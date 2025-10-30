Два города в Калининградской области

Продолжим тематику Калининграда и области. Предыдущие темы тут:

Калининград и его окрестности, ч.1

Калининград и его окрестности, ч.2

В этот раз с помощью фото от Славы Степанова увидим 2 областных города Заодно и оценим состояние самих городов.

Черняховск — город Тевтонских рыцарей в Калининградской области



Город основан в 1336 году как замок Тевтонских рыцарей — и, несмотря на масштабные разрушения во время Второй мировой войны, сохранил часть архитектуры Восточной Пруссии.

Многие здания и целые улицы Черняховска построены в «немецком» стиле, можно снять квартиру или номер в гостинице в историческом центре и на время забыть, что это «новодел». Тем более что часть довоенных зданий сохранилась.

Черняховск расположен в 80 км от Калининграда, в месте слияния рек Анграпа и Инструч. Место постройки замка Инстербург было стратегически важным — это был опорный пункт рыцарей, откуда часто начинались походы Ордена. В 1946, уже после того, как город стал частью СССР, его переименовали в Черняховск — в честь командующего войсками 3-го Белорусского фронта, погибшего во время боёв в Восточной Пруссии.

Сейчас Черняховск — третий по численности город Калининградской области. За один день здесь можно посмотреть руины замка Инстербург, погулять по «немецким» улицам, зайти в собор Архангела Михаила, увидеть знаменитый квартал «Пёстрый ряд» и необычное сочетание старинных зданий и советских пятиэтажек на некоторых улицах.

1. Изначально замок Инстербург был построен из дерева — для возведения использовали дубовые брёвна. Дважды деревянный замок захватывали литовские князья, и после очередного разрушения его отстроили из камня. Со временем вокруг замка появились посёлки, и в 1583 году Инстербург стал городом.



2. У города богатая история посещения знаменитыми людьми. Когда-то здесь жила королева Швеции, бывал проездом Пётр I, Иммануил Кант работал учителем в деревне неподалёку, а Наполеон останавливался в Инстербурге за несколько дней до нападения на Российскую Империю.



3. Улица Калинина — пешеходная улица Черняховска.



4. Собор Архангела Михаила, главный храм Черняховской епархии. Здание — бывшая реформатская кирха, которую заложили в 1883 году.



5. Во время войны кирха почти не получила повреждений, поэтому исторический облик сохранился. До 1989 года здание использовали как склад, клуб и спортзал, а затем передали православной церкви, отреставрировали и освятили во имя Архангела Михаила.



6. Городской парк Черняховска отреставрировали по проекту «Городская долина». Этот проект занял первое место во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Благоустройство затронуло территорию вокруг Замкового и Паркового прудов, исторических кварталов «Калининский» и «Театральный».



7. Парковый и замковый пруды в Черняховске тоже вошли в список объектов реновации — по данным администрации, с территории вывезли более 15 тысяч кубометров донных отложений. Это более 1200 гружёных больших Камазов.



8. Улицу Калинина решили сделать велопешеходной в 2020 году. В концепции благоустройства написано, что именно в Инстербурге в 1937 году появились первые велодорожки в Восточной Пруссии — их делали из базальтовой плитки в виде мозаики.



9. Собор Архангела Михаила — самое высокое здание в Черняховске. Высота главной башни — около 65 метров, примерно на уровне 21 этажа в жилом доме.



10. Церковь построена из кирпича, для фундамента и отделки цоколя использовали гранит.

11. На главной башне храма установлены 3 колокола общим весом 3,5 тонны.

12. Площадь с мемориальным камнем в честь визита Петра I в рамках Великого Посольства — дипломатической миссии, главной целью которой было заручиться поддержкой европейских государств в борьбе с Османской Империей. Камень установлен в сквере на пешеходной части улицы Калинина. В сквере неподалёку плитами выложена карта Черняховска.



13. Парковый (Гавенский) пруд в Черняховске после разделения Замкового пруда на две части. Первый пруд в Черняховске появился ещё во времена Тевтонского ордена, когда рыцари построили дамбу на реке Чернуппе, чтобы вокруг замка образовалась водная преграда. Со временем в долине организовали стрельбища — и реку стали называть «канава Стрелков».



14. Католический храм Святого Бруно Кверфуртского в Черняховске построен в 1902 году. В 2000 году в храме установили орган и с тех пор кроме богослужений здесь проходят и концерты органной музыки.

15. Церковь возводили в неоготическом стиле, а интерьер доделывали ещё 10 лет после завершения строительства. К 1927 году в церковь ходило 1800 человек — около 4% населения города.

После Второй мировой войны церковь использовали как военный склад. В 1990 году здание передали Министерству культуры под органный зал, но сделать его не успели — в Черняховске возродилась католическая община и храм передали ей. Орган в храме установили в 2000 году — с тех пор здесь кроме богослужений проходят и органные концерты.

16. Замковый пруд. В 2025 году в пруды Черняховска выпустили более тысячи мальков и взрослых особей белого амура.

17. Улица Калинина в Черняховске. Сейчас улица находится практически в центре, но раньше, когда она называлась Форхештрассе, это была окраина. Район между Форхештрассе и железнодорожным вокзалом появились только после пуска железной дороги в 1860 году.



18. Комплекс из четырёх жилых домов на Театральной улице, которые построили в Инстербурге в конце XIX века - начале XX века.



19. Улица начинается с театральной площади, на которой сохранился булыжник времён Инстербурга. На самой улице некоторые дома построили уже после войны, взамен разрушенных немецких зданий. Облик исторической застройки дома приобретают в ходе капитального ремонта.



20. Театральная 14 — одно из сохранившихся исторических зданий.

21. Внешне некоторые районы Черняховска не отличаются от старинных городов Германии.



22. Улица Комсомольская в Черняховске раньше называлась Иорданштрассе — в честь немецкого писателя Иордана Вильгельма, который родился в Инстербурге и прославился своими «Нибелунгами».



23. Водонапорную башню в Черняховске (тогда ещё Инстербурге) построили в 1898 году. Несколько десятилетий она снабжала водой дома в городе, но сейчас не используется. На башне есть барельеф со старым гербом Инстербурга — щит с изображением медведя на горе и литерами G b F сверху. Это инициалы Георга Фридриха, который в 1583 году даровал Инстербургу городские права.



24. На фоне исторической застройки можно увидеть и советские пятиэтажные хрущёвки.

25. Детский сад №1 в Черняховске расположен в старинной вилле Брандес (Шобера), которую построили в 1894 году. Изначально здание принадлежало местному крупному землевладельцу. Здание хорошо сохранилось не только снаружи — внутри остались оригинальные украшения потолков, камины и резные двери.



26. Музей бронетехники на пересечении улиц Пионерской и Крупской. Рядом с музеем Истории установлены башня танка Т-34, лёгкий пулемётный бронеавтомобиль Ижорского завода, Вооружённых сил Российской Империи 1915 года.

27. Администрация Черняховска. Здание построено в 1875 году для гимназии Инстербурга. Раньше главный зал был украшен живописью по мотивам «Одиссеи» Гомера, нот роспись не сохранилась — в 1942 году в здании был пожар. В 1980 году здание отреставрировали — с тех пор здесь размещается администрация.



28. Панорама Черняховска с высоты.



29. Бывший Черняховский кожевенный завод. Завод создали в 1946 году на базе частного немецкого кожевенного предприятия. Здесь выпускали сыромять, кожу хромового дубления, делали плащи, куртки, кошельки, обшивку для мебели. Сейчас завод не работает.



30. Лабиринт в городском парке Черняховска напоминает очертания стен замка Инстербурга. Конструкция полупрозрачная, выполнена из металлической сетки.



31. Многое в городе отреставрировано или восстановлено, но встречаются и заброшенные здания. В этом доме раньше располагалась военная часть.



32. В Черняховске старинные здания стоят рядом с новоделами и советскими панельными домами, здесь есть руины рыцарского замка и современные парки, которые сделаны по лучшим проектам в стране. Черняховск не относится к самым популярным местам области среди туристов. Но многие побывавшие здесь советуют обязательно посетить этот город — наравне с более известными городами Калининградской области.

Немного к обзору Славы Степанова добавлю своего. Историческая застройка в Черняховске Черняховск, бывший город Инстербург, за последнее время очень сильно продвинулся в части состояния исторический застройки в центре города. После комплексной реставрации целых кварталов, город стал выглядеть очень приятно и в лучшем смысле этого слова по-европейски. Спасибо фонду капитального ремонта Калининградской области!