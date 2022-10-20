История человека-амфибии

Есть фильмы, любимые многими поколениями зрителей. К ним, без сомнения, относится и «Человек-амфибия», снятый в 1962 году режиссёрами Владимиром Чеботарёвым и Геннадием Казанским по роману Александра Беляева, написанного еще в 1927 году. Если показать стоп-кадр из него, очень многие сразу скажут, о каком фильме идет речь. Но практически никто не знает, что Александр Беляев не сам придумал сюжет о юноше Ихтиандре. До него этот сюжет был основой двух приключенческих романов. О них забыли.

Сегодняшнее поколение не очень помнит и роман Беляева. Судьба распорядилась так, что в памяти людей остался только фильм «Человек-амфибия». В этой статье мы расскажем о трёх Ихтиандрах, которые привели к созданию всенародно любимого фильма.

Боевая фантастика начала ХХ века

Со второй половины XIX века развитие техники пошло лавинообразно. Во всех сферах деятельности человечества появились новые технические возможности. Энергия пара позволяло многое – появились пароходы, паровозы, паровые локомобили для сельскохозяйственных работ. Большой скачок получила артиллерия. Стал завоёвывать мир двигатель внутреннего сгорания.

История Ихтиандра. Вариант 1

Иллюстрация к роману де ла Ира (фото: topwar.ru)

Одним из авторов, работающих в этом жанре, был французский писатель Жан де ля Ир. В 1908 году он опубликовал свой роман «Огненное колесо». В нем шла речь о межпланетных полетах на Венеру и Меркурий. Для остроты сюжета в канву романа он добавил тему о похищении землян инопланетянами. Роман имел столь громкий успех, что редакция парижской газеты «Le Matin» – «Утро» (романы ля Ира печатались этой газетой в форме отдельных выпусков), заключила с писателем договор, по которому тот должен был писать по одному роману в год для публикации в «Le Matin». Немного отвлекаясь, скажем, что «Огненное колесо» в том же 1908 году было переведено на русский язык, и опубликовано в России под названием «Сверкающее колесо». Следующим романом ля Ира, появившемся через год, в 1909 году стал «Человек, который мог жить в воде». Иногда этот роман издавался под другим названием – «Иктанер и Моизетта». Потом появились ещё произведения о человеке под водой – о них чуть ниже. Но именно «Человек, который мог жить в воде» стал основой для «Человека-амфибии» Беляева.

Появились первые серийные подводные лодки. Было изобретено радио. Жанр фантастики приобрел технологический оттенок. Первым фантастом, который описывал технику будущего, был знаменитый француз. Его герои совершали путешествие вокруг света за 80 дней, летали из пушки на Луну, совершали подводные путешествия. Постепенно, к началу ХХ века, в жанре фантастики появилось новое течение, которое можно было назвать «боевая фантастика». Авторы, работающие в этом жанре, пытались представить, как будут вестись войны в будущем с учетом всех достижений науки и техники. Основателем течения являлся знаменитый английский фантаст, написавший романы «Война миров» и «Война в воздухе» Тенденция пошла, как говориться, в народ. Появилось много, когда то широко известных, а ныне прочно забытых, писателей, работавших в этом жанре.

Роман ля Ира, по сути, первый боевик с супергероем. Отрицательный персонаж в книге – иезуит Фульбер, главной целью которого является власть над всем миром. Знакомо, правда? Он пересаживает главному герою – юноше Иктанеру (Гиктанеру) – жабры молодой акулы и внушает ненависть ко всему человечеству. В результате Иктанер топит десятками боевые корабли разных стран, а Фульбер предъявляет миру один ультиматум за другим. Всё заканчивается тем, что Иктанер встречает девушку Моизетту, и, естественнее, влюбляется в неё. Та рассказывает об истинных целях Фульбера, после чего юноша прекращает общение с иезуитом. В Париже один из лучших врачей удаляет ему жабры, и он с возлюбленной уезжает на Таити..

История Ихтиандра. Вариант 2

Обложка романа ла Ира lhomme qui peut vivre dans leau (фото: feellini.ru)

История о человеке-амфибии продолжилась в России. В 1909 году роман ля Ира стала публиковать антисемитская газета из Санкт-Петербурга «Земщина». Правда, текст романа был, мягко говоря, несколько переработан. Самой невинной переработкой стало изменение названия. Роман печатался под названием «Человек-рыба». В тексте романа иезуит Фульбер превратился в….еврея, который руководит всемирным еврейским заговором, главной целью которого должно стать порабощение всего человечества. Он не одиночка, как иезуит Фульбер. В состав организации входят шестьдесят его представителей во всех странах на земле. Ну, а остальное – жабры акулы, атаки на военные корабли и так далее – оставлены без изменения.

История Ихтиандра. Вариант 3

Афиша фильма Человек-амфибия (фото: translated.turbopages.org)

В 1927 году (в некоторых источниках указан 1928 год) советский писатель-фантаст Александр Беляев написал роман «Человек-амфибия». Без сомнения, он воспользовался идеей ля Ира, но, переработал её, естественно, с учетом реалий Советской России. Вместо приключенческой (как у ля Ира) или антисемитской (как в газете «Земщина»), главной идеей книги Беляева стало гуманистическая идея.

Талантливый хирург из Аргентины Сальватор занимается биологическими исследованиями, связанными с пересадкой органов. К нему приносят индейского мальчика, у которого очень слабые лёгкие, и который должен умереть, если ему не оказать помощи. Сальватор пересаживает ему жабры молодой акулы, но мальчик после этого должен жить по определенному режиму – часть времени он должен проводить в воде. Понимая, что в джунглях мальчику не выжить, Сальватор говорит родителям, что их сын умер, а сам берет мальчика на воспитание. Так появляется Ихтиандр – человек-амфибия. В дальнейшем пересказывать сюжет не имеет смысла. Художественный фильм достаточно близок к роману.

История Ихтиандра. Вариант 4

Александр Беляев «Человек-амфибия» Обложка издания 1946 года (фото: ru.wikipedia.org/А. Блэк)

Кадр из фильма «Человек-амфибия» 1961 год (фото: ru.wikipedia.org/Ленфильм)

До 60-х годов в Советском Союзе писателей-фантастов было мало и книга «Человек-амфибия» пользовалась большой популярностью. В 1962 году режиссёры Владимир Чеботарёв и Геннадий Казанский экранизировали роман Александра Беляева. Съёмки фильма проходили на побережье Каспийского моря. В роли Буэнос-Айреса снимался Баку. Главные роли исполняли Владимир Коренев и Анастасия Вертинская. В 1962 году фильм посмотрели 65 500 000 человек. Фильм во многом повторял книгу. Это была своеобразная иллюстрация, очень талантливая и красиво снятая к роману Беляева. Сегодня историю Ихтиандра современники знают, в основном, именно по фильму «Человек-амфибия».

Творчество де ла Ира и советских авторов о людях со сверхспособностями

Французский писатель почувствовал вкус работы с новой тогда темой. Главные герои его романов стали люди со сверхвозможностями. Он придумал следующего героя – капитана Сен-Клера по прозвищу Никталоп. Он мог видеть в темноте и обладал целым рядом суперспособностей.. Но самое главное, у него было искусственное сердце. Де ла Ир написал много романов с новым героем, и, по большому счету, эксплуатировал эту тему до самой своей смерти.

Поработал с этой темой и Александр Беляев. В 1941 году вышла его книга о юноше Ариэль, который умел летать. Отметился книгой о сверхгероях и писатель Лазарь Иосифович Лагин (настоящая фамилия Гинзбург). Все читали его повесть «Старик Хоттабыч». Но в нашей статье речь не о ней. Лазарь Лагин написал роман «Патент АВ». Содержание романа заключается в том, что детям дают специальный гормон роста. И они превращаются во взрослых людей, но с детской психологией. Они становятся боевыми пловцами. На управляемых торпедах топят военные корабли, но при этом уверены, что за потопленный корабль они получат торт!

Заключение

Уже после Второй мировой войны книги о супергероях наводнят книжные прилавки. На Западе об Ихтиандре забыли. В Советском Союзе помнили, благодаря роману Беляева и талантливому фильму, снятому по мотивам романа.