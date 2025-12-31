Снеговики... но не только из снега и не только снеговики

Сегодня в цикле тем о скульптурах у нас будут скульптуры, но весьма призрачные, поскольку стоят они не больше нескольких дней.

«Мы не ели, мы не пили, Бабу снежную лепили» (Агния Барто) Федот Сычков. Лепка снеговика. 1910

Ну-с, лепили в детстве снеговиков?

Думаю, что да. Самая любимая детская зимняя забава… но такая уж детская?

Давайте разбиратьсяКак только выпадает снег - все бегут лепить из снега.

Так было всегда!

Только если сейчас - для развлечения. То раньше - для дела!

Лепили не снеговиков у нас, а снежных баб. И не только дети, но и взрослые. И обязательно три!

Большую - у нее просили хорошую погоду, среднюю - в наступающем году она была ответственна за урожай, маленькая же должна была дарить радость и веселье. И называли ее - Крышня

Если у нас снеговик - женского пола, то конечно нужно снежную скульптуру наряжать. С женщинами иначе нельзя.

Украшения дошли до наших дней.

Ведро на снеговике - это не просто ведро, это символ достатка. Метла - поменьше холода и побольше снега (чтобы урожай был хорошим), глаза из угольков - чтобы сжечь все заботы и переживания, а морковный нос нужен также для урожая.

Чтобы снежная дама была довольна, ее нужно украсить бусами. Из чеснока они и злых духов отгонят, и здоровья прибавят.

Такие дела!

Помните, как все мы в детстве любили лепить снеговиков? Как весело было катать из снега комки, ставить их друг на друга и украшать морковками-веточками-ведерками! Многие наверняка скажут:

«Когда это было! Мы уже вышли из этого возраста».

Однако некоторые давно подросшие мальчики и девочки так не считают и, как и в детстве, с приходом зимы первым делом начинают создавать себе праздничное настроение.

Как? Конечно же, лепить снеговиков.

И здесь уж их фантазии нет предела. Кто-то лепит животных, кто-то мультяшных героев… Кто-то за неимением снега мастерит снеговиков из чего придется, лишь бы они просто были и радовали своей улыбкой во весь рот.

Так что если вы думаете, что снеговики бывают только из снега и только как на открытках, то сейчас будут доказательства обратного. А там глядишь и вас потянет на улицу и руки сами начнут катать-лепить-мастерить. Тем более что зима пока не собирается сдавать свои права. А значит, еще есть время вспомнить зимние забавы и хоть ненадолго почувствовать себя ребенком . Необычная компания была замечена в Удельном парке 2025 в январе

Финн из «Времени приключений»

Венера в снегах

Зато точно не растает!

Снежной бабой и язык не повернется назвать

Снеговик по-австралийски

Этот снеговик слишком крут для других

А этот моаи мог быть прямо с острова Пасхи

Один снеговик хорошо, а два лучше

Ночь, улица, фонарь, скамейка

Похоже, кто-то недавно посмотрел «Парк Юрского периода»

Берни вернулся!

Самый крутой снеговик в Лондоне в прошлом году

Снега нет, но ты держись!

Посидим поокаем

Может быть, вам больше нравится Фредди Меркьюри? (хотя я вижу здесь Стэна Ли)

А у меня дома свой снеговик!

Пиксельный постмодернизм

Когда снега нет, а снеговика очень хочется

Снеговик «под мухой»

Когда ты слишком ленив, чтобы лепить снеговика

Если вы хотите удивить свою семью навыками скульптора

А может, что-нибудь страшное?

Или как вариант попробовать слепить настоящего снежного человека, а точнее Питера Гриффина!

Мишка на дереве

Дело было вечером, делать было нечего...

Дракон тоже пойдет!

По-моему, кому-то не очень нравится снежный арт-объект

А если тигра попробовать слепить?

Снеговик-качок

Быковичок

Новогоднее настроение

Когда у людей развита фантазия

А у нас в Минске сегодня как-то так))) Кстати на календаре было, на минуточку, 7 мая. Потому и одуваны.

Какая зима, такие и снеговики

Дружная семейка

Снеговик-Пеннивайз

Снеговика можно «слепить» даже из книг

2008 год. США. Бетел. В 1999 году жителей американского города Бетел построили 35-метрового снеговика, который был официально признан самым большим снеговиком в мире.

А в 2008-м жители Бетела решили побить собственный рекорд (никто больше, видимо, не захотел связываться) и соорудили снежную бабу высотой уже 37 метров.

Вместо рук у нее две 9-метровые канадские ели, вместо ресниц — 16 лыж, а вместо губ — крашенные в красный цвет шины. Растаяла красавица лишь в июле.

Не поверите, но это тоже из снега Ну и в качестве сюрприза исторические снеговики. Вот вам немного древних, давно растаявших снеговиков со всего мира. На последнем фото, кажется, Ленин.