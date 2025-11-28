Галоша Брежнева, уникальная антенна для связи с Марсом и Венерой

Когда-то пришлось мне отбивать свою диссертацию прямо на Экспертном совете ВАК. Это такой совет инквизиции человек из тридцати. В кого ни ткни – автор фундаментального учебника, по которым все учатся. Возглавлял совет по моей специальности тогда ректор МЭИ. В общем, для вчерашнего студента – обалдеть.

Жутковатая была история, слишком молод оказался для научной степени. Разобрали диссертацию по косточкам и даже опечатку нашли. Что в общем-то, немыслимо, так как работу вычитывает не один человек и не два.

И на повторную защиту уже не перед докторским советом, а перед Экспертным меня выпустили одного. Даже руководителя не пустили. Нечего, пусть соискатель сам защищает свою работу.

Но это ладно, дело давнее. Через час с Совета вышел я килограмм на пять похудевшим. Погоняли по вопросам дяденьки академики как следует. С ответом – мы тут посовещаемся, а Вы пока отдыхайте. Оставим молодого учёного пока переживать в коридорчике.

Но это дело давнее. Чего я его вспомнил? Так МЭИ, московский энергетический. Есть у него до сих пор работающая штуковина. Да такая, что закачаешься. Трудненько не загордиться.

Следы давно исчезнувшей цивилизации. Если ехать по тверской области можно наткнуться на совершенно титаническое сооружение. Гигантская спутниковая тарелка, которая ещё и вращается, если надо. Объект забытой советской науки, но вполне действующий и один из практически уникальных в своей сфере. Хотя, справедливости ради, есть такие штуковины и побольше.

Это радиотелескоп, по сути такая же тарелка как какой-нибудь Триколор в деревне у бабушки.

Только огромный. Одна тарелка размером в дом двадцати этажей, 64 метра размах! Весит махина под четыре тысячи (тысячи!) тонн.

Выглядит… Ну вот представьте футбольный стадион с трибунами. Который крутится на гигантской трубе в небе. Вот это ровно оно. Разве что ворот нет.

Называется агрегат непонятными буквами РТ-64 (это советское название – радиотелескоп с тарелкой 64 метра). Есть и более современное название ТНА-1500, телескоп научный астрономический.

Нет, нынешние гордятся, что это телескоп уже российский. Введён-то окончательно в строй в 1992 году. Святые девяностые, куда там.

Только он лет пятнадцать при новой власти ржавел, а потом сгорел чуть не целиком. Чудом восстановили пару лет назад до рабочего состояния.

Только проектирование и строительство этого телескопа началось задолго до. В мирный Брежневский 1974 год. Да-да, такие объекты по двадцать лет строятся, если вообще поднять их удаётся.

Как-то начал считать новые наши радиотелескопы за последние лет двадцать, а пальцы загибать даже не устал. Не пришлось загибать ничего. Увы.

Знаете, зачем Советский Союз построил эту мега-антенну? Нет, понятно, чистая наука, исследование далёких пульсаров. Кто бы знал, что это такое, основная версия – хитро вращающаяся нейтронная звезда. Потому сигнал от неё то есть, то нет. А света совсем не видно, только радиоволна бежит.

Да, наверное, и военное применение предусматривалось. Не зря посмотреть что там на орбите болтается, да какие ракеты за атмосферой пролетают. Не без этого.

Но главное-то была великая мечта. Это телефон для связи с Марсом и Венерой. Ещё раз – с космическими станциями Советского Союза у Марса и Венеры. И это не фантастика. Кстати, про 1992 год нынешние начальники лукавят. Потому что советские аппараты Венера-15 и Венера-16 летали ещё в середине восьмидесятых, при СССР. Угадайте, какая же мега-радиоантенна обеспечивала с ними связь? Да-да, наш крутящийся стадион.

На его же счету наблюдения кометы Галлея, участие в проекте «Радиоастрон», да много чего. Штуковина-то потрясающая.

И снова жизнь свела с этим телескопом через много лет. Так получилось, мизинчиком был причастен к проекту ЭкзоМарс. Это марсоход, который Россия собиралась вместе с европейским космическим агентством забросить на Марс.

Идея появилась в десятые годы, начали работы, даже собрали частично и марсоход и оборудование. Но то одно, то другое, технические сложности.

Отложили раз, отложили два. А там и вовсе начались политические дрязги и проект благополучно закрыли. Не бороздить нашему марсоходу пыль красной планеты.

Но что удивительно, всю подготовительную часть программы опять обслуживал наш радиотелескоп. Тот самый, брежневский РТ.

Очень здорово, что чудом сохранился. Специалистов, правда, остались единицы, кто может эдакую махину обслуживать. Постоянный персонал учёных едва десять человек. И все, мягко говоря, не юноши, кажется.

Но поток научных данных от гигантского радиотелескопа не прерывается и сегодня. Было бы кому это обсчитывать. Так что да, технологии забытой цивилизации. Которая про Марс и Венеру, а не про сто сортов пластмассовой колбасы втридорога. А то ожидание молодого аспиранта в коридоре всё-таки закончилось. Позвали обратно и сказали, что таки да, диссертация настоящая. Присутствует в ней некоторая подлинная наука.

И что после вердикта Экспертного совета отобрать её уже нельзя, какие анонимки не пиши на автора. Ректор МЭИ тогда жал руку и сказал не торопиться, лет семь с докторской не приходить.

Прошло намного больше лет, конечно. И никуда я не пришёл, да и занятия наукой остались в далёком прошлом. Да, ещё один реликт ушедшей цивилизации. Как и огромная советская антенна.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/news/16_galosha_brezhneva.html