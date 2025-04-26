Территория Героев...(170)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Заместитель командующего 36 общевойсковой армии, бывший командир 5 Отдельной гвардейской танковой бригады, ныне удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации!

За умелые, грамотные действия, позволившие освободить несколько сел на Южно-Донецком направлении, включая Великую Новосёлку!

https://t.me/alexeytsydenov/7317 В ходе СВО Виталий Дандыль – водитель отряда БАРС-32 – совершал рейсы в районы непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Он оперативно и бесперебойно обеспечивал бойцов, выполняющих боевые задачи на удаленных позициях, а также эвакуировал раненых.

В один из дней после отражения атаки украинских боевиков Виталий, собрав трех раненых, выдвинулся с передовой в медицинское подразделение.

Автомобиль с ранеными подвергся атаке вражеского FPV-дрона, потерял ход и загорелся.

Оценив ситуацию, Виталий эвакуировал пострадавших бойцов из горящего автомобиля, перенёс их в прилегающую лесополосу, укрыл от средств наблюдения противника, используя условия местности, после чего вызвал эвакуационную группу на новую позицию.

До прибытия группы эвакуации Виталий Дандыль оказывал помощь пострадавшим. Все бойцы были доставлены в медучреждение и спасены.

https://t.me/mod_russia/51232 Прапорщик Жанна Фомина выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах.

Неоднократно Жанна выдвигалась в район активных боестолкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Под непрерывным огнём артиллерии противника она оказывала первую медицинскую помощь военнослужащим на поле боя, после чего организовывала их эвакуацию и сопровождение в медицинские учреждения.

В один из дней в результате артиллерийского обстрела противником позиции подразделения российских войск произошло частичное обрушение фортификационных сооружений. Прапорщик Фомина вместе с водителем медицинского автомобиля выдвинулась в район обстрела. Обнаружив раненых, Жанна вместе с водителем вынесла трёх бойцов, получивших тяжёлые ранения в результате обрушения, и эвакуировала их в медицинское учреждение. На протяжении всего пути эвакуации она оказывала медицинскую помощь и стабилизировала состояние раненых военнослужащих.

Благодаря смелости и решительности прапорщика Жанны Фоминой жизни российских военнослужащих были спасены. Бойцы, пройдя реабилитацию и восстановив здоровье, вернулись в строй.

https://t.me/mod_russia/51299 В ходе специальной военной операции старший лейтенант медицинской службы Татьяна Хвостикова выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским бойцам, а также мирному населению, пострадавшему от атак украинских боевиков.

Неоднократно Татьяне приходилось в тёмное время суток, в условиях активного применения вражеской ствольной и реактивной артиллерии, а также FPV-дронов, доставлять бойцам, ведущим бои на линии боевого соприкосновения, медикаменты.

Смелость и отвага старшего лейтенанта медицинской службы Татьяны Хвостиковой способствовали спасению жизней российских военнослужащих и их скорейшему возвращению в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9755 Десять месяцев под Работино без потерь личного состава

Сергей Анатольевич Шевченко. Позывной «Ямаха».

Кубанский казак. Полковник. Ушел на СВО добровольцем в звании рядового. Сейчас – командир казачьего батальона БАРС-11 «Кубань».

«Ямаха» не любит рассказывать о своих подвигах, но за командира говорят его дела: под Работино в Запорожской области он за 10 месяцев провел более 100 ротаций под артиллерийским и минометным обстрелом. И не потерял ни одного бойца.

Дважды кавалер ордена Мужества. См. видео по ссылке

https://t.me/vskoru/11411

Гвардии подполковник Каруров Салим На совещании в одном из командных пунктов Курской группировки войск Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин отметил значимый вклад 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии в освобождение Курской области.

22-й мотострелковый полк, который возглавляет гвардии подполковник Салим Гасанович Каруров, который является жителем Наро-Фоминска, отличился в борьбе с украинскими боевиками в приграничье Курской области. Под его командованием подразделение освободило три населенных пункта, уничтожив более ста укронацистов и взяв шестерых в плен. Также ими была захвачена иностранная техника: два танка и две БМП.

После окончания Казанского военного танкового училища в 2008 году Салим Каруров проходил службу в Наро-Фоминске в должности командира мотострелкового батальона Кантемировской дивизии. В специальной военной операции участвует с ее первых дней. В том числе командовал стрелковым полком Луганской народной милиции. В августе 2024 года его подразделение одним из первых приступило к выдавливанию и уничтожение ВСУ под Курском. Высоко отмечен подвиг героя на его родине в Дагестане — подполковник Каруров награжден Золотой звездой «Народный герой Дагестана».

В Наро-Фоминске Салим Каруров живет с семьей. Его жена Замира Шамсутдиновна работает координатором филиала Фонда Защитники Отечества. В семье подрастают трое сыновей, двое из которых твердо решили пойти по стопам отца и стать кадровыми военными.

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Гвардии лейтенант Гаранин Георгий Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня под командованием гвардии лейтенанта Георгия Гаранина выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений.

В ходе боя Георгий получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, готовящихся атаковать позиции российских войск с фланга.

Гвардии лейтенант Гаранин, оценив обстановку, быстро и скрытно переместил боевую машину на новую огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и атаковал силы врага.

В результате прицельного залпа противник понес существенные потери и, не сумев ввести дополнительные резервы в бой, отступил.

Благодаря умелому руководству вверенным подразделением, профессионализму и отваге гвардии лейтенанта Георгия Гаранина, а также слаженным действиям его подчиненных была сорвана атака противника.

https://t.me/rabotaembrat/9720

Сержант Якупов Эдуард Подразделение, в составе которого действовал сержант Эдуард Якупов, выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на важном тактическом рубеже.

Находясь на наблюдательном посту, Эдуард обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, приближающийся к позициям российских войск.

Удостоверившись, что российских БПЛА в заданном секторе нет, сержант Якупов взял цель на сопровождение, и при входе дрона противника в зону поражения уничтожил его из стрелкового оружия.

Благодаря профессионализму и мужеству сержанта Эдуарда Якупова вражеский беспилотник, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и упал, не успев приблизиться к нашим позициям, что позволило предотвратить жертвы среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9721

Лейтенант Магомедов Расул Уроженец с. Кандаураул Хасавюртовского района лейтенант Магомедов Расул, будучи командиром взвода, во время выполнения боевой задачи вместе со своим взводом попал под минометный обстрел.

Благодаря грамотному командованию, Расулу удалось вывести из-под огня свой взвод без потерь, при этом выполнив порученное задание.

За свой героизм Расул Магомедов удостоен медали Суворова.

https://t.me/rabotaembrat/9722

Гвардии младший сержант Смольянинов Егор Гвардии младший сержант Егор Смольянинов в ходе проведения спецоперации выполнял задачи по организации устойчивой и бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Находясь на боевом дежурстве на одном из сложных участков фронта, Егор выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника были повреждены антенное устройство и ретранслятор, в результате чего часть основной радиосети подразделения вышла из строя. Несмотря на атаки FPV-дронов и артиллерийский обстрел со стороны противника, Смольянинов незамедлительно приступил к выявлению повреждений и их устранению, в результате чего связь была восстановлена.

Благодаря высокому профессионализму и мужеству гвардии младшего сержанта Егора Смольянинова управление подразделениями было восстановлено, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9744

Гвардии старший прапорщик Галахов Денис Гвардии старший прапорщик Денис Галахов выполнял задачу по доставке боеприпасов российским военнослужащим в район, находящийся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

На маршруте следования транспортное средство, которым управлял Денис, подверглось массированному артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дронов со стороны боевиков.

В результате попадания дрона автомобиль Галахова получил повреждения и загорелся.

Невзирая на то, что детонации боекомплекта равносильна гибели, гвардии старший прапорщик Галахов принял решение вывезти автомобиль из зоны поражения вражеской артиллерии.

Разогнавшись, Денис, мастерски маневрируя на сложном участке местности, направил машину в лесополосу.

Укрывшись от огня противника и атак FPV-дронов в лесу, Галахов приступил к тушению машины.

После того, как возгорание было потушено, гвардии старший прапорщик Денис Галахов доставил боеприпасы на позиции наших войск, что позволило российским военнослужащим усилить натиск на оборонительные рубежи врага и заставить его отступить.

https://t.me/rabotaembrat/9725

Гвардии ефрейтор Федоровский Иван Гвардии ефрейтор Иван Федоровский в ходе специальной военной операции выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения.

Иван регулярно совершал рейсы в районы ведения интенсивных боев.

В ходе наступательных действий на одном их направлений российские войска значительно вклинилась в оборонительные позиции украинских боевиков. Враг, ожесточенно сопротивляясь, предпринимал попытки атак на российских штурмовиков, используя минометы и артиллерию. В результате обстрелов несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения разной степени тяжести. Федоровский, не дожидаясь прекращения огня со стороны украинских боевиков, выдвинулся к месту эвакуации. Транспорт, которым управлял Иван, подвергся минометному обстрелу и налету FPV-дронов противника.

Быстро ориентируясь в сложной обстановке, умело маневрируя на опасных участках местности, Федоровский вывел транспорт из-под огня противника, не допустив его поражения. Несмотря на опасность, Иван в кротчайшие сроки доставил своих товарищей в пункт оказания медицинской помощи, чем спас их жизни.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Ивана Федоровского неоднократно удавалось спасать жизни российских военнослужащих и своевременно оказывать им квалифицированную медицинскую помощь, что способствовало сокращению сроков их возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9726

Гвардии младший сержант Нурсеитов Кайрат Гвардии младший сержант Кайрат Нурсеитов, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял боевую задачу по освобождению населённого пункта от украинских боевиков.

В ходе боя группа бойцов под командованием Кайрата попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника, в результате которого военнослужащие получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Нурсеитов лично вынес двух раненых боевых товарищей, не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерии, чем спас им жизнь.

Оказав им первую помощь и организовав эвакуацию в полевой госпиталь, Кайрат продолжил вести бой с врагом.

По итогам боестолкновения российские военнослужащие выбили украинских боевиков из населенного пункта.

Стойкость и профессионализм гвардии младшего сержанта Кайрата Нурсеитова позволили не допустить потери среди личного состава и обеспечили выполнение боевой задачи по освобождению населенного пункта от украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9736

Гвардии лейтенант Рослик Александр В ходе специальной военной операции гвардии лейтенант Александр Рослик осуществлял воздушную разведку объектов противника на одном из тактических направлении с использованием БПЛА «Орлан-10» обеспечивая корректировку огня артиллерии и своевременную передачу разведывательной информации об объектах противника на командный пункт.

В результате профессионализма Рослика по объектам противника своевременно наносились ракетные удары.

В один из дней Александром была обнаружена позиция РСЗО противника вместе с расчетом готовящегося нанести ракетный удар по позициям российских войск.

Во взаимодействии с артиллерийскими расчетами в результате умелых действий гвардии лейтенанта Рослика по корректировке огня артиллерии пусковая установка РСЗО противника вместе с расчетом были уничтожены.

Профессионализм и самоотверженные действия гвардии лейтенанта Александра Рослика предотвратить потери среди российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9729

Старший сержант Уханев Владимир Старший сержант Владимир Уханев обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь в батальонной тактической группе российских Вооруженных Сил.

Российские военнослужащие, ведя ожесточенные бои с украинскими боевиками, вытесняли их с занимаемых позиций.

Отступая, вооруженные формирования противника вели ответный минометный огонь по наступающим российским подразделениям.

В ходе очередного обстрела была повреждена аппаратная связи, в результате чего связь в группе была утеряна.

Понимая, что потеря связи лишает наступающие российские подразделения тактической гибкости, Владимир, несмотря на продолжающиеся обстрелы, рискуя жизнью, лично выдвинулся устранять повреждения изделия. Высокий уровень профессионализма позволил Уханеву оперативно восстановить работоспособность поврежденных узлов и заново развернуть радиосеть.

По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по врагу был нанесен удар.

Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Владимира Уханева на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/9735

Старший сержант Куфтырев Сергей Отделение под командованием старшего сержанта Сергея Куфтырева вело штурм укрепленного опорного пункта противника.

Используя рельеф местности, вооруженные украинские формирования оказывали сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовых групп.

Оценив обстановку, Куфтырев принял решение совершить маневр, обойдя высоту, на которой закрепился враг. Благодаря грамотной разведке местности и скрытным действиям российские военнослужащие вышли в тыл обороняющимся боевикам.

Заняв выгодные позиции, Сергей определил сектора обстрела подчиненному личному составу, после чего открыл огонь по врагу. Неожиданная атака с тыла штурмовым отделением под командованием Куфтырева полностью дезорганизовала оборонную тактику противника. Понимая риски оказаться в окружении, боевики, неся потери, оставили свои позиции.

Грамотные и мужественные действия российских военнослужащих под руководством старшего сержанта Сергея Куфтырева обеспечили успешный штурм позиций противника.

https://t.me/rabotaembrat/9757

Гвардии лейтенант Дармин Сергей Расчет артиллерийского орудия под руководством гвардии лейтенанта Сергея Дармина выполнял задачи по артиллерийской поддержке подразделений при обороне одного из участков местности, имеющего важное тактическое значение.

Враг, стремясь взять под контроль утраченные ранее позиции, предпринял попытку наступления в зоне ответственности артиллеристов.

Получив от корректировщика огня информацию о сосредоточении сил противника, Сергей на основании переданных координат приступил к поражению вооруженных формирований боевиков.

Метким огнём из ствольной артиллерии расчет Дармина нанёс существенные потери наступающим силам врага. Было уничтожено несколько единиц автомобильной техники, а также большое количество пехоты противника.

Наносимые артиллерийские удары по боевикам значительно ослабили их боевые порядки, лишив возможности выдвинуться в атаку.

Смелость и мужество гвардии лейтенанта Сергея Дармина, а также слаженные и профессиональные действия его подчиненных позволили российским бойцам не допустить прорыва противником обороны.

https://t.me/rabotaembrat/9730

Гвардии младший сержант Тымчук Павел Расчет боевой машины реактивной системы залпового огня под командованием гвардии младшего сержанта Павла Тымчука выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений.

В ходе боя Павел получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, готовящихся атаковать позиции российских войск с фланга.

Тымчук, оценив обстановку, быстро и скрытно переместил боевую машину на новую огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и атаковал силы врага.

В результате прицельного залпа противник понес существенные потери и, не сумев ввести дополнительные резервы в бой, отступил.

Благодаря умелым и грамотным действиям командира боевой машины РСЗО гвардии младшего сержанта Павла Тымчука российским подразделениям удалось занять выгодные позиции и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/9739

Капитан Шевченко Виталий Подразделение под командованием капитана Виталия Шевченко, действуя на важном направлении, обеспечивала бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями российских войск.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков были повреждены антенно-фидерное устройство и антенна одного из опорных ретрансляторов, в результате чего вышла из строя часть основной радиосети мотострелкового подразделения.

Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Шевченко под обстрелом, вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений.

В ходе проводимого ремонта Виталий с товарищами восстановили антенно-мачтовое устройство, после чего произвели настройку оборудования таким образом, что исключило возможность воздействия на созданную радиосеть средств РЭБ противника.

Благодаря профессиональным действиям капитана Виталия Шевченко и его подчинённых линии связи и поврежденное оборудование были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями.

По вновь организованным каналам связи были оперативно поставлены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, по которым был нанесен ответный артиллерийский удар.

https://t.me/rabotaembrat/9758

Гвардии рядовой Степанов Сергей Гвардии рядовой Сергей Степанов выполнял боевую задачу по организации устойчивой связи между командованием полка и ведущими наступательные действия штурмовыми подразделениями.

Противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, открыл минометный огонь по российским штурмовикам, в результате чего удалость нарушить проложенную линию связи. Понимая, что её отсутствие лишит командование ВС РФ возможности оперативно координировать действия военнослужащих в бою, Степанов, рискуя жизнью, направился в район боя на поиски поврежденной линии связи.

На пути следования Сергей неоднократно подвергался атакам FPV-дронов противника. Несмотря на постоянный обстрел и атаки, Степанов проявил мастерство и обнаружил поврежденный радиомост. Сохраняя самообладание, гвардии рядовой Сергей Степанов заменил вышедшее из строя оборудование и заново настроил сеть, тем самым восстановил устойчивую связь с наступающими штурмовыми подразделениями.

https://t.me/rabotaembrat/9750

Лейтенант Миль Максим Лейтенант Максим Миль в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировки огня артиллерии с применением беспилотного летательного аппарата.

Находясь на позиции в темное время суток, в условиях повышенной облачности и применения противником средств радиоэлектронной борьбы, лейтенант Миль вскрыл хорошо оборудованную позицию артиллерийского орудия западного производства вместе с расчетом боевиков.

Максим оперативно определил и передал на позицию артиллерии координаты цели для поражения.

Передав координаты, лейтенант Максим Миль продолжал корректировку огня российской артиллерии по противнику, в результате чего артиллерийское орудие врага было уничтожена вместе с находящимися там боевиками и техникой.

https://t.me/rabotaembrat/9740

Гвардии сержант Сулейманов Максим Гвардии сержант Максим Сулейманов в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских войск в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Приближаясь к позициям наших подразделений, колонна, в которой двигался Максим, подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков и налету FPV-дронов. Находясь под огнем противника, Сулейманов, умело маневрируя на сложном участке местности, вывел машину из-под удара врага, и своевременно доставил боеприпасы на передовую, что позволило российским войскам сдержать наступление врага и перейти в контратаку.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии сержанта Максима Сулейманова удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами для успешного выполнения задач на передовой.

https://t.me/rabotaembrat/9745

Старший лейтенант Попенков Алексей Подразделение ВС РФ под командованием старшего лейтенанта Алексея Попенкова вело бой в населенном пункте, удерживаемом противником.

Продвигаясь вглубь обороны врага, Попенков выявил замаскированную позицию пулеметного расчета украинских боевиков и наблюдательный пост, который вел корректировку артиллерийского огня.

Алексей оперативно подготовил две штурмовые группы для уничтожения выявленных позиций противника и лично возглавил одну из них. Синхронно выдвинувшись, группы скрытно сблизились с позициями украинских боевиков и внезапно атаковали их с флангов.

Неся потери, противник начал отступать. Попенков оценил обстановку и оперативно принял решение продолжить продвижение, так как враг утратил выгодную позицию. Отступающие боевики были уничтожены, а штурмовым группам под командованием Попенкова удалось значительно продвинуться и закрепиться на новых рубежах.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего лейтенанта Алексея Попенкова противник был выбит с выгодных позиций, а штурмовые группы значительно улучшили положение по переднему краю, что привело в последующем к освобождению населенного пункта от вооруженных формирований врага.

https://t.me/rabotaembrat/9751

Военнослужащий Кантария Георгий В зоне СВО воюет правнук бойца, поднявшего Знамя Победы над Рейхстагом.

Спустя 80 лет правнук младшего сержанта Красной Армии Мелитона Кантарии Георгий воюет в зоне спецоперации и водружает флаги России над освобожденными селами и городами.

Боец является двоюродным внучатым племянником Кантарии. Он отслужил срочную службу в войсках противовоздушной обороны. Затем Георгий продолжил военную карьеру, заключив контракт с Росгвардией.

https://t.me/rabotaembrat/9756 Дмитрий Маслов добровольно пришел в военкомат в 2022 году. Уже на фронте получил офицерские погоны. В 2023 году Дмитрий был ранен, но несмотря на это, под шквальным огнем противника, вывел сослуживцев в безопасное место. За этот поступок губернатор Саратовской области вручил герою почетный знак «За мужество и отвагу».

В этом видео (см.по ссылке) он рассказывает, как занятия спортом помогли ему на передовой, и почему русского солдата никому не одолеть.

https://t.me/heroesofZ/1479 Сержант Спартак Кондратенко родом из Тюмени, служит в армии с 2016 года. Со своим мотострелковым подразделением Спартак с первого дня участвовал в СВО как наводчик БТР-82, перенес ранение. По его словам, в службе очень пригодилось умение ориентироваться на местности, даже через прицел боевой машины, и физическая подготовка: «Особенно когда приходится нести раненого товарища, который крупнее тебя раза в два».

Сейчас Спартак — курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища: «Есть мечта стать генералом. К мечте нужно стремиться». См видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1480 Фельдшер медицинской роты Зарема Гаджикурбанова – «правая рука хирурга». Первый раз она поехала работать в зону СВО в конце 2022 года, а вернулась только спустя год, в первых числах декабря 2023-го.

Ей было страшно работать под обстрелами, ещё страшнее – допустить ошибку, из-за которой пострадал бы пациент. Но желание приносить пользу, спасать раненых, получать неоценимый опыт – придавало сил. См видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1483 Гвардии лейтенант Маргарита Пашкевич — начальник химической лаборатории. Во время одного из дежурств она обнаружила отравляющее вещество, примененное противником. Маргарите удалось предотвратить возможные последствия воздействия опасного вещества на наших военнослужащих.

Маргарита уверена: наша Победа уже не за горами! См видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1486

Главврач Харлан Владимир Президент РФ присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы — Владимиру Харлану.

В размещенном на сайте официального опубликования правовых актов документе отмечается, что звание присуждено «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях». На счету доктора Харлана сотни спасенных жизней. Врачи находящейся в прифронтовой зоне больницы Алешек спасают мирных жителей буквально каждый день. Экстренных больных здесь принимают круглосуточно, обследуют и даже оперируют. 23 сентября рядом с домом Харлана украинские террористы совершили теракт. В результате погибла его жена. Сам главврач и его водитель получили ранения. Его самоотверженная работа помогла многим пострадавшим от киевской агрессии сохранить жизнь и получить необходимую поддержку. Несмотря на личную трагедию — потерю жены в результате теракта, доктор Харлан не утратил веру в людей. Его неистощимая доброта и стойкость служат примером для всех. https://t.me/specnazAlpha/36195 Снайпер-ветеран «Пионер», герой документального проекта Readovka, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Героический снайпер Анатолий Кольчинский с позывным «Пионер», переживший тяжелое ранение в боях под Херсоном, пришел к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, чтобы почтить память погибших предков. На кадрах Readovka ветеран поднимается на постамент, опираясь на трость и плечо караульного.

Как Пионер рассказывал в нашем документальном фильме, после боевой травмы он активно продолжает помогать фронту, работая гуманитарщиком. Сегодня он пришел, чтобы отдать дань уважения всем павшим воинам — даже находясь на «гражданке», Кольчинский душой и сердцем остается вместе с боевыми товарищами.

Снайпер Пионер и «Ангелок». Документальный фильм

https://t.me/readovkanews/95103

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Трофимов Андрей Анатольевич (позывной "Бестия") - ком. штурмового отделения добровольческого специального соединения " Группа "W"- Вагнер", сотрудник чрезвычайной военной комиссии (ЧВК) "Вагнер". У нас в организации ЯРВПМОО "Пламя" (ВПЦ ""Вымпел" по ЯО) появилась первая боевая потеря за почти 20 летнюю деятельность, где была и Чечня и Дагестан, Южная Осетия, Таджикистан, Сирия и др. При выполнении боевой задачи в зоне СВО на Донбассе погиб Андрей Анатольевич Трофимов - один из активистов военно-патриотического движения Рыбинска, РМР и всей области, выпускник и мл. инструктор нашей военно-патриотической организации, который занимался с первых дней существования даже еще не организации, которой тогда еще не было, а просто в профильном кружке патриотической направленности в санаторно-лесной школе с. Глебово Рыбинского МР в далеком 2003 году. Андрей родился 6 декабря 1989 г в г. Рыбинск, учился в глебовской санаторно-лесной школе-интернат(ныне закрыта). Проживал в Рыбинске, учился в одном из ПУ на каменщика, но учебу не закончил и работал подсобным рабочим, помогая своей большой многодетной семье. Рано потерял отца, мать скончалась в январе 2022 г. Служил срочную в инженерно-саперном подразделении одной из подмосковных частей ВВ МВД РФ, во время службы вместе с сослуживцем предотвратил теракт в московском метро во время одного из патрулирований. Андрей хоть и служил во внутренних войска, - душой был именно десантником: прыжки с парашютом на базе Рыбинского АСК ДОСААФ России, многочисленные военно-патриотические сборы десантной направленности и спецназовской на базе УЦ 98 ВДД, и в др.., где Андрей являлся помощником руководителя команд организации. В 2014 г. после госпереворота на Украине, принял позицию и решение помогать народу Донбасса, несколько раз ездил добровольцем на Донбасс. В 2018 году защищал Донбасс в составе народной милиции ЛНР. В последней своей командировке был в составе штурмовой группы "Добровольцы", для которых девиз: "Кровь, Честь, Родина, Отвага" - превыше всего на свете. Геройски погиб 11 сентября 2022 г. спасая раненого товарища в результате минометного обстрела боевых позиций под городом Артемовск (ДНР) на Бахмутовском направлении в бою с международными нациско-террористическими формированиями и иррегулярными подразделениями НАТО. Андрей погиб, в лесополке с северо-востока от уже сейчас освобожденного города Артемовска, близ подстанции "Донбасская", вытаскивая под минометным обстрелом боевых товарищей: сначала братишку из Череповца вытащил живым, а потом поспешил на помощь раненому земляку, закрыв его своим телом! Польская минометная мина, у которой не слышно ни выхода ни прилета, попала в окоп с ребятами. Награжден различными наградами. Посмертно награжден высокой добровольческой наградой " -"За кровь и Храбрость". Также награжден государственной наградой (посмертно). Похоронен с воинскими почестями на новом городском кладбище кладбище г. Рыбинска. https://vk.com/wall355405709_101 Егор родился 12 июня 2003 года в г. Воткинск Удмуртской Республики. В школьные годы увлёкся борьбой, самбо, участвовал в многочисленных соревнованиях. В 19 лет, приняв взвешенное и твёрдое решение, в мае 2023 года подписал контракт и ушёл на СВО, не проходя срочную службу. Уже после подписания контракта он узнал, что будет отцом. Егор не изменил решения. Он верил в то, что надо защищать Родину, свою семью и будущего ребёнка. 1 июля 2023 года состоялось бракосочетание. Через неделю Егор уехал в часть. Егорка, как его ласково называли сослуживцы, был самым молодым контрактником. Поэтому и позывной получил — «Школьник», что вызывало у него улыбку. Да и сослуживцы вспоминают о Егоре с улыбкой и только добрыми словами. Он один из первых организовывал полевой быт сослуживцев, заботился об их питании, сам готовил в полевых условиях. Несмотря на неопытность в военном деле, поднимал боевой дух ребят. Вопреки собственной усталости, всегда подставлял плечо. 22 июля 2023 года Егор сообщил родным, что они направляются в город Луганск. А 28 июля уже находился в штурмовом отряде «Шторм». 8 августа отряд отправили на выполнение боевой задачи — на первую линию соприкосновения. 12 августа 2023 года вблизи н. п. Клещеевка Артёмовского района ДНР отряд, в котором находился Егор, попал под миномётный обстрел. «Школьник» смог увернуться от трёх мин, но четвёртая попала в спину, нанеся смертельное ранение. Награждён орденом Мужества посмертно. https://t.me/geroisvorf/2317 Жил, работал учился в родном селе Батово, Ханты-Мансийский автономный округ.

Имеет два высших образования. Семья: жена и трое детей. Мобилизован. Награжден: медаль»Воинская доблесть» 2 степени, Медаль Жукова, Медаль «За храбрость» 2 степени, Орден мужества посмертно https://t.me/geroisvorf/2322 Гвардии рядовой. 18.10.1975 - 20.05.2024 Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Похоронен в с. Кандаурово Колыванского района Новосибирской области. https://t.me/geroisvorf/2319 Александр Бескостин родился в Красноярске, но вскоре его семья переехала в маленький городок Сосновоборск. Александр хорошо учился в спортивном классе третьей школы. После окончания школы в 1995 году Александр отправился на срочную службу в Иркутск, где служил снайпером. Этот опыт закалил его характер и научил дисциплине. После армии он вернулся в Сосновоборск и начал работать в местном РОВД, где продолжал развивать свои навыки и стремился к профессиональному росту. В 1997 году Александр познакомился со своей будущей женой. 15 мая 2023 года Александр подписал контракт и был отправлен в зону специальной военной операции в должности командира подразделения. В последние дни своей жизни старший сержант Александр продолжал вести своих людей вперёд. 17 февраля была взята Авдеевка, а 24 февраля он последний раз общался с семьёй. Погиб при выполнении боевого задания, населенный пункт Орловка, Авдеевское направление. 27.02.2024 он шел первым, когда его группа попала под огонь пулемёта. Товарищи пытались его спасти, но сами получили тяжёлые ранения. Александр Бескостин был награждён Орденом Мужества посмертно и медалью “За боевые отличия”. https://памятьнародов.рф/8256/ Военнослужащий Бекетов Сергей Боец с видео (см. видео по ссылке), которое облетело весь интернет, был жителем с. Малореченское, города Алушта Республика Крым — Бекетов Сергей Сергеевич, позывной “Крым". В родном посёлке с детства его называли "Фунтик". "Крым" героически погиб 22 марта 2025 года под Часовым Яром. Выполняя боевое задание был ранен, упал с мотоцикла. Понимая, что смерть неизбежна, принял ее с честью и достоинством, как настоящий Герой. https://t.me/specnazAlpha/36001 Младший сержант Князев Александр г. Комсомольск-на-Амуре Выпускник Нижнетамбовского средней школы Комсомольского района Хабаровского края. Окончил лесопромышленный техникум. Прошёл срочную службу в ГРУ пулемётчиком. Осенью 2022 года мобилизован на СВО. Героически погиб 21 февраля 2025 года. Награждён медалью "За отвагу", медалью "За воинскую доблесть", орденом Мужества. https://храмвоинов.рф/gone/ Военнослужащий Панов Евгений Панов Евгений Викторович Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ 27.06.1992 - 24.12.2024 На СВО в ходе выполнения боевого задания трагически погиб Панов Евгений Викторович https://t.me/geroisvorf/2300 Рядовой Акимов Артём Акимов Артем Юрьевич Родился 10.02.1991 г., село Ковригино, Сокольничевского района, Нижегородской области Пошел в 3 школу 1997 г, окончил 2008 году. Поступил в Чебоксарский колледж им. Н.В. Никольского, на специальность дизайнер. Окончил в 2012 г С 2014 года работал на комбинате автофургонов. 12 июня в День России уехал на СВО, добровольно. Погиб 04.07.2024 https://храмвоинов.рф/gone/ Доброволец Салтанов Евгений Салтанов Евгений Анатольевич, родился в г.Чита Забайкальского края 13.03.1978. В возрасте 2-х лет переехал с родителями в Республику Бурятию, с .Хоринск. В 1984 - 1993 обучался в ХСШ №1. В 1993 поступил в СПТУ -37 в с Хоринск. После окончания училища, в мае 1996 года, был призван на срочную военную службу Хоринским военкоматом. После прохождения службы Евгений Анатольевич подписал контракт и продолжил службу. В 2001 году отправился в Чеченскую республику, в марте 2002 вернулся с горячей точки и уволился с военной службы в звании ст.сержанта. Являлся ветераном боевых действий, имел боевые награды. После этого работал в ОММВ г. Чита. В 2011 году перешёл в дежурную часть УМВД г. Чита, в 2014 году в звании старший лейтенант полиции ушёл на пенсию. Имея боевой опыт, принял решение добровольцем встать на защиту Родины. 16.05.2023 года заключил контракт с в/ч 27818 г.Чита и отправился в зону СВО. Был ранен, после ранения снова вернулся в строй. Служил в разведке. Имеет боевые награды, Орден Мужества и участника СВО, также представлен ещё к одной боевой награде, посмертно. 14 .01.2025 Евгений Анатольевич погиб в Курской области д.Нижняя Воробжа. https://vk.com/wall-210977916_732549 Рядовой Пичугин Александр Пичугин Александр Алексеевич, родился в Удмуртской Республике г.Сарапула 11 декабря 2001 года. Закончил Сарапульскую среднюю школу №2. Поступил в Индустриальный техникум на специальность «Товаровед».

В 2020 году 20 октября призван на военную службу комиссией г.Сарапула и направлен в воинскую инженерно-сапёрную часть №53194 Воронежской области г.Богучар. В марте 2021года заключил военный контракт с учетом срочной службы на 2 года. 06 сентября 2022г. награжден медалью Министерства обороны РФ «За Разминирование». В СВО на Украине Александр принимал участие с самого начала. Погиб 26.02.2023г. при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО на территории ЛНР г.Кременная. За отвагу и самоотверженность при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом Президента РФ, награжден Орденом Мужества (посмертно). https://храмвоинов.рф/gone/ Старший сержант Шерстнёв Сергей Шерстнёв Сергей Евгеньевич родился в п. Урдома Архангельской области 21.12.1977 г. В 1985 году пошёл в 1 класс Урдомской средней школы. Закончив 9 классов, поступил в Вельский совхоз-техникум по специальности техник-механик. Закончив техникум, с 1997 по 1999 год служил в армии в воздушно-десантных войсках, в военной разведке в Печенгской 200-й бригаде. Уволился старшим сержантом, зам. командира взвода войсковой разведки. В 2001 году женился, и на следующий год в семье родились двойняшки. Сергей Евгеньевич был добрым и заботливым отцом. В 2004 году поступил заочно в Архангельский государственный технический университет, который с успехом закончил в 2008 году. Долгое время работал в ООО «Газпром трансгаз Ухта» машинистом технологических компрессоров. С 2015 года по семейным обстоятельствам работал вахтовым методом в Республике Коми по специальности монтажник технологических трубопроводов. 26.10.2022 года был мобилизован на службу в зону СВО. Сергей Евгеньевич пошёл добровольно, очень переживая, что гибнут совсем молодые ребята. Службу проходил в Донецкой Народной Республике в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко. С первых дней был на передовой. С ответственностью выполнял боевые задания, спасал сослуживцев, вынося их на себе с поля боя под дронами и миномётным огнём. Не жалел себя в бою ради жизни своих товарищей. Был награждён медалью «За отвагу» и медалью «За укрепление содружества». 23.06.2024 года при освобождении н. п. Георгиевка ДНР в составе штурмовой группы старший сержант Шерстнёв Сергей Евгеньевич погиб, до конца оставаясь верен своей присяге. Награждён орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2296 Старший сержант Петров Денис Петров Денис Тимофеевич Родился 09.05.1985 года г. Черкесске, КЧАО, Ставропольского края. Учился в школе № 3 г. Черкесска, с 1999 г. учеба в профессиональном лицее № 7, получил среднее техническое образование по профессии «Слесарь по техническому оборудованию и ремонту авто средств».

С 2003 г. служба в вооруженных силах в Алтайском крае в РВСН, был командиром автомобильного отделения. В 2005 году в звании старшего сержанта демобилизовался. После возвращения домой работал инкассатором в «Росинкасс», затем автослесарем в МУП «САХ» г. Черкесска. В 2024 году заключил контракт с министерством обороны РФ. Затем был зачислен стрелком-помощником гранатомётчика 6 гвардейской отдельной мотострелковой бригады южного военного округа в/ч 41624 г. Стаханов. 06.05.2024 г. был тяжело ранен, лежал в госпитале г. Ростова-на-Дону, в Москве и Владивостоке. 02.06.2024 г. вернулся в часть. Погиб 13.08.2024 г. в населенном пункте Верхнекаменское, Артёмовского района, Донецкой Народной Республики. Погиб героически, спасая боевого товарища из под арт.обстрела. https://храмвоинов.рф/gone/ Доброволец Абрамович Евгений Евгений Игоревич (25.12.1988) в 2004 окончил СШ №1 в Мончегорске, в 2010 филиал МГТУ имени Баумана. Жил в Рыбинске Ярославской области. В 2022 году добровольцем вступил в группу «Вагнер». Погиб в ходе СВО в сентябре 2022 г. Награждён посмертно крестом «За мужество и отвагу» группы «Вагнер». https://победаипамять.рф/hero2703 Лейтенант Головач Иван Спортсмен, активист, он всегда во всём искал и добивался справедливости. После школы поступил в общевойсковое военное училище г. Москва, окончив которое, приступил к службе в Республике Дагестан, в городе Буйнакск. Дважды участвовал в параде Победы, с гордостью проходя по Красной площади как курсант. В 2022 году принимал участие в параде Победы уже как командир подразделения. 22 сентября в день рождения выпускника Гимназии города Новоалександровска Головача Ивана Петровича открыта памятная доска и Парта Героя. https://герои-сво.рф/geroi/golovach-ivan/ Рядовой Лукьяненко Алексей Лукьяненко Алексей Сергеевич Позывной Даласс г. Бикин Хабаровский край 04.02.1987 - 05.11.2024 https://храмвоинов.рф/gone/category/view/1/ Военнослужащий Данилов Даниил Данилов Даниил Олегович 20.02.1998 года рождения. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ В ходе выполнения боевого задания погиб 18.02.2025 года https://t.me/geroisvorf/2295 Старший лейтенант Клинчаев Руслан Клинчаев Руслан Эдуардович Командир противодевирсионного взвода Село Эдиссия, Ставропольский край 04.10.1998 - 04.09.2024 В 2016 году закончил школу №5 в селе Эдиссия, в 2017 году поступил в военную академию связи имени маршала советского союза С.М. Буденного, 2022 году закончив академию проходил военную службу в войсковой части 71599, в 2020 году участвовал в военном параде, 2021 году участвовал в военном параде в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Погиб: Белгородская область Яковлевский район село Гостищево Награды: За воинскую доблесть II степени, Орден Мужества. https://t.me/geroisvorf/2297 Сержант Борисов Александр Командир отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона г. Орёл 06.02.1989 - 06.06.2024 В октябре 2022 года был мобилизован. Служил командиром отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона. За время службы получил звание сержанта. С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений войск регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Подвергался миномётному обстрелу со стороны украинских боевиков. Выводил автомобили из-под огня противника в безопасное место. Осуществлял доставку боеприпасов в пешем порядке, обнаружив, что нашим подразделениям необходима помощь осуществил поддержку огнём из автомата. Рискуя своей жизнью выносил солдат в безопасное место. Пал смертью храбрых в Кисловке, Купянского района, Харьковской области в период прохождения военной службы и исполнении обязанностей. Награждён орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/borisov-aleksandr-anatolevich/ Рядовой Марьета Александр Марьета Александр Леонидович Позывной Тренер Одинцово моск. Обл. 19.11.1986 - 10.05.2024 Погиб в Луганской области под Розовкой. https://храмвоинов.рф/gone/category/view/1/ Младший сержант Крапивин Руслан Крапивин Руслан Васильевич Мотострелок Деревня Марковская, Архангельская область 09.06.1988 - 10.03.2023 Погиб: Город Кременная, Луганская народная республика Орден мужества (посмертно) https://t.me/geroisvorf/2299 Военнослужащий Слюнченко Денис В ходе СВО погиб наш земляк из Пяльмы Пудожского района Слюнченко Денис Михайлович, 20.12.2001г.р.. https://t.me/vkwarveterans/24352 Младший сержант Самигуллин Руслан Самигуллин Руслан Ильдарович Стрелок Село Старошешминск, Республика Татарстан 14.11.1996 - 17.05.2023 Погиб: Донецкая Республика, населëнный пункт Андреевка 2 медали за боевые отличия, и орден Мужества посмертно. https://t.me/geroisvorf/2298 Младший сержант Тонконожко Тарас Тонконожко Тарас Николаевич Пулемётчик г. Хабаровск 16.12.1998 - 13.11.2022 Погиб: село Павловка Наш герой совершил подвиг, защищая свою родину. https://t.me/geroisvorf/2320 Старший лейтенант Верхотин Игорь Верхотин Игорь Николаевич Село Усть-Нацигун, Забайкальский край 03.08.1964 - 13.01.2024 Орден Мужества, посмертно https://t.me/geroisvorf/2309 Гвардии капитан Чернов Сергей Командир штурмовой роты г. Буйнакск, Республика Дагестан 14.04.1998 - 25.02.2024 При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине, трагически погиб 25-летний гвардии капитан Чернов Сергей Сергеевич. Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища 2019 года, он проходил службу в 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, расположенной в Республике Дагестан. В рамках СВО Сергей руководил отдельной сводной штурмовой ротой, пользовался большим уважением у своих подчинённых, был известен в разных подразделениях, и высоко ценился сослуживцами и командирами за ум, смелость и отвагу. Награды: Медаль За боевые отличия, Медаль Суворова, Орден храбрости II степени, Орден Мужества. https://герои-сво.рф/geroi/chernov-sergej-sergeevich/ Рядовой Идрисов Ильмат Идрисов Ильмат Халилуллаевич Гранатометчик Село Карагали, Астраханская область 13.08.1987 - 13.02.2025 Погиб в ДНР, Красноармейский район, НП Пушкино при выполнении специальной военной операции Награждён Орденом Мужества https://t.me/geroisvorf/2310 Рядовой Шахмуратов Александр Шахмуратов Александр Денисович Оператор г. Магадан 11.06.2005 - 04.03.2025 Погиб при выполнении боевого задания https://t.me/geroisvorf/2313 Ефрейтор Куйкин Артур Куйкин Артур Юрьевич Старший наводчик минометной батареи Петрозаводск, Республика Карелия Артур родился 10 февраля 1991 года в поселке Ильинский Олонецкого района. Окончив школу в родном поселке, поступил в Петрозаводский строительный техникум, где получил профессию строителя. В 2009 году пошел в армию. Службу проходил в Армении,в городе Гюмри. Вернувшись с армии закончил техникум и пошел работать по профессии. Артур был целеустремленный, стремился постоянно развиваться, уважал себя и окружающих. Настоящий мужчина, надежный товарищ, готовый, не раздумывая, пойти в огонь ради своих родных и друзей. 25 сентябре 2022 года Артур получил повестку по частичной мобилизации. 27 сентрября отправился проходить боевое слаживание в городе Сертолово. В конце октября 2022 г. был направлен в зону специальной военной операции. Больше года, Артур, с честью выполнял воинский долг. Проявляя мужество, героимз и самопожертвование, он неоднократно рисковал собой ради спасения боевых товарищей. Был награжден медалью «За воинскую доблесть» II ст. 24 декабря 2023 года, в возрасте 32 лет,старший наводчик минометной батареи с позывным «Плотник», Куйкин Артур Юрьевич, героически погиб при выполнении боевых задач под Купянском. За мужество, отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу награждён орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2314 Рядовой Миранов Николай Старший наводчик миноместного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона Миранов Николай Викторович родился 21 сентября 1996 года в селе Эдиссия Ставропольского края.

В 2003 году Николай пошел в первый класс школы N 5. Увлекался машинами. После окончания 9 классов решил стать автомехаником и поступил в Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления. Занимался строительством. В августе 2024 года Николай подписал контракт для исполнения воинского долга при проведении специальной военной операции. Его боевые задачи проходили в самых тяжелых направлениях проведения специальной военной операции. Погиб в Донецкой области, село Максимильяновка. https://t.me/geroisvorf/2294 Младший сержант Кожеманов Владислав Рядовой Борзов Алексей В Старотимошкинской СОШ состоялось открытие мемориальной доски выпускникам Владиславу Кожеманову и Алексею Борзову, погибшим в зоне проведения СВО. Командир мотострелкового отделения, мотострелкового взвода, стрелковой роты снайперов младший сержант Владислав Кожеманов и рядовой Алексей Борзов – настоящие герои. Владислав Аркадиевич Кожеманов родился 19 мая 1980 года в деревне Беловка. После окончания Старотимошкинской средней школы получил профессию учителя физкультуры в Альметьевском техникуме физической культуры, работал в Новошешминском районе. В 2000 году был призван на срочную службу. Служил в погранвойсках. Вернувшись из армии работал в МВД г. Набережные Челны. В 2016 году подписал контракт с Министерством обороны. Владислав Аркадиевич принимал участие в военной операции России в Сирии и в специальной военной операции на Украине. За время службы удостоился государственных наград. Был женат, воспитывал троих детей. Героически погиб 12 декабря 2023 года. Награжден Орденом Мужества посмертно. Алексей Аркадиевич Борзов родился 6 февраля1983 года в деревне Беловка. В 1999 году закончил Старотимошкинскую среднюю школу, после чего поступил в Аксубаевское СПТУ на механика. С 2001 по 2003 год проходил военную службу в рядах ВС России в Ленинградской области на должности стрелка, а с 2003 по 2007 годы служил на военной службе по контракту. Был старшим стрелком, разведчиком. После четырех лет службы работал в Тверской области. 29 сентября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации для участия в Специальной военной операции на территории Украины. Его должность– разведчик, воинское звание – рядовой. Жизнь бойца оборвалась 24 июня 2024 года. За самоотверженное служение Отечеству, смелость, решительность и героизм, проявленные в ходе несения службы в зоне спецоперации, Алексей Аркадьевич Борзов награжден Орденом Мужества посмертно. https://aksubayevo.ru/news/news/st Доброволец Ксенофонтов Андрей Мемориальную доску в память о земляке, погибшем при исполнении служебного воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, открыли на фасаде Новотимошкинской средней школы. Житель деревни Новое Тимошкино, Ксенофонтов Андрей Александрович, 01.06.1984 года рождения, ушел добровольцем на специальную военную операцию в октябре 2022 года. В октябре 2023 года был тяжело ранен выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, от полученных травм скончался в военном госпитале города Казани. https://vk.com/wall-192690035_4062 Старшина Командир отделения Сватово, Луганская Народная Республика. Погиб исполняя воинский долг, защищая интересы родины. Награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroisvorf/2326 Мотострелок г. Волгоград Погиб: Часов Яр Награждён Орденом Мужества https://t.me/geroisvorf/2315 В Ершовской основной школе, Кировская обл., открыли мемориальную доску геройски погибшему в зоне специальной военной операции выпускнику школы Евгению Лаптеву. На торжественно-траурном митинге учителя, одноклассники, родные, односельчане вспоминали, каким был Евгений в школьные годы. Когда в стране была объявлена частичная мобилизация, Евгений Владимирович сам пришёл в военкомат с просьбой отправить его на СВО. Набор уже был завершен, но Евгений добился своего: поехал в соседний Кукмор и оттуда отправился в зону СВО. Таким же неравнодушным, смелым и настоящим патриотом Евгений Владимирович показал себя и в ходе боевых действий, за что получил не одну награду. https://vk.com/wall-41848414_58820 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Когда закончится война. Андрей Куряев

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