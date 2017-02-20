Мы из Советского Союза

13 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • абрам вербин
    Успехов Нашим!Деньги выделены. ...
  • Светлана Митленко
    Грустно. Но ведь так бывает в жизни... особенно сегодня. 21 век, а на дворе шут знает что творится! А так хочется, чт...Сказка-притча Любовь
  • Светлана Митленко
    Да куда мы денемся с подводной лодки)))) Кстати, если восьмерку положить на бок, то получится бесконечность))))Нам 8 лет !

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото и музыкальных номеров

Когда-то "Голубой огонек" не был таким, каким мы привыкли воспринимать его сегодня: постановочные и скучные диалоги "недозвезд", безвкусные наряды, пошлые шутки. В 1963 году в гостях у передачи были сталевары, рабочие, Герои Советского Союза, хор имени Пятницкого, артисты цирка, акробаты, пародисты, танцоры и, конечно же, знаменитости, например, Юрий Гагарин, звучали искренние поздравления и любимые композиции в исполнении талантливых артистов.Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Юрий Гагарин на "Голубом огоньке" 1963 годКогда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

 


Космонавты Быковский, Николаев и Терешкова в гостях у программы "Голубой огонёк"

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото


Марта Цифринович - народная артистка, кукловод Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Анатолий Минц - актер, справа

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Романенко и Гайдаров исполняют акробатический танец

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

 


Аркадий Райкин на передаче 1964 года

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

"Голубой огонек" 1967 года, снятый в Останкинской башне

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Ведущие "Голубого огонька" 1977 года - Судец и Караченцов

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Олег Попов на "Голубом огоньке" в 1982 году

А это просто фотография обычного празднования Нового года в СССР в начале 1950 годов

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото
Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Выступление на ''Голубом огоньке'' Леонида Утесова в 1963 годуКогда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Аккомпанирует Утесову на аккордеоне композитор Аркадий Островский, узыка - Л. Бокалов, слова - М. Лапиров

Частый гость передачи - Муслим МагомаевКогда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото


Эдита Пьеха и ансамбль "Дружба Манжерок", фрагмент новогоднего "Голубого огонька": "Сказки русского леса"

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото


Борис Сандуленко с песней "О, соле мио"

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото


 Майя Кристалинская, песни "Текстильный городок" и "Таёжный вальс"Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Квартет "Аккорд" исполнил песню "В ночь под Новый год"

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото
Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Знаменитая весёлая троица: Вицин, Моргунов и Никулин

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

 Песня из к/ф "Самогонщики"



Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото


Киноактер Юрий Белов

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

 Лариса Мондурс исполняет песню про космонавтов

 

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Эдуард Хиль и танцевальный ансамбль "Алые паруса" в 1970 году

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Ведущая Алла Пугачева с гостями 1976 год

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Евгений Петросян

Когда-то "Голубой огонек" был совсем не таким : подборка ретро фото

Тост был за веселую кинокомедию, хотя бы одну в год, знали бы они, какие фильмы будут выходить в прокат

Источник

Светлана Митленко
219
Обсудить

Картина дня

наверх