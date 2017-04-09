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"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко

В Москве на 86-м году жизни скончался известный советский космонавт Георгий Гречко.

Знаменитый советский летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 85 лет. О кончине космонавта сообщил журнал «Новости космонавтики». «В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО «Энергия» Георгий Михайлович Гречко», — говорится в сообщении.

Гречко совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4». Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6». Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7». Он также участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко

Георгий Михайлович Гречко был одним из старожилов отечественной космонавтики. Мы знали его как самого весёлого и неунывающего космонавта.

Всем своим видом он как будто говорил нам: нет проблем! Георгий Михайлович Гречко вошел в историю как летчик-космонавт, удостоенный высокого звания Герой Советского Союза дважды.

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко

Летчик-космонавт СССР Георгий Гречко, 1985 год / Фото: Альберт Пушкарев и Владимир Завьялов

Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде, где и провел детские годы. В 1941–1943 годах жил на оккупированной территории на Украине, после чего вернулся в Ленинград. «Во время войны, в оккупации, немцы, отступавшие из деревни, едва не сожгли меня, брата и бабушку.Селян уничтожали всех без разбора, а до нашей хаты почему-то не дошли», — вспоминал Гречко. Судьба Георгия Михайловича не баловала. И только личное упорство, поддержка друзей и коллег, не оставивших в трудную минуту, да Божья помощь, как считает он сам, помогли ему не сломаться и добиться поставленных целей.

Людей, имеющих какое-то отношение к небу, в семье Гречко не было. Родом он из Ленинграда – так по старой привычке он всегда называет город на Неве. «В Ленинграде у нас была коммуналка, – вспоминает Георгий Михайлович. – Родителям дали огромную комнату – аж 50 м, высоченные потолки, лепнина. Родители поскромничали и попросили поменьше. Им казалось, нельзя жить в такой «роскоши». Однако комнаты меньше не оказалось. Тогда они потребовали поставить перегородку. Им отказали. Пришлось устанавливать перегородку за свой счёт. Получилось две комнаты. В первой поселилась семья Гречко, во вторую вселили другую семью.

Прошло семь лет, и юный Георгий заболел малярией. Лечили его лекарством акрихин. «Таблетки были отвратительные на вкус. Один раз лизнул – и выворачивало наизнанку. Родители придумывали разные уловки, чтобы я смог проглотить эту гадость, но ничего не получалось. Да и это средство мне не помогало». И тут выяснилось, что ближайший сосед, который получил выгороженную вторую комнату, – моряк дальнего плавания. Он из-за границы привёз хинин в виде капсул, какого в СССР не выпускали. Георгию хватило двух-трёх приёмов этого средства, чтобы навсегда избавиться от страшной болезни. «А что, если бы мы тогда не разгородили комнату и в ней бы не поселился моряк? – размышлял Георгий Михайлович. – Я часто размышляю на эту тему. Думаю, судьба существует, и меня она не раз вытаскивала из критических ситуаций».

Своей судьбой Георгий Гречко считал и космонавтику. «Я бы никогда не стал космонавтом, если бы в детстве не «проглатывал» фантастические книжки, – признаётся он. – Ими был забит весь мой книжный шкаф. Потом появились научно-популярные книги. Особенно меня интересовали книги по астрофизике, про планеты, полёты».

«Однажды отец нашел у меня на столе книгу «Луна», и на первой странице там стояла надпись: «НИИМС». Он удивился: «Как тебе удалось взять книгу в нашей библиотеке?» Он работал в НИИ метрологии и стандартизации. «Папа, — воскликнул я, — да это же НИИ межпланетных сообщений!» — вспоминал известный астронавт.

В 1955 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, с 1954 года работал в ОКБ-1 НИИ-88 (ныне РКК «Энергия»).

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Георгий Гречко в молодости
"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко

Экипаж космического корабля «Союз-17» бортинженер Георгий Гречко и командир корабля Алексей Губарев на тренировке в макете станции «Салют». Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (слева направо), 1975 год / Фото: Александр Моклецов

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Бортинженер космического корабля «Союз-17» Георгий Михайлович Гречко, 1975 год / Фото: Александр Моклецов

В космический отряд Гречко был зачислен в 1966 году и готовился к полетам по советской лунной программе. После ее сворачивания стал готовиться к полетам на кораблях «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют». Однако слетать в космос ему суждено было лишь спустя более десяти лет, в возрасте 44 лет.

Георгий Гречко вспоминает с улыбкой: «Самыми страшными испытаниями для меня были вестибулярные. Обычный человек вынести это не может. Тебя крутят, вертят, качают, заставляют вертеть головой. Многих мутит, рвёт. Поначалу центрифуга приводила меня в ужас, потом привык. При этом давление у меня всё время было 120 на 80. Как вдруг однажды – 95 на 55. Ну, думаю, всё, теперь спишут. Пошёл к врачу, спрашиваю: «Что делать?» А он отвечает: «Ничего. Наплевать и забыть». Постепенно я понял, что, настроив себя на испытание, пройти его намного легче». Несмотря на все усилия, Гречко не был уверен, что станет космонавтом. «Богатырского здоровья в себе никогда не чувствовал, – признаётся он. – Оно было подорвано войной». Правда, спортивная подготовка у Георгия Михайловича была неплохая: он имел разряды по автоспорту, гонял на мотоциклах, занимался подводным плаванием, увлекался горными лыжами, самолётным спортом, стрельбой из винтовки и пистолета… И, видимо, небо звало так громко, что слова «не могу» для него просто не существовало.

В 1975 году Гречко полетел вместе с Алексеем Губаревым в качестве бортинженера корабля «Союз» и станции «Салют-4». Известно, что в свой первый полет он взял книгу братьев Стругацких «Трудно быть богом».

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко

Герой Советского Союза, кандидат технических наук летчик-космонавт Георгий Гречко (слева) и сотрудник лаборатории Физического института имени П.Н. Лебедева АН СССР, где разрабатывался и создавался зеркальный рентгеновский телескоп для орбитальной станции «Салют-4», доктор физико-математических наук Леонид Вайнштейн обсуждают полученные в космосе результаты, 1976 год / Фото: Виктор Чернов

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Во время подготовки к полету членов экипажа космического корабля «Союз-26» командира корабля Юрия Романенко (слева) и бортинженера Георгия Гречко, 1977 год / Фото: Александр Моклецов

В первом полете проявились такие черты космонавта, как упорство и изобретательность. Когда полет членов экипажа был расписан по минутам, Гречко урывал время от сна и занимался починкой сломавшегося на станции телескопа, который, как считали в ЦУПе, было не починить. Однако Гречко справился — правда, за самодеятельность получил выговор. «Телескоп все-таки заработал. Результаты наблюдения за солнечной активностью стали прорывными. Хотя от земного начальства мне влетело за нарушение режима труда и отдыха. Я ведь не спал и не ел, пока его чинил. Награда пришла много лет спустя, когда астроном Черных назвал моим именем новый астероид — за то, что тогда спас телескоп», — вспоминал Гречко в одном из интервью. «Если тебе дают линованную бумагу — пиши поперек», — выразил как-то космонавт свое жизненное правило.

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза, бортинженер космического корабля «Союз-26» Георгий Михайлович Гречко во время подготовки к полету в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке, 1977 год / Фото: Александр Моклецов
"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Бортинженер космического корабля «Союз-26», Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Гречко (справа) и один из ветеранов советской космонавтики, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Андриян Николаев после удачной рыбалки, 1977 год / Фото: Александр Моклецов

Второй полет состоялся в 1978 году, в ходе того полета он совершил выход в открытый космос, производя осмотр одного из стыковочных узлов станции.

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Летчики-космонавты (сверху вниз) Владимир Васютин, Георгий Гречко и Александр Волков перед стартом, 1985 год / Фото: Александр Моклецов

Третий полет был в 1985 году, общая продолжительность пребывания в космосе за три миссии составила 134 дня. Через год после последней космической миссии Гречко перевелся из «Энергии» в Институт физики атмосферы, где работал инструктором-космонавтом-испытателем и завлаборатории по атмосферным исследованиям Земли. В 1993 году Гречко стал председателем консультативного органа ООН — Международной федерации мира.

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Члены основного экипажа космического корабля «Союз Т-14» (слева направо): бортинженер Георгий Гречко, космонавт-исследователь Александр Волков, командир корабля Владимир Васютин, 1985 год / Фото: Александр Моклецов
"Можно сказать, что Земля — это большой космический корабль. Казалось бы, и на МКС, и на всей планете отношения между людьми должны быть похожи. Но этого не происходит. Почему? Например, потому что во многих развитых странах процветает капитализм, причём в его наиболее кровавой и грязной форме. Каждый тянет одеяло на себя, в ходу принцип «человек человеку — волк». Считается, что свобода индивидуума важнее, чем интересы общества в целом. Говорят, что при капитализме «моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека». Но это только красивые слова. В реальности всё иначе: вы ограничиваете мою свободу — и мне проще либо самому вас пристрелить, либо нанять убийцу..." - говорил Георгий Гречко. - "В космосе, к счастью, такого и в помине нет. Если каждый космонавт или аст­ронавт там будет работать только на себя и станет пренебрегать свободой, интересами и даже настроением собрата по полёту, то они могут просто не вернуться на Землю. Существовать в космосе и возвратиться обратно можно только сообща, понимаете? И денег там тоже нет, и собственность очень условная. По сути, на МКС — социализм. Там все работают на науку, на человечество, в крайнем случае — на свою страну, и во главе стоят не индивидуальные, а социальные вопросы. Будет ли что делить, когда мы начнём осваивать Луну или Марс? Станут ли там столбить участки, воевать из-за них? Не думаю. Первый советско-американ­ский полёт «Союз» — «Аполлон» в 1975 г. проходил под девизами «Рукопожатие в космосе» и «Если мы можем так хорошо взаимодействовать в космосе, то почему бы не поступать так же и на Земле?». Надеюсь, что на этот вопрос мы когда-нибудь ответим правильно. И никто не сможет приватизировать космос — просто потому, что это всех нас, землян, богатство."

На счету выдающегося космонавта более 28 научных публикаций, также он выступал соавтором документального фильма «Командировка на орбиту».

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Летчики-космонавты СССР, дважды Герои Советского Союза, участники полета на корабле «Союз Т-13» Владимир Джанибеков (справа налево) и Георгий Гречко после приземления, 1986 год

С 1979 по 1990 год Гречко был ведущим программы «Этот фантастический мир» на телевидении, представлявшей собой цикл экранизаций произведений писателей-фантастов. «Самый общительный космонавт в мире» — так называли его журналисты. И действительно, в задорном весельчаке и балагуре зрителей всегда подкупала его широкая улыбка, шутки и умение рассказать занятную историю. Он никогда не обижался на бесконечные вопросы журналистов об НЛО в космосе и боге, задававшиеся бесконечное число раз, и всегда умел ответить на них по-новому и интересно. Или рассказать анекдот. Например, такой: «Хрущев в Кремле отозвал Гагарина в сторонку: «Юра, ты Бога видел?» — «Да, видел. Есть Бог». — «Так я и знал. Только никому не говори». Потом Гагарин оказался на приеме у папы Римского, и тот тоже спрашивает: «Юрий Алексеевич, вы видели Бога?» — «Нет, не видел. Нет никакого Бога». — «Так я и знал. Но только никому об этом не рассказывайте!»

Например, он считал, что рыночная экономика космосу противопоказана:" Почему нас преследуют неудачи? Слишком многое было разрушено в базарно-рыночных отношениях. Космосу они категорически противопоказаны. Допустим, я спроектирую самый лучший спутник. А кто его будет делать? Кто будет сверлить, строгать, собирать, полировать, доводить до ума? Стариков, которые всё это умели, уже нет, а их опыт остался невостребованным. Новых мастеров, которые подняли бы космическую отрасль, обучать некому, да и негде: техникумы, школы рабочей молодёжи - всё придушили реформаторы, им это было не надо. Наши заводы, которые делали уникальные детали, в том числе для «Союзов» и «Протонов», продали на металлолом вместе со станками, квалифицированных мастеров разогнали. Так чего мы теперь ждём? Быть первыми в космосе сегодня хотят все, но в России - желательно ещё и бесплатно, не тратя денег, не пытаясь вернуть в страну тысячи учёных, которые были вынуждены ­уехать за рубеж, потому что на родине им не давали работать. Вместо экономики у нас одни финансы, только и слышно: «доллар», «рубль», «долг», «кредит», «ипотека». Всем нужны быстрые деньги. Но в космосе быстрых денег не сделаешь. Так что придётся выбирать: либо выдувать банковские пузыри, либо заниматься народным хозяйством. Схема простая: хочешь на Луну или Марс - значит, нужны крупные ассигнования, мощные предприятия, умные мозги, тончайшие приборы, металлы, выдерживающие сверхнагрузки. Одному Роскосмосу создать всё это заново не под силу. Сколько бы ни давали президент и премьер на эту тему руководящих указаний, толку не будет. Надобны усилия всего государства - то, что разваливали в масштабе страны, в том же объёме придётся и восстанавливать. Даже девять женщин не родят ребёнка за один месяц. Так же и с космосом. Разрушали космическую отрасль 20 лет - возрождать придётся, возможно, ещё лет 10."

"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Космонавт Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке «Они были первыми», посвященной 50-летию первого полета человека в космос, в Музее космонавтики на ВВЦ, 2011 год / Фото: Антон Белицкий
"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко
Летчик-космонавт Георгий Гречко на презентации своей книги «Космонавт №34. От лучины до пришельцев» в торговом доме «Библио-Глобус» в Москве, 2013 год / Фото: Сергей Мамонтов

Вечная память летчику -космонавту Георгию Гречко. Помним. Скорбим.

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