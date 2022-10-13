Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.25 

Посвящается Алексею Саунину Посвящается Артему Хлыновскому Посвящается Виталию Хисматуллину Посвящается Игорю Краснюку Посвящается Ярославу Степанову Из мобилизованных мужиков очень скоро в боях вырастут новые Герои, как выросли Герои из многих солдат и офицеров всех российских округов, которые наступали против превосходящих сил противника с 24 февраля. Как выросли Герои из донбасских мужиков в 14-15, у которых часто был один автомат на двоих. И это будет самая серьезная сила на земле, как это уже было в 44-45.

Будет так. Мы преодолеем все проблемы и не позволим этим проблемам нас сделать слабее. У нас прекрасная страна и люди в моей стране удивительные.

Знаете какая самая заветная мечта наших противников? Разобщить нас. Мы не позволим врагу нас разобщить.

Я помню как формировалось ополчение Донбасса, часто вопреки. И это ополчение стало 1 и 2 АК и они дали тут всем жару.

Братцы, те кто сейчас в учебках, в военкоматах. Вы будущее России и ее гордость. И мы обязательно победим. А с несовершенством этого мира, с «перегибами на местах», халатностью мы всем миром разберемся. Так думаю. Евгений Поддубный. https://t.me/c/1524001401/2227

Насмешила новость, что съемки многих кинофильмов, запущенных в производство, резко меняют графики по причине бегства части артистов, причём мужской, за границу.

Мобилизации боятся.

А как же они прелестно выглядели, символизируя и олицетворяя на экране героев прошлых войн, заступников сирых и убогих, расследователей глубин человеческих душ.

Хрустели мышцами, поражали приёмами рукопашного боя, сияли брутальными профилями в зареве батальных сцен, беспощадно пучили глаза, изображая последнее мгновение перед героической гибелью!

А слова какие говорили! Какие большие, правильные слова!

Девчата в кинотеатрах, глядя на них, губы до крови кусали, локтём в бок толкали своих неказистых парней, мол: почему ты у меня не такой?! Тебе бы только пиво пить и под своей колымагой с разводным ключом в мазуте валяться.

И вот. Пришло, настало, понадобилось.

Неказистые парни отложили в сторону бутылки с пивом, разводные ключи, буркнули что-то совсем не хайповое, типа: надо так надо, Родина всё-таки!

И пошли на фронт.

А экранные герои набили кремом для загара рюкзачки и на самокатиках, с испуганными лицами, свалили на курорты, запивать пережитый стресс безалкогольным смузи, чтобы не навредить здоровью.

Такой вот культурный срам.

Стоит наверное ввести в киноискусстве этакий нравственный ценз - изображать героев, должны герои, а не всякая куртуазная слизь. Иначе зритель не поймёт.



Иван Охлобыстин https://t.me/c/1524001401/2286

В сети шутят: Юмор всегда спасает. В этой фотографии суть происходящего.

В куеве демонтировали мемориальную доску Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Михайловичу Карбышеву Карбышев - не просто легенда: несломленный человек, замученный фашистами: сидевшего в концлагере, его обратили в ледяной столб, облив на морозе водой. Я был на месте этого концлагеря, это и спустя десятилетия чудовищное место.

Карбышев в каком-то смысле идеальный русский: по роду казак, дворянин, участник русско-японской, Первой мировой, с марта 1918 года вступил в Красной армии. В 40-е крупнейший специалист военно-инженерного дела в мире, автор многих работ.

Помимо того, что он был советским генералом, он ещё и руководил восстановительными работами… в Троице-Сергеевой лавре. Финская была его четвёртой войной, Отечественная - пятой.

Когда он попал в плен (тяжело контуженый в бою у Днепра) фашисты делали ставку именно на него (подполковник царской армии! Идеально знал немецкий), а не на Власова. Карбышев послал фашистов к черту. https://t.me/radioARBAT/19938

В городе Рудки Львовской области демонтировали памятник Советскому солдату. Скоро им будет нечего демонтировать.

Росгвардейцы восстановили памятник погибшим в Великой Отечественной войне на территории железнодорожного депо, сообщил корреспондент "Известий" Даниил Левин. По словам одного из военнослужащих, на ремонт монумента ушло около двух недель. "Мы увидели полное запустение. Друзья откликнулись, и мы совместно постарались почтить память тех, кто погиб, кто защищал эту землю до нас от фашизма", — поделился росгвардеец. Восстанавливали памятник в свое личное время. Жители рассказали, что памятник пришел в ужасное состояние, так как руководство не позволяло местным за ним ухаживать. https://t.me/izvestia/102783

Почувствуйте разницу. Восстановление города Новаый облик Мариуполя А ваот противоположная сторона, которые "не братья" Нацисты превратили храм в Изюме в грязную казарму, святой алтарь поруган. В этом и состоит разница. Сладков в Песках. Нет живого места Сладков в Песках. Сопровождающие батальона Сомали Ряженые солдаты укровермахта. Именно так под Киевом отмечали годовщину освобождения страны от тех самых немецко-фашистских оккупантов. Ряженые солдаты укровермахта пришли на могилу советских бойцов. И в этом тоже разница! В сети пишут, что нашли на позициях такой военный билет с посланием к укропам. Принадлежал нашему погибшему бойцу. Имя не уточняется. Или вот еще Даже дети у нас понимают. Ярослав Ковалевский из Анапы помогает российской армии, продавая варенье из шелковицы. Все вырученные средства он передаёт на закупку вещей для наших солдат.

Женщины по всей России вооружились ниткой и иголкой По всей стране рукодельницы объединяются, чтобы шить тёплые вещи для мобилизованных. Не стал исключением Магнитогорск. Изначально небольшой цех открылся в качестве школы рукоделия, но с объявления о частичной мобилизации быстро переквалифицировался в тыловой суппорт для призывников. Термобельё, спальные мешки и другой текстиль отправляют в центр подготовки и на фронт. Молодцы, наши рукодельницы. Ваша помощь сейчас очень необходима! https://t.me/c/1780774638/6272

Подмосковная аптека

В городе Черноголовка Московской области на дверях одной из аптек появилось объявление о выдаче бесплатных лекарств ребятам, которые отправляются на фронт. Как рассказала Readovka директор аптеки, такое решение организация приняла, чтобы оказать хоть какое-то содействие уезжающим на защиту страны солдатам. «Это единственное, чем мы можем им сейчас помочь», — объяснила женщина, отметив, что вместе с лекарствами они стараются предать каждому пришедшему искренние слова поддержки и веры в победу.

Работники аптеки с дрожью в голосе описывают свои эмоции от мужества и отваги мобилизованных ребят. Именно такого теплого отношения заслуживают и ждут сейчас те, кто уже совсем скоро будет рисковать своей жизнью, защищая территории Родины. Свою обязанность по обеспечению надежного тыла во всех областях ощутили сотрудники небольшой подмосковной аптеки. https://t.me/radioARBAT/19816

Лозунги времен Великой Отечественной войны возвращаются на производство.

48-летний бизнесмен Сергей Скрипкин рассказал RT о волонтерском проекте «Ресторанчик «Для наших». ZVO» Житель Калуги перебрался поближе к границе, чтобы снабжать военных домашней едой. Благодарные солдаты называют Сергея батей. «То, что мы готовим, — шашлыки, шурпа, плов, салаты — это всё напоминает им об отдыхе, который у них был в мирной жизни. Ну и горячая пища им полезна: они ведь постоянно на сухпайках, а во время наступления или обороны вообще не до еды — раз в сутки что-то быстро перехватят, и все», - говорит Скрипкин. Проект живет на средства добровольцев и волонтеров и Москвы, Краснодара, Тулы, Воронежа и многих других городов. С едой на передок бойцам рестораторы передают и всякие полезные в военном быту вещи. https://t.me/workBrothers/6553

https://t.me/rt_russian/127611

https://russian.rt.com/russia/article/1052013-voennye-pomosch-volontyory



Вот так встречали вернувшихся из территории СВО в Туле. В Туле героям спецоперации зал аплодировал стоя Ничего необычного: в оружейной столице перед Днем города вручали награды отличившимся тулякам. Когда дошла очередь до награждения тульских участников спецоперации, по свидетельствам очевидцев, весь зал встал и последовали бурные аплодисменты. Как заметил награждавший военнослужащих спецоперации губернатор Алексей Дюмин, кстати, боевой офицер и Герой России:

- Мы гордимся сегодняшними защитниками так же, как ветеранами Великой Отечественной войны, отстоявшими наш регион! https://t.me/c/1780774638/5192

что встали на защиту Родины. Курский губернатор Роман Старовойт тоже посетил лагерь мобилизованных и обсудил волнующие их вопросы. Надо бы всем губернаторам так поступать.

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе СВО, отправились в железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа». Первый железнодорожный рейс в рамках проекта Минобороны России и ОАО «РЖД» (https://t.me/telerzd) «Своих не бросаем» уже отбыл из Москвы. По словам замминистра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина, подобные проекты помогают военнослужащим и членам их семей, особенно из отдалённых гарнизонов, увидеть красоту нашей великой, многонациональной Родины, почувствовать поддержку простых людей. Путешествие продлится семь дней и пройдет в формате «поезд-отель», когда гости поезда ночь едут в нём, а день посвящают экскурсиям. За неделю военнослужащие и члены их семей познакомятся с историей и культурой сразу пяти южных городов, а также увидят Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики. В программу поездки включено ежедневное трехразовое питание в городах остановки или в поезде в пути следования. https://t.me/mod_russia/20465

В зону СВО отправились чеченские бойцы 96 полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ.

Подписчик прислал видео из станицы Марьинской Ставропольского края: терские казаки уходят на войну. Казаки всегда были оплотом России, военным сословием на страже русской государственности.Сейчас мы наблюдаем возрождение военных традиций казачества.В Русской армии действуют отдельные казачьи подразделения: например,Донские казаки из 208 казачьего полка ЛНР вместе с казаками-добровольцами отряда ''Барс'' храбро обороняли 3 недели Лиман, а 6й казачий полк ЛНР участвовал в штурме Лисичанска и сейчас ведут бои под Соледаром.Также много добровольцев из кубанских казаков. Все это способствует созданию в будущем полноценным казачьих частей МО РФ как было до 1918 года.(https://t.me/evgeniy_lisitsyn/1300) Казачий отряд «Кубань» до последнего был в Лимане. И. о. командира 4-го батальона 6-го казачьего полка Народной милиции ЛНР с позывным Кипиш. Казаки добровольческой казачьей бригады ДОН вырезали в лесу подразделение украинских диверсантов. Казаки продолжают славные традиции своих дедов и отцов, воевавших на фронтах В О в, в горах Афганистана и других локальных военных конфликтах. Казачий штурмовой батальон Таврида. Батальон Таврида Андрей "Харьков", командир подразделения

Казачий штурмовой батальон Таврида. Казачий штурмовой батальон Таврида. Казачий штурмовой батальон Таврида. Казачий штурмовой батальон Таврида. Казачий штурмовой батальон Таврида. Командир отряда БАРС-13 Сергей Фомченков «Мы готовы стоять до конца»

Самая горячая точка на Лиманском направлении сегодня — посёлок Дробышево, расположенный чуть севернее и западнее Лимана. Оборону здесь держит добровольческий отряд БАРС-13 («Русский легион»).

RT пообщался с командиром отряда Сергеем Фомченковым, позывной Фомич.

— Сергей, приветствую! Как в целом обстановка сейчас?

— Обстановка по-прежнему крайне сложная. Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции.

— ВСУ наращивают своё присутствие?

— Противник постоянно усиливает давление и каждый раз бросает в бой новые и новые части — пехоту, наёмников, бронетанковые войска. С потерями не считается совсем. Противника становится всё больше на всех направлениях, на которых мы держим оборону: на западе, на юге и на севере.

— ВСУ удерживают контроль над посёлком Шандриголово, который примыкает к Дробышеву с севера. Не мешает ли это связи отряда с большой землёй?

— Связь с большой землёй осуществляется по узкому коридору восточнее Дробышева и Лимана. Попытки замкнуть кольцо не увенчались успехом — все атаки ВСУ были успешно отбиты.

— Как общее настроение в отряде?

— Настроение в отряде бодрое! Готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли.

— Что хотите передать тем, кто нас прочитает: друзьям, товарищам, гражданам нашей большой Родины?

— Хочу сказать, что много раз Россия проходила через тяжёлые испытания. Мы выстояли и победили своих врагов. Так будет и в этот раз. Я не сомневаюсь в этом.

Официальный канал добровольческого отряда БАРС-13 («Русский легион») — https://t.me/russkiy_opolchenec/34335

Любо, казаки! За Веру и Отечество! https://t.me/zloy_zhurnalist/991

Казачий генерал, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда

– Гегемонии Америки больше нет! Никогда не будет однополярного мира! Однополярный мир канет в лету! Байден и его сателлиты больше не будут править бал! И матери Донбасса и России больше не будут оплакивать своих сыновей! Именно за это, не щадя своего здоровья и жизни, казаки России вместе с Вооруженными Силами Российской Федерации бьются с укрофашистами, отвоевывая все новые рубежи! КСТАТИ

Сегодня казаки трех добровольческих отрядов «Кубань» (имени атамана Захария Чепеги, 11 и 16 БАРСы), а также отрядов «Ермак», «Терек», «Дон», «Тигр», «Таврида», «Платов» общей численностью более 7000 человек мужественно и бесстрашно ведут борьбу с укронацистами на Харьковском, Запорожском, Херсонском, Донецком направлениях. https://t.me/workBrothers/6324

В Запорожской области началось формирование добровольческого территориального батальона из числа местных жителей. А вот так реактивная артиллерия русской армии поддерживала обороняющих Лиман!

Лиман оставили. Отходили вечером.

Подоспевшие подкрепления держали горловину котла. Лучше так, чем в плену.

Вчера мы заводили резервы в Торское. В колонне ехали танки и снайпера. Запомнился молодой парень. Перед отправкой нас интсруктировали. "По ходу движения враг может выскакивать малыми группами и перерезать дорогу" - говорил подполковник.

"Смотрите по ходу движения налево, а в Торском особое внимание обратите на водохранилище!"

Шансы навсегда остаться там были высоки. Поэтому мандраж пробирал до костей.

Молодой боец поднял руку и задал лишь один вопрос:

- А там будет в кого стрелять?

- Целей море! Патронов не жалеть! - ответил подполковник.

- За....бись! - прошептал парень и мы взобралиль на БТР.

Вот на таких солдатах и держится наша армия. Они не спрашивают об опасности, они спрашивают куда стрелять. Только с таким настроем можно победить.

Александр Харченко https://t.me/workBrothers/6850

Над башнями танков Т-90 устанавливают решетки от беспилотников, что сбрасывают в люки гранаты. Смотрится так себе, но жизнь экипажу может спасти. Русская смекалка. Наступатели хреновы Экспортный вариант Т-90 уже в зоне СВО! Ростех досрочно поставляет в войска Т-80БВМ Наши изучают поставки по лендлизу Ленд-лиз по ходу для нас идёт, а не для хохлов, присылайте ещё, мы отберём. Хороший лендлиз... Артиллеристы ВС России продолжают вести огонь по позициям ВСУ Артиллеристы ВС России продолжают вести огонь по позициям ВСУ

"Самое главное для нас — это забота о личном составе. У нас всегда все сыты, никто не жалуется" В перерывах между боями военнослужащие восстанавливают силы в тылу. В полевых условиях есть целые городки, которые поддерживают наши войска на линии фронта. Работу одного из тыловых подразделений ВДВ показал корреспондент "Известий" Эмиль Тимашев. В палатках развернуты мобильные цеха, которые выпекают хлеб в полевых условиях. Для военнослужащих также организовано горячее питание. Не менее внимательно следят за гигиеной бойцов: банные процедуры проходят регулярно. "Резервуар для воды на пять кубов. То есть с пяти кубов я могу помыть до 200 человек", — рассказал начальник полевой бани Сергей. https://t.me/izvestia/106203



Сегодня до меня дошли слухи, что подобные свечения были замечены этой ночью во многих городах такие как Москва, Мурманск, Белгород и Омск (фото выше) Пытаются выдать за атмосыерные явления. Что? По всей стране? Уж смолчали бы лучше, как всегда.

1. Есть предположения, что применяли новейшее вооружение "Пересвет" либо "Лучезар".

Данное вооружение используется для одной цели: обезвреживание электронной техники противника.

2. Но также такие вспышки похожи на ослепление спутников, с целью скрыть передвижения наших комплексов с ядерным оружием.

3. Либо же это произвели учения потенциального момента запуска ядерной ракеты.

https://t.me/yader_news/1097

А тем временем

в Лас-Вегасе появилось облако в виде «ядерного гриба». Явно природа предупреждает, чтоб не дурили н Обращение к слепо-глухо-немым.

"Если мужчина не готов убивать и быть убитым, он не мужчина, и тем более не воин, а червь. Настоящий мужчина, воин, должен быть готов убивать и быть убитым".- Гераклит Ждите. Мы вернемся!