Снеговики... но не только из снега и не только снеговики

Сегодня в цикле тем о скульптурах у нас будут скульптуры, но весьма призрачные, поскольку стоят они не больше нескольких дней.
«Мы не ели, мы не пили, Бабу снежную лепили» (Агния Барто)Федот Сычков. Лепка снеговика. 1910
Ну-с, лепили в детстве снеговиков?
Думаю, что да. Самая любимая детская зимняя забава… но такая уж детская?
Давайте разбираться
Как только выпадает снег - все бегут лепить из снега.
Так было всегда!
Только если сейчас - для развлечения. То раньше - для дела!
Лепили не снеговиков у нас, а снежных баб. И не только дети, но и взрослые. И обязательно три!
Большую - у нее просили хорошую погоду, среднюю - в наступающем году она была ответственна за урожай, маленькая же должна была дарить радость и веселье. И называли ее - Крышня
Если у нас снеговик - женского пола, то конечно нужно снежную скульптуру наряжать. С женщинами иначе нельзя.
Украшения дошли до наших дней.
Ведро на снеговике - это не просто ведро, это символ достатка. Метла - поменьше холода и побольше снега (чтобы урожай был хорошим), глаза из угольков - чтобы сжечь все заботы и переживания, а морковный нос нужен также для урожая.
Чтобы снежная дама была довольна, ее нужно украсить бусами. Из чеснока они и злых духов отгонят, и здоровья прибавят.
Такие дела!
Помните, как все мы в детстве любили лепить снеговиков? Как весело было катать из снега комки, ставить их друг на друга и украшать морковками-веточками-ведерками! Многие наверняка скажут:
«Когда это было! Мы уже вышли из этого возраста».
Однако некоторые давно подросшие мальчики и девочки так не считают и, как и в детстве, с приходом зимы первым делом начинают создавать себе праздничное настроение.
Как? Конечно же, лепить снеговиков.
И здесь уж их фантазии нет предела. Кто-то лепит животных, кто-то мультяшных героев… Кто-то за неимением снега мастерит снеговиков из чего придется, лишь бы они просто были и радовали своей улыбкой во весь рот.
Так что если вы думаете, что снеговики бывают только из снега и только как на открытках, то сейчас будут доказательства обратного. А там глядишь и вас потянет на улицу и руки сами начнут катать-лепить-мастерить. Тем более что зима пока не собирается сдавать свои права. А значит, еще есть время вспомнить зимние забавы и хоть ненадолго почувствовать себя ребенком .Необычная компания была замечена в Удельном парке 2025 в январе
Финн из «Времени приключений»
Венера в снегах
Зато точно не растает!
Снежной бабой и язык не повернется назвать
Снеговик по-австралийски
Этот снеговик слишком крут для других
А этот моаи мог быть прямо с острова Пасхи
Один снеговик хорошо, а два лучше
Ночь, улица, фонарь, скамейка
Похоже, кто-то недавно посмотрел «Парк Юрского периода»
Берни вернулся!
Самый крутой снеговик в Лондоне в прошлом году
Снега нет, но ты держись!
Посидим поокаем
Может быть, вам больше нравится Фредди Меркьюри? (хотя я вижу здесь Стэна Ли)
А у меня дома свой снеговик!
Пиксельный постмодернизм
Когда снега нет, а снеговика очень хочется
Снеговик «под мухой»
Когда ты слишком ленив, чтобы лепить снеговика
Если вы хотите удивить свою семью навыками скульптора
А может, что-нибудь страшное?
Или как вариант попробовать слепить настоящего снежного человека, а точнее Питера Гриффина!
Мишка на дереве
Дело было вечером, делать было нечего...
Дракон тоже пойдет!
По-моему, кому-то не очень нравится снежный арт-объект
А если тигра попробовать слепить?
Снеговик-качок
Быковичок
Новогоднее настроение
Когда у людей развита фантазия
А у нас в Минске сегодня как-то так)))Кстати на календаре было, на минуточку, 7 мая. Потому и одуваны.
Какая зима, такие и снеговики
Дружная семейка
Снеговик-Пеннивайз
Снеговика можно «слепить» даже из книг
2008 год. США. Бетел.В 1999 году жителей американского города Бетел построили 35-метрового снеговика, который был официально признан самым большим снеговиком в мире.
А в 2008-м жители Бетела решили побить собственный рекорд (никто больше, видимо, не захотел связываться) и соорудили снежную бабу высотой уже 37 метров.
Вместо рук у нее две 9-метровые канадские ели, вместо ресниц — 16 лыж, а вместо губ — крашенные в красный цвет шины. Растаяла красавица лишь в июле.
Не поверите, но это тоже из снегаНу и в качестве сюрприза исторические снеговики. Вот вам немного древних, давно растаявших снеговиков со всего мира.На последнем фото, кажется, Ленин.
