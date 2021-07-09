Как СССР отвадил от своих берегов норвежских хищников

Давайте вспомним события, которые разворачивались сто лет назад в северных морях Советской России, а позже – СССР. Эта история получила название «тюленья война».

В годы Гражданской войны и интервенции на Севере России норвежские промысловики бесконтрольно хозяйничали в российских водах, ведя хищнический лов, вместе с англичанами.

После изгнания интервентов факт установления советской власти на Севере в 1920 году не признавался Норвегией, продолжавшей интенсивно вторгаться в российские территориальные воды.

В апреле 1920 года произошло вторжение сотен норвежских промысловых судов во внутренние воды РСФСР — от Мурманска до Архангельска. Норвежцы вели бой тюленей в Горле Белого моря и даже в устье Северной Двины. Советские органы, не имея средств морской защиты, не могли остановить разгул браконьерства. Ноты протеста, посланные наркомом иностранных дел РСФСР Г. В. Чичериным, остались без ответа. С началом нового промыслового сезона в апреле 1921 года в Белое море вновь вторглась армада норвежских китобоев и других промысловых судов, истребляя тысячи тюленей, не щадя ни самок, ни бельков.

Советские катера погранохраны задержали 3 браконьерских шхуны.

НКИД направил ноту протеста Норвегии, перечисляя названия судов и мест их незаконного лова.

Однако МВД Норвегии и на этот раз не отреагировало на протесты и не дало предписания норвежским подданным не нарушать морских границ РСФСР.

В мае 1921 Совнарком РСФСР принял декрет «Об охране звероловных угодий Белого моря», которым устанавливалась «ответственность за иностранное вторжение на советскую территорию и за браконьерство на ней». Погранвойскам было дано указание конфисковывать у нарушителей суда, снасти, грузы, орудия лова, самих же браконьеров арестовывать и судить.

Тогда МИД Норвегии направил в НКИД РСФСР ультимативную ноту с требованием не только немедленно отменить Декрет, но и вообще ликвидировать понятие «советские территориальные воды» для северных широт, сместить госграницы России к кромке побережья в Баренцевом и Белом морях и объявить все Белое море и Чёшскую губу за полуостровомовом Канин «открытым морем».

25 апреля 1922 года последовало очередное вторжение норвежских браконьеров в акваторию Баренцева и Белого морей, причем в таком количестве, что местное население не смогло выйти на промысел. Советской погранохраной было задержано несколько десятков норвежских зверобойных шхун.

НКИД РСФСР вновь направил протест Норвегии против действий ее зверобойного флота. Норвежский МИД потребовал отпустить своих граждан, заявляя о непризнании Норвегией ни Декрета, ни самого Правительства России.

В апреле 1923 года в Белом море вновь появилась норвежская промысловая флотилия. На этот раз она пришла под защитой броненосца береговой охраны «Хеймдал», который войдя в Горло Белого моря огнем 152 и 210 мм орудий разогнал советские пограничные катера, пытавшиеся помешать истреблению тюленей. Советская Республика не имела еще в то время Северного Военно-Морского флота, и поэтому норвежские суда оставшись в Белом море, полностью дезорганизовали промысловую деятельность поморского населения. Браконьерская акция 1923 года оказалась наиболее варварской.

Пользуясь безнаказанностью, норвежцы забили свыше 900 тысяч голов тюленей, уничтожая вопреки международным законам, самок и бельков, а также оставляя на льду много подранков, будучи не в силах погрузить всю добычу на суда. Такое хищничество подорвало естественное воспроизводство зверя (полагают, что оно не восстановилось за прошедшие 100 лет). На ноту протеста РСФСР норвежский МИД бесцеремонно ответил, что Норвегия «вела и будет вести лов там, где ей нужно».

Нарастающая напряженность в отношениях стран была ликвидирована только после того, как Норвегия признала СССР де-юре 15 февраля 1924 года.

Однако спустя 5 лет после опустошительной бойни 1923 года сотни норвежских промысловых судов совершили прорыв за линию морской советской границы, севернее прибрежных территориальных вод и держа курс на остров Колгуев и Новую землю. Советские пограничные корабли выдворили нарушителей обратно.

Особым постановлением СНК СССР принял решение закрыть морскую границу СССР на Севере, организовав ее непрерывное патрулирование военными кораблями, и прервать в связи с этим норвежско-поморскую меновую торговлю. Норвегия 11 сентября 1928 года направила ноту СССР с угрозой войти весной 1929 года на промысел в советские воды «в сопровождении 2 английских боевых кораблей».

НКИД СССР решительно ответил на угрозу норвежского МИД, заявив 15 сентября, что ВМФ СССР готов выполнить свой долг по охране советских границ. Это заявление охладило пыл норвежской дипломатии. Однако Норвегия решила захватить объявленную советской Землю Франца Иосифа, поскольку там еще не было ничьей полярной станции. Но норвежская экспедиция опоздали на полторы недели — 29 июля 1929 года советские полярники подняли над архипелагом флаг СССР.

Норвегия ответила тем, что в 1930–1932 годах ее промысловые суда отдельными группами проникали в советские территориальные воды, где вели варварскую охоту на тюленей, моржей, белых медведей, активно мешали советским рыболовным артелям вести промысел и похищали имущество русских поморов. В 1932 году фрегат «Фритьоф Нансен», прикрывая действия норвежских браконьерских шхун в Белом море, открыл огонь по советским пограничным кораблям.

По сути, боевые действия между норвежскими браконьерами, поддержанными ВМФ Норвегии, с одной стороны и советскими пограничниками, с другой, прекратились в 1933 году, после ввода в строй Беломоро-Балтийского канал, по которому в Баренцево море пришли фрегаты, сторожевые корабли и подводные лодки. А на берегах Баренцева моря строились сторожевые батареи.

Весной 1933 года норвежцы, как обычно, пришли на браконьерский промысел в сопровождении боевых кораблей, которые даже не попытались провести разведку акватории.

Тут случилось неожиданное: в советских водах оказалась советские суда, открыли огонь береговые батареи.

Три сопровождающих корабля было потоплено, остальные «конвоиры» кинулись бежать, а советская эскадра принялась за промысловые суда. Те браконьеры, которые смогли доплыть до берега, попали в руки «комитета по торжественной встречи делегаций», состоявшего из вооружённых поморов-ополченцев. Говорят расправа была быстрой и яростной. Правда документов, подтверждающиъх это происшествие нет.

И кстати, в свете этой истории, как-то совсем по-другому смотрится строительство Беломорканала, по злой воле "тирана" Сталина выкопанного руками заключенных.

И после этого, как отрезало: тишь, гладь и божья благодать. Британцы, нарушившие наши территориальные воды в районе Крыма, тоже апеллируют к тому, что они не признают российский статус полуострова. В ХХI веке, топить НАТО-вские суда, надеюсь, не понадобится – предупредительного огня и нескольких авиабомб хватит для охлаждения воинственного пыла «мелкобритов». Ну а не хватит – будем ориентироваться на опыт предков, которые в 30-е годы прошлого века сумели отвадить от наших берегов норвежских хищников.

http://maxdigest.ru/?p=6463

https://pikabu.ru/story/tyulenya_voyna_ili_pochemu_byil_prav...

https://klaipeda1945.org/istoriya/vtoraya-tyulen-ya-vojna/