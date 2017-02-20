Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото и музыкальных номеров

Мы из Советского Союза

Когда-то "Голубой огонек" не был таким, каким мы привыкли воспринимать его сегодня: постановочные и скучные диалоги "недозвезд", безвкусные наряды, пошлые шутки. В 1963 году в гостях у передачи были сталевары, рабочие, Герои Советского Союза, хор имени Пятницкого, артисты цирка, акробаты, пародисты, танцоры и, конечно же, знаменитости, например, Юрий Гагарин, звучали искренние поздравления и любимые композиции в исполнении талантливых артистов.

Юрий Гагарин на "Голубом огоньке" 1963 год



Космонавты Быковский, Николаев и Терешкова в гостях у программы "Голубой огонёк"



Марта Цифринович - народная артистка, кукловод

Анатолий Минц - актер, справа





Романенко и Гайдаров исполняют акробатический танец



Аркадий Райкин на передаче 1964 года

"Голубой огонек" 1967 года, снятый в Останкинской башне

Ведущие "Голубого огонька" 1977 года - Судец и Караченцов

Олег Попов на "Голубом огоньке" в 1982 году

А это просто фотография обычного празднования Нового года в СССР в начале 1950 годов

Выступление на ''Голубом огоньке'' Леонида Утесова в 1963 году

Аккомпанирует Утесову на аккордеоне композитор Аркадий Островский, узыка - Л. Бокалов, слова - М. Лапиров





Частый гость передачи - Муслим Магомаев



Эдита Пьеха и ансамбль "Дружба Манжерок", фрагмент новогоднего "Голубого огонька": "Сказки русского леса"



Борис Сандуленко с песней "О, соле мио"



Майя Кристалинская, песни "Текстильный городок" и "Таёжный вальс"

Квартет "Аккорд" исполнил песню "В ночь под Новый год"

Знаменитая весёлая троица: Вицин, Моргунов и Никулин

Песня из к/ф "Самогонщики"



Киноактер Юрий Белов

Лариса Мондурс исполняет песню про космонавтов

Эдуард Хиль и танцевальный ансамбль "Алые паруса" в 1970 году

Ведущая Алла Пугачева с гостями 1976 год

Евгений Петросян

Тост был за веселую кинокомедию, хотя бы одну в год, знали бы они, какие фильмы будут выходить в прокат

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