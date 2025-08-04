Советская торговля

Сегодня в цикле фото времен СССР давайте окунемся советскую торговлю тех времен. Вспоминать лучше с фотографиями в руках. Так оно как-то нагляднее.

1959 год. Продуктовый отдел. Типовой. Если мне не изменяет зрение, продуктов на прилавке не очень богато, выражаясь эвфемизмами. А если говорить прямо и без прикрас, то прилавок совершенно пустой.

Правда следует признать, что за спиной продавца что-то висит. Мне, если честно, не понятно – что это. Толи разложившиеся мясные туши, то ли что-то завёрнутое в промасленную бумагу. Ну ладно, будем считать, что это мясо.

1964 г. Москва. ГУМ. Гумовское мороженое завсегда пользовалось популярностью. И в 64-м…

и в 1980-м…



и в 1987-м.

Но, как говорится, не мороженым единым…

1965 год. В советское время к дизайну подходили очень просто. Не было кучи дурацких названий. Короче по стандарту и гне выпендриваясь. Магазины во всех городах назывались просто, но понятно: «Хлеб», «Молоко», «Мясо», «Рыба». В данном случае – «Гастрономический магазин».

А вот отдел игрушек. Магазин, стало быть, промтоварный. Всё тот же 1965-й год. Помню, в 1987 году мне одна знакомая девушка – продавщица в магазине «Дом Книги» на Калининском рассказывала, что ей бывает всякий раз неудобно, когда иностранцы ошеломлённо замирали, глядя, как она подсчитывает стоимость покупки на счётах. Кстаити, из собственного опыта, весьма легкий подсчет. Но то был 1987-й, а в 1965-м счёты ни у кого удивления не вызывали. На заднем плане виден отдел спортивных игр. Разные там шахматы, шашки, домино – типовой набор. Ну и лото, и игры с кубиком и фишками (некоторые были очень даже интересными).

Всё тот же 1965 год. Торговля яблоками на улице. Прошу обратить внимание на упаковку – бумажные пакет (женщина на переднем плане укладывает в него яблоки). Такие пакеты из третьесортной бумаги были всю дорогу одним из самых распространённых видом советской упаковке. Зато очень экологично! 1966 год. Универсам – Универмаг самообслуживания. На выходе с покупками сидит не кассир с кассовым аппаратом, а продавщица со счётами. Чек нанизывался на специальное шило (стоит перед счётами). На полках – типовой набор: что-то в пачках (чай? табак? сухой кисель?), далее коньяк и вообще какие-то бутылки, а на горизонте – традиционные советские пирамиды из рыбных консервов.

1968 год. Прогресс налицо. Вместо счёт – кассовые аппараты. Имеются корзины для покупок – кстати, вполне так симпатичного дизайна. В левом нижнем ряду видна рука покупателя с пакетом молока – такие характерные пирамидки. В Москве такие были двух типов: красные (25 копеек) и синие (16 копеек). Отличались жирностью. На полках, насколько можно различить – традиционные консервные банки и бутылки подсолнечного масла (вроде бы). Интересно, что на выходе два продавца: проверяющий покупки и кассир (её голова выглядывает из-за правого плеча тетушки-продавца с типичным для советского продавца выражением лица). 1972 год. Рассмотрим поближе, что там стояло на полках. Шпроты (кстати, позднее они стали дефицитом), бутылки подсолнечного масла, какие-то ещё рыбные консервы, справа – что-то вроде банок сгущёнки. Банок очень-очень много. Но наименований – очень мало. Несколько видом рыбных консервов, два вида молока, масло, квасное сусло, что ещё?

1966 год. Что-то так и не очень понятно, что именно там разглядывают покупатели. 1967 год. Это не ленинская комната. Это отдел в Доме книге на Калининском. Сегодня эти торговые площади битком набиты всевозможными книгами (по истории, философии), а тогда – портреты Ленина и членов политбюро.

1967 год. Для детей – пластмассовые космонавты. Очень доступно по цене – всего 70 копеек за штуку. 1974 год. Типовой продуктовый магазин. Опять же: пирамида из рыбных консервов, бутылки шампанского, батарея зелёного горошка «Globus» (венгерского, кажется, или болгарского – не помню что-то уже). Поллитровые банки с чем-то вроде тёртой свёклы или хрена со свёклой, пачки папирос, бутылка армянского коньяка. Справа (за весами) пустые колбы для продажи сока. Сок обычно был: томатный (10 копеек стакан), сливовый (12 или 15, не помню уже), яблочный (тоже самое), виноградный (аналогично). Иногда в Москве бывал мандариновый и апельсиновый (50 копеек – дико дорого). Рядом с такими колбами обязательно было блюдце с солью, которую можно было ложечкой (взятой из стакана с водой) добавить в свой стакан томатного сока и размешать. Я очень любила принять стаканчик томатного сока. 1975 год. Город Мирный. Слева, насколько можно судить, залежи баранок, пряников и печенья – всё в полиэтиленовых пакетах. Справа вечные рыбные консервы и – внизу – 3-литровые банки консервированных огурцов.

1975 год. Город Мирный. Общий вид интерьера магазина.

1979 год. Москва. Люди ждут окончания обеденного перерыва в магазине. Витрина украшена типовой пиктограммой магазина «Овощи-фрукты». В самой витрине – банки с джемом. Причём, кажется, одного вида. 1980 год. Новосибирск. Общий вид универсама. На переднем плане батареи бутылок молока. Далее в металлических сетках-контейнерах что-то вроде залежей рыбных консервов. На заднем плане бакалея – пакеты с мукой и вермишелью. Общий унылый пейзаж несколько оживляют пластмассовые пиктограммы отделов. Надо отдать должное тамошним дизайнерам – пиктограммы вполне понятны. Не то что пиктограммы программы Microsoft Word.

1980 год. Новосибирск. Промтоварный. Мебель в виде диванов и шкафов. Далее спортивный отдел (шашки, надувные спасательные круги, бильярд, гантели и разная прочая мелочь). Ещё далее, под лестницей – телевизоры. На заднем плане – частично пустые полки.

Вид того же магазина со стороны отдела бытовой электротехники. В спортивном отделе различим спасательные жилеты и хоккейные каски. В целом – это был наверное один из лучших магазинов Новосибирска (мне так кажется). 1980 год. Овощной отдел. Очередь напряжённо наблюдает за продавщицей. На переднем плане – зелёные огурцы, которые в магазинах появлялись ранней весной (а потом исчезали). 1980 год. Колбаса. Краковская, должно быть.

1981 год. Москва. Типичное оформление магазина. «Молоко». Справа женщина катит дико дефицитную импортную коляску с «окошечками».

1982 год. На рынке советский народ отдыхал душой.

1983 год. Очередь за обувью. Не иначе импортные сапоги «выкинули».

1987 год. Очередь за чем-то.

Продавщица кваса. За квасом люди ходили с алюминиевыми бидонами или трёхлитровыми банками.

1987 год. Электротовары.

Без комментариев.

Советское нижнее бельё, как оно есть. Без всяких там цветастых буржуазных упаковок. И весьма неудобное.

Осободуховным людям модная обувь не нужна. Но у женщин на этой фотографии какой-то не очень весёлый вид.

Тоже обувь… А куда деваться? Другой-то нет. Почти сакральное место – мясной отдел. «Коммунизм – это когда каждый советский человек будет иметь знакомого мясника» (из какого-то фильма).

"Свинина" – 1 рубль 90 копеек за килограмм. Бабушки не верят своим глазам. «Мясник, сука, всё мясо на лево продал!»

Советская очередь. Какой напряжённый взгляд людей – «хватит ли?».

«Сейчас привезут мясо. Вот увидите, его обязательно привезут».

«Есть мясо!» Локальная драка из-за лучшего куска.

Достаточно взглянуть, с каким благоговением тётушка держит этот предмет, чтобы понять, что в СССР колбаса была гораздо большим, чем просто продукт питания.

Надо нарезать побольше кусков колбасы, которую затем моментально сметут с прилавка. Мороженый хек – это конечно не колбаса, но есть тоже можно. Хотя, конечно, выглядит это всё не очень эстетично. Но вкусная рыба, однозначно

Не колбасой единой… За советский цветной телевизор советский человек должен был выложить почти зарплату за 4-6 месяцев («Электроника» стоит 755 рублей).

Овощной отдел. На переднем плане тележка с какой-то гнилью. Причём предполагалось, что эту гниль кто-то может купить. Впрочем... покупали

Неистребимый антагонизм между советскими покупателями и советскими продавцами. В глазах мужчины читается, что он с наслаждением придушил бы продавщицу. Но такую продавщицу придушить не так-то просто – советская торговля людей закаляла. Советские продавщицы умели расправляться с покупателями. Не раз я помню шквал возмущений и попытки бунта в очередях, но итог всегда был неизменен – победа оставалась вот за такими тётками-продавщицами.

Одной из особенностей Союза было наличие изощрённой системы льгот (всякие там ветераны, «узники концлагерей» и т.п.). Разных льготников с красными корочками в советских очередях ненавидели почти также, как продавщиц. Вон какой-то индивид в шляпе – нет чтобы «как все» взять положенную утку, он красную корочку предъявляет – видимо претендует на две утки.

Эта фотография интересна не столько продаваемым хеком, сколько упаковкой. В эту коричневого цвета жёсткую бумагу в СССР заворачивали почти все покупки. Вообще, самое мрачное, что было в советской торговле – это упаковка, которой, собственно, не было. А с другой стороны - это не целофан, который и за 100 лет не разложится и сегодня загаживает уже всю планету. Так что сейчас понятно, что это лучшая упаковка.

Ещё какая-то очередь. И ещё… И ещё… А тут даже давка. Страждущие. Без комментариев. Кто не успел, тот опоздал. Теперь заклинания не помогут.

Очередь в молочный отдел. «Работа у нас простая…» Очередь в винный отдел. 1991 год. Ну это уже апофеоз. Финита… А это уже совсем другая очередь, очередь людей, мечтавших хоть на часок сбежать из "Совка". И никакой духовности.

Ну и к визуальному материалу добавлю небольшой фрагмент от автора под ником Алекс Русских из воспоминаний "Колымские байки":

Интересная тема советского быта, про которую вроде все помнят, но с другой стороны, про неё чаще всего забывают, когда пишут о советской экономике.

Я сейчас про оптимизацию потребления благ. В первую очередь речь идёт о торговой сети. Распределяли по территории городов и посёлков магазины так, чтоб каждый обслуживал свою часть населённого пункта без дублирования, предоставляя практически монопольные услуги населению. Особенно хорошо видно это было на примере микрорайонов, в которых (в зависимости от величины города) могло проживать 3-10 тысяч человек, а то и больше. При этом на всё это население был только один крупный магазин. А бывало и так, что единственная торговая точка приходилась на 2-3 микрорайона.

Получается, в среднем один магазин обслуживал 7 тысяч человек. При этом я бы не сказал, что гастрономы были особо крупными. Возьмем, к примеру, наш. В нём было 6 отделов. Каждый состоял из прилавка и одной витрины, такой же, как на иллюстрации ниже. В общем, все отделы весьма невелики. Ихпо ассортименту можно назвать так: рыбно-колбасный, масло-сырный, молочно-напиточный, бакалейный, хлебный и кулинарный. Еще было окошко, через которое изредка отпускалась страждущим водка и весьма редко коньяк.

Внутри обычного советского гастронома с довольно неплохим выбором

В первом отделе продавали колбасу, мясо (было далеко не всегда, в основном суповые наборы из костей), кур (еще реже), селедку в больших банках (можно было взять рыбу на вес), рыбные консервы. Ассортимент второго составлял маргарин в пачках или на вес, не всегда было сливочное масло, в пачках редко, чаще развесное. Изредка случался сыр. Здесь же наливали подсолнечное масло, но бутылку или бидон нужно было приносить с собой. Эти два отдела занимали левую половину магазина.

Посередине размещался молочный отдел. Здесь можно было купить молоко, кефир, ряженку, сметану. Молочка была с перебоями, так что за ней всегда стояли очереди. Если очереди нет – значит, и молока нет. Тут же продавалось мороженное, лимонад, пиво, соки на розлив (из стеклянных конусов) или в банках, яйца. Самое странное, что именно в этом отделе предлагались также на розлив вина типа плодово-выгодного, Солнцедара, Портвейна 777 и т.п. Короче, одни пили лимонад, другие бормотуху. Выбирай на вкус! Надо сказать, что все же мужики стеснялись так откровенно вином похмеляться, предпочитали взять бутылку, чтобы употребить не на виду. Ах, да, здесь же и табачные изделия продавались. Я помню «Беломор», «Космос», «Ту-134» - выбор был невелик. В целом довольно странный набор для одной точки с нынешней точки зрения, но у советской торговли были свои завихрения.

Типичный отдел «Соки-Воды»

Справа в отдельном закутке была бакалея. Тут имелись крупы, серые макароны, которые намертво слипались при варке, поэтому их нужно было щедро сдабривать маслом, мука, соль, сахар. Собственно, всё. За кондитерским прилавком предлагались карамельки, ириски, львовская жвачка, которую никто не брал (бала она в кубиках, как ириски) из-за жесткости (пузырь точно не надуешь) и быстрой потери вкуса. Были и шоколадные конфеты, но самых простых сортов, обычно с белой начинкой. Еще можно было купить шоколад и его эрзац – соевую плитку «Привет». Вкус специфический, гадость редкая, в народе ее прозвали «Привет от шоколада», но некоторые брали.

Остался хлебный отдел. Там джентльменский набор – три деревянных стеллажа, на которых кирпичики белого за 20 копеек, серого за 18. Еще могли быть батоны (городской, кажется), сдобные булки по 24. Да, были маленькие буханочки белкового хлеба для диабетиков. Больше нигде про такие не слышал. Вроде по 32 копейки, но уже не помню. Причем каждый такой кирпичик был с бумажной лентой, обертывающей ее посередине. Лента не просто так, а с надписями – типа упаковка. Хлеб был очень белый, пухлый. Сплющишь ладонью в лепешку, а он как резина обратно выпрямляется.

Еще в хлебном отделе могли продаваться коржики, сладкие булочки и маленькие пирожки с разными начинками: за 5 копеек с мясом, за 3 с повидлом. Еще попадались с яйцом и луком, печенкой, мясом с рисом.

Магазин работал до 7 вечера, так что вечером всегда наплыв клиентов и очереди. Не успел взять товар – считай, без ужина остался. А к закрытию могли даже хлеб успеть разобрать. Так что я приходил из школы и бежал за покупками. А что делать? Тем более молочка была только днём, да и то могло не хватить.

Что хорошо, платить нужно было прямо в отделе. Почему хорошо? В более крупных магазинах, например, как в том, что был рядом с нашим домом в Комсомольске-на-Амуре, были кассы. В результате приходилось стоять в двух очередях. На кассе

Сначала встаешь в очередь, чтобы тебе отрезали от куска, скажем, масло. Продавщица отрезает его огромным тесаком, за обладание которым какой-нибудь пират 16 века бы удавился, заворачивает порцию в обрывок серой бумаги и пишет на ней сумму. Её же озвучивает покупателю.

Теперь ты идешь на кассу. Так как она обычно обслуживает несколько отделов, то очередь к ней изрядная. Дождался, сказал, сколько выбить (тут важно её не забыть!), получил чек из плотной серой бумаги. С ним идешь обратно в отдел. Теперь в очередь становиться не нужно, достаточно подождать, когда обслужат текущего клиента. Отдаешь чек, продавщица проверяет, правильно ли указана сумма, отдает тебе покупку и накалывает чек на здоровую пику, которая, ежели снабдить её рукояткой, вполне бы могла использоваться во времена Средневековья в качестве стилета или мизерикордии – кинжала для последнего милосердного удара. Пика для чеков

Всё, управился? Ну, а теперь можно идти в следующий отдел и повторять процедуру. Это не как сейчас, когда в супермаркете набираешь всё, что нужно в корзину и потом идешь на кассу. Какое там – только по отдельности, только хардкор. Соответственно, даже если тебе всего-то и нужно взять пару бутылок молока, десяток яиц, кило крупы и булку хлеба, то потратить добрый час времени – это обычное дело.

Ну, а когда завозили мясо, кур, хорошую рыбу или еще какой дефицит, то в очереди приходилось давиться по 2-3 часа и это еще считалось быстро. Так-то в Комсомольске за мясом по 6-7 часов стояли, в выходные конечно. Так сказать, культурно проводили время.

В целом, если в конце 70-х ассортимент был еще ничего так, то с 80-го с каждым годом становилось всё хуже и хуже.

Только не надо говорить, что это нападки на светлые времена. Именно все так и происходило. Было в те времена очень много хорошего, Беспорно, но уж давайте говорить честно, что были и вот такие "пятнышки"! Уж даже Райкин этот самый всеобщий дефицит не раз в своих выступлениях высмеивал.

https://germanych.livejournal.com/45518.html