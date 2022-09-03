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Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Сначала я хочу напомнить первую тему с работами художника: Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях
Вадим продолжает работать, но пока мало кто об этом знает. Это очень обидно, что такие замечательные работы не востребованны. Неравнодушные люди пытаются распространить хотя бы среди своих знакомых эти портреты. Вроде вышли несколько родных погибших героев с просьбой нарисовать такой портрет... НО! Этого мало! Надо, чтоб появились муралы в городах, откуда родом эти ГЕРОИ! Большая просьба распространить в других сетях работы. Может еще кто откликнется... А я выкладываю следующие:Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Вот перед днем ВДВ спохватились на Камчатке и сделали билборд. Это родные прислали фото Вадиму. Они поддерживают отношения. И как я уже говорила в прошлой теме Вадим принимает активное участие в создании эскизов памятника Александру Попову. Но это все. А вот тк бы выглядели муралы. Вадим сделал пару набросков в фотошопеЗамечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Я выставляла в прошлой теме, но это были добавки фотографий, когда тема уже вышла. Поэтому еще раз показываю.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Далее новые работы.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

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