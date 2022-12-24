Почему отводили российские войска?

Начиная с апреля месяца, когда был объявлен "жест доброй воли", российские войска несколько раз отводились с занимаемых позиций. И каждый раз большая часть отведенных войск покидала зону СВО и больше туда не возвращалась.





В начале апреля от Киева, Чернигова и из Сумской области были отведены подразделения общей численностью до 100 тысяч человек - около половины всех, которые были задействованы в спецоперации.



Ни на одном направлении столь крупные силы не появились ни тогда, ни впоследствии. Большая часть войск была выведена из зоны СВО окончательно.



После освобождения Северодонецка и Лисичанска задействованные в операции подразделения также были выведены для отдыха и восстановления боеспособности. Впоследствии в зону СВО вернулся только Ахмат.



В сентябре войска, выведенные из Харьковской области в ходе "перегруппировки" тоже по большей части покинули зону СВО.



В ноябре были выведены войска из Херсона и с правого берега Днепра, общая численность 30 тысяч человек (официальные данные минобороны), на других направлениях значительного усиления не было, большая часть войск выведена из зоны СВО.



При этом в сентябре-октябре была проведена частичная мобилизация и начиная с ноября в зону СВО прибывают резервисты. На данный момент прибыло около 150 тысяч, из них половина (75 тысяч) в боевые части, остальные продолжают обучение на территории Донбасса в непосредственной близости от линии фронта.



Таким образом, из 200-тысячной группировки российских войск, задействованной в проведении спецоперации изначально, около 150 тысяч было выведено из зоны СВО в несколько этапов. После чего на их место прибыло примерно такое же количество мобилизованных резервистов.



Фактически командование заменило большую часть кадровых частей в зоне СВО на подразделения, укомплектованные мобилизованными резервистами.



Также по военным сводкам и репортажам военкоров легко заметить, что освобождением Донбасса занимаются в основном подразделения народной милиции, ЧВК Вагнер, Ахмат и батальоны добровольцев БАРС.



Российские войска в Донбассе обеспечивают главным образом поддержку с воздуха, ПВО, тыловое обеспечение.



Из российских войск в боевых действиях на территории Донбасса участвовали в основном морпехи ТОФ, сводная бригада 20-й армии и возможно еще некоторые подразделения, но их было относительно немного, едва ли четверть от всей группировки, хотя освобождение Донбасса считается основной задачей спецоперации.



Большая часть группировки российских войск в освобождении Донбасса участие не принимала и была задействована в "походе на Киев" в марте, после которого оказалась выведена из зоны СВО. С марта по август российские войска действовали на харьковском направлении, где отступили под натиском ВСУ и были выведены, а также на херсонском, где также были выведены с правого берега Днепра.



Почему командование последовательно выводит кадровые части из зоны СВО и меняет их на резервистов, а основную боевую работу по освобождению Донабсса ведет народная милиция, оркестранты, добровольцы БАРС и Ахмат?



Объяснить это можно следующим образом:



На проведение спецоперации были направлены подразделения, укомплектованные контрактниками, многие из которых оказались психологически не готовы к тяжелым боям с ВСУ/ВФУ, высокому уровню риска и потерям. Не имели мотивации к участию в войне.



Некоторые начали разрывать контракты, "пятисотиться".



Данных о том, какая часть контрактников уволилась из подразделений в ходе СВО, на данный момент не раскрывалось, в отличие от данных по потерям, которые раскрывались уже дважды. И это само по себе весьма примечательно.



Случаи увольнения контрактников, участвующих в СВО, по всей видимости, были далеко не единичными.



Если таких было 2-3%, то в масштабах всей группировки СВО это несколько тысяч бойцов. А ведь их могло быть и больше. В некоторых подразделениях таких могло быть значительно больше.



Можно предположить, что командование и политическое руководство опасалось, что в случае продолжения тяжелых боев, сопровождающихся постоянными потерями, данное явление может принять массовый и неконтролируемый характер, что приведет к провалу всей операции.



Массовые увольнения могли привести к дезорганизации всех вооруженных сил, потому что в зону СВО были отправлены контрактники со всей страны. Почти все, кто служил в сухопутных войсках. Если бы половина уволилась - войска могли лишиться очень значительной части кадрового состава.



Этим мог воспользоваться противник, причем не только для информационной войны. В результате можно было получить наступление ВСУ на Крым. И не только на Крым.



Можно предположить, что в Киеве и Вашингтоне с самого начала рассчитывали, что спецоперация забуксует и провалится именно по этой причине, из-за массового увольнения (дезертирства) российских контрактников. Делали ставку именно на это и потому не жалели своих войск, всеми способами стараясь деморализовать участников СВО.



Известны случаи, когда пленные бойцы ВСУ говорили, что их отправляли в наступление с установкой, что российские войска побегут как только начнется бой.



Беспорядочного бегства российских войск в ходе спецоперации замечено не было. Но организованного отвода войск противник так или иначе добился - это факт. Сперва под Киевом, затем на харьковском направлении и в конце-концов на херсонском.



Опасаясь, что контрактники начнут в массовом порядке "пятисотиться" и это приведет к дезорганизации всей армии и катастрофическим последствиям не только для спецоперации, но и для государства (только представьте, что бы началось прими такое явление действительно массовый характер) - командование видимо и приняло решение заранее вывести неустойчивые подразделения из зоны боевых действий. И в конечном итоге вывело большую часть всех войск.



Надо полагать, неустойчивыми и склонными к расторжению контрактов оказалось большинство подразделений ВС РФ, которые участвовали в боевых действиях.



Устойчивыми оказались зенитчики, артиллеристы, тыловые части. Все те, которые не вступают в прямые боевые столкновения с противником и меньше рискуют. Они и остались в зоне СВО по сей день.



Устойчивыми, судя по всему, оказались морпехи ТОФ, которые до сих пор сражаются на угледарском направлении.



Сводная бригада 20-й армии, которая участвовала в обороне Красного Лимана, вероятно тоже показала себя как вполне стойкая и боеспособная. Возможно она и сейчас действует где-то на линии Сватово-Кременная.



Подразделения ВДВ, работавшие на херсонском направлении, на правом берегу Днепра, по известным данным тоже проявили стойкость и героизм, отразили все попытки наступления ВСУ в августе, сентябре и октябре. Почему их решили вывести - остается только гадать. Возможно решили перестраховаться, а может быть причины были в другом. Или в других.



Если всё так и было - можно сделать вывод, что российские войска, за исключением некоторых подразделений, оказались не готовы к ожесточенным боям с нацистами. Начали пятисотиться. Сначала один, за ним другой, третий... и командование стало отводить целые подразделения, опасаясь худшего.



Почему так получилось - понять нетрудно.



Контрактники совершенно не готовились к участию в подобной войне.



Контракты подписывали в мирное время, когда о предстоящей войне на Украине и думать не думали. Войны-то никакой не планировалось. К войне не готовились. По всей стране действовала установка "жить-поживать и бабло наживать".



И контрактники подписывались на службу с той же самой целью - носить форму и получать зарплату. Максимум побывать в Сирии. Но в Сирии, как говорили знающие люди, совсем не та война, что на Украине. Не тот масштаб, не те риски. Не такая окопная жесть.



Для многих начало войны стало полной неожиданностью. И даже не для многих, а практически для всех.



Никого из контрактников ни о чем подобном заранее не предупреждали. Наверное даже за день до начала никто ни о чем не знал. Подняли по тревоге когда уже все началось. Разбудили - и на войну.



А на войне - фашисты. Настоящие. Как в кино, только не в кино.



И понеслась - кровища, грязища, оторванные руки, ноги, иногда головы. Пули, мины, арта, беспилотники, снова мины, снова оторванные руки, ноги, иногда головы.



Естественно, у многих возникли мысли "я под таким не подписывался", "да нахрен это мне сдалось", "предупреждать надо было".



И предупреждать действительно надо было.



Предупреждать - не в том смысле, что президент должен был за неделю до начала спецоперации всем про нее объявить и дать время на размышление, кто хочет участвовать, а кто нет.



Предупреждать надо было в том смысле, что вести идеологическую работу с военнослужащими, чтобы они были готовы в любой день проснуться и ехать на войну, где будет кровища, грязища, мины, пули, оторванные руки, ноги, иногда головы. И неважно, кто будет с той стороны мушки - немцы, американцы, поляки или украинцы.



Готовили к этому?



Судя по результатам, к этому готовили только морпехов ТОФ и может быть десантников ВДВ. И еще возможно отдельные части 20-й армии. Остальных не готовили.



Остальных готовили к тому, что ничего страшнее танкового биатлона и льготной ипотеки у них во время прохождения службы не будет.



Результат закономерен.



Обыкновенные контрактники, которые ничего страшнее тёщи и ипотеки не ожидали встретить до самой пенсии, столкнулись с идейными нацистами, которых 8 лет готовили резать русню, жарить колорадов, москаляку на гиляку, воспитывали на идеях превосходства и убеждали, что предстоит биться с полчищами российских орков не на жизнь, а на смерть.



В такой ситуации обыкновенные конотрактники совершенно естественным для нормального человека образом немного охренели и подумали, а туда ли они попали и где здесь выход.



Всё это результат того, что Украина 8 лет готовилась к войне, готовила к ней свою армию и население, осуществляла идеологическую накачку. Многих нынешних бойцов ВСУ готовили к этому еще со школы, всю сознательную жизнь.



А Россия все это время готовилась только выполнять минские соглашения и сама себя убеждала, что никакой войны не будет.



Низкая готовность, в том числе морально-психологическая - это прямое следствие тех самых минских соглашений, про которые президент не уставал повторять, что им нет альтернативы, а значит никакой войны не будет. И еще говорили, что Россия не сторона конфликта и Донбасс это часть Украины, независимого государства.



Получили результат.



Результат - отсутствие мотивации и понимания у значительной части контрактников, за что они должны сражаться и рисковать своей жизнью и здоровьем. За деньги? Но мертвым деньги не нужны.



За деньги воюют наемники. И опыт показывает, что воюют весьма своеобразно. Избирательно. Когда становится слишком жарко, наемники предпочитают делать ноги.



Проблема "пятисотых контрактников", с которой столкнулось российское командование в ходе СВО и из-за которой было вынуждено выводить войска из зоны боевых действий, чтобы избежать дезорганизации всей армии и военного поражения - это еще и результат отсутствия государственной идеологии и патриотического воспитания.



Это результат ставки на компактную профессиональную армию, которая была создана в ходе военной реформы.



Компактная профессиональная армия, сталкиваясь с идеологически накаченным и мотивированным противником, готовым биться насмерть, рано или поздно начинает отступать и в итоге проигрывает.



Это было доказано многими войнами. Взять хотя бы вьетнамскую войну, где США применяли оружие массового поражения, уничтожая противника вместе с гражданским населением, но в конечном итоге все равно проиграли.



И Россия в этой войне тоже рисковала проиграть, если бы не было народной милиции, ЧВК Вагнер, Ахмата и добровольцев БАРС, которые сражаются не за деньги, а за идеи и убеждения, за свою веру и свою землю, за свои дома, за Родину в самом натуральном и осязаемом виде. За своих родных и близких, чью жизнь они защищают.



Поэтому российские профессиональные войска были отведены сперва от Киева, затем из Харьковской области, а под конец даже из Херсона. В то же самое время народная милиция, ЧВК Вагнер, Ахмат и БАРС продолжают сражаться на самых тяжелых участках фронта и побеждают, освобождая Донбасс.



Замена российских кадровых частей резервистами - это замена контрактников на мобилизованных, которые получая повестку уже знали, куда их отправят и были к этому морально готовы. Кто не был готов - тот сбежал через Верхний Ларс или переждал мобилизацию где-нибудь еще, подальше от места прописки.



Среди мобилизованных довольно большой процент добровольцев, которые явились в военкоматы, не дожидаясь повесток.



Поэтому замена контрактников резервистами - это по существу замена профессиональной (наемной) армии на народную, более мотивированную и морально готовую к войне.



Россия постепенно возвращаемся от контрактной армии к народно-добровольческой.



Этим среди прочего объясняется запоздалая мобилизация.



В Кремле наверное очень не хотели создавать народную армию и пытались обойтись силами профессиональной (контрактной) до тех пор, пока это представлялось возможным.



Но со временем поняли, что ничего хорошего из этого не выйдет и риск слишком велик. А проигрывать нельзя, смерти подобно. Потому и приняли "непростое решение", ведущее к созданию народной армии.



Сдача Херсона и вывод войск из Харьковской области - по всей видимости результаты именно этого политического решения по замене профессиональной (контрактной) армии на народную.



Просто это решение было принято слишком поздно.



Этим и объясняются отступления российских войск, объявленные перегруппировками и жестами доброй воли. С полным и окончательным выводом целых подразделений из зоны СВО.



Однако даже несмотря на запоздалое начало мобилизации Херсон все равно сдали напрасно. Удержать его были возможности. Работавшие на херсонском направлении части показали достаточно высокую стойкость и эффективность чтобы удерживать город. И резервисты к моменту вывода войск из Херсона уже подошли.



К тому же, в рядах ВСУ тоже есть проблемы с мотивацией. Не зря же Киев применяет заградотряды и расстреливает дезертиров. Процент идейных и мотивированных бойцов в рядах ВСУ не такой уж большой. И сдача Азова в Мариуполе показывает, что даже самые идейные и мотивированные подразделения не очень-то желают биться насмерть. Не такая у них сильная идея, без наркотиков и заградотрядов плохо работает.



Поэтому Херсон сдали напрасно. Либо перестраховались сверх необходимого, либо там было что-то еще.



И насчет мостов через Днепр, уничтожение которых упростило бы задачу выполнения спецоперации, тоже остаются вопросы.



Не все странности этой войны объясняются "пятисотыми" контрактниками и страхом Кремля потерять армию из-за дезорганизации с одной стороны и длительной попыткой избежать создания народной армии с другой. Не все, но многие. Регулярный и последовательный отвод российских войск и вывод их из зоны СВО с заменой резервистами объясняется довольно хорошо.

Alex Rusin aka amfora

https://amfora.livejournal.com/828718.html