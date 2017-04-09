"Бог меня хранил". Памяти космонавта Георгия Гречко

В Москве на 86-м году жизни скончался известный советский космонавт Георгий Гречко.

Знаменитый советский летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 85 лет. О кончине космонавта сообщил журнал «Новости космонавтики». «В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО «Энергия» Георгий Михайлович Гречко», — говорится в сообщении.

Гречко совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4». Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6». Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7». Он также участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.

Георгий Михайлович Гречко был одним из старожилов отечественной космонавтики. Мы знали его как самого весёлого и неунывающего космонавта. Всем своим видом он как будто говорил нам: нет проблем! Георгий Михайлович Гречко вошел в историю как летчик-космонавт, удостоенный высокого звания Герой Советского Союза дважды.

Летчик-космонавт СССР Георгий Гречко, 1985 год / Фото: Альберт Пушкарев и Владимир Завьялов

Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде, где и провел детские годы. В 1941–1943 годах жил на оккупированной территории на Украине, после чего вернулся в Ленинград. «Во время войны, в оккупации, немцы, отступавшие из деревни, едва не сожгли меня, брата и бабушку.Селян уничтожали всех без разбора, а до нашей хаты почему-то не дошли», — вспоминал Гречко. Судьба Георгия Михайловича не баловала. И только личное упорство, поддержка друзей и коллег, не оставивших в трудную минуту, да Божья помощь, как считает он сам, помогли ему не сломаться и добиться поставленных целей.

Людей, имеющих какое-то отношение к небу, в семье Гречко не было. Родом он из Ленинграда – так по старой привычке он всегда называет город на Неве. «В Ленинграде у нас была коммуналка, – вспоминает Георгий Михайлович. – Родителям дали огромную комнату – аж 50 м, высоченные потолки, лепнина. Родители поскромничали и попросили поменьше. Им казалось, нельзя жить в такой «роскоши». Однако комнаты меньше не оказалось. Тогда они потребовали поставить перегородку. Им отказали. Пришлось устанавливать перегородку за свой счёт. Получилось две комнаты. В первой поселилась семья Гречко, во вторую вселили другую семью.

Прошло семь лет, и юный Георгий заболел малярией. Лечили его лекарством акрихин. «Таблетки были отвратительные на вкус. Один раз лизнул – и выворачивало наизнанку. Родители придумывали разные уловки, чтобы я смог проглотить эту гадость, но ничего не получалось. Да и это средство мне не помогало». И тут выяснилось, что ближайший сосед, который получил выгороженную вторую комнату, – моряк дальнего плавания. Он из-за границы привёз хинин в виде капсул, какого в СССР не выпускали. Георгию хватило двух-трёх приёмов этого средства, чтобы навсегда избавиться от страшной болезни. «А что, если бы мы тогда не разгородили комнату и в ней бы не поселился моряк? – размышлял Георгий Михайлович. – Я часто размышляю на эту тему. Думаю, судьба существует, и меня она не раз вытаскивала из критических ситуаций».

Своей судьбой Георгий Гречко считал и космонавтику. «Я бы никогда не стал космонавтом, если бы в детстве не «проглатывал» фантастические книжки, – признаётся он. – Ими был забит весь мой книжный шкаф. Потом появились научно-популярные книги. Особенно меня интересовали книги по астрофизике, про планеты, полёты».

«Однажды отец нашел у меня на столе книгу «Луна», и на первой странице там стояла надпись: «НИИМС». Он удивился: «Как тебе удалось взять книгу в нашей библиотеке?» Он работал в НИИ метрологии и стандартизации. «Папа, — воскликнул я, — да это же НИИ межпланетных сообщений!» — вспоминал известный астронавт.

В 1955 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, с 1954 года работал в ОКБ-1 НИИ-88 (ныне РКК «Энергия»).



Георгий Гречко в молодости

Экипаж космического корабля «Союз-17» бортинженер Георгий Гречко и командир корабля Алексей Губарев на тренировке в макете станции «Салют». Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (слева направо), 1975 год / Фото: Александр Моклецов



Бортинженер космического корабля «Союз-17» Георгий Михайлович Гречко, 1975 год / Фото: Александр Моклецов

В космический отряд Гречко был зачислен в 1966 году и готовился к полетам по советской лунной программе. После ее сворачивания стал готовиться к полетам на кораблях «Союз» и орбитальных станциях типа «Салют». Однако слетать в космос ему суждено было лишь спустя более десяти лет, в возрасте 44 лет.

Георгий Гречко вспоминает с улыбкой: «Самыми страшными испытаниями для меня были вестибулярные. Обычный человек вынести это не может. Тебя крутят, вертят, качают, заставляют вертеть головой. Многих мутит, рвёт. Поначалу центрифуга приводила меня в ужас, потом привык. При этом давление у меня всё время было 120 на 80. Как вдруг однажды – 95 на 55. Ну, думаю, всё, теперь спишут. Пошёл к врачу, спрашиваю: «Что делать?» А он отвечает: «Ничего. Наплевать и забыть». Постепенно я понял, что, настроив себя на испытание, пройти его намного легче». Несмотря на все усилия, Гречко не был уверен, что станет космонавтом. «Богатырского здоровья в себе никогда не чувствовал, – признаётся он. – Оно было подорвано войной». Правда, спортивная подготовка у Георгия Михайловича была неплохая: он имел разряды по автоспорту, гонял на мотоциклах, занимался подводным плаванием, увлекался горными лыжами, самолётным спортом, стрельбой из винтовки и пистолета… И, видимо, небо звало так громко, что слова «не могу» для него просто не существовало.

В 1975 году Гречко полетел вместе с Алексеем Губаревым в качестве бортинженера корабля «Союз» и станции «Салют-4». Известно, что в свой первый полет он взял книгу братьев Стругацких «Трудно быть богом».