Как Россия Ельцина валила Советский Союз

Решила посмотреть в справочных материалах когда была образована Российская Федерация и тут обнаружилось, что СССР первой (не будем упоминать таких блох, как трибалты) начала валить совсем не Украина, а Россия.
28 октября — 2 ноября 1991 — продолжил работу V (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР. В программном докладе на V Съезде народных депутатов РСФСР 28 октября 1991 Б. Н. Ельцин провозгласил программу радикальных экономических реформ, целью которых был переход к рыночной экономике с 1 января 1992 года.На Съезде избран Председатель Верховного Совета РСФСР — Р. И. Хасбулатов и его заместители. Принято постановление о социально-экономическом положении в РСФСР, одобрившее принципы радикальной экономической реформы и предоставившее Президенту Б. Н. Ельцину дополнительные полномочия для её осуществления[9].
6 ноября 1991 — Борис Ельцин возглавил правительство реформ России, его первым заместителем стал Геннадий Бурбулис, заместителем по экономике — Егор Гайдар, а по социальной политике — Александр Шохин[9]. 6 ноября, президент подписал указ об отставке прежнего правительства и утвердил структуру нового. Обязанности премьер-министра Ельцин возложил на себя. Так родилось первое российское правительство реформ, получившее название правительство Ельцина-Гайдара. Егор Гайдар отвечал в должности зампреда кабинета министров за финансово-экономический блок, в 1992 году он стал первым вице-премьером, а затем и. о. премьера.
15 ноября, после формирования нового Правительства РСФСР, Ельцин подписал пакет из десяти президентских указов и правительственных распоряжений, которые намечали конкретные шаги в сторону рыночной экономики. Предполагалось объявить о либерализации цен с 1 декабря 1991 года[10]. Однако затем под давлением других республик ещё формально существовавшего СССР, имевших общую рублёвую зону с Россией, либерализация цен была отложена сначала на 16 декабря 1991 года, а затем на начало января 1992 года[10][11]. Основные направления экономической реформы правительства Ельцина-Гайдара: либерализация цен и отказ от их государственного регулирования, достижение финансовой стабилизации, подавление инфляций, создание устойчивой национальной валюты, достижение внутренней конвертируемости рубля, либерализация внешнеэкономической деятельности, приватизация государственной собственности и создание класса собственников.
Завершение распада СССР. Образование Российской Федерации как независимого государства
Основные статьи: Распад СССР, Беловежские соглашения и Алма-Атинская декларация
Под руководством Б. Н. Ельцина в Российской Федерации велась работа по выработке собственного проекта преобразования СССР. В сентябре 1991 г. этим занимались советники Ельцина. 1 октября 1991 г. российский проект — «Стратегия России в переходный период» (известный ещё как «Меморандум Бурбулиса»), был представлен. Его главной мыслью было превращение РСФСР в независимое государство, которое станет на международной арене единственным наследником Советского Союза. Расчёт был на то, что Российская Федерация, обладая богатыми ресурсами и военной мощью, привлечет к себе другие республики и сможет вступить в интеграционные отношения с ними на благоприятных для себя условиях.
Работа в рамках союзных органов власти над новым проектом союзного договора, между тем, возобновилась. 14 ноября 1991 г. Государственный совет СССР рассмотрел проект Договора о Союзе Суверенных Государств (ССГ). На заседании 25 ноября, которое проходило сложно из-за возражений по проектам, высказанных лидерами России, Белоруссии и Украины, он все-таки был одобрен. После заседания М. С. Горбачев назвал будущий союз «конфедеративным демократическим государством». 27 ноября проект был опубликован.
Однако 1 декабря 1991 г. на Украине прошел референдум, 90,32 % участников высказались за независимость республики, и уже 2 декабря президент России заявил о признании независимости Украины.
3 декабря Верховный совет СССР одобрил проект Договора о Союзе Суверенных Государств, и президент СССР Горбачев обратился за его одобрением к верховным советам союзных республик. Этот шаг побудил противников Горбачева перейти к решительным действиям.
8 декабря 1991 года президенты России, Украины и Председатель Верховного Совета Белоруссии объявили о невозможности создания конфедеративного Союза Суверенных Государств и о прекращении существования СССР; были подписаны Беловежские соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ).
12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежские соглашения[12]. Российский парламент ратифицировал документ подавляющим большинством голосов: «за» — 188 голосов, «против» — 6 голосов, «воздержались» — 7[13]. Законность данной ратификации вызвала сомнение у некоторых членов российского парламента, так как по Конституции (Основному Закону) РСФСР 1978 года рассмотрение данного документа находилось в исключительном ведении Съезда народных депутатов РСФСР, поскольку он затрагивал государственное устройство республики как части Союза ССР и тем самым влек за собой изменения в российскую конституцию[9][14][15][16].
Сразу после этого российский парламент денонсировал Договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года[17] (ряд экспертов считает, что денонсация этого договора была бессмысленной, так как он утратил силу как самостоятельный документ в 1924 году с принятием первой конституции СССР, став её основным разделом)[18][19][20] и принял постановление об отзыве российских депутатов из Верховного Совета СССР. В своих мемуарах председатель ВС РСФСР Руслан Хасбулатов пишет, что на сессии Верховного совета РСФСР 12 декабря 1991 года так же было принято постановление о выходе Российской Федерации из состава СССР[21]. Однако в стенограмме совместного заседания палат ВС РСФСР отсутствует информация о принятии такого документа[15].
21 декабря 1991 к беловежскому соглашению о создании СНГ присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Эти республики подписали в Алма-Ате совместно с Белоруссией, Россией и Украиной Декларацию о целях и принципах СНГ и протокол к соглашению о создании СНГ (от участия в СНГ уклонились Грузия, Латвия, Литва и Эстония)[22].
24 декабря Президент РСФСР Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря Организации Объединённых Наций о том, что РСФСР продолжает членство СССР во всех органах ООН (в том числе членство в Совете Безопасности ООН[23])[22]. Таким образом, Россия считается первоначальным членом ООН (с 24 октября 1945 года) наряду с Украиной (УССР) и Белоруссией (БССР).
25 декабря 1991 в 19 часов 38 минут Президент СССР М. С. Горбачев ушёл в отставку и над Кремлём произошла символическая смена флага СССР на российский триколор.
В тот же день Верховный Совет РСФСР принял Закон об изменении наименования государства: РСФСР была переименована в Российскую Федерацию (Россию)[24], что в 1992 году было отражено в Конституции РСФСР.
https://varjag2007su.livejournal.com/8041014.html
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11. ↑ Е. Т. Гайдар. Дни поражений и побед. — М.: Вагриус, 1997. — ISBN ISBN 5-7027-0497-5.
12. ↑ Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»
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14. ↑ Прибыловский В., Точкин Гр. Кто и как упразднил СССР
15. ↑ Перейти обратно:1 2 Стенограмма 21 заседания 4 сессии Верховного Совета РСФСР 12 декабря 1991
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17. ↑ Постановление Верховного Совета РСФСР «О денонсации Договора об образовании СССР»
18. ↑ Владимир Исаков. Расчлененка. Кто и как развалил Советский Союз: Хроника. Документы. М., Закон и право. 1998.
19. ↑ Лукьянова Е. А. Российская государственность и конституционное законодательство в России (1917—1993)
20. ↑ Дмитрий Юрьев: Распад СССР, «правопреемство» и добрая воля России
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23. ↑ Государства-члены ООН.
24. ↑ Закон РСФСР от 25 декабря 1991 года № 2094-I «Об изменении названия государства „Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика“» Архивировано 20 мая 2009 года. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 1992. — № 2. — ст. 62. Данный закон вступил в силу с момента принятия, но первоначально опубликован был 6 января 1992 года (в Российской газете)
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