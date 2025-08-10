Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

  Жанна Чешева (Баранова)
    И тебе большое спасибо за отзыв, дорогая!Американцы не туп...
  Светлана Рыбчинская
    Прекрасная статья! Спасибо автору и Жанне Ч.😘Американцы не туп...
  Геннадий Исаков
    Произошло циничное разделение на кланы воров, грабителей богатств страны и на одураченный нищий народ. Держит этот по...Последствия гайда...

Картины, посвященные Москве

Москва на картинах художника Владимира ОрловаМосква на картинах художника Владимира Орлова
«Ночные огни. Кропоткинская» (художник - Анна Чарина)Москва. Гуляя по Тверской» (художник - Кристина Виверс)«Майские краски» (художник - Игорь Разживин)«Май. Яузская улица» (художник - Анна Чарина)«Арбат» (художник - Илья Горгоц)«Большая Ордынка» (художник - Сергей Сторожевых)Городское движение.

Ильинские Ворота. Игорь РазживинСухаревская площадь в лиловых тонах. Сергей ВолковЗамоскворечье. Дом Островского. Ирина Богданова Морозный денек. Воздвиженка. Василий НестеровГородской романс. Александр СтародубовОт Петровки к Большой Дмитровке. Сергей ВолковМосква. Балчуг. Замоскворечье. В. ЗацеляпинТеплый вечер на Покровке. Сергей ВолковЛялина площадь. Владимир ТупоршинКрасная площадь 1950-е. Дмитрий ДубровинФрунзенская Набережная 1972 г. Попов Игорь АлександровичМосковский дворик. Ирина ЛурьеСухаревская площадь в лиловых тонах» (художник - Сергей Волков)«Елоховский собор» (художник - Валерий Изумрудов)«Лето в Москве. Варварка» (художник - Лариса Серебренникова)Сумерки 1990 г. Лившиц Татьяна Исааковна (1925–2010)Дух и разум. Пастель, бумага, Линда Крицкая"Вечерние огни" 2024г  Вагин Евгений"Вид на Кремль со Старой площади" Василий Игоревич НестеренкоЗаснежило 2023 г. Игорь ДубовойХмурый день. Новодевичий монастырь. 2017 г. Александр ЩемелинскийГончарная улица на Таганке. Олег ЛеоновДорога в Москву. Соломон БоимВесна на Масловке. 1937 год. Самуил Адливанкин.Сумерки в городе. Евгений ЛушпинМосква. Высотка. 1955 год. Юлий ПетровПоварская. Рамиль ГаппасовМосква (Гоголевский бульвар).

 1929 год. Михаил НедбайлоЯкиманский переулок. Семен КожинСентябрь в Марьиной Роще. Игорь Кройтор.Новодевичий. Сергей ПантелеевВид на Китай-город, Анна ЛоншаковаМосква. Красная Пресня. 1964 год. Виктор ЧуловичКривоарбатский переулок. 2022 год. Елена Полуян.Дома на Большой Ордынке. Владимир Парошин Осень в городе. Светлана Костина
И на сегодня все.

Светлана Митленко
