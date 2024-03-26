Шли спасать Донецк, получили Белгород. План начала новой спецоперации

Коллаж Царьграда

Белгород сегодня один в один Донецк: те же сообщения на подъездах, что следует держать двери открытыми, взрывы, воронки на детских площадках, выбитые окна, бомбоубежища, набитые людьми. И изувеченные окровавленные тела. Мужчин и женщин, детей и стариков. Мирная Россия теперь ощутила весь ужас, который переживал Донбасс последние годы, вместе с которым пришло понимание: терпеть подобное больше нельзя.

ВАДИМ ЕГОРОВ

Маленький мальчик прикрыл своим телом грудную сестренку во время одного обстрела и принял в себя осколки. Трогательная ручная да ещё и беременная кенгуру Беннета из местного экзотариума, любимица местной малышни, погибла во время другого. Четырнадцатилетнему мальчику оторвало кисть руки на парковке возле школы, где он находился вместе с мамой. И весь этот собранный из кошмарных пазлов ужас – реальность некогда мирного города…

РУЧНАЯ КЕНГУРУ ГРАНДИ ТАКЖЕ СТАЛА ЖЕРТВОЙ ОБСТРЕЛОВ ВСУ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ЦАРЬГРАД ТВ"

Вместе с тем воюющие на стороне ВСУ чеченские боевики записали видео якобы из посёлка Горьковский Белгородской области: они ходят по опустевшему зданию школы, где ещё совсем недавно проходили выборы президента России. Так это или очередной фейк – покажет время, но пока новость добавляет адреналина к и без того предельно накалённой ситуации на Белгородчине.

НЕПРИМИРИМЫЕ ИЧКЕРИЙСКИЕ БОЕВИКИ ВЫПУСТИЛИ РОЛИКИ ПРО ТО, КАК ОНИ РАЗГУЛИВАЮТ ПО ОДНОМУ ИЗ ПОСЁЛКОВ БЕЛГОРОДЧИНЫ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ПОЗДНЯКОВ 3.0"

По Сети гуляет очередное видео из прифронтового теперь уже Белгорода. Снято из окна жилого дома. Город содрогается от разрывов, в ясном небе белые облачка и инверсионные следы – наша ПВО активно борется с летящей на мирные дома украинской смертью, а внизу женщина в вязаной шапочке идёт выносить мусор.

Автор ролика иронизирует над её беспечностью, но, к сожалению, это уже типичный признак привыкания человека к жизни в постоянном экстриме. В Донецке тоже так привыкли – ходили гулять на бульвары с колясками, продавали пирожки в ларьках, несли сумки с продуктами из магазинов – всё на фоне "бахов". А потом прилетало. И оставались тела, клочья или вообще мало что оставалось, кроме кровавых луж на асфальте. Но проходило время, и люди снова выходили с колясками, сумками и продавали пирожки.

ВОЙНА ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЭКЗОТИКИ СТАЛА ОБЫДЕННОСТЬЮ БЕЛГОРОДА. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "НАСТОЯЩИЙ ГЛАДКОВ"

Это страшно, на самом деле, когда ежедневная смерть становится настолько привычной, что на опасность уже не реагируешь. Словно робу смертника одеваешь – и живешь в формате мишени в уличном тире. А ещё утром отправив родных на работу, детей – в школу, не имеешь никакой уверенности, что они вечером вернутся домой.

Всего за одну неделю в Белгороде и области погибли 16 и получили ранения 98 мирных людей. Губернатор Вячеслав Гладков заявил об эвакуации детей из Белгородского и Грайворонского районов и Шебекинского округа:

1200 детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена.

На эту жуть рядовые пользователи соцсетей отзываются по-разному. Кто-то в привычном для него стиле "жираф большой, яму видней", начальство делает всё как положено, не раскачивайте лодку. Про таких, даже не зная их в лицо, можно сказать, не боясь ткнуть пальцем в небо: вещают откуда-нибудь с тёплых диванов. Другие, напротив, активно возмущаются тем, что в ответ на подобный открытый террор русские ракеты не сносят Банковую и мосты над Днепром.

Россия проводит СВО так, чтобы не обидеть / не возбудить НАТО. В таком случае понятны и бесконечные красные линии, и многочисленные жесты доброй воли…. И если продолжать думать в этой логике, то становится как-то страшновато от мысли, чем всё закончится. А когда начинали, думали о НАТО?

– задаётся резонным вопросом в комментариях под сообщением ТГ-канала "Царьград ТВ" пользователь Юрий Миронов.

Перед Великой Отечественной войной тоже очень боялись ответить на провокации, и закончилось это очень тяжёлыми боями на несколько лет… Чем жёстче отвечает государство, тем больше повода у врагов испугаться,

– выражает мнение другой с малопонятным ником.

Доигрались. Наших детей бомбят. Когда будем по-настоящему бомбить мы? Нефтеперерабатывающие заводы и хранилища. Электростанции, железные дороги. Банковскую! Чего еще ждем?

– замечает пользователь царьградовской группы в ВК Саня Березов.

А когда уже начнём?

И подобные вопросы задаются уже не первый год. А разговоры про пресловутые красные линии только лишь подстёгивают их.

Так, например, появились они и после видео голосования на президентских выборах министра обороны России и начальника Генштаба. Оба опустили бюллетень на фоне плаката и сообщили о том, что "мы всерьёз пока ещё ничего не начинали". А когда ж начнём? Или превращения жизни обитателей Белгорода в кромешный ад недостаточно?

Бороться с такими действиями противника можно, только отодвинув фронт. Обстреливая в ответ на их атаки Киев, Сумы или Чернигов, мы атаки на Белгород не прекратим. И отвечать нам придётся полномасштабным наступлением. Примерно по тем же операционным линиям, с которых начиналась СВО, но настоящим образом, а не "наскоком" в надежде на смену режима в Киеве,

– рассказал Царьграду участник СВО, автор телеграм-канала "Друзья майора Селиванова" Алексей Селиванов.

По мнению эксперта, русской армии придётся окружать Чернигов, перерезая трассу на Киев, брать под контроль Сумы и устраивать "харьковский котёл". А для этого нужно кратное увеличение войсковой группировки. И значит, "комплекс эффективных мобилизационных мероприятий".

Для того чтобы эти войска действовали эффективно, нужно оснастить их передовыми техническими средствами. Другой альтернативы просто нет. Время воевать настоящим образом,

– считает Селиванов.

С кем подписать мирный договор?

В свою очередь, в разговоре с Царьградом военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что созданием одних только буферных зон вокруг того же Белгорода проблему не решить.

Царьград: Ваше отношение к лозунгу "всерьёз не начинали"?

Михаил Онуфриенко: Это тот самый формат войны, когда рассчитываешь исключительно на собственные силы – без расчёта на возможность договориться со стороны противника. На Западе сейчас буквально из каждого утюга вещают о том, что давайте отдадим русским часть территорий Украины взамен на перемирие, будто бы это что-то для нас изменит.

У нас же говорят: "Давайте создадим буферную зону". То есть отодвинем фронт на 200–500 км. Для обеспечения безопасности наших граждан. Хорошо, а кто будет тогда проживать в этой буферной зоне? Не наши граждане? И чья тогда это будет территория? Если наша, то там будут проживать наши граждане, и завтра встанет вопрос, что нужно будет обеспечивать и их безопасность.

– Выходит, придётся двигать дальше.

– У нас фактически нет выбора, все разговоры о создании буферной зоны могут закончиться далеко на Западе, где наша армия лоб в лоб встретится с Войском польским. И никакой прослойки быть не может. Поэтому единственный выход сейчас – сосредотачивать резервы и готовить их к проведению стратегических наступательных операций. И довести ситуацию до подписания мирного договора, но не с киевским режимом – с ним нам подписывать нечего, а с западными партнёрами на условиях полной и безоговорочной капитуляции.

Что с того?

Третий год СВО наглядно и ежедневно показывает всем нам, что это далеко не военная операция, и не война понарошку, а война самая что ни на есть настоящая. Которая имеет все шансы стать ещё масштабнее и кровавее. Русский мир встретился один на один с сильным, безжалостным и готовым на любое кровавое преступление ради того, чтобы уничтожить нас, противником. И тут пора уже перестать думать о том, как мы выглядим со стороны, а впору задуматься, как мы смотримся в глазах собственных граждан, на головы которых ежедневно падают ракеты и снаряды.

https://tsargrad.tv/articles/shli-spasat-doneck-poluchili-be...