Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.64

ЭТО ПРОСТО КРАСИВО:
Говоря об артиллерии, мы часто используем затертое до невозможности выражение "Бог войны", которое, на первый взгляд, давно устарело, и превратилось просто в клише из старых фильмов про войну. Ну казалось бы, есть огромные межконтинентальные ядерные ракеты, а в толще океана скользят огромные стальные акулы, убийцы целых континентов...
Но находясь рядом с этой пушечкой, сразу понимаешь гордость артрасчета и ужас врагов, а наблюдая боевую работу понимаешь, что боги этой войны где-то рядом...
Знакомьтесь - прекрасная "Гиацинт-Б", она же - буксируемая пушка 2А36.
И кстати, кроме прочего - ЭТО ПРОСТО КРАСИВО.
Недавно я побывала в гостях у парней из артдивизиона ЮВО - скоро выйдет наш репортаж.
Ваша Марьяна Наумова
https://t.me/maryananaumova/1414
Паркетные генералы неэффективны — Владимир Путин на встрече с военкорами.
По словам президента, на высокие должности должны претендовать реальные герои спецоперации.
Ранее Евгений Пригожин, говоря о проблемах российской армии, выразил схожее мнение, заявив о необходимости выводить генералов на пенсию.
"Военноначальники должны находиться в окопах вместе с бойцами. Они должны пройти все сами.
Надо из ротных генералов воспитывать. Те генералы, которые есть сегодня на должностях, до семи тысяч человек: реальных оставить двести, остальных надо на пенсию отправить. Они не способны ни на что". - Пригожин
"Начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективны и очень нужны.
К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они и себя не жалеют. Вот беда в чем.
Но, тьем не менее, мы должны, надеюсь, что это происходит, и дальше будет происходить. Мы с вами абсолютно единомышленники в этом. Я полностью разделяю такую позицию. Таких людей надо искать, искать и тащить наверх!" - Путин.
https://t.me/orchestra_w/7230
Еще со встречи.
"За танк 100 тысяч, за самолет 300 тысяч должны выплачивать дополнительно. И для меня это совершенная неожиданность, что выплаты не происходят. Я сегодня же подниму этот вопрос на связи с МО", - сказал Путин.
Мы выплатим!
https://t.me/rsotmdivision/8046
Зерновая сделка, походу, всё. Эрдогану помогли на выборах, больше не нужна. Первый ясно сказал: сворачиваем шарашку.
https://t.me/proofzzz/11570
Прошла встреча Владимира Путина с военными корреспондентами. В ней принимают участие журналисты, блогеры, а также авторы телеграм-каналов.
Путин на встрече с военкорами о наступлении ВСУ.
Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас.
Ни на одном из участков у противника не было успехов.
Структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятная, они приближаются к катастрофическим.
Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим.
Наши потери личного состава пусть озвучивает Минобороны, но мы потеряли 54 танка.
Соотношение потерь личного состава 1 к 10 в нашу пользу, наши потери в 10 раз меньше.
https://t.me/proofzzz/11558
Ветеранов СВО надо двигать в руководство не только ВС РФ, но и правоохранительных органов и спецслужб, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентамиТакже заявления Путина о теракте на Каховской ГЭС:
— Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС;
— РФ точно не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС, так как это несло ущерб контролируемым ей территориям;
— К сожалению, ЧП на Каховской ГЭС сорвало украинское наступление, лучше бы они наступали, чем эта трагедия;
— Делается все возможное для помощи людям в зоне затопления Каховской ГЭС, подключились Минздрав и ФМБА;
— Всем пострадавшим от затопления в зоне Каховской ГЭС будет оказана помощь по российским нормам и стандартам;
— Затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения Каховской ГЭС — серьезная, но решаемая проблема, будут подключаться войска РХБЗ.
https://t.me/izvestia/134084
Нет необходимости вводить военное положение на территории РФ, считает Владимир Путин.
Также заявления главы РФ:
— России нужно расширять деятельность спецслужб;
— Борьба со спецслужбами Украины в РФ идет, но Москва, в отличие от Киева, не может действовать террористическими методами;
https://t.me/izvestia/134087
Владимир Путин назвал работу в информационном пространстве очень важным полем боя и призвал бороться с фейками не ограничениями, а эффективной информационной работой.
Также президент РФ предложил создать в РФ "парк снесенных на Украине памятников", в том числе готов забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.
https://t.me/izvestia/134088
Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
Также заявления президента РФ:
— Срочников в зону спецоперации направлять не планируется, такой необходимости нет;
— Закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, исходить нужно из того, как развивается СВО;
— Начиная с января 2023 года, мы набрали порядка 156 тысяч человек с учетом контрактников и добровольцев;
— Практически все мобилизованные возвращаются из отпусков, большинство исключений связаны с уважительными причинами;
— Набор контрактников идет неплохо, их подготовка налажена;
— Неожиданно для меня, что не выплачивают средства за подбитую военную технику противника, обязательно вернусь к разговору с Минобороны сегодня;
— Федеральные власти могут рекомендовать субъектам РФ установить общий уровень региональной надбавки бойцам СВО, чтобы выплаты им не различались;
— Россия, в отличие от Украины, — правовое государство.
https://t.me/izvestia/134089
Люди добровольно встают на защиту отечества, рассказал Владимир Путин о потоке желающих в ВС РФ.
Еще заявления главы РФ:
— России пока количественно не хватает беспилотников, но имеющиеся ВС РФ используют эффективнее, чем противник;
— Запад нарушает международное право, поставляя оружие Украине;
— Запад должен осознать, что не сможет достичь своих геополитических целей в отношении РФ;
— По основным видам вооружений РФ за год увеличила производство в 2,7 раза, а по наиболее востребованным — в 10 раз;
— Боевые действия подтвердили, что Т-90 "прорыв" — лучший танк в мире;
— Количество и качество вооружений у РФ растет, без СВО этого было бы не добиться;
— У Украины еще остаются старые советские предприятия, где они ремонтируют военную технику, но их все меньше и меньше;
— Противотанковые комплексы "Корнет" в зоне СВО работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано.
https://t.me/izvestia/134090
Еще заявления президента РФ:
— В России в производство оборонной продукции включились десятки и сотни частных предприятий, не имевших до этого отношения к ВПК;
— Путин назвал СВО попыткой прекратить начатую в 2014 году Киевом войну, "они агрессоры";
— Удары по всей украинской энергосистеме, уничтожение штаб-квартиры главного разведуправления Украины — это тоже ответ на переход "красных линий";
— РФ продолжит избирательно наносить удары по целям на Украине, а не лупить по жилыми кварталам, "как эти придурки";
— Надо с уважением относиться к существованию Украины, но это не повод к России относиться без уважения;
— Люди, проживающие на наших исторических территориях, должны повлиять на свое руководство, чтобы нам никто не угрожал.
https://t.me/izvestia/134092
В случае Третьей мировой войны победителей не будет, в том числе не победит Америка, заявил Владимир Путин.
— Если Запад действительно хочет завершения конфликта на Украине мирным путём, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву;
— США делают вид, что не боятся эскалации конфликта на Украине, но здоровые люди там явно не хотят вести дело к третьей мировой;
— Украина сама скоро захочет переговоры в случае прекращения поставок вооружений.
https://t.me/izvestia/134098
Владимир Путин ответил на вопросы корреспондента "Известий" Дмитрия Зименкина. Журналист привел пример полевого медика с четырьмя контузиями и спросил о присвоении статуса СВО для пограничников и полицейских.
Российский президент заявил, что поручил Совбезу решить этот вопрос.
https://t.me/izvestia/134099
На горе стоял казак, Богу он молился,
За Россию, за народ, низко поклонился.
https://t.me/zlochan/6609
Тяжело ранен наш друг и брат, коллега и защитник Родины Вадим Гончаров. Подтянутого офицера с открытым добрым взглядом наверняка хорошо запомнили журналисты и телезрители по съемкам на Каховской ГЭС. Это тот самый доброволец, старший лейтенант с позывным «Граф», командир роты одного из соединений, которая в последние месяцы героически охраняла и держала оборону важнейшего гидроэнергетического объекта.
После удара противника по дамбе ГЭС и разрушения электростанции рота Гончарова приступила к оборудованию оборонительных позиций на берегу водохранилища. В результате очередной артиллерийской атаки противника «Граф» получил контузию, ожоги и многочисленные осколочные ранения рук, головы, задеты глаза. Был экстренно эвакуирован в военный госпиталь Севастополя и далее в Санкт-Петербург. Уже перенес несколько операций. Ампутирована рука. Пришел в сознание.Вадим Гончаров известен в профессиональной среде журналистов и, прежде всего, репортеров и военкоров, как продюсер-оператор Северо-Кавказского центра НТВ в 2000-2011 гг. Прошел «горячие точки» региона, принимал участие в освещении практически всех резонансных событий того периода – теракты и боевые действия в Каспийске, Махачкале, Грозном, Моздоке, Назрани, Пятигорске, Нальчике, Беслане. Во время нападения Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года и ударов по столице республики уступил свое место в эвакуационной колонне мирным жителям, и продолжил работать в Цхинвале в составе телегруппы НТВ.
Вадим выпускник Рязанского училища ВДВ. Он дважды подавал заявления пойти на фронт СВО добровольцем. В октябре 2022 года одним из первых призван по мобилизации Минералводским военкоматом. Был назначен командиром роты и после подготовки вместе с другими мобилизованными Ставропольского края отправился в зону СВО. Воевал на различных участках в Херсонской области.
О том, что Вадик ранен, мне сообщил Руслан Гусаров. Вся наша группа желает Вадиму скорейшего выздоровления. Мы гордимся тобой брат.
https://t.me/boris_rozhin/88949
На данном снимке видно, как обмелело в районе Никополя.Ну что же, "будем посмотреть", как говорится.
https://t.me/boris_rozhin/88959
Вид из кабины Ми-28НМ на пуск ЛМУР («Изделие 305») по украинской цели.https://t.me/rosich_ru/43386
Интересные новости поступают из Латвии: по всей стране в срочном порядке начался капитальный ремонт дорог и железнодорожных путей. Работы идут даже на недавно построенных магистралях, вроде трассы Рига – Псков.
При этом основной упор делается на проект Rail Baltica — железной дороги стандартной европейской колеи с европейской системой управления движением поездов, которая должна соединить Прибалтику с остальной Европой. На кадрах можно увидеть процесс строительства ж/д полотна и вокзала.
Сейчас идет возведение бетонных конструкций весьма большой толщины — от 1,5 до 2 метров сплошного железобетона. Как отмечают наши читатели, грандиозная перестройка проходит на фоне самой большой инфляции в Еврозоне и отсутствия денег в стране.
Страны Прибалтики и Польша готовятся к вмешательству в вооруженный конфликт на Украине. Одной из основных проблем НАТО в случае полноценной войны с Россией и Беларусью является логистика.
Появление ж/д линии стандартной европейской колеи и новые автодороги сократят время поставки вооружения, техники и боеприпасов к российской границе, а постройка укреплённых зданий и сооружений связаны с подготовкой к боевым действиям.
Косвенно подтверждает проводимые мероприятия в Латвии начавший массовый набор молодежи до 15 июля в ряды ВВС Латвии на специальность помощника оператора системы ПВО ближнего действия RBS-70. Обучение запланировано на январь 2024 года.
https://t.me/rybar/48450
Разведчик-пулеметчик армейского спецназа России, и его ПКМ на одном из направлений зоны СВО.
https://t.me/ok_spn/25149
Медведев: Исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве «Северных потоков», у РФ нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов на дне океана
Об этом зампред Совбеза РФ написал в своем тг-канале, назвав одним из двух «добрых утренних соображений». Еще одно было об идее создания демилитаризованной зоны для безопасности России:
«С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», – написал Медведев.
Хорошо бы так и сделали.
https://t.me/c/1524001401/10571
Дмитрий Анатольевич, вот специально для Вас карту публикуем этих кабелей. Выбирайте, куда бахнем!
https://t.me/proofzzz/11588
Десантники артиллеристы Черноморского полка
https://t.me/rosich_ru/43444
Дело было под Кременной, трагический инцидент произошёл в одной из дивизий, что собирались пойти в наступление.
Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово своё мотивирующее молвит.
Но вместо него свое слово сказали РСЗО HIMARS и артиллерия противника.
На Южнодонецком направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем от преступной глупости командира дивизии.
Если к середине второго года войны находятся командиры, что возят на передок колонны и строят личный состав в одну большую кучу, а потом дожидаются удара вражеской артиллерии, то таких командиров надо расстреливать перед строем, будь они хоть полковниками или даже генералами.
https://t.me/vysokygovorit/11955
Речь про человека, на тему которого в ноябре 2022 года было нашумевшее обращение бойцов 155-ой бригады Морской пехоты ТОФ на имя губернатора Приморского края
https://t.me/grey_zone/15698
Главное ничего не скрывать в докладе на НГШ.
Вчера Путин рассказывал как неэффективны паркетные генералы, а сегодня уже сообщают, что сегодня в районе Кременной был нанесен удар по подразделениям одной из дивизий, которые ждали речи от командира дивизии.
https://t.me/warhistoryalconafter/106243
Люди, ответственные за это, ранее уже неоднократно успели «прославиться» и на других направлениях. Причем не только командир дивизии, но и его непосредственный начальник.
Однако, вместо понесения ответственности, товарищи дегенералы продолжили самозабвенно занимать ключевые армейские должности.
Итог не заставил себя ждать. Стоит ли ожидать для них наказания в этот раз, или все повторится вновь? Для нас этот вопрос уже, увы, риторический. Пишет Военный Осведомитель.
https://t.me/rybar/48491
Подтверждаю догадки и намёки, речь действительно идёт о командующем 20-й армией Западного военного округа ВС России, уроженце Чечни, генерал-майоре Сахрабе Ахмедове.
Да-да, это именно тот самый Ахмедов, который в паре с другим генералом-пидором Рустамом Мурадовым виновен в гибели *большого количества* русских солдат (https://t.me/grey_zone/15698) и потери более сотни единиц бронетехники на фронтах при штурме Павловки и попыток штурма Угледара.
В феврале 2023 года Мурадов и Ахмедов на основе сфальсифицированных наверх докладов об успехах на данном участке театра военных действий начальником генерального штаба Валерием Герасимовым, и по представлению за подписью министра обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, эти двое указом президента получили повышения в новых генеральских званиях.
https://t.me/grey_zone/19136
Немного кадров из белгородского Шебекино. Местами он очень сильно напоминает фронтовые города Донбасса. Противник не жалеет мирных жителей и намеренно бьет по частному сектору, многоэтажкам и социальным объектам. Но причитать мы не будем, вы и сам прекрасно знаете, как действует украинская власть.
https://t.me/zCephei/470
Фото от нашего читателя.Разведчик-пулеметчик армейского спецназа России на одном из направлений в зоне СВО.
https://t.me/ok_spn/25158
Наш читатель поделился некоторыми подробностями военной биографии гвардии лейтенанта Игоря Анатольевича Суханова, погибшего в ночь с 3 на 4 июня в ходе боестолноквения.Игорь начал свою службу со срочки в ОБрСпН, после дембеля вернулся домой. Спустя некоторое время поступил, и окончил РВВДКУ получив звание прапорщика. В 2014 вернулся в родную бригаду на должность заместителя командира разведывательной группы. Участвовал в спецназовских «скачках».
В составе группы Игорь почти всегда ходил первым, за что его регулярно ругали все вплоть до начальника штаба бригады. Никогда не молчал когда видел какую-то несправедливость по отношению к своему личному составу, доказывая свою правоту мог легко бросить вызов даже ротному, или даже НШ отряда выйти на перчатках.
Участник СВО с первых дней. В ходе обороны одного из населенных пунктов, прапорщик Суханов несмотря на массированный артиллерийский, и танковый обстрел оказывал помощь раненым мотострелкам и танкистам.
После того как командир группы Игоря получил ранение, и в последующем перевелся на другую должность, прапорщик Суханов стал исполнять должность командира РГСпН. В декабре 2022, буквально перед Новым годом получил звание лейтенанта.
Со слов нашего читателя все три ордена Мужества, которыми был награжден Игорь абсолютно заслуженны, и заработаны как и подобает воину. Еще в начали мая этого года на лейтенанта Суханова ушло представление на звание Героя России, но увы, получить при жизни он его не успел. И очень хотелось бы верить, что пусть и посмертно, но это высокое звание будет присвоено.
Вечная память, Шторм!
https://t.me/ok_spn/25159
Помним! Любим! Гордимся! Скорбим! Дело Нашего Комбата продолжаем выполнять с Честью, Доблестью и Отвагой.Всё-таки присвоили! Награда нашла своего Героя!!! Ровнение на Клинка
https://t.me/grey_zone/19145
Герой России Руслан Кокшин, и военнослужащие отдела мобильных действий ПС ФСБ в Белгородской области.
https://t.me/ok_spn/25164
Глава украинской военной разведки Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства, ракета "прилетела" в соседний с Будановым кабинет, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской разведке.
После ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию.Данные об этом перелете удалось обнаружить на сервисе Flightradar (на фото). Сейчас Буданов находится в госпитале в Берлине, он в тяжелом состоянии.
https://t.me/rosich_ru/43489
Разведчики на Красно-Лиманском направлении.Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа вскрыли местоположение опорного пункта ВСУ и навели на него огонь артиллерии, обеспечив быстрое и точное уничтожение укрепления националистов.
https://t.me/boris_rozhin/89104?single
Кадры н.п Марьинка. Снято 12.06.2023
Традиционный местный постапокалипсис.
https://t.me/boris_rozhin/89131
"А вон Леопардик стоит..."
Видео от бойцов с Запорожского направления.
https://t.me/ZParaBellumMD/1793
Налет украинских БЛА на Крым из Одессы
Сегодня украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар беспилотниками по Крыму. Официальные власти полуострова ранее сообщали о девяти БЛА из Одессы, однако на самом деле их было 11.
Пять были сбиты средствами ПВО сил обороны Крыма (четыре — у Котовского и один — у Новоозерного), а шесть были подавлены подразделениями радиоэлектронной борьбы (по два — у Раздольного и озера Донузлав, по одному у мысов Тарханкут и Песчаный).По сообщениям властей, повреждений инфраструктуры Крыма нет. Пример работы расчетов ПВО и РЭБ на полуострове показателен: неважно, сколько беспилотников запускают ВСУ и как — при правильном подходе проблем в противодействии им не будет.
При этом в течение ближайших двух недель интенсивность налетов на Крым с высокой долей вероятности возрастёт. Сейчас над территорией Европы, в том числе в Черноморской акватории, идут учения НАТО Air Defender — 2023.
Маневры являются весьма удобным прикрытием для разведки и провокаций у российских территорий, что подтверждается полётами самолётов разведывательной авиации НАТО, которые не прекращаются.
А вчера в Румынию на авиабазу Михал Когэлничану с кратким визитом прилетал бомбардировщик В-1В ВВС США, где он пробыл около трёх часов. Появление В-1В в данном случае похоже на проверку реакции российских властей на размещение ракетоносцев у Черного моря.
https://t.me/boris_rozhin/89141
Каховское водохранилище на подобных ракурсах начинает напоминать Аральское море.
https://t.me/boris_rozhin/89162
Батальон "Запад-Ахмат" МО РФ приступил к службе в Белгородской области, - сообщил Рамзан Кадыров. В его задачи входит противодиверсионная деятельность на границе.
https://t.me/boris_rozhin/89172
Сирийские товарищи в 98-й дивизии ВДВ ВС РФ.
https://t.me/komdiv_76/1427
Миллион рублей за танкЭти парни: Лепс и Басков, изначально демонстрировали свой патриотизм и поддержку СВО. Сейчас они пошли дальше и решили вознаградить бойцов на поле боя. Артисты пообещали по миллиону рублей за каждый подбитый «Леопард» и «Абрамс». Просто, красавчики!
https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/26609
Польша, как и сообщалось ранее, продолжает комплектоваться тяжелой бронетехникой.На фото свежий кадр южнокорейского танка К2 в Польше, их, вместе с американскими "Абрамсами", поставят на вооружение польской армии.
https://t.me/rsotmdivision/8141
К слову о том «Как баллистические очки спасают жизнь и важны на боевых действиях» Осколочное попадание, одну линзу разбило сразу, вторая чуть чуть выдержала. На фото владелец очков, с ним все нормально, просто надел сфоткаться.
https://t.me/rusich_army/9420
ОКОПНАЯ ПРАВДА Кухня «Адлера» (Проза из блиндажа)
…Мы сидим на кухне. Деревянный стол, вокруг лавочки, сверху - маскировочная сеть. Готовим ужин: варим гречку, обжариваем тушенку с луком. Сегодня в меню нашего походного ресторана - гречка по флотски. Вдруг со стороны фашистов - выход. Гулкое эхо артеллерийского выстрела сменяет свист снаряда, разрезающего воздух, постепенно набирающего силу, ещё чуть-чуть, ещё несколько секунд, и всё это должно закончиться разрывом. Тогда вздрогнет земля, тогда сотни осколков полетят в разные стороны, сея хаос, разрушение и смерть.
Но вместо этого свист неожиданно заканчивается громким хлопком, будто бы кто-то шлёпнул ладонью по водной глади.
- Просрал, - комментирует Мирон, - порох отсыревший.
- Тогда один-ноль в нашу пользу, - заявляю я и спокойно продолжаю помешивать лук на сковородке.
Снова выход со стороны противника - и снова шлепок.
- Два-ноль.
- Три-ноль.
- Четыре-ноль.
Фашисты почему-то не успокаиваются. Уже всем понятно, что попалась бракованная партия снарядов, услужливо предоставленная натовскими друзьями, но в своём глупом фанатичном упрямстве враг продолжает долбить по нам безо всякого результата.
- Пять-ноль.
Справа и слева из соседних окопов раздаются редкие аплодисменты.
- Шесть-ноль.
Аплодисменты набирают силу, кто-то свистит, кто-то громко смеётся.
- Семь-ноль.
Это уже не аплодисменты, это уже овации.
- Восемь-ноль.
Над нашими окопами на участке фронта длиной в несколько километров стоит откровенный ржач. Он настолько задорный, настолько громкий, что мне начинает казаться, что смех российских солдат можно услышать и в Киеве.
- Девять-ноль.
Гречка сварена, обжаренный лук и тушёнка добавляются в кастрюлю. Раскидываем ужин по тарелкам.
- Десять-ноль.
- А теперь по блиндажам, - командую я. - Чует моё сердце, сейчас начнётся.
И действительно, следующий выход заканчивается не жалким шлепком, а громким разрывом. Но мы уже под землёй, в руках - дымящаяся каша, и мы до сих пор не можем успокоиться: смех буквально разбирает нас.
- Неуважаемые фашисты, большое спасибо, что дали спокойно приготовить ужин.
С удовольствием налегаем на еду. Лица счастливые и довольные. Как же мало нам надо для счастья...
Позывной «Адлер», специально для @sashakots
https://t.me/sashakots/40395
Великобритания настоятельно просит Киев не использовать британские танки Challenger 2 в ходе первого этапа контрнаступления из-за того, что они могут быть захвачены российскими военными.
В Германии уже несут колоссальные имиджевые потери после появления кадров с подбитыми танками Leopard 2.
Цирк продолжается
https://t.me/Crimeanprachka/23630
ЧЕРНАЯ МСТА ИЗ ИЛЬМЕНЬ-ОЗЕРА:
Гаубица Мста-Б (2А65) - 152мм орудие - старшая сестра пушечки Д20, более точная, более скорострельная, более дальнобойная и смертоносная, родом из давно растворившейся в красном закате страны, не выпускавшей, как известно, совсем ничего, кроме галош.Прямая конкурентка знаменитой американской М777 "Три топора", чуть более древняя, тяжёлая, без компьютеров в управлении, но более надёжная, ремонтопригодная и подходящая для наших чертногусломящих дорог и направлений.Название гаубица получила от небольшой речушки, впадающей в Ильмень-озеро, что неподалеку от моего родного города Старая Русса, а речушка та, видимо, от финского слова Musta - чёрная.
Я побывала недавно на авдеевском направлении у ребят артиллеристов ЮВО, мы отработали боевые задачи, пообщались и познакомились с милой собачкой Булочкой, скрашивающей суровый армейский быт и сопровождающей пацанов из располаги на позиции.
Ваша Марьяна Наумова
https://t.me/maryananaumova
Минобороны отправило более четырех тысяч артустановок в зону СВОРазличные артустановки недавно отправили на фронт с базы в Омской области, которую проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу. В ближайшее время оттуда на СВО отправят еще более 700 артсистем.
https://t.me/c/1801542020/5575
Российская армия уничтожила один из центров принятия решения.В пятницу 16 июня ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины, цель удара достигнута, объект поражён, заявили в Минобороны РФ.
Ждем, кто теперь из главарей киевской хунты выпадет из медийной повестки. Залужный и Буданов уже замолкли. Кто следующий?
https://t.me/c/1801542020/5579
Под Артемовском уничтожили организатора поджога Дома профсоюзов в ОдессеОдного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Романа Черномаза уничтожили под Артемовском, сообщают военкоры.
Ликвидированный нацист был снайпером в нацбатальоне «Свобода». Он сын известного украинского националиста Богдана Черномаза.
https://t.me/c/1801542020/5584
Появились фото единообразных "козырьков" на российских танках в зоне проведения СВО
Козырек представляет собой сваренную раму и парные уголковые листы (возможно внутри установлены элементами динамической защиты), а так же две откидные сетчатые створки над наводчиком и командиром.
- Танк Т-72 "Урал" с кустарно установленными блоками ДЗ на башне и корпусе на полигоне (Фото 1 и 2).
- Танк Т-72Б3 обр. 2011 года 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ на Авдеевском направлении (Фото 3 и 4).
- Танк Т-72Б1 обр. 2022 года с козырьком установленным на заводские крепления на башне (Фото 5 и 6).
- Танк Т-72Б3 обр. 2011 года с козырьком, на котором установлены блоки динамической защиты (Фото 7 и 8).
https://t.me/milinfolive/101791
В ходе визита министра обороны был продемонстрирован защитный козырёк единого образца, производящийся в заводских условиях.
https://t.me/milinfolive/102225
Эту "Бредлю" вычеркиваем...
https://t.me/boris_rozhin/89409
В Пятихатках боевиков ВСУ выжигают «Солнцепеками» Фото от 18 июня 2023г.«То, что ВСУ запустили в н.п. Пятихатки и сейчас выжигают ТОСами «Солнцепек» — это грамотное решение, сейчас туда лучше не соваться», — сообщают российские военкоры.
По данным военкоров, сейчас противник выходит из н.п. Пятихатки, и там плотно работает наша артиллерия. Враг пытается подтянуть резервы, но армия РФ готова к их полному уничтожению.
https://t.me/c/1801542020/5601
Герой России, командир 106-й гв. воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майор Владимир Вячеславович Селиверстов, и его десантники в зоне СВО.
https://t.me/ok_spn/25177
Струна @Ohhhhh it's my...Военкор Андрей Филатов, и Струна, офицер 810-й гв. ОБрМП Черноморского флота, Герой России.
https://t.me/ok_spn/25183
Не паркетный генерал.Интервью Владимира Соловьева с Героем России, командиром 106-й гв. воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майором Владимиром Селиверстовым.Со своими десантниками генерал, а в начале СВО полковник, Селиверстов воюет с первого дня. И в целом Владимир Вячеславович воюет последние 24 года. Вторая кампания в Чечне, Южная Осетия, 2014 год, СВО. на вопрос какая это по счету война, ответил, что со счету сбился.Постоянно на передовой со своими бойцами. Специально для всстречи с Соловьевым отъехал на 20 км., а потом снова обратно, на передний край. Настоящий русский офицер!Свой путь становления как офицера он прошел в одном из наиболее готовых и опытных подразделений - в 45-м полку, а позже и бригаде спецназа ВДВ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу».
https://t.me/ok_spn/25184
Генерал-майор Владимир Селиверстов в период своей службы в 45-м отдельном разведывательном полку спецназа ВДВ.Вот это и есть НАША ЭЛИТА!
https://t.me/ok_spn/25187
Кадры от @fighter_bomber, ещё раз наглядно демонстрирующие живучесть разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, который в отличии от большинства других вертолётов в мире, имеет соосное расположение несущих винтов и при этом не только не лишён, но и единственный в мире (наряду с Ка-50) имеет возможность катапультирование экипажа (катапультно-амортизационную систему/КАС К-37-800М).Данный борт ВКС России, по-видимому, был поражён из ПЗРК противника (сообщается о ПВО), и несмотря на фактическую потерю хвоста, что для любого другого вертолёта означает 99%-ную катастрофу, смог вернуться на аэродром временного базирования.
https://t.me/grey_zone/19210
И на закуску фото игруна херсонского енотика.Млеет от почесушекДиверсии от @HersonEnot выходят на новый уровень!ГНе пугайтесь. Это всего лишь крутой сувенир с передовой от наших парнейХерси передает Вам большой привет
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