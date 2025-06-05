Снова о наших успехах

Обзор: В январе 2025 года в России были открыты и реконструированы 17 медучереждений В январе 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 17 медицинских учреждений.

Поликлиника № 1 Новокузнецка открылась после капитального ремонта

В Заводском районе Новокузнецка вновь начала свою работу поликлиника № 1 городской клинической больницы № 29 им.

А.А. Луцика. Здесь завершен капитальный ремонт, выполненный по нацпроекту «Здравоохранение».Теперь помещение соответствует современным медицинским стандартам.В Башкирии в селе Кушнаренково построили новую поликлинику на 320 посещенийВ селе Кушнаренково Кушнаренковского района в декабре прошлого года открылась новая трехэтажная поликлиника на 320 посещений в смену.

В январе 2025 года в России были открыты и реконструированы 12 образовательных учреждений В январе 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 12 школ.

В Новосибирске открылось новое здание школы № 57

Проектная вместимость нового четырехэтажного здания почти вдвое больше — 825 детей в одну смену. По площади новая школа в пять раз больше старой — здесь прекрасные классы, лаборатории, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, большой хореографический зал, зал для ЛФК, тренажерный и два спортивных зала. В школе предполагается работа лабораторий беспилотных летательных аппаратов, робототехники, 3D-дизайна и прототипирования.

Новый корпус Кадетской школы № 1784 им. генерала армии Матросова открылся в Москве

https://sdelanounas.ru/blogs/167347/?

СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков Холдинг «СТАН», входящий в состав Госкорпорации Ростех, начал серийное производство высокопроизводительных фрезерных голов для тяжелых авиастроительных станков. Эти изделия призваны заменить импортные аналоги, а их уникальность заключается в том, что подобных решений в России ранее не существовало.

Двухосевые вилочные фрезерные головы ST-03 специально разработаны для обработки титана, который является ключевым материалом в авиационной промышленности. Производство налажено на заводе холдинга «СТАН» в Коломне.

Новые фрезерные головы предназначены для использования в пятикоординатных портальных обрабатывающих центрах с ЧПУ модели СК6П200.

https://sdelanounas.ru/blogs/167345/?utm_source=tg

Комплекс переработки масличных культур введён в эксплуатацию в тульской ОЭЗ "Узловая" ООО «Макошь» ввело в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области производственный комплекс по холодному отжиму и глубокой переработке растительных масличных культур.

Объём инвестиций превысил 1 млрд рублей. Создано более 30 рабочих мест.

Предприятие стало седьмым запущенным заводом в ОЭЗ «Узловая».

Реализуемый проект использует комплексные технологические цепочки, что позволяет без отходов перерабатывать сырье. Важно, что производство поможет наладить кооперационные связи с сельхозпроизводителями региона и снизить зависимость российской пищевой промышленности от импортных продуктов питания.

Мощность введенного комплекса составляет 2,9 тыс. тонн продукции в год.

https://sdelanounas.ru/blogs/167357/?utm_source=tg

В Ульяновске прошел перезапуск бывшего шинного завода Bridgestone Шинный завод Gislaved на базе бывшего предприятия Bridgestone в Ульяновске начал свою работу. До конца года на нем планируют выпустить 1,2 млн шин, в 2026 году — в два раза больше.

Gislaved стал последним заводом, который перезапустили в регионе после ухода иностранных компаний, начиная с 2022 года. Теперь он входит в холдинг «Кордиант» (принадлежит «Севергрупп»). Практически весь персонал ульяновского предприятия был сохранен.

«Продукция завода будет меняться, мы работаем над расширением линейки. Это один из самых современных заводов. Предприятие способно делать шины премиального качества — заполним сегмент премиальных шин, нехватка которых есть на рынке», — цитируют «Известия» заявление генерального директора.

https://sdelanounas.ru/blogs/167352/?utm_source=tg

В феврале 2025 года в России были открыты и реконструированы 22 медучереждения В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 22 медицинских учреждения.

Новая детская поликлиника открылась в Санкт-Петербурге

В Пушкинском районе построили новую детскую поликлинику. Она рассчитана на 100 посещений в день.Корпус расположен в ЖК «Образцовый квартал».

Здание поликлиники одноэтажное, его площадь составляет 1335,2 квадратных метра. В нём установлено современное оборудование, соответствующее всем необходимым стандартам в области здравоохранения. В поликлинике есть педиатрическое отделение с кабинетом врача-педиатра, комната для кормления детей, прививочный кабинет и лечебно-диагностическое отделение Далее информация тут: https://sdelanounas.ru/blogs/167342/?utm_source=tg

Обзор: В феврале 2025 года в России были открыты и реконструированы 12 школ и детских садов В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 12 школ и детских садов

В Вязниках Владимирской области открылся новый корпус школы № 9 имени А.И. Фатьянова

Новый корпус школы № 9 в Вязниках построили в рамках нацпроекта «Образование». Уже две недели ученики занимаются в комфортных светлых классах. Здесь обучаются почти 500 ребят. Гимназия имени Н.В. Пушкова в Троицке получила новый учебный корпус и детский сад

Город передал в оперативное управление гимназии имени Н.В. Пушкова в Троицке два новых объекта недвижимости общей площадью почти 36,4 тысячи квадратных метров, построенные в рамках Адресной инвестиционной программы

Подробности тут: https://sdelanounas.ru/blogs/167348/?utm_source=tg

Создана установка плазмохимического осаждения на 300-мм кремниевых пластинах Российская компания НИИТМ, расположенная в Зеленограде (Москва), завершила разработку и представила опытный образец первой отечественной установки для плазмохимического осаждения на 300-миллиметровых кремниевых пластинах. Это оборудование играет ключевую роль в развитии российской микроэлектронной промышленности. Ранее подобные установки закупались за границей, а доступные отечественные аналоги работали с пластинами меньшего диаметра, что ограничивало количество производимых чипов и увеличивало их себестоимость.

Проект по созданию установки стартовал в 2021 году, и менее чем за четыре года специалистам удалось разработать и внедрить действующий образец.

https://sdelanounas.ru/blogs/167394/?utm_source=tg

ТМХ изготовили 1000-й вагон электропоезда «Иволга» В марте был изготовлен юбилейный 1000-й вагон электропоезда «Иволга». Он войдет в состав 92-го поезда, произведенного на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ, входит в состав ТМХ) с момента начала выпуска поездов этой серии. «Иволга» — полностью российская разработка, работы над которой начались на Тверском вагоностроительном заводе в 2013 году. В 2014 году был представлен полноразмерный макет головного вагона, а в июле 2016 года поезд получил сертификат соответствия требованиям РС ФЖТ. Вскоре после этого два пятивагонных состава «Иволги» вышли на маршрут «Москва Белорусская — Новопеределкино» по заказу Центральной пригородной пассажирской компании. https://sdelanounas.ru/blogs/167416/?utm_source=tg

Павлово-Посадский Гофрокомбинат запустил модернизированную бумагоделательную машину Бумагоделательная машина Павлово-Посадский Гофрокомбинат

18 марта 2025 года на производстве «Павлово-Посадского Гофрокомбината» состоялся запуск модернизированной линии бумагоделательной машины (БДМ), которая призвана повысить производительность и качество выпускаемой продукции, при этом снижая ее стоимость. БДМ была остановлена в 2023 году из-за пожара на предприятии.

В два раза выросла производительность, достигнув 350 тонн бумаги в сутки, в основном за счет увеличения скорости и снижения количества некондиции, возросло качество продукции по всем направлениям за счет установки системы контроля качества, систем промывки, очистки и дополнительной проклейки.

https://sdelanounas.ru/blogs/167413/?utm_source=tg

В Ростехе ответили на скепсис британской прессы. Британская медийная корпорация BBC выразила сомнения в способности России поставить на поток строительство новых самолетов. Статья совпала с важным событием из мира отечественной авиации – первым полетом нового «Суперджета» на двигателях ПД-8 (https://t.me/rostecru/8981).

Спешим успокоить английских доброжелателей: программы МС-21 и «Суперджет-100», несмотря на санкционные попытки их заблокировать, выходят на финишную прямую – на этап сертификационных полетов.

Самолеты фактически пришлось пересобрать с нуля из-за отказа западных «партнеров» от сотрудничества. Заменены порядка 80 систем и агрегатов, включая «сердца» самолетов – двигатели.

Даже с учетом временных заминок это удалось сделать в рекордные сроки. Например, двигатель ПД-8 для «Суперджета» создан всего за 6 лет – вдвое быстрее распространенных иностранных аналогов.

Начало серийных поставок новых самолетов запланировано на 2026 год.

К слову, собственной авиационной промышленности у Великобритании, можно сказать, нет. И вряд ли она когда-нибудь появится. Что мертво – умереть не может.

Пожелаем коллегам никогда не стать заложниками этой ситуации.

https://t.me/rostecru/9017

«Первый раз мы подружили самолет и двигатель!» Главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов рассказывает о сертификационных испытаниях систем нового Суперджета, новых двигателях ПД-8 и о том, почему самолет надежен по всем показателям.

Видео с интервью тут: https://t.me/uac_ru/3143

Впервые трамваи нового поколения вышли на маршрутные линии Самары В Самаре начали курсировать трехсекционные трамваи нового поколения «Витязь М». Программа обновления парка общественного транспорта в Самаре проводится при поддержке Сбера и партнёра банка — компании «СберЛизинг». Поставка современных трамваев позволит на 29% обновить трамвайный парк города. Всего в столицу губернии до конца 2026 года будет поставлено 74 трамвая: 3 «Витязь М» и 71 односекционный трамвай «Львенок».

Обновление электротранспорта происходит при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Правительства региона.

https://sdelanounas.ru/blogs/167390/?

Крупная партия автокранов «ГАЛИЧАНИН» отправилась в «Сургутнефтегаз» Акционерное общество «Галичский автокрановый завод» продолжает успешное сотрудничество с одной из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний России — ПАО «Сургутнефтегаз». В марте 2025 года заказчику была отгружена крупная партия автокранов КС-55713-5В-1 грузоподъёмностью 25 тонн с длиной стрелы 28,2 метра на шасси КАМАЗ-43118 в допустимых транспортных нагрузках.

Крановщики ПАО «Сургутнефтегаз» подчеркивают безотказность, плавность и высокий уровень поставляемых нами автокранов.

Это уже вторая поставка 25-тонных автокранов «ГАЛИЧАНИН» в «Сургутнефтегаз» за последние два года. Наши автокраны зарекомендовали себя в сложных климатических условиях эксплуатации, как надёжное и эффективное решение.

https://sdelanounas.ru/blogs/167389/?utm_source=tg

«ИКСЭлМЕТ» запустил во Владимирской области вторую линию по выпуску ниппелей секционных радиаторов Мощность производства, расположенного на территории технопарка «Русклимат ИКСЭл», увеличилась в два раза — до 50 млн изделий в год.

Инвестиции в расширение производства превысили 170 млн руб.

За последние 10 лет в России производство алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления увеличилось более чем в 4 раза, отметил генеральный директор ООО «ИКСЭлМЕТ» Павел Симонов.

По оценкам компании, отечественный рынок межсекционных ниппелей для радиаторов почти наполовину занят иностранными производителями. Выход на проектную мощность позволит компании нарастить долю с 9% до 20% соответствующего сегмента, частично потеснив импорт из Турции и Китая.

https://sdelanounas.ru/blogs/167386/?utm_source=tg

Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в январе-феврале 2025 года Согласно данных Росстата сельскохозяйственное производство в России в январе 2025 года выросло на 2,1%, производство пищевых продуктов на 1,7%.

По публикциям «Сделано у нас» в первые два месяца 2025 года в стране открыто 13 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 6 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 15,9 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 18,9 млрд рублей (по 1 объекту объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 4

— хранение и переработка зерна, семеноводство — 4

— молочные комплексы — 2

— средства защиты растений — 1

— свиноводство — 1

— тепличные комплексы — 1

https://sdelanounas.ru/blogs/167307/?utm_source=tg

И на сегодня все. Хотя новостей очень много.