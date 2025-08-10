Картины, посвященные Москве

Москва на картинах художника Владимира Орлова Москва на картинах художника Владимира Орлова

«Ночные огни. Кропоткинская» (художник - Анна Чарина) Москва. Гуляя по Тверской» (художник - Кристина Виверс) «Майские краски» (художник - Игорь Разживин) «Май. Яузская улица» (художник - Анна Чарина) «Арбат» (художник - Илья Горгоц) «Большая Ордынка» (художник - Сергей Сторожевых) Городское движение.

Ильинские Ворота. Игорь Разживин Сухаревская площадь в лиловых тонах. Сергей Волков Замоскворечье. Дом Островского. Ирина Богданова Морозный денек. Воздвиженка. Василий Нестеров Городской романс. Александр Стародубов От Петровки к Большой Дмитровке. Сергей Волков Москва. Балчуг. Замоскворечье. В. Зацеляпин Теплый вечер на Покровке. Сергей Волков Лялина площадь. Владимир Тупоршин Красная площадь 1950-е. Дмитрий Дубровин Фрунзенская Набережная 1972 г. Попов Игорь Александрович Московский дворик. Ирина Лурье Сухаревская площадь в лиловых тонах» (художник - Сергей Волков) «Елоховский собор» (художник - Валерий Изумрудов) «Лето в Москве. Варварка» (художник - Лариса Серебренникова) Сумерки 1990 г. Лившиц Татьяна Исааковна (1925–2010) Дух и разум. Пастель, бумага, Линда Крицкая "Вечерние огни" 2024г Вагин Евгений "Вид на Кремль со Старой площади" Василий Игоревич Нестеренко Заснежило 2023 г. Игорь Дубовой Хмурый день. Новодевичий монастырь. 2017 г. Александр Щемелинский Гончарная улица на Таганке. Олег Леонов Дорога в Москву. Соломон Боим Весна на Масловке. 1937 год. Самуил Адливанкин. Сумерки в городе. Евгений Лушпин Москва. Высотка. 1955 год. Юлий Петров Поварская. Рамиль Гаппасов Москва (Гоголевский бульвар). Якиманский переулок. Семен Кожин Сентябрь в Марьиной Роще. Игорь Кройтор. Новодевичий. Сергей Пантелеев Вид на Китай-город, Анна Лоншакова Москва. Красная Пресня. 1964 год. Виктор Чулович Кривоарбатский переулок. 2022 год. Елена Полуян. Дома на Большой Ордынке. Владимир Парошин Осень в городе. Светлана Костина

