_zone/19136

Немного кадров из белгородского Шебекино. Местами он очень сильно напоминает фронтовые города Донбасса. Противник не жалеет мирных жителей и намеренно бьет по частному сектору, многоэтажкам и социальным объектам. Но причитать мы не будем, вы и сам прекрасно знаете, как действует украинская власть.

https://t.me/zCephei/470

Фото от нашего читателя. Разведчик-пулеметчик армейского спецназа России на одном из направлений в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/25158

Наш читатель поделился некоторыми подробностями военной биографии гвардии лейтенанта Игоря Анатольевича Суханова, погибшего в ночь с 3 на 4 июня в ходе боестолноквения. Игорь начал свою службу со срочки в ОБрСпН, после дембеля вернулся домой. Спустя некоторое время поступил, и окончил РВВДКУ получив звание прапорщика. В 2014 вернулся в родную бригаду на должность заместителя командира разведывательной группы. Участвовал в спецназовских «скачках».

В составе группы Игорь почти всегда ходил первым, за что его регулярно ругали все вплоть до начальника штаба бригады. Никогда не молчал когда видел какую-то несправедливость по отношению к своему личному составу, доказывая свою правоту мог легко бросить вызов даже ротному, или даже НШ отряда выйти на перчатках.

Участник СВО с первых дней. В ходе обороны одного из населенных пунктов, прапорщик Суханов несмотря на массированный артиллерийский, и танковый обстрел оказывал помощь раненым мотострелкам и танкистам.

После того как командир группы Игоря получил ранение, и в последующем перевелся на другую должность, прапорщик Суханов стал исполнять должность командира РГСпН. В декабре 2022, буквально перед Новым годом получил звание лейтенанта.

Со слов нашего читателя все три ордена Мужества, которыми был награжден Игорь абсолютно заслуженны, и заработаны как и подобает воину. Еще в начали мая этого года на лейтенанта Суханова ушло представление на звание Героя России, но увы, получить при жизни он его не успел. И очень хотелось бы верить, что пусть и посмертно, но это высокое звание будет присвоено.

Вечная память, Шторм!

https://t.me/ok_spn/25159

Помним! Любим! Гордимся! Скорбим! Дело Нашего Комбата продолжаем выполнять с Честью, Доблестью и Отвагой. Всё-таки присвоили! Награда нашла своего Героя!!! Ровнение на Клинка

https://t.me/grey_zone/19145

Герой России Руслан Кокшин, и военнослужащие отдела мобильных действий ПС ФСБ в Белгородской области.

https://t.me/ok_spn/25164

Глава украинской военной разведки Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства, ракета "прилетела" в соседний с Будановым кабинет, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской разведке.

После ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию. Данные об этом перелете удалось обнаружить на сервисе Flightradar (на фото). Сейчас Буданов находится в госпитале в Берлине, он в тяжелом состоянии.

https://t.me/rosich_ru/43489

Разведчики на Красно-Лиманском направлении. Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа вскрыли местоположение опорного пункта ВСУ и навели на него огонь артиллерии, обеспечив быстрое и точное уничтожение укрепления националистов.

https://t.me/boris_rozhin/89104?single

Кадры н.п Марьинка. Снято 12.06.2023

Традиционный местный постапокалипсис.

https://t.me/boris_rozhin/89131

"А вон Леопардик стоит..."

Видео от бойцов с Запорожского направления.

https://t.me/ZParaBellumMD/1793

Налет украинских БЛА на Крым из Одессы

Сегодня украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар беспилотниками по Крыму. Официальные власти полуострова ранее сообщали о девяти БЛА из Одессы, однако на самом деле их было 11.

Пять были сбиты средствами ПВО сил обороны Крыма (четыре — у Котовского и один — у Новоозерного), а шесть были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы (по два — у Раздольного и озера Донузлав, по одному у мысов Тарханкут и Песчаный). По сообщениям властей, повреждений инфраструктуры Крыма нет. Пример работы расчетов ПВО и РЭБ на полуострове показателен: неважно, сколько беспилотников запускают ВСУ и как — при правильном подходе проблем в противодействии им не будет.

При этом в течение ближайших двух недель интенсивность налетов на Крым с высокой долей вероятности возрастёт. Сейчас над территорией Европы, в том числе в Черноморской акватории, идут учения НАТО Air Defender — 2023.

Маневры являются весьма удобным прикрытием для разведки и провокаций у российских территорий, что подтверждается полётами самолётов разведывательной авиации НАТО, которые не прекращаются.

А вчера в Румынию на авиабазу Михал Когэлничану с кратким визитом прилетал бомбардировщик В-1В ВВС США, где он пробыл около трёх часов. Появление В-1В в данном случае похоже на проверку реакции российских властей на размещение ракетоносцев у Черного моря.

https://t.me/boris_rozhin/89141

Каховское водохранилище на подобных ракурсах начинает напоминать Аральское море.

https://t.me/boris_rozhin/89162

Батальон "Запад-Ахмат" МО РФ приступил к службе в Белгородской области, - сообщил Рамзан Кадыров. В его задачи входит противодиверсионная деятельность на границе.

https://t.me/boris_rozhin/89172

Сирийские товарищи в 98-й дивизии ВДВ ВС РФ.

https://t.me/komdiv_76/1427

Миллион рублей за танк Эти парни: Лепс и Басков, изначально демонстрировали свой патриотизм и поддержку СВО. Сейчас они пошли дальше и решили вознаградить бойцов на поле боя. Артисты пообещали по миллиону рублей за каждый подбитый «Леопард» и «Абрамс». Просто, красавчики!

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/26609

Польша, как и сообщалось ранее, продолжает комплектоваться тяжелой бронетехникой. На фото свежий кадр южнокорейского танка К2 в Польше, их, вместе с американскими "Абрамсами", поставят на вооружение польской армии.

https://t.me/rsotmdivision/8141

К слову о том «Как баллистические очки спасают жизнь и важны на боевых действиях» Осколочное попадание, одну линзу разбило сразу, вторая чуть чуть выдержала. На фото владелец очков, с ним все нормально, просто надел сфоткаться.

https://t.me/rusich_army/9420

ОКОПНАЯ ПРАВДА Кухня «Адлера» (Проза из блиндажа)

…Мы сидим на кухне. Деревянный стол, вокруг лавочки, сверху - маскировочная сеть. Готовим ужин: варим гречку, обжариваем тушенку с луком. Сегодня в меню нашего походного ресторана - гречка по флотски. Вдруг со стороны фашистов - выход. Гулкое эхо артеллерийского выстрела сменяет свист снаряда, разрезающего воздух, постепенно набирающего силу, ещё чуть-чуть, ещё несколько секунд, и всё это должно закончиться разрывом. Тогда вздрогнет земля, тогда сотни осколков полетят в разные стороны, сея хаос, разрушение и смерть.

Но вместо этого свист неожиданно заканчивается громким хлопком, будто бы кто-то шлёпнул ладонью по водной глади.

- Просрал, - комментирует Мирон, - порох отсыревший.

- Тогда один-ноль в нашу пользу, - заявляю я и спокойно продолжаю помешивать лук на сковородке.

Снова выход со стороны противника - и снова шлепок.

- Два-ноль.

- Три-ноль.

- Четыре-ноль.

Фашисты почему-то не успокаиваются. Уже всем понятно, что попалась бракованная партия снарядов, услужливо предоставленная натовскими друзьями, но в своём глупом фанатичном упрямстве враг продолжает долбить по нам безо всякого результата.

- Пять-ноль.

Справа и слева из соседних окопов раздаются редкие аплодисменты.

- Шесть-ноль.

Аплодисменты набирают силу, кто-то свистит, кто-то громко смеётся.

- Семь-ноль.

Это уже не аплодисменты, это уже овации.

- Восемь-ноль.

Над нашими окопами на участке фронта длиной в несколько километров стоит откровенный ржач. Он настолько задорный, настолько громкий, что мне начинает казаться, что смех российских солдат можно услышать и в Киеве.

- Девять-ноль.

Гречка сварена, обжаренный лук и тушёнка добавляются в кастрюлю. Раскидываем ужин по тарелкам.

- Десять-ноль.

- А теперь по блиндажам, - командую я. - Чует моё сердце, сейчас начнётся.

И действительно, следующий выход заканчивается не жалким шлепком, а громким разрывом. Но мы уже под землёй, в руках - дымящаяся каша, и мы до сих пор не можем успокоиться: смех буквально разбирает нас.

- Неуважаемые фашисты, большое спасибо, что дали спокойно приготовить ужин.

С удовольствием налегаем на еду. Лица счастливые и довольные. Как же мало нам надо для счастья...

Позывной «Адлер», специально для @sashakots

https://t.me/sashakots/40395

Великобритания настоятельно просит Киев не использовать британские танки Challenger 2 в ходе первого этапа контрнаступления из-за того, что они могут быть захвачены российскими военными.

В Германии уже несут колоссальные имиджевые потери после появления кадров с подбитыми танками Leopard 2.

Цирк продолжается

https://t.me/Crimeanprachka/23630

ЧЕРНАЯ МСТА ИЗ ИЛЬМЕНЬ-ОЗЕРА:

Гаубица Мста-Б (2А65) - 152мм орудие - старшая сестра пушечки Д20, более точная, более скорострельная, более дальнобойная и смертоносная, родом из давно растворившейся в красном закате страны, не выпускавшей, как известно, совсем ничего, кроме галош. Прямая конкурентка знаменитой американской М777 "Три топора", чуть более древняя, тяжёлая, без компьютеров в управлении, но более надёжная, ремонтопригодная и подходящая для наших чертногусломящих дорог и направлений. Название гаубица получила от небольшой речушки, впадающей в Ильмень-озеро, что неподалеку от моего родного города Старая Русса, а речушка та, видимо, от финского слова Musta - чёрная.

Я побывала недавно на авдеевском направлении у ребят артиллеристов ЮВО, мы отработали боевые задачи, пообщались и познакомились с милой собачкой Булочкой, скрашивающей суровый армейский быт и сопровождающей пацанов из располаги на позиции.



Ваша Марьяна Наумова

https://t.me/maryananaumova

Минобороны отправило более четырех тысяч артустановок в зону СВО Различные артустановки недавно отправили на фронт с базы в Омской области, которую проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу. В ближайшее время оттуда на СВО отправят еще более 700 артсистем.

https://t.me/c/1801542020/5575

Российская армия уничтожила один из центров принятия решения. В пятницу 16 июня ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины, цель удара достигнута, объект поражён, заявили в Минобороны РФ.

Ждем, кто теперь из главарей киевской хунты выпадет из медийной повестки. Залужный и Буданов уже замолкли. Кто следующий?

https://t.me/c/1801542020/5579

Под Артемовском уничтожили организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Романа Черномаза уничтожили под Артемовском, сообщают военкоры.

Ликвидированный нацист был снайпером в нацбатальоне «Свобода». Он сын известного украинского националиста Богдана Черномаза.

https://t.me/c/1801542020/5584

Появились фото единообразных "козырьков" на российских танках в зоне проведения СВО

Козырек представляет собой сваренную раму и парные уголковые листы (возможно внутри установлены элементами динамической защиты), а так же две откидные сетчатые створки над наводчиком и командиром.

- Танк Т-72 "Урал" с кустарно установленными блоками ДЗ на башне и корпусе на полигоне (Фото 1 и 2).

- Танк Т-72Б3 обр. 2011 года 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ на Авдеевском направлении (Фото 3 и 4).

- Танк Т-72Б1 обр. 2022 года с козырьком установленным на заводские крепления на башне (Фото 5 и 6).

- Танк Т-72Б3 обр. 2011 года с козырьком, на котором установлены блоки динамической защиты (Фото 7 и 8).

https://t.me/milinfolive/101791

В ходе визита министра обороны был продемонстрирован защитный козырёк единого образца, производящийся в заводских условиях.

https://t.me/milinfolive/102225

Эту "Бредлю" вычеркиваем...

https://t.me/boris_rozhin/89409

В Пятихатках боевиков ВСУ выжигают «Солнцепеками» Фото от 18 июня 2023г. «То, что ВСУ запустили в н.п. Пятихатки и сейчас выжигают ТОСами «Солнцепек» — это грамотное решение, сейчас туда лучше не соваться», — сообщают российские военкоры.

По данным военкоров, сейчас противник выходит из н.п. Пятихатки, и там плотно работает наша артиллерия. Враг пытается подтянуть резервы, но армия РФ готова к их полному уничтожению.

https://t.me/c/1801542020/5601

Герой России, командир 106-й гв. воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майор Владимир Вячеславович Селиверстов, и его десантники в зоне СВО.

https://t.me/ok_spn/25177

Струна @Ohhhhh it's my... Военкор Андрей Филатов, и Струна, офицер 810-й гв. ОБрМП Черноморского флота, Герой России.

https://t.me/ok_spn/25183

Не паркетный генерал. Интервью Владимира Соловьева с Героем России, командиром 106-й гв. воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майором Владимиром Селиверстовым. Со своими десантниками генерал, а в начале СВО полковник, Селиверстов воюет с первого дня. И в целом Владимир Вячеславович воюет последние 24 года. Вторая кампания в Чечне, Южная Осетия, 2014 год, СВО. на вопрос какая это по счету война, ответил, что со счету сбился. Постоянно на передовой со своими бойцами. Специально для всстречи с Соловьевым отъехал на 20 км., а потом снова обратно, на передний край. Настоящий русский офицер! Свой путь становления как офицера он прошел в одном из наиболее готовых и опытных подразделений - в 45-м полку, а позже и бригаде спецназа ВДВ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу».

https://t.me/ok_spn/25184

Генерал-майор Владимир Селиверстов в период своей службы в 45-м отдельном разведывательном полку спецназа ВДВ. Вот это и есть НАША ЭЛИТА!

https://t.me/ok_spn/25187

Кадры от @fighter_bomber, ещё раз наглядно демонстрирующие живучесть разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, который в отличии от большинства других вертолётов в мире, имеет соосное расположение несущих винтов и при этом не только не лишён, но и единственный в мире (наряду с Ка-50) имеет возможность катапультирование экипажа (катапультно-амортизационную систему/КАС К-37-800М). Данный борт ВКС России, по-видимому, был поражён из ПЗРК противника (сообщается о ПВО), и несмотря на фактическую потерю хвоста, что для любого другого вертолёта означает 99%-ную катастрофу, смог вернуться на аэродром временного базирования.

https://t.me/grey_zone/19210

И на закуску фото игруна херсонского енотика. Млеет от почесушек Диверсии от @HersonEnot выходят на новый уровень! ГНе пугайтесь. Это всего лишь крутой сувенир с передовой от наших парней Херси передает Вам большой привет

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