За что ненавидят Сталина?

Сразу возникает вопрос, когда произошла подмена культурного кода. Когда советского (русского) человека сломившего хребет инфернальному Третьему рейху и выведшему человечество в Космос, подменили на потребителя-мещанина, интересы которого не поднимаются выше шмоток, отдыха в Турции (Египте) и кредитного автомобиля? Почему мы сейчас не осваиваем Марс, не летаем на Луну и не строим города на дне мирового океана?
Герои сталинской эпохи наполнены светлой, созидающей энергией. Материальное в их жизни не являлось основой их бытия. На первом месте у них были совершенно другие ценности. Они служат новому обществу. Огромное внимание уделяется накоплению всесторонних знаний, т. к. без фундаментальной науки ничего хорошего построить невозможно. Даже сейчас, когда сталкиваешься с последними людьми тех поколений, фронтовиками или трудягами, отдавшими все свои лучшие годы Родине, возникает удивление, почему следующие поколения (в своей массе) были другими?
Памятник Алёше в Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»).
Можно сказать, что Красный император строил в стране своего рода общество «Золотого века». Если проанализировать мифологию древних людей то можно сделать вывод, что это было не социалистическое, а коммунистическое общество, где община-коммуна жила по Правде и Совести. Сталин строил в России не социализм Маркса и Ленина (в этом его потом обвинит и Хрущёв), где на первом месте стояла материя. Материальные блага в сталинском СССР приняли форму средства, а не цели. Целью же были фактически духовные ценности – всесторонне образованный и высокоморальный человек. Достаточно вспомнить высказывание Сталина на XIX съезде о необходимости двух высших образований для советского человека. И вспомнить планы о сокращении рабочего дня для того, чтоб у человека бало время для личностного развития. Очевидно, что социализм можно построить и с малограмотным населением, в качестве примеров, можно назвать Китай. Но сталинский СССР пошёл другим путём.
Памятник Юрию Гагарину в Москве
Одновременно общество «зачищали» от космополитов, западников, которые ставили во главу угла чуждые ценности. Большими усилиями в СССР смогли ликвидировать безграмотность, создать лучшую в мире систему образования и воспитать первые поколения «Золотого века». К сожалению, очень многие из этих людей полегли на полях Второй мировой войны.Памятник погибшим воинам в Краснодаре
Памятник Воину Освободителю в Харькове
СССР можно было уничтожить только изнутри, и Запад блестяще провёл эту операцию. Ставку сделали на «троцкиста», скрытого антисталиниста, питавшего личную ненависть к вождю Никиту Хрущёва. Многие считали его недалёким и простоватым человеком, это был своего рода имидж (образ), «легенда прикрытия». Хрущёв смог убедить окружающих в том, что он человек «от сохи», «рубаха парень», однако за этим образом скрывался хитрый ум. Хотя без поддержки грамотных консультантов и покровителей Хрущёв не смог бы достигнуть таких высот в руководстве СССР. Хрущёв хорошо справился со своей задачей. Правда, до конца дело довести ему не дали (развалить СССР), но Хрущёв смог заложить прочный фундамент. Гибель и развал СССР стали делом времени. После смены Хрущёва новое руководство или не посмело или не захотело возвращать «корабль» на сталинский курс. В СССР только несколько сгладили ситуацию. Теперь на Западе могли спокойно ждать, пока дело дойдёт до логического конца, когда во власть войдут люди воспитанные «оттепелью» Хрущёва, для которых личное благо и западные блестящие побрякушки для туземцев будут важнее интересов народа и государства.
В 1993 году мэр города вновь постановил снести памятник, но опять наткнулся на сопротивление жителей города. Спустя три года общинский совет Пловдива в очередной раз постановил приступить к демонтажу, но на этот раз это решение отменил уже Верховный суд Болгарии, после чего попытки сноса не предпринимались.
Бронзовый солдат (Таллин)
Памятник воину-освободителю был открыт в Таллине на холме Тынисмяги в 1947 году над братской могилой красноармейцев. Скульптурная группа изображала стоящего перед стеной советского воина, опустившего голову в знак скорби. В 1964 году рядом с памятником был зажжен Вечный огонь.
Жители Таллина защищают памятник
Но уже в начале 90-х власти Эстонии приступили к попыткам убрать данный памятник, символизировавший, по их мнению, многолетнюю оккупацию со стороны СССР. Сперва был потушен и вскоре демонтирован Вечный огонь, затем убраны таблички с именами павших воинов.Эстонский националист на фоне Бронзового солдата
В 2007 году, несмотря на протесты жителей Таллина, переросшие в массовые демонстрации и волнения, памятник был перенесен на Военное кладбище, где и находится по сей день.
Мемориал воинской славы (Кутаиси)
Мемориал, состоящий из конной статуи и высокого монумента над ним, был возведен в Кутаиси в 1981 году и посвящен павшим в Великой Отечественной войне солдатам. Уже в начале 90-х на фоне усиливавшегося национализма в Грузии он неоднократно подвергался вандализму и осквернению.Снос мемориала
В 2009 году после распоряжения президента Грузии Михаила Саакашвили памятник был снесен, несмотря на противодействие грузинской и международной общественности. Мотивировано это решение было необходимостью построить на месте мемориала новое здание парламента Грузии. Снос мемориала был показан по грузинскому ТВ, а при взрыве пострадало несколько человек, погибли женщина и ребенок.
Война с памятниками в Узбекистане.
В медийном пространстве царит тишь да благодать. Ислам Каримов встречается с Путиным и другими главами стран СНГ, как обычно, произносил правильные речи о необходимости особого отношения к фронтовикам, о сохранении человеческой памяти, а позже выясняется, что в то же самое время рабочие разносили в пыль и прах очередной монумент. Снесена большая часть монументов, посвященная погибшим воинам. А их в республике было немало, ведь во время войны погибло очень много воинов-узбекистанцев – сотни тысяч. В некоторых городах для увековечивания их памяти были возведены целые мемориально-архитектурные ансамбли. Трудно сказать, в каком состоянии они пребывают сейчас, и сохранились ли вообще. Большая часть просто снесена. Вот пример. Памятник в Той-Тепе, 2010 год
Памятник необходимо убрать, – мемориал в Той-Тепе ликвидировали без объяснений.Клумба на месте памятника солдатам в Той-Тепе, 2015 год
А что сказать о демонтаже в 2011 году памятника Сабиру Рахимову — единственному узбекскому генералу Второй Мировой войны, командиру 395-й стрелковой дивизии в составе 56-й армии, а затем 37-й гвардейской стрелковой дивизией в 65-й армии. Станция метро в Ташкенте, носившая его имя, была переименована в «Олмазор» («Яблоневый сад»), а затем были лишены его имени район в узбекской столице, район в Ферганской области, улицы в Ташкенте, Ургенче, Фергане и Навои, а также были переименованы все школы и лицеи имени Сабира Рахимова.
Совсем стереть память об общем государстве и общем участии в борьбе с фашизмом узбекским властям сложно, поскольку это могло бы вызвать серьезное охлаждение в отношениях с Россией, но ее можно незаметно переиначить, видоизменить, и в Узбекистане пытаются это сделать.
Более того, негласно власти Узбекистана запретили публиковать фотографии героев с пятиконечными звездами на груди, а также показывать ветеранов с этими звездами и другими советскими наградами по телевидению.
Под нож идет все, что напоминает о времени СССР. В 2009 году был демонтирован стоявший возле дворца Дружбы народов в центре Ташкента памятник семье Шамахмудовых, усыновившей в начале Великой Отечественной войны 15 осиротевших детей, среди которых были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах и татарин.Формальным поводом для ее сноса узбекские власти назвали срочную необходимость переименования дворца Дружбы народов в дворец Истиклол (Независимости). Были снесены даже памятники летчику Чкалову (с переименованием станции метро у которой он стоял) и даже памятник Юрию Гагарину.
В итоге в Узбекистане вроде бы не происходит ничего особенного, но через несколько лет обнаружится, что памятников-то уже и нет. А десятью-пятнадцатью годами позже на вопрос о войне молодые люди ответят: «Война?.. Какая война?.. Да-да, мы что-то такое где-то слышали…».
Памятник советско-польскому братству по оружию (Варшава)
Данный памятник был открыт в столице Польши вскоре после окончания войны, 18 ноября 1945 года и символизировал мужество советских и польских солдат, внесших общий вклад в дело Победы.Уже в 1992 году была предпринята первая попытка уничтожить памятник, однако жители Варшавы не позволили этого сделать. Спустя два года между правительства Польши и России составили перечень монументов, перенос которых должен проходить только при обоюдном согласовании, и Памятник братству по оружию попал в данный перечень.Демонтаж памятника
В 2010 году, когда для строительства линии варшавского метро требовалось перенести памятник, Польша запросила у российского МИДа разрешение на это, однако ответа не получила. В 2011 памятник был демонтирован, однако на прежнее место до сих пор не возвращен.
Монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР (Львов)
Монумент, посвященный победителям в Великой Отечественной войне, был возведен во Львове в 1970 году и представлял из себя 30-метровый пилон и расположенную рядом с ним гранитную стелу с массивными барельефами.В 2007 году власти Львова активно обсуждали снос уже обветшалого памятника как символ советской оккупации, но в тот момент монумент было решено оставить. К вопросу вернулись в 2014 году, а закон о декоммунизации поставил монумент под угрозу разрушения.Украинский националист с кувалдой
16 февраля 2018 года группа украинских националистов совершила акт вандализма по отношению к памятнику: кувалдами были разбиты плиты на монументе, а краской нанесены оскорбительные надписи. В декабре того же года под предлогом аварийного состояния начался демонтаж стелы, а на следующий года были уничтожены остальные элементы памятника.
Прекрасный подарок к 75-летию освобождения!
В Праге в апреле 2020 года снесли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады.Глава муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж на своей странице в Facebook обосновал снос памятника таким глумливым образом: «У него [Конева] не было маски на лице. Правила должны соблюдать все». И до сих пор вопрос с памятником не решен, хотя поступал запрос даже на выкуп памятника.
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Это только маленькая часть. Но не стоит думать, что процесс сноса памятников советским воинам затронул только другие страны. В России этот процесс идет зачастую не менее бурными темпами, а количество уничтоженных монументов и мемориалов уже давно идет на десятки. Кстати, стоит не забывать о молодых недоумках, которые жарят шашлыки-машлыки на Вечном огне. Горько все это!https://topwar.ru/22768-za-chto-nenavidyat-stalina.html
https://zen.yandex.ru/media/u_nasledie/kak-za-rubejom-unicht...
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