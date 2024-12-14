Сирия, продолжение

Казнь на площади: как сирийская оппозиция мстит семье Асада" В городе Латакия сирийская оппозиция устроила показательное возмездие: двоюродный брат экс-президента Сирии Башара Асада, Сулейман Асад, был публично повешен на подъемном кране.

Как сообщают сирийские СМИ, это стало жестким сигналом противников режима.

Сулейман, бывший глава Национальных сил обороны, был казнен не только из-за родства с бывшим лидером страны, но и за репрессии против тех, кто выступал против власти.Что означает этот шаг для будущего Сирии и её сложных политических реалий?Надо добавить, что сначала испоганили мавзолей отца Башара Асада, а потом его просто сожгли и плясали вокруг.Боевики, захватившие власть, утверждают, что ответственность за эти действия несут радикальные группы, и отрицают свою причастность к этим событиям.Однако, учитывая повышенное внимание к христианским и шиитским святыням, существует вероятность того, что в ближайшее время будет предпринята новая попытка уничтожить Сейду Зейнаб — шиитскую мечеть в одноименном пригороде Дамаска. Местные шииты, которые остаются в живых, пока сообщают о сохранности святыни.Также вероятно, что в скором времени могут быть уничтожены могилы Каина и Авеля, завалена Пещера Первой крови и выброшена голова Иоанна Крестителя, поскольку эти объекты не представляют большой ценности для боевиков. А потому под угрозой далеко не только новострои, вроде того же храма в Скальбии, который на днях был разграблен.Помимо геноцида в отношении алавитов и других меньшинств, происходит этноцид, который может привести к полному уничтожению наследия Сирии. Боевики, в том числе ранее связаные с запрещённой организацией ИГ, продолжают разрушать исторические памятники, такие как храмы, греческие амфитеатры и другие объекты культурного наследия.

Известный сирийский ученый-химик доктор Хамди Исмаил был найден убитым в своем доме в Дамаске. Также СМИ сообщают об убийстве в сирийской столице шейха Тауфика Аль-Бути - известнейшего ученого-богослова. Примечательно, что сегодня уничтожается не только сирийский военный потенциал, но и интеллектуальный.

Демократия пришла.

https://t.me/rosich_russia/70347

РАЗГРАБЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Сирийские повстанцы разграбили сокровищницу и ящик для пожертвований сирийской православной церкви Святого Георгия в Дамаске и помешали проведению литургии

https://t.me/specnazAlpha/32359

В Латакии наступила заря свободы и демократии. В миропорядке основанном на правилах свобода и демократия выглядят именно так.

https://t.me/boris_rozhin/147402

Дерьмократия от дикарей. В Латакии происходят расправы и убийства. Многие сирийцы быстро переобулись. Если они думают, что это переобувание сильно им поможет избежать расправы, то не обрадую- у них еще все впереди. Все- таки стоило взять пример с курдов и защищать свою землю , даже без Асада, без генералов, от которых толку не было никакого. Теперь будет так… Все как любит Макроша... https://t.me/wagner_group_pmc/69177

Террористы из возглавляемой Турцией СНА вошли в больницу и убили раненых сирийских солдат, которые там проходили лечение. Слышно, как террористы разговаривают друг с другом по-туркменски.

https://t.me/Oleg_Blokhin/61926

Олег Блохин еще добавляет:

А вот и каратели подоспели.

Подразделение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», называющая себя «Магавир аш-Шам», вошла в деревни религиозных меньшинств в сельской местности провинции Хомс и «очистила» их от алавитов.

«Аллаху Акбар, Магавир аш-Шам! Деревня нусайритов (алавитов) очищена», — заявил террорист.

Горе побежденным. И урок остальным- сражайтесь до конца. Так хоть будет шанс. У овец шансов нет.

https://t.me/Oleg_Blokhin/61953

Протурецкое зверье унижает сирийских христиан, заставляя их выть, что символизирует ''cерых волков''- панктюрское националистическое движение. Как бы не пытались отбелить репутацию ХТШ и прочих ваххабитов, называющих себя демократической оппозицией, фактически они как были радикальными джихадистами, так и остануться.Таких видео будет все больше и больше. Христиан в Сирии около 10 %. Еще больше шиитов и алавитов, которых пока не трогают.

По светскому режиму Асада будут еще скучать. Рано или поздно во всей этой непрекращающейся вакханалии борьбы за власть появится свой '' ливийский Халифа Хафтар'' или ''египетский ''Халил ас-Сиси''из военных, отвечая запросу общества на стабильность и светскую уклад в противовес радикально-шариатскому беспределу боевиков. Тем более несколько тысяч бойцов САА, включая республиканскую гвардию ушли с шу Махером Асадом в Ирак где они станут прокси-войсками Ирана или Ирака. А нам нужно эти войска снабжать оружием и готовить на территории Ирака или Ирана для последующих ударов по боевикам в Сирии.

https://t.me/zloy_zhurnalist/20028

Обезьяннее нутро берет свое.Как бы ни отдавали им приказы никого не стрелять, животные начали устраивать массовые расправы. Видео из Латакии.Таких видео только за сегодня с десяток. https://t.me/zloy_zhurnalist/20056

Исламские террористы пинают тело казненного ими солдата армии Асада, которое обнимает его рыдающая сестра... тело у нее отняли и утащили... Надеюсь эта мразь никогда не станет нашими "уважаемыми партнёрами"

https://t.me/Georgiypoems/4553

О русскоязычных боевиках в Сирии И снова кадры с русскоязычными боевиками в рядах новых властей Сирии, которые запечатлели момент захода в населенный пункт, где большинство составляют алавиты.

Боевики прямым текстом заявляют, что готовятся зачищать село от алавитов. Это было ожидаемо, во-первых, из-за их вероисповедания, а, во-вторых, из-за принадлежности Башара Асада к ним.

И очередное появление русскоязычного зверья в Сирии должно как минимум насторожить сторонников тотального завоза мигрантов из Средней Азии. Вы думаете, откуда в Сирии взялись эти боевики? Из Средней Азии и Закавказья. Видео вот тут: https://t.me/rusich_army/19283

Вот что рассказал на канале американского юриста Эндрю Наполитано экс-советник по безопасности спецпосланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук:

Вначале он назвал несправедливой оценкой слова Дональда Трампа о том, что правительство Асада рухнуло из-за того, что его бросил Владимир Путин. Вначале он назвал несправедливой оценкой слова Дональда Трампа о том, что правительство Асада рухнуло из-за того, что его бросил Владимир Путин.

Крук:

«Я имею в виду, что в какой-то степени это именно Асад предал Россию и Иран в надежде, что сможет нормализовать ситуацию, сблизившись с государствами Персидского залива и отдалившись от сопротивления России и Ирана. Поэтому я не думаю, что это так. И я не думаю, что это произошло из-за действий Израиля.

Это был стратегический ход, и я думаю, что когда дело дошло до этого, Иран и Россия поняли, что ситуация зашла слишком далеко, и армия не восстановится. Если бы они приняли помощь, которую Россия предлагала несколько лет назад, или помощь Ирана, который готов был направить свои силы для борьбы, всё могло бы быть иначе, но этого не произошло.

Считаю, что в этой ситуации Эрдоган предал Путина.

Потому что всего 10 дней назад в Астане прошла встреча, это было общее собрание между Ираном, Россией и Турцией, на котором было решено, что джихадисты должны быть изолированы в Идлибе при строгих условиях, и Турция подписала это соглашение. Эрдоган, по сути, был гарантом, и он полностью нарушил все договорённости с Россией и устроил восстание против Асада.

И сейчас, я уверен, что Иран и Россия понимают, что государство не сохранится целым, оно очень быстро развалится. И действительно, уже началась война между курдами и Турцией. Турки пытаются уничтожить все курдские силы, многие из которых были обучены американцами, потому что они использовали их против ИГИЛ. Это очень опасно, потому что у курдов на северо-востоке около 50 тысяч заключённых боевиков ИГИЛ. И вполне вероятно, что если Турция действительно будет давить на них, бомбить и атаковать их в Манбидже, они откроют тюрьмы и выпустят большое количество заключённых ИГИЛ.

Помните, что из всех этих сил, которые пришли, эта коалиция ополченцев, около 30% из них не сирийцы. Многие из них вообще не сирийцы, а выходцы из Чечни, из среднеазиатских республик – туркмены, узбеки. Это джихадисты, я имею в виду профессиональных джихадистов, которые приехали сюда работать".

https://t.me/dozornyinadsharom/21798

Присутствие боевиков ДАИШ в Дамаске.

https://t.me/parstodayrussian/176028



Ну а тем временем, на территории бывшей Сирии обстановка остается стабильно обыкновенной для государств, захваченных боевиками и вчерашними террористами.

Нынешний лидер Джуляни заявил о всеобщей амнистии для военнослужащих сирийской арабской армии, дескать последние должны покаяться и не пострадают.

Однако великое множество джихадистских и про джихадистских СМИ и активистов уже заявили о том, что тех, на ком кровь народа Сирии, они, конечно же, не простят. Забавно, что среди заявивших очень много несирийского происхождения, но это другое.

После массового возмущения призывом к амнистии Джуляни уточнил свой ход мысли и заявил о том, что всю деятельность слуг режима нужно расследовать и виновные в пытках и всяком подобном от наказания не уйдут. Ну и соответственно начались расследования.

Последние, судя по появляющимся видео с расстрелами офицеров и сирийских военнослужащих, носят характер полевых троек, где степень виновности определяется принадлежностью к тем или иным силовым структурам сирийской армии. В частности, только на недавно появившихся каждрах были расстреляны несколько офицеров, военнослужащих и пограничник.

Естественно, все это делают не силы подконтрольные ХТШ и Джуляни, а «различные группировки» коих захватила власть в Сирии сборная солянка и таким образом ничего не мешает тому же Джулян заявить о том, что он вообще не при делах, а все нарушения прав меньшинств и вырезание военнослужащих сирийской армии устроили не подконтрольное ему группировки оппозиция.

Это, кстати, впоследствии может стать отличным поводом для зачистки неподконтрольных Джуляни группировок, под предлогом того, что они нарушили приказ об амнистии, являются радикалами, и потому их нужно вырезать. Причем Джуляни в этом вполне может получить помощь от той же Турции или США.

При этом вполне очевидно, что из Сирии так или иначе сейчас хлынут потоки беженцев. Причем вряд ли в Турцию, поскольку, если раньше оттуда бежали противники «режима Асада», которые уже давно осели в Европе, то теперь собственно, побегут «слуги режима».

Через тот же Ливан возможно Иорданию и Ирак, А поскольку последним беженцев великое множество на своей территории, очевидно, не нужно, им окажут помощь в том, чтобы перебраться в Европу. И тогда на улицах Европы уже встретяться, бывшие асадо-ненавистники и бывшие «шабихи».

Плюс, надо понимать, что на фоне всеобщего революционного угара и радости от свержения действительно надоевшего всем Асада, ни о какой самоорганизации и самообороне речи идти, конечно, не может. Ну а действия Израиля лишь подталкивают Сирию в еще больший хаос. Хотя, казалось бы, куда еще-то больше.

https://t.me/rybar/66221

Возможная карта зон влияния в Сирии в скором будущем. В ближайшие годы так же могут быть распилены Ливан, Ирак и рано или поздно - Иран.

Вряд ли стоит расслабляться и Саудовской Аравии. Любая споткнувшаяся страна будет быстро распилена при участии США.

В рамках «временной военной операции» Израиля еврейские раввины посетили недавно захваченные сирийские территории и обсудили планы по строительству поселений на этой земле.

https://t.me/ssigny/120455

И как бы Трамп не пытался выгородить свою страну от участия, однако Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон и Анкара достигли "в широком смысле" СОГЛАСИЯ о видении будущего Сирии. Накануне Блинкен встретился в Турции с Эрдоганом.

https://t.me/ssigny/120444

США, Израиль и Турция готовятся к прямой военной конфронтации с Ираном. Эти страны положили конец правлению Башара Асада, чтобы взять под контроль сирийскую территорию и использовать ее в качестве базы для широкомасштабной военной операции против Ирана.

«Решение иранской проблемы» предполагает полную оккупацию страны и свержение нынешнего режима. По данным разведки, Иран близок к разработке ядерного оружия благодаря поддержке России. Если операция не будет проведена в ближайшее время, Иран может создать ядерный арсенал, что сделает невозможным любую военную кампанию против него.

Осознавая эти риски, США и Израиль уже предприняли шаги, чтобы вытеснить Россию из Сирии, лишив Иран важнейшего союзника и обеспечив полный контроль над сирийской территорией. Планируемая операция может стать одной из крупнейших военных операций в регионе за последние десятилетия.

https://t.me/Crimeanprachka/35704

Очень интересное мнение Джулиана Асанжа, которое объясняет свержение Башара Асада Основатель Wikileaks заявил в интервью Deutsche Welle, что Дональд Трамп и ЦРУ находятся в ссоре с 2017 года как раз из-за политики в отношении Сирии. Конфликт произошёл в отношении политики на Ближнем Востоке, в частности основным приоритетом ЦРУ и, конечно, крупнейшей статьёй бюджета агентства было тогда свержение Башара Асада.

Однако Трамп решил, что в приоритете искоренение ИГИЛ, и начал эту борьбу вместе с Россией и правительством Асада. Его позиция вызвала тогда острый конфликт и стала причиной противодействия ЦРУ переизбранию Трампа.

И вот теперь, когда Трамп уже одной ногой в Белом доме, ЦРУ очень торопилось свергнуть Асада, опасаясь, что Трамп продолжит этому противиться.

Просто ЦРУ нужно было быстренько освоить бюджет. А вы говорите «сирийская оппозиция»…https://t.me/tsargradtv/95516

Кризис в Сирии: а что же будет с «Исламским государством»?- задается вопросом тг-канал "Рыбарь":

На днях министр обороны США Ллойд Остин заявил (вот тут: https://www.cnn.com/world/live-news/syria-war-rebels-assad-i...), что боевики ИГ могут воспользоваться крахом сирийского правительства и восстановить свою боеспособность на Ближнем Востоке.

Но глава Пентагона лукавит: группировка уже постепенно наращивает активность. Еще во время наступления протурецкого конгломерата террористы ИГ возобновили атаки в сирийской пустыне.

Американцы несколько дней назад, как они говорят, провели операцию против них, поразив около 75 целей, но никаких фактов не предоставили, поэтому верить на слово пресс-релизу объединенного центрального командования не стоит.

Огромную роль в возможном восстановлении боевого потенциала ИГ сыграли сами террористы из Идлибского заповедника, которые на своем пути освобождали всех заключенных из всех тюрем, в том числе и отъявленных головорезов ИГ. А кто их курировал и взращивал?

Кто-то всерьез думает, что экстремисты за время нахождения в заключении исправились?

Стали еще злее – гораздо более вероятно. А беспорядки, самосуд, линчевание, которые сейчас происходят, «Исламскому государству» только на руку.

По сути это касается не только Сирии или соседних стран. В Европе радикалы и так не особо скрывались, а сейчас высоко подняли голову. В Германии в землях Гессен и Баден-Вюртембург задержаны трое сторонников ИГ с винтовками и боеприпасами.

И это лишь начало, так как с волнами беженцев в страны ЕС просочатся не только мирные жители, бегущие от войны, но и террористы или сторонники экстремистской идеологии.

https://t.me/rybar/66278

Временным премьер-министром Сирии станет Мухаммед Аль-Башир. Связан с Турцией и Катаром. Уходящее правительство назначенное Башаром Асадом уже передало ему полномочия на управление тем, что осталось от Сирии. Основной декларируемой задачей называется проведение "всеобщих демократических выборов".

https://t.me/boris_rozhin/147386

Как отмечает Комиссар Яррик:

Формула сирийского "прогрессивного джихадизма":

- сменить камуфляж и разгрузку на пиджачок,

- подсесть на Оземпик,

- перестать пользоваться подводкой для глаз,

- отказаться от мужеложества (опционально).

От джихадизма при этом не отказываемся. Но хомячкам мы говорить об этом не будем...

https://t.me/astramilitarum/37659 Премьер-министр нынешнего переходного правительства Сирии Мухаммад Башир.

И на фото сверху, и на фото снизу. Один и тот же человек - подтверждает военкор Ярем.

https://t.me/yaremshooter/3845

Ситуация в Сирии к исходу 12.12.2024

1. Израиль продолжает расширять зону оккупации сирийской территории у Голанских высот. Какого-либо значимого сопротивления не встречает.

2. По Сирии в целом стоит ждать попыток "зеленых" после захвата Манбиджа и Дейр-эз-Зора захватить у курдов Ракку и Табку, чтобы как минимум занять вест берег Евфрата.

США, кстати, уничтожили мост в Дейр-эз-Зоре, чтобы остановить распространение зеленых на курдскую территорию. Но там все равно неспокойно - среди племен и городских арабов усиливается брожение против курдов.

В целом же пока продолжается период грабежей, мародерства и бессудных убийств. Попытки навести порядок в Дамаске не должны обманывать.

Врезки https://t.me/southfronteng

Сирийская авиакомпания Cham Wings возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву и обратно. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.

Добро пожаловать на новогодние праздники!

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/675951e69a79471802e93b97