Пригожин кратко, ёмко, хлёстко

Запрос от редакции издания Russia News и ответ:

Здравствуйте, коллеги!

Евгений Викторович, в СМИ появилась информация о взятии Соледара. Можете ли Вы это подтвердить?Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я неоднократно уже просил и ещё раз попрошу уважаемых военкоров не давать преждевременной информации. Да, бойцы ЧВК «Вагнер» и исключительно бойцы ЧВК «Вагнер» близки к взятию Соледара. Но любая преждевременная информация вредит наступлению. И невзвешенные заявления, публикуемые в СМИ, приводят к дополнительным потерям среди наших подразделений. Как только у нас будет информация, которую можно разместить в СМИ, мы обязательно с вами поделимся. А после окончательного взятия Соледара немедленно вас об этом известим».

Один из телеграм-каналов, принадлежащий медиахолдингу «Патриот», получил заказ на размещение негатива о Пригожине Евгении Викторовиче с предложением оплаты услуг в сумме 360 тысяч рублей за публикацию. Поскольку медиахолдинг не берёт такие заказы, деньги не взяли, пост ставить не стали, однако публикуем его содержание*. Поэтому если вы будете находить подобного рода посты, просьба относиться к ним скептически. И знайте, за них деньги уже кто-то взял.

*«ЧВК «Вагнера» в последнее время в центре внимания, но не только благодаря боевым достижениям. Их основатель Е.Пригожин своим весьма провокационным поведением закономерно вызывает критику. На днях он выступил на всю страну с видео об амнистии первой группы заключенных, которые отработали контракт с ЧВК. Но на следующий день общественные активисты выяснили, что амнистии нет, мужики так и стоят на учете в судах, полиции и прочих госорганах. Складывается впечатление, что Е.Пригожин их подставил.

Впрочем ранее подобный эпизод наблюдала вся страна, когда олигарх вдруг обвинил в коррупции нынешнего мэра Санкт-Петербурга Беглова, которому он активно помогал в предвыборной кампании. Что-то не поделили, а амбиции у Е.Пригожина очевидно есть – все знают о его близости к Кремлю.

Отдельная история у так называемого «повара Путина» сложилась и с российским Минобороны. Придя на госконтракты еще при Сердюкове он захватил обширную сферу обслуживания армии, за чем последовали скандалы о поставках некачественной еды в военные части и жалобы на плохую уборку помещений от его подрядных организаций.

Тем не менее, вероятно, что именно доходы от этих госконтрактов позволяют Е.Пригожину сейчас держать обширную сеть телеграм-каналов и СМИ, в которой он поднимает свой политический рейтинг. Нормально, что в этой сети он продвигает свое ЧВК (проект военный, время тоже военное), но сложилась неприятная история, где Е.Пригожин по своим личным причинам противопоставил «Вагнеровцев» регулярной армии, во многом соврал об их независимости и «крутости». Недавнее видео, где его бойцы жалуются на отсутствие снарядов, показало обратное – полную зависимость ЧВК от армии. А малые успехи в «песочнице» Пригожина под Бахмутом показывают, что ЧВК не в силах отдельно влиять на крупные районы боевых действий.

Если так и дальше тянуть одеяло – это принесет больше вреда, чем пользы России в СВО».

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Давайте по степени вероятности. Первое, меня могут дискредитировать украинские спецслужбы для того, чтобы нас притормозить.

Второе, безусловно, с меньшей вероятностью, потому что они не такие креативные ребята, как украинцы, это ЦРУ.

Третье, очень возможно, это какие-то олигархи, которые могут намазать деньги толстым слоем, потому что денег у них куры не клюют, а мой тезис «Всех олигархов - к ногтю» им не нравится. Хотя глупо бороться с очевидным. Всё равно все олигархи должны будут прекратить своё существование, потому что их негативное влияние на будущее России очевидно проявилось во время спецоперации. Одни воюют, а другие себе недвижимость в Европе скупают. Кто бы они ни были: государственный олигархат или те, кто спёр в 90-е своё благосостояние, они одинаковы.

Следующее, конечно, меня могут дискредитировать люди в погонах. В основном, околовоенные. Потому что многие из них не могут добиться той эффективности, которой добивается ЧВК «Вагнер».

И последнее, меня могут дискредитировать некоторые люди с так называемой «Старой площади» и других окологосударственных кабинетов, которые до сих пор активно работают на Ходорковского и иже с ним, рассчитывая, что в случае прихода либералов получат не только амнистию, но и повышение.

P.S. Судя по тому, что все заказы на размещение происходят в российских телеграм-каналах, то, увы, скорее всего, ни СБУ, ни ЦРУ к этому отношения не имеют. Поэтому хочу извиниться перед ними за необоснованную критику и подозрения».

Запрос от редакции издания Newsinfo и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте. В своих заявлениях Вы много говорите про Бахмут, что противостояние там ЧВК «Вагнер» и украинской армии сродни великим историческим битвам, таким как Куликово поле и Бородино, но с 500 линиями обороны. И о том, что это ваша высокая цель и высокая ответственность. Прокомментируйте пожалуйста, в чем особенность Бахмута?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Бахмут - это центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр. И наша задача там погибать как можно меньше, а противника уничтожать как можно больше.

Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, первое, разделение города на несколько частей водными преградами. Второе, окрестности Бахмута - комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны. Третье, это уникальный ландшафт, овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями. И вишенка на торте - система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. В которой находится не только скопление людей на глубине 80-100 метров, но и перемещаются танки и БМП. А запасы вооружения хранятся ещё с Первой Мировой войны».

На горячую линию https://t.me/SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ из Одессы Осадчука Александра. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео, в котором он обращается к родным и говорит, что с ним все в порядке. Вчера мы опубликовали видео с бойцом ВСУ из Одессы Александром Осадчуком, которого оперативно разыскали по просьбе родных. Родители Александра, посмотрев это видео, связались сегодня с нами и поблагодарили за предоставленную возможность увидеть сына живым и здоровым после того, как уже два месяца ничего не знали о его судьбе - сообщают в пресслужбе Конкорд.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, эта информация не распространялась, однако, Роман Старовойт проходил обучение наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах. И бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК «Вагнер» ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе».

Артиллерия Оркестра на Бахмутском направлении. Кадры боя штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» за задание администрации в Соледаре

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«В СМИ распространяется различная фейковая информация по поводу участия во взятии Соледара различных воинских формирований. Хочу подчеркнуть, что Соледар берут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер». А тем, кто распространяет эту информацию предлагаю посетить центр Соледара, где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточённые бои за здание городской администрации».

Вдобавок к словам Евгения Викторовича, который сегодня в очередной раз отметил ведущую роль "Вагнера" в штурме Соледара.

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2 АК НМ ЛНР Апты Алаудинов подтвердил, что именно "Оркестр" берет Соледар.

"Сегодня мы можем констатировать, что Соледар хорошо объят подразделениями непосредственно ЧВК "Вагнер".

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Уважаемая Людмила, мы действительно снимаем большое количество фильмов и в них задействовано большое количество актёров.

К сожалению, к каждому в душу не залезешь. Поэтому, нам бы очень хотелось, чтобы данные актёры проповедовали исключительно патриотизм, но, безусловно, никаких гарантий дать невозможно. Каждый человек выбирает свой путь и это его собственное осознанное решение».

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от матери бойца ВСУ, который пропал около Бахмута. Харьковчанин Анатолий Бойко 1991 года рождения последний раз выходил на связь в декабре. Мы разбираемся с этой информацией и в ближайшее время дадим ответ.

Вскоре было выложено видео с пленным Анатолией Бойко, который жив и здоров.

Запрос от редакции издания BFM. RU и ответ:

Добрый день!

Меня зовут Мария, редакция BFM.RU

Евгений Викторович, хотелось бы сначала поблагодарить за такую возможность коммуникации, мы ее очень ценим.

Теперь к вопросу. В социальных сетях можно увидеть очень много критики ЧВК Вагнер и непосредственно Вашей личности в последнее время.

Наши сотрудники провели небольшой анализ (ВК и ОК), и пришли к выводу, что та же ботоферма которая занимается дискредитацией Вас и ЧВК “Вагнер” активно отбеливает провалы Минобороны на Украине.

Также мы видим, что в городах появляются листовки и граффити с очерняющей информацией о Вас. Как вы считаете, может ли все это быть звеньями одной цепи?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«У меня, к сожалению, не хватает времени для того, чтобы мониторить социальные сети. Но из того, что мне докладывают сотрудники пресс-службы, критика меня и ЧВК «Вагнер», в основном, происходит в украинском сегменте.

Что касается ботоферм и к кому они относятся. Про свои ботофермы я знаю всё, а про чужие очень мало. У всех цепей много звеньев, а где и как они переплетутся, покажет лишь время. Поэтому что касается моей репутации и репутации ЧВК «Вагнер» - цыплят по осени считают. А осень подтянется к сентябрю 2023 года».

Запрос от редакции издания «Украина.ру» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

СМИ располагает информацией о том, что в настоящее время идут бои в Соледаре, в том числе за здание городской администрации. Также поступают сообщения о массовом бегстве ВСУ из этого населенного пункта.

Евгений Викторович, расскажите, пожалуйста, о ситуации в городе. Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Ещё раз хочу напомнить, что официальным телеграм-каналом является только «Пресс-служба Пригожина». Сегодня в других телеграм-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности».

Ответ:

Евгений Викторович сейчас не на связи. Как только у нас будет возможность получить от него комментарий, мы ответим на ваш запрос.

Пригожин прислал звуковое сообщение, что об этом назначении ему было известно еще 2 недели назад и он давно заготовил ответ, который пресс-служба и опубликует без его присутствия.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Работать в журналистике, это как работать в медицине. Есть такой анекдот, когда преподаватель анатомии в медицинском ВУЗе на занятии со студентами препарирует труп и говорит, что студенты должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. После этого суёт палец в жопу трупу, смачно его облизывает и просит студентов повторить то же самое. Студенты морщаться, но суют палец и облизывают его. Тогда он говорит им: «Как я уже сказал, вы должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. Совал-то я один палец, а облизывал другой!»

Поэтому внимательно перечитайте ещё раз мои заявления и разберитесь в смысле моей критикою

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт».

«Хочу подчеркнуть, что я никоим образом не обвинял Лапина в данной ситуации. Я сказал то, что сказал. А кто эти виновные «ушлепки», предстоит разобраться тем, кто имеет на это достаточное количество компетенций. Лапин, как и любой генерал на фронте, контролирует только свою зону ответственности и выполняет решения вышестоящего командования. Еще раз подчеркиваю, в этом должны разобраться те, кто компетентен в этих вопросах».

Выделите цветом важные, по вашему мнению, моменты высказываний и пришлите их обратно в пресс-службу компании «Конкорд». Тут ребус и разгадаете».

8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришёл запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании - Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев.

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

В пресс-службу компании «Конкорд» сегодня (11.01) поступило множество запросов от различных СМИ (публикуем малую часть*).

Информируем, что Евгений Викторович сейчас не на связи. Как только у нас будет возможность получить от него комментарии, мы ответим на все запросы. *Запрос от телеканала «Крым 24»:

Здравствуйте! Меня зовут Арина, я продюсер телеканала «Крым 24». Хотели бы обратиться к Евгению Викторовичу за комментарием по таким вопросам:

Ожесточенные бои за Соледар. За тяжелой оперативной обстановкой следили все. Каждые взятые метры обороны врага - это двойной подвиг бойцов Вагнера. Всё усложняет, как вы отмечали «система Соледарских и Бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов». ЧВК взяли под контроль всю территорию, шахты, идут городские бои. О сложности этой операции, как бы вы ее оценили, если глубина стволов шахт предприятия «Артемсоль», которое стало подземным убежищем для ВСУ, достигала до 300 метров? Штурм Соледара сравнится по сложности со штурмом «Азовстали»? Благодарю за обратную связь.

Запрос от Телеканала 360:

Добрый день, меня зовут Дарья, я продюсер Телеканала 360. Просим Вас ответить на ряд наших вопросов. Заране благодарю.

- Почему Соледар так важен – в чем его стратегическая ценность?

- Как освобождение Соледара повлияет на ход СВО? Денис Пушилин уже назвал этот момент переломным. Как Вы видите этот момент?

- Для ЧВК «Вагнер» городские бои в Соледаре имели какую-то новую специфику, или работали по уже известной вашим подразделениям методике на основе предыдущего опыта? Другими словами: опыт Соледара позволит быстрее и эффективнее работать далее по задачам СВО?

- В чем была основная трудность этих боев?

- Каких ошибок стоит избегать в будущем, чтобы закрепить успех?

- Есть ли риск, что увеличение западных поставок – по количеству и качеству, вплоть до танков, – позволит ВСУ попытаться перехватить инициативу у нас? Насколько этот риск серьезный?

- Какова вообще роль западных поставок вооружений и живой силы? На примере Соледара – приходилось больше драться с ВСУ или с западными наемниками?

Запрос от Associated Press:

Hi, I hope you're well. My name is Sam, I'm the Associated Press West Africa correspondent. I'm writing a story about Wagner's presence in Mali one year since they were deployed and wanted to know if you could respond to some of the allegations that arose during my reporting.

In the story we report that Wagner has been accused of abusing civilians, arbitrarily arresting people, torturing and killing them. There are also allegations that Wagner's forces have not made any significant gains in Mali since arriving and that it's unable to stem the jihadist insurgency and that the situation has become worse with them there. There are also allegations that Wagner is accused of encouraging the Malian army of preventing the U.N. peacekeeping mission from investigating abuses in parts of the country. Are you able to respond to these allegations?

Запрос от норвежской газеты Tønsbergs Blad:

Dear Mr. Yevgeny Prigozhin

Thank you for the opportunity to communicate, it is greatly appreciated.

I am a reporter for the Norwegian newspaper Tønsbergs Blad, and I have some questions about a soldier associated with the Wagner Group.

The soldier is Yan Petrovsky. He used to live in Tønsberg, Norway, and I understand that he is active in a group called Rusich, that fights in Ukraine.

My questions are:

Are Rusich under Wagners command?

What is Rusich’s mission in Ukraine?

What is Mr. Petrovskys role in the group?

It has been reported that Rusich consists of soldiers with far right political views. Is that true?

Ответил кратко и сразу всем.

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт».

Пригожин троллит! "Чтобы не разговоров не было в Америке, что мы за соль боремся."

Евгений Пригожин оставил украинскую соль в Соледаре:

"Когда пройдете, оставишь там, внизу".

