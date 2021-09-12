За что ненавидят Сталина?

Когда сталкиваешься с архитектурой и скульптурой сталинской эпохи, или смотришь довоенные, военные и послевоенные советские фильмы (не все, но многие), то невольно обращаешь внимание на то, что видишь перед собой иную цивилизацию, которая на порядок выше нашей современной, «россиянской», как любят ее обзывать лдибераста. Но... герои СССР 1930-1950-х гг. резко отличаются от нас, «россиян», хотя это наши прямые пращуры, отцы, деды и прадеды.Сразу возникает вопрос, когда произошла подмена культурного кода. Когда советского (русского) человека сломившего хребет инфернальному Третьему рейху и выведшему человечество в Космос, подменили на, интересы которого не поднимаются выше шмоток, отдыха в Турции (Египте) и кредитного автомобиля? Почему мы сейчас не осваиваем Марс, не летаем на Луну и не строим города на дне мирового океана?Герои сталинской эпохи наполнены светлой, созидающей энергией. Материальное в их жизни не являлось основой их бытия. На первом месте у них были совершенно другие ценности. Они служат новому обществу. Огромное внимание уделяется накоплению всесторонних знаний, т. к. без фундаментальной науки ничего хорошего построить невозможно. Даже сейчас, когда сталкиваешься с последними людьми тех поколений, фронтовиками или трудягами, отдавшими все свои лучшие годы Родине, возникает удивление, почему следующие поколения (в своей массе) были другими?Что с нами случилось?Памятник Алёше в Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»).

Очевидно, что это не было поколение пустых мечтателей. По всей стране мы видим следы их титанической деятельности: ГЭС, предприятия, военные объекты, памятники и т. д. В СССР воспитали поколение идейных, духовно продвинутых и всесторонне образованных личностей. Остатки этой системы воспитания и образования существуют до сих пор, хотя «реформаторы» (разрушители) пытаются её добить, подогнать к американским стандартам, где основная масса населения получает узкоспециализированное, убогое образование (по сути рабское), а относительно полное образование могут получить только дети «элитарных» слоёв населения.Можно сказать, что Красный император строил в стране своего рода общество «Золотого века». Если проанализировать мифологию древних людей то можно сделать вывод, что это было не социалистическое, а коммунистическое общество, где община-коммуна жила по Правде и Совести. Сталин строил в России не социализм Маркса и Ленина (в этом его потом обвинит и Хрущёв), где на первом месте стояла материя. Материальные блага в сталинском СССР приняли форму средства, а не цели. Целью же были фактически духовные ценности – всесторонне образованный и высокоморальный человек. Достаточно вспомнить высказывание Сталина на XIX съезде о необходимости двух высших образований для советского человека. И вспомнить планы о сокращении рабочего дня для того, чтоб у человека бало время для личностного развития. Очевидно, что социализм можно построить и с малограмотным населением, в качестве примеров, можно назвать Китай. Но сталинский СССР пошёл другим путём.Памятник Юрию Гагарину в Москве

В некотором отношении это было опасное решение, тратить огромные средства, энергию и внимание для воспитания «нового человека». Ведь с людьми, чьё сознание примитивно, намного легче управлять, манипулировать. Высокообразованных и моральных людей намного труднее обмануть, они будут делать только то, что считают полезным, разумным для общества. Они хорошо отличают ложь от правды, выделяют дезинформацию. Такие люди задают много вопросов, у них слишком много претензий к качеству управления государством. Именно поэтому с 1991 года был взят курс на слом советской системы образования, он продолжается и в настоящее время. Грамотные, разумные люди опасны для рабовладельческой по сути, толпо-элитарной модели управления. Для воспитаниядостаточно узкоспециализированного образования, СМИ развлекательного направления, лёгкий доступ к дурманам. Об этом открыто говорил бывший министр образования Ливанов. Ято-то подобное выдвигал и Греф. А при Сталине в СССР построили тысячи средних и начальных школ, техникумов, музыкальных училищ. Создана советская система высшего образования. Люди получили возможность получать образование, повышать его уровень, причём бесплатно! Создавались большие возможности для заочного, вечернего образования, чтобы не отрывать людей от производства, службы. Советских граждан начиная с яслей и детских садов учили быть созидателями, людьми имеющими всестороннее образование, обладающими высокой моралью. При Сталине создавали Нацию Учёных, Конструкторов, Воинов и Тружеников. И Людей Думающих.Одновременно общество «зачищали» от космополитов, западников, которые ставили во главу угла чуждые ценности. Большими усилиями в СССР смогли ликвидировать безграмотность, создать лучшую в мире систему образования и воспитать первые поколения «Золотого века». К сожалению, очень многие из этих людей полегли на полях Второй мировой войны.Памятник погибшим воинам в Краснодаре

Тогда хозяева Запада поняли, что происходит в России-СССР и, что их власть над планетой зашаталась, они объединили и бросили против Союза почти всю Западную Европу во главе с Германией. В жестокой бойне столкнули два народа – русских и немцев, которые могли возглавить процесс движения человечества в будущее, перехода его на новую ступень развития. Миллионы лучших сынов России и Германии сложили свои головы на этой битве титанов. Однако хозяева Запада просчитались, Россия хоть и была ослаблена, но не была сокрушена и продолжила восхождение.Памятник Воину Освободителю в Харькове

Горельефы памятника Советской Армии в Софии.

СССР требовалось ещё двадцать-тридцать лет реализации сталинской программы, чтобы успех был закреплён и на ведущие посты в руководстве государства, партии, прессе вышли новые люди, люди «Золотого века». После провала открытой военной агрессии объединенной Европы, её организаторы поняли, что военной силой советскую цивилизацию победить нельзя. Необходимо было поменять стратегию, устранить лидера СССР, посадить на его место агента влияния или управляемую «куклу». Затем провести ряд мероприятий социально-экономического, культурного направления, которые остановят в СССР процесс рождения иной цивилизации, цивилизации будущего, которая станет примером для всего человечества. Эти мероприятия получат в историиназвание хрущёвской «оттепели», их завершением будет горбачёвская «перестройка».СССР можно было уничтожить только изнутри, и Запад блестяще провёл эту операцию. Ставку сделали на «троцкиста», скрытого антисталиниста, питавшего личную ненависть к вождю Никиту Хрущёва. Многие считали его недалёким и простоватым человеком, это был своего рода имидж (образ), «легенда прикрытия». Хрущёв смог убедить окружающих в том, что он человек «от сохи», «рубаха парень», однако за этим образом скрывался хитрый ум. Хотя без поддержки грамотных консультантов и покровителей Хрущёв не смог бы достигнуть таких высот в руководстве СССР. Хрущёв хорошо справился со своей задачей. Правда, до конца дело довести ему не дали (развалить СССР), но Хрущёв смог заложить прочный фундамент. Гибель и развал СССР стали делом времени. После смены Хрущёва новое руководство или не посмело или не захотело возвращать «корабль» на сталинский курс. В СССР только несколько сгладили ситуацию. Теперь на Западе могли спокойно ждать, пока дело дойдёт до логического конца, когда во власть войдут люди воспитанные «оттепелью» Хрущёва, для которых личное благо и западные блестящие побрякушки для туземцев будут важнее интересов народа и государства.Памятник советским воинам в Бургасе.«Алёша» — памятник советскому солдату-освободителю в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик («Холм Освободителей»). В 1989 году монумент было решено снести как символ советской оккупации. Лишь благодаря усилиям местных жителей, несших круглосуточное дежурство у постамента, «Алешу» удалось отстоять.

В 1993 году мэр города вновь постановил снести памятник, но опять наткнулся на сопротивление жителей города. Спустя три года общинский совет Пловдива в очередной раз постановил приступить к демонтажу, но на этот раз это решение отменил уже Верховный суд Болгарии, после чего попытки сноса не предпринимались.

Бронзовый солдат (Таллин)

Памятник воину-освободителю был открыт в Таллине на холме Тынисмяги в 1947 году над братской могилой красноармейцев. Скульптурная группа изображала стоящего перед стеной советского воина, опустившего голову в знак скорби. В 1964 году рядом с памятником был зажжен Вечный огонь.

Жители Таллина защищают памятник

Но уже в начале 90-х власти Эстонии приступили к попыткам убрать данный памятник, символизировавший, по их мнению, многолетнюю оккупацию со стороны СССР. Сперва был потушен и вскоре демонтирован Вечный огонь, затем убраны таблички с именами павших воинов. Эстонский националист на фоне Бронзового солдата

В 2007 году, несмотря на протесты жителей Таллина, переросшие в массовые демонстрации и волнения, памятник был перенесен на Военное кладбище, где и находится по сей день.

Мемориал воинской славы (Кутаиси)

Мемориал, состоящий из конной статуи и высокого монумента над ним, был возведен в Кутаиси в 1981 году и посвящен павшим в Великой Отечественной войне солдатам. Уже в начале 90-х на фоне усиливавшегося национализма в Грузии он неоднократно подвергался вандализму и осквернению. Снос мемориала

В 2009 году после распоряжения президента Грузии Михаила Саакашвили памятник был снесен, несмотря на противодействие грузинской и международной общественности. Мотивировано это решение было необходимостью построить на месте мемориала новое здание парламента Грузии. Снос мемориала был показан по грузинскому ТВ, а при взрыве пострадало несколько человек, погибли женщина и ребенок.

Война с памятниками в Узбекистане.

В медийном пространстве царит тишь да благодать. Ислам Каримов встречается с Путиным и другими главами стран СНГ, как обычно, произносил правильные речи о необходимости особого отношения к фронтовикам, о сохранении человеческой памяти, а позже выясняется, что в то же самое время рабочие разносили в пыль и прах очередной монумент. Снесена большая часть монументов, посвященная погибшим воинам. А их в республике было немало, ведь во время войны погибло очень много воинов-узбекистанцев – сотни тысяч. В некоторых городах для увековечивания их памяти были возведены целые мемориально-архитектурные ансамбли. Трудно сказать, в каком состоянии они пребывают сейчас, и сохранились ли вообще. Большая часть просто снесена. Вот пример. Памятник в Той-Тепе, 2010 год Памятник необходимо убрать, – мемориал в Той-Тепе ликвидировали без объяснений. Клумба на месте памятника солдатам в Той-Тепе, 2015 год А что сказать о демонтаже в 2011 году памятника Сабиру Рахимову — единственному узбекскому генералу Второй Мировой войны, командиру 395-й стрелковой дивизии в составе 56-й армии, а затем 37-й гвардейской стрелковой дивизией в 65-й армии. Станция метро в Ташкенте, носившая его имя, была переименована в «Олмазор» («Яблоневый сад»), а затем были лишены его имени район в узбекской столице, район в Ферганской области, улицы в Ташкенте, Ургенче, Фергане и Навои, а также были переименованы все школы и лицеи имени Сабира Рахимова. Совсем стереть память об общем государстве и общем участии в борьбе с фашизмом узбекским властям сложно, поскольку это могло бы вызвать серьезное охлаждение в отношениях с Россией, но ее можно незаметно переиначить, видоизменить, и в Узбекистане пытаются это сделать. Более того, негласно власти Узбекистана запретили публиковать фотографии героев с пятиконечными звездами на груди, а также показывать ветеранов с этими звездами и другими советскими наградами по телевидению. Под нож идет все, что напоминает о времени СССР. В 2009 году был демонтирован стоявший возле дворца Дружбы народов в центре Ташкента памятник семье Шамахмудовых, усыновившей в начале Великой Отечественной войны 15 осиротевших детей, среди которых были русские, белорусы, молдаванин, украинец, латыш, казах и татарин. Формальным поводом для ее сноса узбекские власти назвали срочную необходимость переименования дворца Дружбы народов в дворец Истиклол (Независимости). Были снесены даже памятники летчику Чкалову (с переименованием станции метро у которой он стоял) и даже памятник Юрию Гагарину. В итоге в Узбекистане вроде бы не происходит ничего особенного, но через несколько лет обнаружится, что памятников-то уже и нет. А десятью-пятнадцатью годами позже на вопрос о войне молодые люди ответят: «Война?.. Какая война?.. Да-да, мы что-то такое где-то слышали…».

Памятник советско-польскому братству по оружию (Варшава)

Данный памятник был открыт в столице Польши вскоре после окончания войны, 18 ноября 1945 года и символизировал мужество советских и польских солдат, внесших общий вклад в дело Победы. Уже в 1992 году была предпринята первая попытка уничтожить памятник, однако жители Варшавы не позволили этого сделать. Спустя два года между правительства Польши и России составили перечень монументов, перенос которых должен проходить только при обоюдном согласовании, и Памятник братству по оружию попал в данный перечень. Демонтаж памятника

В 2010 году, когда для строительства линии варшавского метро требовалось перенести памятник, Польша запросила у российского МИДа разрешение на это, однако ответа не получила. В 2011 памятник был демонтирован, однако на прежнее место до сих пор не возвращен.

Монумент Боевой славы Вооруженных сил СССР (Львов)

Монумент, посвященный победителям в Великой Отечественной войне, был возведен во Львове в 1970 году и представлял из себя 30-метровый пилон и расположенную рядом с ним гранитную стелу с массивными барельефами. В 2007 году власти Львова активно обсуждали снос уже обветшалого памятника как символ советской оккупации, но в тот момент монумент было решено оставить. К вопросу вернулись в 2014 году, а закон о декоммунизации поставил монумент под угрозу разрушения. Украинский националист с кувалдой

16 февраля 2018 года группа украинских националистов совершила акт вандализма по отношению к памятнику: кувалдами были разбиты плиты на монументе, а краской нанесены оскорбительные надписи. В декабре того же года под предлогом аварийного состояния начался демонтаж стелы, а на следующий года были уничтожены остальные элементы памятника.

Прекрасный подарок к 75-летию освобождения!

В Праге в апреле 2020 года снесли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады. Глава муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж на своей странице в Facebook обосновал снос памятника таким глумливым образом: «У него [Конева] не было маски на лице. Правила должны соблюдать все». И до сих пор вопрос с памятником не решен, хотя поступал запрос даже на выкуп памятника.

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Это только маленькая часть. Но не стоит думать, что процесс сноса памятников советским воинам затронул только другие страны. В России этот процесс идет зачастую не менее бурными темпами, а количество уничтоженных монументов и мемориалов уже давно идет на десятки. Кстати, стоит не забывать о молодых недоумках, которые жарят шашлыки-машлыки на Вечном огне. Горько все это!