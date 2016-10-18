Для тех, кто плохо помнит Советский Союз, например, таких, как Воронков Виктор

Рационализаторское движение в СССР. 30-е годы

В начале тридцатых годов в СССР получило широкое развитие движение рационализаторов и изобретателей на производстве. И в целях его дальнейшей пропаганды и поощрения, выпускались представленные ниже облигации-лотереи.

На заводах и фабриках ширился поток рационализаторских предложений, шел поиск резервов, рождались новые формы и методы работы. В такой атмосфере инициативы и энтузиазма работник отдела рационализации московского завода «Электропровод» Абрамов в конце 1930 г. предложил выпустить «заем идей», по которому намечалось собрать не менее 6 тыс. предложений с экономическим эффектом 1 млн. руб. Были напечатаны красочные облигации с призывом «Выполним пятилетку в четыре года». Как обычно, каждое поступившее предложение рассматривали и, если идея принималась, автору после его внедрения выплачивали вознаграждение в установленном порядке. Кроме того, выписывалась облигация займа идей, по которой рационализатор дополнительно получал право на участие в розыгрыше специально выделенных премий.

Новшество оказалось действенным средством стимулирования рационализаторской мысли. Инициатива «Электропровода» былa подхвачена на многих предприятиях столицы и других городов страны. В начале 1931 г. работник треста Транстрой» Каминский предложил организовать эстафету массового изобретательства. В отличие от займа идей, где рационализатор сначала подавал предложение, а потом ему вручали облигацию, в эстафете каждому желающему «в кредит» выдавали билет на определенную сумму экономии. Держатель эстафетного билета принимал обязательство погасить эту сумму путем внесения рацпредложений, подав которые, получал соответствующее вознаграждение и право на участие в тиражах выигрышей, проводившихся точно так же, как в лотерее. Инициатива «Электропровода» былa подхвачена на многих предприятиях столицы и других городов страны. В начале 1931 г. работник треста Транстрой» Каминский предложил организовать эстафету массового изобретательства. В отличие от займа идей, где рационализатор сначала подавал предложение, а потом ему вручали облигацию, в эстафете каждому желающему «в кредит» выдавали билет на определенную сумму экономии. Держатель эстафетного билета принимал обязательство погасить эту сумму путем внесения рацпредложений, подав которые, получал соответствующее вознаграждение и право на участие в тиражах выигрышей, проводившихся точно так же, как в лотерее.

Успех эстафеты превзошел все ожидания. Началось ее распространение в промышленности и строительстве, на транспорте и связи под разными названиями: эстафеты массового рабочего изобретательства, рационализации и изобретательства, массовой рационализации и рабочего изобретательства.

http://www.bonistikaweb.ru/SOVKOL/estafeta.htm



Интересные документальные свидетельства того бурного времени:

Всеуральский заем рабочих предложений к встречному плану профсоюзов по Урало-Кузбассу, облигация на одно рабочее предложение, 1931 год.

Выполним решения ЦК партии от 15 мая 1930 года и 16 съезда ВКП(б) о создании на Востоке 2-й угольно-металлургической базы.

Каждый ударник - металлург, угольщик, транспортник, цветной металлургии, горнорудной промышленности и машиностроения, химии должен внести свое предложение к встречному плану профсоюзов по Урало-Кузбассу.

Каждое внесенное предложение к встречному плану профсоюзов по Урало-Кузбассу - кирпич в здание Урало-Кузбасского комбината.

Уральский областной совет профессиональных союзов (Уралпрофсовет).

Всеуральский заем рабочих предложений к встречному плану профсоюзов по Урало-Кузбассу.

Экономия от предложения __ руб.

Облигация № 2192 на одно рабочее предложение.

Я, фамилия, имя, отчество, ударник __ завода им. Дзержинского __ цеха обязуюсь в 10-дневный срок внести одно предложение к встречному плану профсоюзов по Урало-Кузбассу.

Подпись.

"__" __ 1931 г.

Председатель тиражной комиссии Семериков.

Отметка завкома и помдиректора ПС об оплате облигации (внесении предложения).

Предложение внесено: "__" __ 1931 г.

Предзавкома.

Пом. директора ПС.

Предложение принято: "__" __ 1931 г.

Встречный план профсоюзов - лучшая гарантия осуществления директив партии о создании Урало-Кузбасского комбината.

Правила выпуска займа рабочих предложений к встречному плану профсоюзов по Урало-Кузбасскому комбинату.

1. Заем выпускается сроком с 15 мая по 12 июля 1931 г.

2. Заем выпускается в количестве 50000 облигаций, достоинством в одно предложение каждое.

Каждый ударник-рабочий и инженерно-технический работник (ИТР) имеет право приобрести неограниченное количество облигаций.

4. Облигация погашается (внесением соответствующего количества предложений) в 10-дневный срок, со дня приобретения ее в бригаде, цехкомитете или завкоме.

5. Окончательный срок реализации облигаций займа - 12 июля 1931 г.

6. Каждый владелец облигации, внесший предложение, принятое комиссией, участвует в розыгрыше премий по займу, который будет произведен 15 июля 1931 года. Выигрыши:

1 выигрыш в 1000 рублей = 1000 рублей (участвуют предложения, дающие экономию свыше 5000 рублей)

5 выигрышей в 500 рублей = 2500 рублей (свыше 3000 рублей)

10 выигрышей в 300 рублей = 3000 рублей (свыше 2000 рублей)

25 выигрышей в 200 рублей = 5000 рублей (свыше 1000 рублей)

100 выигрышей в 50 рублей = 5000 рублей (свыше 500 рублей)

Хромолитография треста "Уралполиграф" г. Свердловск. Заказ № 217. Тираж 50000.

http://hisdoc.ru/loans/15256/

Эстафетный билет Всесоюзной выигрышной эстафеты массового рабочего изобретательства в пищевой промышленности, 300 рублей, 1932 год.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Серия № 207543 Билет №.

Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат снабжения. Всесоюзная эстафета по изобретательству.

Техника в период реконструкции решает все (Сталин). Рабочие изобретатели, новыми тысячами рационализаторских предложений поднимем и развернем во всю ширь социалистическую технику.

300 рублей.

Народный комиссар снабжения СССР А. Микоян.

Начальник ЦЕБРИЗ'а.

Центральный совет общества изобретателей.

1932

Всесоюзная выигрышная эстафета массового рабочего изобретательства в пищевой промышленности выпускается на следующих условиях:

1. Держатель эстафетного билета обязуется не позже 15 декабря 1932 года внести в бриз (бюро изобретений) предприятия, выдавшего билет, свои изобретения, техусовершенствования или рацпредложения, дающие данному предприятию экономию на сумму, покрывающую достоинство эстафетного билета.

2. Погашенными считаются лишь те билеты, внесенные по которых изобретения, усовершенствования и рацпредложения признаны бризом приемлемыми.

3. Авторы принятых предложений примируются бризами на общих основаниях (согласно инструкции Комитета СТО по изобретательству) и кроме того их эстафетные билеты участвуют в тираже дополнительных денежных выигрышей.

4. Всего выпускается 186000 эстафетных билетов на общую сумму 54000000 рублей экономии. Билеты разбиты на 200 серий по 930 билетов в каждой. На каждую серию падает 90 выигрышей на сумму 5400 рублей, а именно:

1 выигрыш 500 рублей

1 выигрыш 250 рублей

5 выигрышей по 100 рублей

83 выигрыша по 50 рублей

Всего в 200 сериях разыгрывается 18000 выигрышей на сумму 1080000 рублей.

5. Тиражи выигрышей в количестве трех производятся по отраслям промышленности и устраиваются как в Москве, так и на крупнейших предприятиях, первыми реализовавшими полностью не менее одной серии эстафеты.

6. В тиражах участвуют все билеты эстафеты независимо от того, покрыты ли они предложениями или нет. Выигрыши выдаются только после погашения билета предложениями. Раз выигрывшие билеты вторично в тираже не участвуют.

Примечание: Билеты в 3000 рублей считаются за 10 билетов и участвуют в тиражах десятью различными номерами. Выигрыши одним или несколькими номерами этих облигаций не лишает права участия в последующих тиражах остальными номерами. Облигации в 150 рублей считается половиной, и выигрыш по ней выдается в половинном размера.

7. Выигрыши выплачиваются на предприятии, выдавшем эстафетный билет, через три дня после получения газеты "ЗПИ" с таблицей выигрышей или по почте таблицы выигрышей от НКСнаба СССР.

http://hisdoc.ru/loans/15229/

http://karhu53.livejournal.com/17121464.html

Было общество ВОИР, где люди не думали о том, как защитить свою "интеллектуальную собственность", а вовсю ею делились, получая за это грамоты, значки, премии.

Ещё издавался журнал "Изобретатель и рационализатор". Если не ошибаюсь, он издаётся до сих пор. Не думаю, что авторы и читатели этого журнала - сплошь миллионеры. У миллионеров совсем другие свои журналы.