Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.97

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону.

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Портал "Нижневартовск. Местное время" 20 января 2023 года сообщает:

Сердце вартовчанина остановилось 19 января Он родился и вырос в Нижневартовске.

За ленточкой с самого начала боевых действий. По словам Анастасии Котовой, близкого друга Жени – молодого офицера, он запомнится как «луч света каждому, кто его знал».

Он был очень яркий, веселый и харизматичный парень. От его шуток и улыбки никогда не приходилось грустить, даже в самый пасмурный день, - вспоминает Анастасия в разговоре с корреспондентом «МВ».

Находясь в зоне боевых действий Евгению, несмотря на тяготы и испытания – не раз боевые товарищи умирали на его глазах, удавалось сохранять позитивный настрой. Он считал, что вернется домой еще не скоро, но все равно строил планы. Хотел стать ведущим на праздниках вместе со своим лучшим другом. Жениться хотел - в новогоднюю ночь сделал своей девушке предложение. Но 19 января 2023 года жизнь Евгения оборвалась.

Его невесте позвонил сослуживец. Рассказал, что Женя ранен и доставлен в госпиталь. А в 13:00 его сердце остановилось. В марте ему исполнилось бы 28 лет.

Сейчас родные нашего земляка – родители, сестра и невеста, решают вопрос с министерством обороны по поводу доставки тела Евгения в Нижневартовск. По словам мамы, большую поддержку и помощь оказывает директор школы №42, в которой он учился, Галина Гасымова.

Приносим соболезнования родным и близким погибшего.

https://mvremya.ru/article/18211/

Сайт города Нижневартовска:

В ходе СВО погиб молодой вартовчанин

23.01.23 В ходе специальной военной операции на Донбассе погиб 27-летний военнослужащий из Нижневартовска Евгений Брусник.

Евгений почти всю свою жизнь посвятил военному делу. С 2010 года в центре «Патриот» он занимался военно-прикладной, стрелковой подготовками и поисковой деятельностью. Потом окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. В обязанности офицера Евгения входило воспитание военнослужащих срочной и контрактной службы.

«Стараюсь воспитывать в солдатах патриотизм и любовь к своей Родине, к своей семье и умение всегда оставаться людьми. А если придется защищать Родину, то победить способен лишь победивший себя», - рассказал Евгений в одном из интервью.

Евгений Брусник отправился на спецоперацию с самого начала боевых действий, в феврале 2022 года. В ходе СВО он был ранен снайпером и попал в госпиталь. На Крещение, 19 января, Евгений скончался.

Друзья и знакомые помнят Евгения как «очень яркого, веселого и харизматичного парня» у которого были большие планы на будущее. Молодой человек хотел стать ведущим на праздниках и сделал своей девушке предложение в новогоднюю ночь.

Сейчас родственники погибшего решают вопросы с Минобороны по доставке тела героя СВО на родину.

https://www.gorod3466.ru/news/proisshestviya/v-khode-svo-pog...

КП, отделение Югры:

В Нижневартовске простились с офицером-десантником, погибшем при освобождении Донбасса

Евгений Брусник от пули снайпера

Фото: официальная страница правительства Югры

Офицер-десантник из Нижневартовска погиб при освобождении Донбасса.

Старший лейтенант ВДВ 27-летний Евгений Брусник родился и вырос в Нижневартовске, учился в средней школе № 42, потом поступил и блестяще окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Военным Евгений хотел стать с детства, а в школе интересовался историей, ОБЖ и физкультурой.

После училища югорчанин служил в должности командира мотострелкового взвода мотострелковой роты, в частности занимался воспитанием военнослужащих срочной и контрактной службы. Офицер находился в зоне СВО с самых первых дней и никогда не терял боевого духа. В новогоднюю ночь 2022 года он сделал предложение своей девушке. 19 января 2023 года вартовчанин погиб в зоне СВО от пули снайпера. В Нижневартовске у молодого человека остались родители и 19-летняя сестра.

Власти Югры окажут семье Евгения все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.

Виктория Терина

https://www.ugra.kp.ru/online/news/5131423/

ТГ-канал "ЧП Нижневартовск. Происшествия." 19.01.2023 не стало нашего друга и земляка.

Он был самый лучезарный и позитивный человек. Его убили во время СВО на Украине.

Он был офицер с многолетним стажем, находился там с самого начала военной операции и не когда не терял свой боевой дух.

У этого молодого офицера, было много планов на будущее. В новогоднюю ночь 2022 года он сделал предложение своей девушке, с которой собирался прожить всю свою жизнь, но свадьбу сыграть так и не успел. Сегодня нам сообщили, что его подстрелил снайпер, вскоре в госпитале он перестал дышать.

Сегодня страна потеряла Героя!

Брусник Евгений Дмитриевич родился и вырос в нашем родном городе Нижневартовске, был патриотом своей страны.

@nizhnevartovsk_chp https://t.me/nizhnevartovsk_chp/8856

Далее выкладываю ссылки на порталы, где текст, примерно, одинаковый

Рязанский портал YA62.ru:

https://ya62.ru/news/society/v_donbasse_pogib_27_letniy_ofit...

Портал "Новости Сургута и Югры":

https://dzen.ru/a/Y-M9FJEr1HRssx0I

Вестник Сургутского района:

https://vestniksr.ru/news/60902-mechtavshii-stat-veduschim-z...

ПАМЯТИ РУССКИХ ВОИНОВ, ПАВШИХ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ

86.RU сообщил:

https://86.ru/text/gorod/2023/02/08/72041456/



В школе №42 Нижневартовска прошла торжественная церемония открытия памятных досок в честь выпускников, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Почтить память старшего лейтенанта Евгения Брусника и ефрейтора Николая Нимченко собрались их близкие, учителя, школьники, приглашённые гости, нижневартовцы. Эти ребята родились и выросли в Нижневартовске. В зону специальной военной операции были призваны в рамках частичной мобилизации. За проявленную отвагу и личное мужество Указом Президента России В.В. Путина посмертно награждены орденом Мужества.

Евгений Брусник, 27-летний офицер-десантник, с юности в составе школьного поискового отряда «Поколение» участвовал в раскопках воинских захоронений времён Великой Отечественной войны. Евгений окончил высшее воздушно-десантное училище в Рязани, а после служил в должности командира мотострелкового взвода, обучал срочников и контрактников.

Николай Нимченко, 21-летний ефрейтор, также учился в школе №42. Молодых героев помнят как отважных, смелых ребят и настоящих защитников Родины.

На торжественном открытии мемориальных досок присутствовали родители героя Дмитрий Иванович и Ирина Николаевна Брусник, Вячеслав Танкеев, депутат Тюменской областной Думы, Галина Гасымова, директор школы №42, депутат городской Думы, Александра Габдрахманова, председатель комитета солдатских матерей, Владимир Макаров, иерей храма великомученика и целителя Пантелеимона г. Нижневартовска, Фаиль Кадров, директор Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот».

Собравшиеся почтили героев минутой молчания.

– Будем помнить погибших земляков, гордиться ими, вечная им память! – подчеркнул Вячеслав Танкеев.

Почётное право открытия мемориальных досок было предоставлено ученикам «Роснефть-классов», членам поискового отряда «Поколение» Роману Стародубцеву и Кириллу Гончарову.

https://gazeta-varta.ru/news/media/2024/9/11/byit-geroem-zhi...

Фаиль Кадров, директор центра «Патриот»

«Открытие памятных досок Евгению Брусник и Николаю Нимченко послужит памятью о том поколении, которое защищает нашу свободу в зоне СВО».

Евгений Брусник был одним из лучших. С детства мечтал о профессии военного. В родной 42-й школе влился в ряды поисковиков и вместе с отрядом «Поколение» в 2012 году побывал в местах ожесточенных боев по Волгоградом. Что такое мужество и подвиг во имя Отчизны, Евгений знал не понаслышке.

Галина Гасымова, депутат Думы города Нижневартовска, директор средней школы №42

«Он в числе первых откликнулся и пошел в поисковый отряд, награжден медалью, активно принимал участие в поисковом движении, он другим не смог бы быть. Он герой, по жизни, по сути, патриот нашей России».

Потом были срочная служба в Екатеринбурге и высшее Рязанское Гвардейское воздушно-десантное училище. В зону специальной военной операции, кадровый офицер, командир взвода снайперов отправился одним из первых. Службу нес с честью и самоотдачей. Погиб Евгений 19 января 2023 года, в ходе выполнения боевого задания. Награжден орденом мужества посмертно.

Ирина Брусник, мама Евгения Брусник

«Он был настоящим офицером, никогда не унывал, всегда всех поддерживал. Ребята, которые приезжали к нему на похороны, говорили, что он был настоящим офицером, таких мало. Он никогда их не оставлял в беде , они гордились им и говорили, что он их ангел-хранитель».

Родители Евгения Брусник поблагодарили педагогов и всех, кто инициировал и помогал открыть мемориальную доску, в честь павших воинов.

Дмитрий Брусник, отец Евгения Брусник

«Эту идею давно вынашивали и воплотили. Спасибо всем, будем помнить, память о нем будет жить».



Николай Нимченко - профессиональный военный, за плечами школа спецназа. Службу проходил в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. На СВО отправился в рамках частичной мобилизации. Служил в качестве водителя мотострелкового батальона. Навечно в строю, остался 21-летним.

Галина Гасымова, депутат Думы города Нижневартовска, директор средней школы №42

«Николай закончил школу, был определен в Спецназ, и первый зов, как объявили мобилизацию, отправился на защиту наших рубежей».

Первоначально педагоги хотели назвать школу в честь своего выпускника. Но спустя 3 месяца после гибели Евгения Брусник пришло еще одно печальное известие - погиб Николай Нимченко. Поэтому управляющий совет школы решил открыть две мемориальные доски героям. Идею поддержал депутат Тюменской областной Думы Вячеслав Танкеев.

Присутствующие возложили цветы к доскам памяти цветы. В центре образования часто рассказывают ученикам о судьбах погибших в военных конфликтах выпускников, это пример мужества, стойкости, патриотизма и гражданской позиции.

https://samotlor.tv/news-page/svo/stend-pamyati-v-chest-pogi...

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Медынцев Сергей Васильевич Медынцев Сергей Васильевич-участник СВО на Украине, гвардии рядовой контрактной службы.

Родился 20.06.1974 года в городе Иваново в семье рабочих.

С 1981 по 1989 гол учился в средней школе №54.

В 1992 году окончил ИвПТУ №8. После окончания учебы был призван на военную службу.

Спустя время, в 1995 году, Сергей Васильевич поступил на службу в уголовно-исполнительную систему, откуда в 2008 году уволился в звании старшего лейтенанта внутренних войск.

После увольнения на пенсию по выслуге лет Сергей Васильевич пробовал себя в различных профессиях. В последние годы он вновь связал свою трудовую жизнь с Ивановской мебельной фабрикой, где работал в должности специалиста по обработке искусственного камня.

После начала Специальной военной операции, летом 2022 года Сергей Медынцев получил повестку и, не став дожидаться призыва, сам принял решение отправиться на СВО добровольцем, самостоятельно обратившись в комиссариат. Дома его остались ждать жена и сыновья…

Проходил военную службу по контракту в подразделениях 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

В должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора парашютно-десантного взвода выполнял задачи Специальной военной операции на Украине.

Погиб при выполнении боевой задачи в 2023 году.

Похоронен на Ново-Талицком кладбище города Иваново. Награжден орденом Мужества (посмертно).

ПАМЯТЬ:

Книга Памяти Ивановской области.

В память о выпускнике ивановской школы № 54 Сергее Медынцеве, во вторник, 5 марта 2024 года, была открыта мемориальная доска в его родной школе.

https://37kp.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%86%D0%B5%D...

Портал "Ивановские новости:

В Иванове открыта мемориальная доска в честь погибшего военнослужащего

6 марта

В память об ивановском военнослужащем, погибшем на СВО, в ивановской школе №54 установили мемориальную доску. Сергей Медынцев погиб в ходе выполнения боевых задач год назад. Был посмертно удостоен Ордена мужества.

Памятное мероприятие состоялось накануне. На нем присутствовали родные погибшего бойца, его педагоги из родной школы, боевые товарищи, представители Ивановской городской Думы. В пресс-службе гордумы рассказали, жизнь Сергея Медынцева была достаточно насыщенной. Родился 20 июня 1979 года в Иванове в семье рабочих. Проучившись в средней школе №54, поступил в ИвПТУ №8, после окончания пошел служить в армию.

В 1995 году Сергей стал работать в уголовно-исполнительной системе, и дослужился до звания старшего лейтенанта внутренних войск. После этого работал в разных профессиях, в том числе на Ивановской мебельной фабрикой в должности специалиста по обработке искусственного камня.

Наконец, с началом СВО боец получил повестку. Так, в ноябре 2022 года он по контракту стал стрелком парашютно-десантного взвода, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

Погиб Сергей Медынцев уже в должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора. Дома у него остались жена и сыновья. https://dzen.ru/a/ZehmW_7yNzlH3Ujb

Ивановоньюс: В школе №54 открыли памятную доску выпускнику Сергею Медынцеву, кавалеру ордена Мужества. Он погиб на СВО в 2023 году. Учителя, сослуживцы и близкие погибшего поделились своими воспоминаниями об ивановце, почтили его память минутой молчания. В завершении памятного мероприятия для гостей и близких бойца был организован концерт в рамках акции «СВОих не бросаем».

https://vk.com/wall-49746905_840654

АИФ Иваново:

https://dzen.ru/a/Zegrhv7yNzlHzMBV

Новостной портал Ивановской обл:

https://i3vestno.ru/news/2023/03/16/v_hode_svo_pogibli_andre...

Сайт Правительства Ивановской области:

https://privolzhskaya-nov.ru/news/pogibli-kak-geroi-1.html

Царьград:

https://vladimir.tsargrad.tv/news/andrej-novikov-sergej-medy...

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Нижегородова Святослава Игоревича был выполнен портрет Вадимом Окладниковым в серии "Герои острова Змеиный", там и рассказ о нем:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.66

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

К сказанному добавлю С портала "Форпост. Севастополь":

В боях за остров Змеиный на Украине погиб капитан 3 ранга из Севастополя

Прощание с героем прошло на кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе.

Севастополь простился с капитаном 3 ранга Святославом Игоревичем Нижегородовым, погибшим 8 мая 2022 в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

По имеющейся у ForPost информации, капитан 3 ранга Нижегородов был в числе группы, направленной для выполнения задач к острову Змеиный.

Прощание со Святославом Нижегородовым состоялось на кладбище в районе 5-го километра Балаклавского шоссе 25 мая 2022 года.

Редакция ForPost выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего героя. Служба новостей ForPost

Хочу подчеркнуть: много портретов не бывает и выполненный портрет в серии Ангельского полка пополнил ряды портретов наших Героев.

Работы Вадима Окладникова из первых тем, в которых не было описаний. Седнев Дмитрий

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)



Седнев Дмитрий Александрович

11.08.1996 - 22.04.2022 Седнев Дмитрий Александрович родился 11 августа 1996 года в партизанском крае — городе Воинской Славы Брянске.

В жизни Дмитрия всё было очень быстрым и стремительным. Дима рано встал на ножки и в 8 месяцев начал ходить. В 3 годика уже знал много сказок и пересказывал многие из них наизусть: «Доктор Айболит», «Муха-цокотуха» и другие. В детсадовском возрасте интересовался древним животным миром, рождением динозавров и их исчезновением. Мама Димы в то время работала в школе искусств педагогом хореографии, пыталась приучить сынишку к танцам. Но её усилия не принесли успеха. Мальчика интересовала природа, насекомые, занесённые в Красную книгу пауки, бабочки, жуки, ну и, конечно, животные. Большой вклад в воспитание и школьное образование внесли Димины бабушка и дед: отличница, передовичка Антонина Николаевна и дедушка — кавалер ордена Мужества Николай Васильевич.

С 6 лет Дима начал заниматься вольной греко-римской борьбой у старшего тренера ГБУ ДО БО СШОР «Локомотив» Алексея Николаевича Базулина, часто становился чемпионом на соревнованиях. За 11 лет гимназической и спортивной жизни Дима принёс домой более 30 медалей и сотни грамот.

В 2002 году Дмитрий сдал тестирование в РДШ Брянска | Гимназию №1, с первого и до последнего класса хорошо учился, учавствовал в общественной жизни школы, был лидером в классе и капитаном многих школьных соревнований. Гимназист окончил 11 классов с серебряной медалью.

С 6-го класса Дмитрий Седнев хотел стать врачом, а с 9-го класса основательно готовился к поступлению в медицинский ВУЗ. В середине учебного года 11 класса Дима самостоятельно подал документы в ВМедА (Санкт-Петербург). ВУЗ медицинский, поступающих ждала проверка знаний по химии, биологии и русскому языку. Также ВУЗ военный, поэтому добавляется проверка состояния здоровья, профессиональной пригодности и физической подготовки.

И вот, долгожданный школьный выпускной. До свидания, школа! Здравствуй, взрослая жизнь! Директор гимназии Александр Михайлович Кравченко, торжественно вручая серебряную медаль и аттестат спросил у выпускника: «Дима, не пожалеешь ли ты, что подал документы в такое серьёзное заведение?» Седнев с улыбочкой ответил: «Нет!»

В июле 2014 года, через несколько дней после выпускного бала, в военный комиссариат Брянска пришёл вызов из Военно-Медицинской Академии. Дмитрий уехал в Красное село, где прошёл все испытания: марш-бросок, КМБ, успешно сдал экзамены. После чего сообщил родственникам: «Ну что??)) Я вам всем доказал, что сам поступлю в Академию!? Но учиться здесь не буду. Я хочу в Москву». Параллельно Дима прошёл по баллам ЕГЭ в Российский медицинский университет им. Пирогова, но в последний момент отказался от гражданских привилегий студента, принял присягу и стал курсантом ВУЗа северной столицы. Из его уст дословно:

«Я не брошу своих пацанов. За КМБ столько прошли вместе. Мы братья!»

Далее были 6 лет кропотливой учёбы, наряды, военное дело, латынь, фармакология, анатомия и другие сложные медицинские дисциплины, которые неведомы гражданским врачам. В 2019 году Дмитрий досрочно получил диплом и его распределили служить в 51-й гвардейский парашютно-десантный Краснознамённый, ордена Суворова полк имени Дмитрия Донского 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии.

С большим уважением о нём отзывались товарищи и сослуживцы. Военный врач — это призвание, это верность своей стране, это подвиг, который человек совершает каждый день, невзирая на опасность, с честью и достоинством.

Офицера медицинского взвода ценили и уважали, к нему обращались в любое время суток. Часто ночами он хватал свою медицинскую сумку и выезжал к семьям друзей и знакомых, чтобы осмотреть больного, сделать укол или поставить капельницу, а в 6.00 он торопился на службу. Дмитрий Александрович Седнев был врачом «до мозга костей». Гвардии лейтенант Седнев зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны в период военной службы.

1 февраля 2022 года Седнева Д.А. со своим батальоном командировали в Республику Беларусь на учения. 23.02.2022 года Дима отправил родным сообщение:

«Не волнуйтесь. Пару-тройку дней меня не будет на связи. Люблю вас».

Командир взвода, начальник хирургического отделения медицинской роты, с первых дней принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. Военврач Седнев отважно выполнял свой врачебный долг под огнём противника. Спас более 100 военных и гражданских жизней за 56 дней нахождения в зоне боевых действий.

21 апреля 2022 года, под миномётным обстрелом, Седнев Дмитрий Александрович получил ранение. Рядом медиков, кроме него самого, не было. И когда пришла помощь, ещё живой военврач велел: «Я норм. Спасайте других». В ночь на 22 апреля 2022 года погиб Герой, на земле стало меньше на одного врача, врача, присягнувшего на верность Отечеству и давшего клятву Гиппократа.

Российское правительство высоко оценило заслуги гвардии лейтенанта перед Отечеством.

Указом Президента Российской Федерации гвардии лейтенант Седнев Дмитрий Александрович был награждён орденом Мужества, посмертно.

У Дмитрия была короткая, но очень яркая жизнь. Его стремления быть лучшим, первым, никогда несломленным перед трудностями удивляли многих. Он строил очень большие планы в работе и семье. Летом 2022 года планировал жениться на самой доброй, отзывчивой, нежной и преданной девушке Ольге.

Учитель Диминой школы Вера Николаевна Бею любила и уважала своего ученика. Совместно с коллегами и одноклассниками Димы классный руководитель приняла участие в увековечивании памяти Дмитрия Седнева. 30 августа 2022 года Гимназия №1 Фокинского района г. Брянска торжественно открыла мемориальную доску выпускнику.22 февраля 2024 года Брянский Центр медицины катастроф назвали именем военного врача, гвардии лейтенанта медицинской службы Дмитрия Седнева. В торжественной церемонии участвовали директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, главный врач Брянской станции скорой медицинской помощи Павел Атрощенко, заместитель главного врача по медицинской части Андрей Кулатов, заместитель главного врача по медицине катастроф Семён Сафронов, иерей отец Николай и мама Дмитрия, председатель Комитета семей воинов Отечества Марина Седнева. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/sednev-dmitrij-al...

КП Брянск об открытии Брянского центра медицины катастроф:

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27567/4895480/

Краеведческий Брянский портал об увековечении в виде мемориальной доски на стене гимназии №1, г.Брянска:

https://libryansk.ru/memorialnaya-doska-ustanovlennaya-v-che...

Мать погибшего военного медика рассказала, как "училась жить заново"

Женщина нашла свое призвание после горькой потери

На странице в социальной сети в графе «о себе» у нее написано: коммуникабельность, стрессоустойчивость, чуткость, доброжелательность, целеустремленность. А выше стоит цитата российского поэта Василия Гавриленкова:

«Русская Женщина, Русью рожденная,

Самая нежная, Богом прощенная,

Горем не сломлена и одиночеством,

Темными силами не опорочена». Фото: Из личного архива

Марина Седнева — простая русская женщина из Брянска, которая жила обычной жизнью мамы, жены и бизнесвумен.

«Я думала только о себе и своих детях, чтобы у нас все было стабильно и хорошо», — рассказала она во время нашей встречи.

Все началось с мечты старшего сына Дмитрия стать врачом. Потом — учеба в военно-медицинской академии, СВО и то самое, непоправимое, после чего для матери началась каждодневная работа над собой, чтобы научиться жить без старшего сына…



«Из мажорчика начали делать мужчину» — Дима с 6-го класса хотел стать военным хирургом. Я долгое время относилась к его желанию стать врачом несерьезно — считала, что он еще маленький и сто раз передумает. Мало ли кто в таком возрасте мечтал кем стать? Но спустя три года он усиленно стал готовиться к поступлению и твердо решил подавать документы в медицинский. Школу Дима окончил с серебряной медалью, а уже через две недели его ждали КМБ — курс молодого бойца, марш-броски и Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.

А дальше — картина маслом: мой мажористый мальчик, привыкший, что из-за границы мама все время привозила ему брендовые вещи, собирает сумку модной одежды, обувает любимые мокасины, садится в машину к папе и совершенно не осознает, что его ждет взрослая, мужская, ответственная и совершенно другая жизнь в Северной столице...

Стабильно, раз в неделю, когда им разрешали брать телефон, начиналось нытье:

«Забери меня отсюда, я медиком хочу быть, а я траву кошу».

Я ему: «А как ты хотел, мальчик мой?»

Но на самом деле все эти месяцы я прям плакала: одна, мне горько, очень за него переживала. Зато к следующему нашему с мужем приезду он успокоился, попривык и решил, что теперь уже пацанов своих не бросит. Сказал, что будет курсантом.

В общем, из мажорчика в академии начали делать мужчину, как и положено в армии. Потом начался ковид, выпуск у них был раньше положенного, досрочный, и он уехал в Тулу, служить в медицинской роте 51-го полка ВДВ.

А потом и СВО…

В начале февраля 2022 г. сынок сообщил, что едет на учения в Белоруссию. Я тогда сразу поняла, что будет военный конфликт, но Дима мне не верил, а может быть, просто не хотел разговаривать со мной на данную тему.

Молодой военврач успел спасти больше ста жизней.Фото: Из личного архива

«Мам, я, наверное, не вернусь…»

— Как вы отреагировали на его отъезд?

— 23 февраля Дима сообщил, что будет недоступен, а утром началась СВО. 33 мучительных дня безызвестности и безысходности. Тут и начались мои нервы и слезы, я плакала каждый день. Подружки меня успокаивали, говорили «ладно тебе, он же врач, стоит в тылу в госпитале, все с ним хорошо...»

А я знала, чувствовала, что нет никакого госпиталя. Так как уже слышала о парне-враче, который под огнем на передовой спасает товарищей, тащит их с поля боя, лечит.

И вдруг звонок. 27 марта сыночек позвонил и сказал, что жив-здоров, мечтает о доме и нас всех хочет увидеть. 30 марта эшелон проездом будет в Брянске. Счастье было безграничным.

Я, сестра с мужем и Димина невеста ждали с нетерпением встречи. Мы встретились на вокзале Брянск-2.

Своего сына я не узнала! Шевелюра нестриженая, какой-то тонкий, худенький мальчик — вообще не мой Димочка.

А это был он: голова полуседая, улыбается, а в глазах — серость и боль. Первое, что сказал:

«Не могу поверить, что вы сейчас со мной рядом».

Муж сестры пошутил, мол, давай мы тебя стырим, а Дмитрий так по-отечески:

«Вы что! Я своих пацанов не брошу, куда они без меня?»

Он быстро повзрослел, из мальчишки превратился в человека, который, например, мог радоваться качественному медицинскому жгуту.

«Мам, — говорит, — смотри, какой жгут хороший! А пластырь какой: кровь сразу останавливается, из чего же их делают? Мам, всё такая чепуха, счастье — руки помыть один раз в день».

Он похвастался нам своими трофеями, а когда пришло время проститься, он мне тихонько сказал:

«Мам, я, наверное, не вернусь…»

— Почему он так сказал? Чувствовал?

— Кто его знает! Может, чувствовал, а может быть, знал, что ему предстоит. Он до ротации на передовой спас много жизней. И многие умирали на его руках. Я не истерила и не плакала перед сыном. Мне как матери офицера нужно было вести себя достойно. Сказала ему, что все будет хорошо и буду за него молиться. Только отъехали, как Димулечка написал мне честное сообщение:

«Честно, очень хочу вернуться к нормальной жизни. Очень был рад вас видеть, я честно еще даже не осознал, что мы сейчас смогли увидеться. Мам, не волнуйся, все у меня будет норм, у меня всегда все норм».

Какое-то время ребята со своим врачом, гвардии лейтенантом, находились в Валуйках. Немного смогли отоспаться в спальных мешках под натянутым брезентом.

Там, куда отправили Диму, шли тяжелейшие бои. Медиков не хватало. На тот момент их взвод задание выполнил, а другой, напротив, только заходил. Как он там себя вел, мне уже потом рассказал парень, которого Димка спас:

«Как он оказался рядом, понятия не имею. Начался обстрел, я отлетел и был недвижим, бедренная артерия, серьезное кровотечение, 40 секунд на спасение. Ваш сын ловко и умело остановил кровотечение, закинул меня на плечи и тащил на себе полтора километра из зоны обстрела. Принес, а там еще трое ребят раненых. Доктор нас всех разложил, оставил с нами фельдшера, а сам снова ушел в этот дым… К сожалению, фельдшер погиб на моих глазах, а две недели спустя я узнал, что погиб Дима».

Погиб ли сын в этот день или на следующий — не знаю и версий гибели слышала много. Думаю, что 21 апреля, спасая раненых бойцов, осколочное ранение получил Дима. Все та же бедренная артерия, которую Диме перевязать было некому. Товарищи, которые приезжали уже потом, на годовщину, говорили, что кто-то к нему подползал, а он в ответ:

«Я норм, идите, спасайте других».

— О чем говорили перед отъездом? Был страх?

— Он никогда не делился своими страхами и, как мужчина, не мог показать слабину. А мужу моему написал только фразу:

«Что будет, то будет...»

Но, конечно, не боятся только дураки, и здесь, я думаю, больше отвага лейтенанта и призвание врача, нежели смелость или не смелость.

Я спустя время пообщалась с человеком, который хорошо обучен тактической медицине, и он сказал, что Димка, скорее всего, сказал «я норм», потому что понимал, что его уже спасти нельзя и за это время можно успеть спасти того, у кого другая проблема. И он, чувствуя и понимая, что погибнет, все равно не отступил назад. Дмитрий с возлюбленной.Фото: Из личного архива

А дальше у меня — черная лента и огромнейшая обида на него за то, что отказался от помощи и не подумал не только о себе, но и о нас. Обижалась на сына очень долго, после сердечного приступа начала серьезно работать над собой.

Решила, что свыше мне дано еще жить, а значит, буду служить народу и моей стране. Меня пригласили в Комитет семей воинов Отечества в Брянске. Он создан для помощи военнослужащим-участникам СВО. Я подумала, что своему ребенку не смогла ничем помочь, значит, буду помогать другим.

В комитете я стала поддерживать мамочек и жен, у которых сыновья и мужья на СВО. Сказала себе: Димка — достойный и великий человек, не просто способный на подвиги, а делавший эти подвиги. А тебе, Марина, его высот никогда не достичь, тогда нужно хотя бы просто идти по следам сына. И сегодня я, помимо комитета, еще и студентка брянского медицинского техникума.

— Что говорите женщинам, как поддерживаете?

— Чем я могу помочь матерям и женам, которые скорбят или ждут своих мужчин? Я их собираю в штабе на беседу, чаепитие, разговоры с батюшкой. Например, 2 декабря, в преддверии Дня Героев Отечества, в кафе организовали встречу, был поминальный обед, знакомство с каждой семьей, вручение памятных знаков. Написали на фронт ребятам письма. Для детей мы также организовываем разные праздники. Недавно открыли фотовыставку «Жена Героя» в Брянске. Такие простые и такие нужные этим женщинам вещи.

Всегда объясняю, что мужьям и сыновьям, которые на передовой, вряд ли нравятся их слезы и переживания, поэтому нужно жить: делать прическу, макияж и маникюр и, конечно, детей своих воспитывать так, чтобы они были такими же, как их отцы.

Объясняю, что их мужья и сыновья выполняют задачи, поставленные главнокомандующим, а их задача — молиться и быть уравновешенными здесь, чтобы мужчины спокойно выполняли свой долг там. Конечно, волнение за родных никуда не деть, но хотя бы на какое-то время женщине будет легче психологически, она встретит понимание, сочувствие и заботу.

Первое время цвета вокруг меня тоже были — чернота. А сегодня надеваю белое, желтое, стараюсь свой пример подавать этим женщинам. Димка мой во время учебы был редким гостем дома, но к его приезду я всегда готовилась, потому что знала, что он это любит и оценит, он всегда говорил:

«Мамочка, ты у меня самая красивая, я в тебе никогда не сомневался».

— Наверное, самый трудный разговор с теми, у кого погиб сын или муж?

— Это уже совершенно другой разговор. Я говорю, что ее сын — герой страны. Что он в Божьем воинстве, потому что как только мальчик на поле боя погибает, он как свечка загорается — и сразу в небо. Этот мужчина становится святым, потому что отдал жизнь за други своя. Были женщины, которые в прямом смысле приходили черные, потом я с ними несколько раз пообщаюсь, и уже звонят, говорят:

«Мариночка, я соскучилась, хочу повидаться…»

— Муж и младший сын поддерживают?

— Младший Коля очень переживал. Даже какое-то время ревновал, потому что я была вся в горе, не хотела с ним играть, гулять и т.д. Он ко мне, а я ему — «отойди, мне плохо». Теперь мы с ним часто вместе ходим на мероприятия, я беру его собой в храм, письма пишем солдатам нашим и передаем военным. Мужа тоже стала подключать, вместе возим гуманитарную помощь.

На мужа какое-то время обижалась: я в горе, а он — «ну хватит уже». Говорила ему, мол, конечно, это же не твой сын (он отчим для Димы). Но потом в школе, где учился Димка, повесили мемориальную доску, и мне Димина учительница рассказала, что «отец его приходил, стоял на коленях и плакал около доски», а я ей — это не его отец, это мой Андрей, отчим Димки… Так что он тоже страшно переживал.

«Народ стал беситься и отписываться»

— Как друзья отнеслись к горю?

— Все испытали шок. Говорили: время лечит. Многие написали соболезнования, но также многие испугались. А потом, спустя несколько месяцев, спрашивали, как дела, и говорили: давай приеду, поплачем вместе. Только зачем они мне спустя несколько месяцев, когда я уже сама учусь жить дальше? А знаешь, как неприятно, когда плачешь на могиле сына, а мимо идет мама одноклассника младшего сына, вздыхает и говорит:

«Да-а, понять бы еще, ради чего?»

Как такое можно сказать мне? Ты перед моим сыном, который за 56 дней специальной военной операции спас больше 100 жизней, всерьез задаешь такой вопрос?

Когда Дима погиб, люди ахали: как же я теперь буду дальше жить. А я встала и начала говорить:

«За победу, давайте помогать!»

Кое-кто начал беситься и отписываться из друзей. То есть им лучше видеть меня седой и поникшей. Кто-то мне даже сказал:

«Ты теперь у нас успешная».

Конечно! Похороните сына, станьте «успешными», как я. Обуйте мои сапоги и пройдите мой путь, а потом уже будете спрашивать, действительно ли я такая патриотка.

Если мой сын любимый пошел за своих друзей, не нарушив ни присягу, ни клятву, ни приказ командира, то я хочу быть достойна его подвига. Мне больше ничего не нужно. Хочу, чтобы было уважение к погибшим и чтобы у моего младшего сына было счастливое будущее, и пусть он проживет за двоих — за себя и за брата. Так что сегодня я себя загружаю так, чтобы мне некогда было дышать. Мне всегда некогда.

— С каким еще ощущением живете?

— Я живу надеждой, что Господь позволит встретиться с сыном и он когда-нибудь будет встречать меня у ворот рая, а для этого нужно стремиться жить без уныния. Уныние — это грех. Жить без ненависти, без проклятий и стараться по максимуму делать добрые дела. Сегодня зерно посадил — завтра оно дало семена. Счастье больше не про меня. Я стараюсь жить, как раньше, но как раньше уже не получится. Хочу, чтобы чуть позже в Брянске поставили большую стелу нашим пацанам, они же не за медалями шли и не за деньгами. У меня еще очень много дел…

Думаю, что все мы рождаемся не случайно и у каждого есть своя судьба. Как я поняла, мы принадлежим не себе, а чему-то высшему. Поэтому я хочу, чтобы мамы, как бы ни любили своих сыновей, понимали, что рожаем мы их не для себя. Если ты мать мальчика, то он воин и защитник. А прятать своих сыночков бессмысленно: чем твой сын отличается от моего? Он такой же мальчик, не железный, не металлический. Те, кто прячется, — пусть они будут счастливы, я не могу их осуждать. Но это не их страна…

https://www.mk.ru/social/2023/12/10/mat-pogibshego-voennogo-...

Шишков Максим

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3



Протвино Новости

24 авг 2022

Русский воин Максим Шишков – патриот и герой Отечества Протвинский боец, 20-летний гвардии ефрейтор старший сапёр Максим Шишков за боевые заслуги перед Отечеством в специальной военной операции на Украине указом президента Владимира Путина посмертно представлен к государственной награде Российской Федерации – Ордену Мужества.

Максим Шишков был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации с июня 2021 года в 98-ю Ивановскую гвардейскую воздушно-десантную дивизию. В марте 2022 года он заключил контракт, продолжив службу в инженерно-сапёрной роте 661 отдельного инженерно-сапёрного батальона, и сразу приступил к выполнению боевых задач на Украине. За время службы Максим заслужил уважение среди сослуживцев, проявил себя как бесстрашный воин, всегда готовый выполнять любые поставленные задачи, надёжный товарищ, вдохновляющий своим боевым настроем окружающих. На одном из заданий Максим спас своего раненого командира из-под обстрела и несколько часов нес его на себе. По дороге бойцы попали в засаду, но, «разобравшись» с противниками, всё же донесли офицера до медицинской машины. 13 июля, после очередной успешно выполненной боевой задачи, Максим Шишков со своей группой попал под миномётный обстрел и получил смертельное ранение в висок. Вместе с ним погиб командир роты гвардии капитан Александр Прохоров.

«Вся жизнь Максима, такая короткая, но очень яркая, — это путь настоящего воина, готовившего себя для служения своему Отечеству, - говорит мама героя.

Максим Шишков воспитывался в семье, где чтут русскую культуру и традиции, православную веру, с уважением относятся к воинскому долгу перед Родиной. Его родной дядя, которого тоже зовут Максим, – ветеран спецназа, принимавший участие в обеих Чеченских кампаниях и Косовском конфликте, – был примером для подражания подрастающего воина. Фундамент становления личности Максима заложили его родители. Отец с детства развивал у сына такие главные мужские качества, как целеустремлённость, ответственность, воспитание силы воли, необходимость доводить начатое дело до конца, быть верным своему слову, ценить настоящую дружбу. Мама уделяла большое внимание духовному развитию сына. - Когда началась Специальная военная операция, Максим, не раздумывая, решил ехать туда вместе со своими армейскими братьями. Невозможно было переубедить его в этом решении, и, если бы ему пришлось сделать этот выбор снова, он поступил бы точно так же». Максим вырос очень разносторонне развитым человеком. С ранних лет он занимался единоборствами и пулевой стрельбой. Его главными наставниками стали такие замечательные тренеры, как Константин Горбунов (Армейский Рукопашный бой), Андрей Безроднов (бокс), Владимир Лаврушин (пулевая стрельба). Максим увлекался спортивным ориентированием, туризмом, шахматами, был в рядах «Юнармии». Мало кто знает, что Максим с отличием окончил музыкальную школу по классу гитары у преподавателя Николая Зябликова, является выпускником Воскресной школы протвинского храма Всех святых, и даже занимался бальными танцами в младших классах.

Максим учился в трёх школах города. Во время учёбы он принимал активное участие в школьной жизни, в научно-практических конференциях и олимпиадах по разным предметам, в спортивных соревнованиях, вместе с братом Иваном защищал проект по созданию историко-патриотического школьного клуба. Начинал учиться он в школе № 3, затем, обнаружив склонность к математике, был переведён в физико-математический класс Лицея № 2, но стал выпускником Гимназии, по причине выбранного им профильного обучения.

После школы Максим поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, попав в подразделение войсковой разведки, а не спецназа, как он мечтал. По этой причине Максим принял решение уйти из училища, чтобы попасть в спецназ после срочной службы в армии. Чтобы не терять время до призыва, он поступил на юридический факультет Серпуховского губернского колледжа, который закончил с отличием.

В последний путь Максима провожал весь город в сопровождении почетного караула и подразделения воинов-десантников. В честь героя был дан залп салюта и звучал гимн Российской Федерации.

Гибель Максима Шишкова стала невосполнимой утратой для многих. Друзьям, боевым товарищам, всем тем, кто знал Максима, он запомнился настоящим русским воином, сильным духом и верой, надёжным другом, патриотом и защитником Отечества, на которого хочется равняться.

«Кто служил, тот знает, что в ВДВ берут только самых крепких парней по здоровью и, самое главное, по характеру. Потому что и на учениях, и в бою именно десантники пойдут туда, где тяжелее и опаснее всего», - сказал Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в связи с Днем Воздушно-десантных войск.

Также Андрей Воробьёв отметил, что десантники продолжают закрывать своими спинами мир, покой жителей России и важных для нас территорий. Отвага парней в голубых беретах совсем не бравада, они рискуют жизнью, потому что выбрали самый достойный путь для мужчины - быть защитником для своей семьи и для своего Отечества.

Алла ВОРОНИНА, фото из архива семьи Шишковых

https://vk.com/wall-106105816_18964

Портрет работы Вадима Окладникова размещен в Книге памяти Ивановской области. Шишков Максим Владимирович-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 30.12.2001 года в городе Протвино Московской области.

В 2019 году закончил местную гимназию. Учился он хорошо, занимался спортом, был призёром соревнований включая Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою.

В июне 2021 года был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и направлен в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

В марте 2022 года он заключил контракт, продолжив службу в инженерно-сапёрной роте 661-го отдельного инженерно-сапёрного батальона, и сразу приступил к выполнению боевых задач на Украине в должности старшего сапера.

За время службы Максим заслужил уважение среди сослуживцев, проявил себя как бесстрашный воин, всегда готовый выполнять любые поставленные задачи, надёжный товарищ, вдохновляющий своим боевым настроем окружающих.

На одном из заданий Максим спас своего раненого командира из-под обстрела и несколько часов нес его на себе. По дороге бойцы попали в засаду, но, «разобравшись» с противниками, всё же донесли офицера до медицинской машины.

13.07.2022 года, после очередной успешно выполненной боевой задачи, Максим Шишков со своей группой попал под миномётный обстрел и получил смертельное ранение в висок. Вместе с ним погиб командир роты гвардии капитан Александр Николаевич Прохоров (его портрет Вадим Окладников тожесделал-прим.).

Похоронили Максима в Вязовне. Награжден орденом Мужества (посмертно).

ПАМЯТЬ:

Книга Памяти Ивановской области

За 2023 год в городе Протвино, где жил и учился Максим, были открыты в его честь две Парты Героя (в двух школах), памятная доска на Гимназии, которую он закончил, размещён баннер с его изображением. https://37kp.ru/%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%...В Протвино также создано по инициативе жителей города Общественное Движение им. Максима Шишкова — волонтерская организация поддержки военнослужащих СВО. Протвино Новости

11 окт 2022

Орден Мужества – нашему герою. Правительственная награда вручена родителям протвинца Максима Шишкова

В большом концертном зале Детской школы искусств Протвино 8 октября состоялась акция в поддержку специальной военной операции на территории Украины, в ходе которой родным погибшего при исполнении воинского долга гвардии ефрейтора ВДВ Максима Шишкова был вручен Орден Мужества.

Простой русский парень, наш земляк, мальчик из соседнего двора, добровольно ушедший на фронт и отдавший Родине самое ценное – свою жизнь, стал для нас примером мужества, гражданской позиции и патриотизма. Об этом говорили в своих выступлениях участники церемонии, многие из выступавших и сидевших в зале не могли сдержать слез.

Сергей ПОЯРКОВ, глава Протвино:

— Максим погиб, как настоящий Герой, защищая мир от нацизма и фашизма! Он отдал самое дорогое, что у него было, ради жизни других, ради наших жизней! Мужество, проявленное Максимом при исполнении своего долга, является примером для всех нас, для тех, кто продолжает нести службу. И сегодня долг каждого из нас — почтить память ушедших Героев, мужественно защищавших свою Родину, и поддержать тех, кто сейчас на передовой. Многие наши земляки продолжают участие в специальной военной операции и показывают отвагу и верность своей присяге.

Максим родился и вырос в Протвино, успешно окончил гимназию, занимался спортом, был призёром соревнований, включая Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою. Он был призван в 98-ю Ивановскую гвардейскую воздушно-десантную дивизию, служил старшим сапёром инженерно-сапёрной роты. В марте 2022 года заключил контракт, продолжив службу в инженерно-сапёрной роте 661 отдельного инженерно-сапёрного батальона, и сразу приступил к выполнению боевых задач на Украине. Максим Шишков погиб при выполнении боевого задания 13 июля 2022 года. За проявленные мужество и героизм посмертно награжден Орденом Мужества.

Правительственную награду приняли родители Максима Шишкова Владимир Владимирович и Оксана Станиславовна, поблагодарив всех, кто пришел почтить память их сына, кто был с ними рядом и оказывал поддержку.

Владимир ШИШКОВ, отец:

— Многие знают, каким он был – сильным духом, волей, верным слову и Богу, честным в смысле Правды и Чести. Ещё одним качеством Максима было отсутствие полутонов, когда речь шла об определении добра и зла, для него всегда было предельно ясным – что чёрное, а что белое. Сделав однажды свой выбор – служить Отечеству, он не отступал от этой цели, какие бы трудности ни встречались на его пути.

Мама, Оксана Станиславовна, рассказала продолжение истории, уже многим известную, о подвиге Максима, когда он вынес из-под обстрела своего раненого командира и нес на себе несколько часов, выбираясь из засады. Продолжение родители узнали от самого спасенного командира, когда он привёз им награду сына. Оказывается, когда они добрались до своих, командир разрешил Максиму остаться и отдохнуть после такого тяжелого марш-броска, но он не остался и, преодолев опаснейший, сложный и длинный путь через «серую зону», где мог погибнуть каждый миг, вернулся к своим ребятам.

Оксана ШИШКОВА, мама:

— За две недели до гибели Максим выходил на связь с нами и записал для нас сообщение. В нём он говорит о том, что главная его работа – навести порядок там, а потом продолжить наводить порядок в мире. Как сказала Оксана Станиславовна, Максим мечтал стать офицером и считал, что лучшие офицеры — те, кто прошел сначала срочную службу, потом послужил по контракту, побывал в «горячих точках», прочувствовал на себе сполна солдатскую жизнь.

Он стал бы настоящим офицером, близким по духу таким русским полководцам-патриотам, как Скобелев и Ермолов. Максим являл собой пример настоящего русского воина, готового отдать и отдавшего свою жизнь за Россию и за «други своя».

Максиму было всего 20 лет, но как истинный патриот России, честный, смелый, удивительно светлый и целеустремленный он не мог пройти мимо чужой беды и одним из первых в Протвино отправился добровольцем на Донбасс. Вся жизнь Максима, такая короткая, но очень яркая – это путь настоящего воина, готовившего себя для служения своему Отечеству.

Об этих качествах Максима, проявившихся с юных лет, говорили тренер по рукопашному бою спортшколы № 2 Константин Горбунов, преподаватель Серпуховского городского открытого колледжа Елена Немыкина, которая когда-то его учила в школе, депутат протвинского Совета депутатов, педагог Тамара Чеснокова, председатель Московского областного отделения ВООВ «Боевое братство» Сергей Торгунаков, настоятель храма Всех Святых в земле Российской просиявших, протоиерей Павел Пиданов. А стихотворение Василисы Бахаревой, посвященное другу Максиму, которое она читала сквозь слезы, зал слушал стоя и долго ещё аплодировал девочке, которая также дала нам незабываемый пример дружбы и патриотизма. Она является близким другом семьи Максима, по примеру старшего товарища занимается спортом, поступила в кадетский класс МЧС, занимается военно-патриотической работой и, как выяснилось, пишет стихи.

«Я горжусь нашей молодежью, - резюмировала Елена Немыкина, заканчивая свой рассказ о недавнем семинаре, где студенты отвечали на вопрос о том, чем они гордятся - своими родителями, мамой-военнослужащей, написавшей рапорт об отправке на фронт, старшим братом, который воюет уже два месяца. - И, конечно, Максим был лучшим из лучших и всегда первым!… Он живой пример для подрастающего поколения. Низкий поклон за это родителям, воспитавшим такого сына». Ирина АЛЕКСАНДРОВА

https://ok.ru/protvino..today/topic/155292488357191

Жданеня Игорь

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Знакомьтесь, подполковник Игорь Жданеня - он командует в дивизии ВДВ службой беспилотных летательных аппаратов. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» с мечами. По ссылке можно посмотреть ролик: https://t.me/official_62info/48047

На Царьграде еще один ролик:

https://tsargrad.tv/archive/bespilotnaja-razvedka-podpolkovn...

Был еще вывешен банер на кольцевой, но в хорошем качестве не нашла. Каких-то дополнительных данных, по понятной причине, я не нашла

Дополнительные материалы:



Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.85

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87

Да, такие голосовые прислала одна Мамочка от сына, я бы их выложил, но у меня не получается. Они такие простые и хорошие!., что хочется просто закричать!!!

Ну за чтооооооооо?..

Ну почемуууууу?..

Написал как смог. Тяжело было всю историю читать...



Тупым ножом по сердцу режут снова!

Ты в девятнадцать лет ушёл служить.

Ещё одной,

Вдруг, стал легендой Пскова.

В десанте довелось Илюше жить!



Наш рядовой гвардеец Соломахин,

Черёха есть, была, и будет жить!

Врага всегда тельняшка держит в страхе.

С улыбкой искренней -

Ты сердцем мог любить!



По доброму Ты к людям относился,

Но начал ненавидеть Ты врага.

И на Тебе след горя отразился,

Когда друзей исчезла целая река.



И как мы в Псков

Я помню приезжали.

Гуляли, веселились, -

Время жить!..

С тобой Сыночек

Мы так и остались,

В моменте этом,

Есть чем дорожить.



Без слов хочу!

Глаза в глаза!

Как раньше.

Увидеть, раствориться,

Утонуть!..

Илюша мой -

Не ведал в жизни фальши,

И воздух чистый

Наполнял лишь грудь!



Так сложно понимать,

Что, в мире, нету!,

Тебя!,

И свет кругом погас...

Зачем теперь

Мне целая планета,

Которая живёт уже

Без нас?..



Сыночку, десантнику, герою,

гвардии рядовому 76 ДШД 104 ПДП.

С болью в сердце...

Прости Сынок.

Роман Третьяков 31.08.24

https://vk.com/im?sel=356036196&w=wall668690557_3300

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.94

Писарев Виталий Александрович, рисунок Алекперовой Ирины

Родился 10 апреля 1993 г. в районном поселке Татищево, Саратовской области. Погиб 14 марта 2022 г. в с. Мощун, Киевской области.

Гвардии сержант 331 Гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Заместитель командира взвода, командир боевой машины десанта.

Награжден орденом Мужества (посмертно)

https://t.me/alekperovaGRAFIKA/322

Стихотворение из книги памяти Елены Ивченко (https://vk.com/id241164961) "Посмотрите в глаза героям"



Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87

Я иногда не сразу выкладываю фото или записи. Выкладываю по времени нахождения.Вот и поздравление сыну выложу позднее срока.

22 мая. Банщиков Виктор

Сегодня я несу тебе цветы,

Хочу поздравить с Днём рожденья!

На год бы старше стал сегодня ты,

Но вместо пожеланий,

Я прошу прощенья...

И вместо губ твоих, целую я портрет,

А вместо плеч, я памятник твой обнимаю...

Я с чёрной лентой роз несу тебе букет

И свечи не на торте зажигаю...

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-106160452_584223%2Fe36c682f146e34c260

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.4

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.17

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.87

19 мая от сестры Пазгаловой о Никите Королькове

С того ужасного и страшного события

Не было еще совсем и дня,

Чтобы не заплакали родители,

Чтоб его не вспомнили друзья.

Вот стоим мы над его могилой,

Слезы так и катятся из глаз,

Как и прежде он родной и милый,

И всегда он будет жить в сердцах у нас.

Тишина вокруг, одни лишь птицы

Песней разбивают пустоту,

Двух миров разрушить бы границы,

Чтоб покинуть смог он эту тьму.

Смотрит с фотографии надгробной

Ясный взгляд, как будто бы живой,

Кажется, услышим его голос,

Тот спокойный, добрый и родной.

Теперь мы в гости лишь сюда к тебе приходим,

Вот только не встречаешь здесь нас ты.

И как ни больно, здесь тебя мы не находим,

Лишь фото, крест и свежие цветы.

Печали дрожь пронзает наше тело,

Поверить мы не можем, не хотим…

И сколько бы мне проходило время,

Забыть себе его мы не дадим.

Уходим мы, скрепя закрылась дверца,

А он лежать остался навсегда,

От страшной боли сжато наше сердце,

В мгновенье это не нужны слова.

2 года нет тебя с нами

Вечная Память тебе, наш Герой

Любим

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Никита Корольков, фото сестрыПоследний приют Героя

Темы, в которых есть рассказы о Баннове Иване:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.6. (43)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.76

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.85

Баннов Иван, стих написала жена Татьяна

Когда уходит человек,

По крохам собирает память

Черты лица, морщинок век,

Волос седеющую наледь,



И там он жив, приходит в снах,

Смеется, плачет вместе с вами,

И даже ветер в небесах

Явь наполняет голосами,



Ведь, душу отпустив душой,

Мы сердцем отпустить не можем

Того, кто след, пусть небольшой,

Оставил там, кого, похоже,



Всем нам так будет не хватать,

Но это — жизнь, куда же деться?

Теперь — читать и почитать

И помнить, оживляя сердцем...



Сегодня 2 года как не стало моего любимого мужа Героя, ты навсегда в моем сердце. Горжусь и бесконечно скучаю!!!

И на сегодня все

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